Analyzing Arch's performance vs. SJSU in Week 2

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

COLLEGE FOOTBALL: SEP 06 Northwestern State at Minnesota
Nine players score TDs; Minnesota routs Northwestern State 66-0 in weather-shortened game
SMX 2025 Rd 01 zMax Jett Lawrence 02.jpg
2025 zMax Dragway 450 Moto 1 LIVE Updates: Jett Lawrence leads Eli Tomac early
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
COLLEGE FOOTBALL: SEP 05 Northern Illinois at Maryland
Washington’s big 4th-down throw helps Maryland put away Northern Illinois in a 20-9 win

Top Clips

nbc_smx_clttrackmap_250906.jpg
Breaking down ‘treacherous’ SMX track map: Concord
nbc_golf_15thholewalkup_250906.jpg
Weaver nails Cypress Point’s beautiful No. 15
nbc_golf_irishd3ehl_250906.jpg
Highlights: Amgen Irish Open, Round 3

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

COLLEGE FOOTBALL: SEP 06 Northwestern State at Minnesota
Nine players score TDs; Minnesota routs Northwestern State 66-0 in weather-shortened game
SMX 2025 Rd 01 zMax Jett Lawrence 02.jpg
2025 zMax Dragway 450 Moto 1 LIVE Updates: Jett Lawrence leads Eli Tomac early
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
COLLEGE FOOTBALL: SEP 05 Northern Illinois at Maryland
Washington’s big 4th-down throw helps Maryland put away Northern Illinois in a 20-9 win

Top Clips

nbc_smx_clttrackmap_250906.jpg
Breaking down ‘treacherous’ SMX track map: Concord
nbc_golf_15thholewalkup_250906.jpg
Weaver nails Cypress Point’s beautiful No. 15
nbc_golf_irishd3ehl_250906.jpg
Highlights: Amgen Irish Open, Round 3

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Watch Now

Analyzing Arch's performance vs. SJSU in Week 2

September 6, 2025 03:47 PM
Chris Simms, Nicole Auerbach, Joshua Perry and Ahmed Fareed break down Arch Manning's showing against San Jose State in Week 2, discussing his potential and Texas' outlook this season.

Related Videos

nbc_rtf_oregonoks_250904.jpg
05:39
NIL comments add fuel to Oklahoma State vs. Oregon
nbc_rtf_imaginethat_250904.jpg
07:00
How will Underwood handle first big game vs. OU?
nbc_rtf_lsudefense_250904.jpg
07:09
Why LSU shouldn’t be ahead of OSU after Week 1
nbc_rtf_iowaiowastate_250904.jpg
02:41
Can Iowa’s offense show improvement v. Iowa State?
RTFUnderdogsWeek2.jpg
03:33
WKU, Charlotte lead CFB Week 2 underdog picks
nbc_rtf_dukeillinois_250904.jpg
03:43
Illinois visits Duke for ‘intriguing’ matchup
nbc_rtf_belichickdisaster_250904.jpg
05:11
Belichick and UNC fall flat in ‘disaster’ vs. TCU
BeckNDReax.jpg
04:07
Miami makes ‘statement’ vs. Notre Dame in Week 1
nbc_rtf_bamadeboer_250904.jpg
04:48
Alabama’s effort under DeBoer is ‘alarming’
nbc_cfb_big10_filmbreakdown_underwood_250903.jpg
02:41
Breaking down Underwood’s first game at Michigan
Gronowskibet.jpg
01:57
Gronowski rushing yards a strong Cy-Hawk bet
nbc_roto_replacement_osuoregon_250903.jpg
02:04
Bet on Oklahoma State to struggle against Oregon
nbc_roto_bestbetsweek2_250903.jpg
01:59
Underwood prop, Colorado lead Week 2 best bets
LonerganBCPreview.jpg
01:35
Impact players: Boston College vs. Michigan State
nbc_rtf_unctcupreview_250831.jpg
03:34
What to expect in Belichick’s North Carolina debut
nbc_rtf_bamafsureax_250830.jpg
02:41
Alabama stumbles in Week 1 loss to Florida State
nbc_rtf_firstimpressions_250831.jpg
05:40
Underwood, Aguilar make strong first impressions
nbc_rtf_osutexasreax_250831.jpg
09:59
Manning, Texas fall to Ohio State in great matchup
nbc_cfb_genesismichigannewmex_250830.jpg
10:56
Highlights: Michigan powers past New Mexico
nbc_cfb_texosufox_250830.jpg
04:54
Highlights: Ohio State stifles QB Manning, Texas
nbc_cfb_michiganpostint_250830.jpg
01:57
Moore, Haynes and Hillman reflect on ‘team win’
nbc_cfb_michiganruntd_250830.jpg
03:27
Haynes’ 59-yarder sets up third TD against UNM
nbc_cfb_nmtouchdown2_250830.jpg
01:11
New Mexico’s Thomas catches second TD vs. Michigan
nbc_cfb_bamafsurecap_250830.jpg
02:11
Has Alabama lost swagger under DeBoer?
nbc_cfb_texosurecap_250830.jpg
01:40
Ohio State outlasts Texas in Week 1 showdown
nbc_cfb_michigantd3_250830.jpg
01:38
Underwood hits Klein for first career TD pass
nbc_cfb_nmtrickplay_250830.jpg
57
New Mexico scores on crazy trick play vs. Michigan
nbc_cfb_michiganint_250830.jpg
01:01
Guy capitalizes with acrobatic interception
nbc_cfb_michigantd2_250830.jpg
01:01
Haynes scores his second TD vs. New Mexico
nbc_cfb_michigantd1_250830.jpg
01:38
Haynes breaks free for Michigan’s first TD of 2025

