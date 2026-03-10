2026 Fantasy Baseball NL-Only Dollar Values: Shohei Ohtani, Paul Skenes, Ronald Acuña Jr. lead the way
Published March 10, 2026 03:26 PM
Presented below are our current dollar values for 2026 5x5 12-team NL-only leagues using two catchers. For convenience, the values are divided by position starting with catcher.
We’ll be keeping these updated through Opening Day.
2026 Fantasy Baseball NL-only League Dollar Values
|Pos
|Player
|Team
|$$
|C
|William Contreras
|Brewers
|$17
|C
|Agustin Ramirez
|Marlins
|$16
|C
|Hunter Goodman
|Rockies
|$16
|C
|Drake Baldwin
|Braves
|$14
|C
|Will Smith
|Dodgers
|$12
|C
|Gabriel Moreno
|Diamondbacks
|$11
|C
|J.T. Realmuto
|Phillies
|$8
|C
|Francisco Alvarez
|Mets
|$6
|C
|Tyler Stephenson
|Reds
|$5
|C
|Patrick Bailey
|Giants
|$4
|C
|Freddy Fermin
|Padres
|$4
|C
|Joey Bart
|Pirates
|$3
|C
|Harry Ford
|Nationals
|$3
|C
|Carson Kelly
|Cubs
|$2
|C
|Miguel Amaya
|Cubs
|$2
|C
|Sean Murphy
|Braves
|$2
|C
|Joe Mack
|Marlins
|$1
|C
|Dalton Rushing
|Dodgers
|$1
|C
|Henry Davis
|Pirates
|$1
|C
|Gary Sanchez
|Brewers
|$1
|C
|Jonah Heim
|Braves
|$1
|C
|Jose Trevino
|Reds
|$1
|C
|Keibert Ruiz
|Nationals
|$1
|1B
|Freddie Freeman
|Dodgers
|$21
|1B
|Bryce Harper
|Phillies
|$21
|1B
|Sal Stewart
|Reds
|$16
|1B
|Matt Olson
|Braves
|$15
|1B
|Rafael Devers
|Giants
|$14
|1B
|Alec Burleson
|Cardinals
|$12
|1B
|Michael Busch
|Cubs
|$12
|1B
|Andrew Vaughn
|Brewers
|$10
|1B
|Luis Arraez
|Giants
|$8
|1B
|Spencer Steer
|Reds
|$5
|1B
|Ryan O’Hearn
|Pirates
|$5
|1B
|Spencer Horwitz
|Pirates
|$4
|1B
|Troy Johnston
|Rockies
|$3
|1B
|Pavin Smith
|Diamondbacks
|$2
|1B
|Nathaniel Lowe
|Reds
|$2
|1B
|Christian Encarnacion-Strand
|Reds
|$1
|1B
|Jake Bauers
|Brewers
|$1
|2B
|Ketel Marte
|Diamondbacks
|$22
|2B
|Brice Turang
|Brewers
|$17
|2B
|Nico Hoerner
|Cubs
|$12
|2B
|Jorge Polanco
|Mets
|$11
|2B
|Matt McLain
|Reds
|$11
|2B
|Bryson Stott
|Phillies
|$9
|2B
|Luis Garcia Jr.
|Nationals
|$9
|2B
|Brandon Lowe
|Pirates
|$8
|2B
|Brett Baty
|Mets
|$8
|2B
|Marcus Semien
|Mets
|$8
|2B
|Willi Castro
|Rockies
|$7
|2B
|Ozzie Albies
|Braves
|$5
|2B
|Tommy Edman
|Dodgers
|$5
|2B
|Jake Cronenworth
|Padres
|$4
|2B
|Edouard Julien
|Rockies
|$3
|2B
|Jose Fermin
|Cardinals
|$2
|2B
|Luis Rengifo
|Brewers
|$2
|2B
|Nolan Gorman
|Cardinals
|$1
|2B
|David Hamilton
|Brewers
|$1
|2B
|Hyeseong Kim
|Dodgers
|$1
|2B
|Adael Amador
|Rockies
|$1
|2B
|Dylan Moore
|Phillies
|$1
|2B
|Nick Gonzales
|Pirates
|$1
|2B
|Ramon Urias
|Cardinals
|$1
|2B
|