Latest Clips

nbc_smx_clttrackmap_250906.jpg
01:33
Breaking down ‘treacherous’ SMX track map: Concord
nbc_golf_15thholewalkup_250906.jpg
03:07
Weaver nails Cypress Point’s beautiful No. 15
nbc_golf_irishd3ehl_250906.jpg
11:05
Highlights: Amgen Irish Open, Round 3
nbc_cyc_lavueltastage14finish_250906.jpg
07:24
Highlights: Vuelta a España Stage 14 Finish
nbc_golf_roryintv_250906.jpg
02:26
Gusts were ‘hard to judge’ for McIlroy in Round 3
nbc_cyc_vingegaardintv_250906.jpg
57
Vingegaard’s second ‘a nice bonus’ from Stage 14
nbc_nas_smithteasev3_250906.jpg
01:12
NASCAR playoffs roll through Gateway to the West
nbc_moto_jett_250906.jpg
02:14
How Jett Lawrence handles pressure of winning
hlsthumb.jpg
02:57
Highlights: Liberty tough it out vs. Storm
sales_nas_creditone_gateway_250905.jpg
03:05
Cup Series playoff pressure mounts at WWT Raceway
nbc_roto_morales_250905.jpg
01:39
Athletics pitcher Morales ‘is really impressing’
nbc_golf_stewarthagestad_250905.jpg
04:51
Hagestad: Cypress Point Club is a ‘special place’
nbc_golf_lukepoulter_250905.jpg
08:33
Poulter: First hole-in-one was ‘really special’
nbc_roto_amari_250905.jpg
01:19
How Cooper’s sudden retirement benefits Thornton
nbc_roto_williams_250905.jpg
01:10
Can fantasy managers expect Williams to stay hot?
nbc_roto_brown_250905.jpg
01:29
Eagles star WR Brown starts year with fantasy dud
nbc_roto_cmc_250905.jpg
01:37
Dvorchak ‘a little bit terrified’ about McCaffrey
nbc_roto_sproatv3_250905.jpg
01:35
Mets promote prospect Sproat, demote veteran Senga
nbc_roto_ranthony_250905.jpg
01:26
Anthony’s injury is ‘brutal blow’ for Red Sox
nbc_bte_weekone_250905.jpg
02:07
Seahawks ML at +110 among best bets for NFL Week 1
nbc_bte_ravensbills_250905.jpg
02:28
Not sure how Bills defense slows Ravens in Week 1
nbc_bte_vikingsbears_250905.jpg
02:24
Expect Vikings vs. Bears to go over in Week 1
Aryna_Sabalenka.jpg
01:52
All-in on Sabalenka in U.S. Open Women’s Final
nbc_golf_irishd2ehl_250905.jpg
13:06
Highlights: Amgen Irish Open, Round 2
nbc_golf_rolextftrc1999_250905.jpg
01:02
Leonard’s legendary putt that swung 1999 Ryder Cup
nbc_golf_rolextftrc2004_250905.jpg
01:03
Europe humbles U.S. at Oakland Hills in 2004
nbc_cyc_vueltastage13_250905.jpg
37:47
Highlights: 2025 Vuelta a España Stage 13
rory_mcilroy_round_2.jpg
02:35
Rory ‘close enough’ to chase Irish Open leaders
flexualfrustrationweek1-20250905.jpg
04:09
Bigsby may help with Flexual Frustration
nbc_ffhh_lastcall_250905(1).jpg
03:53
NFL Brazil best bets, pick up lines for Week 1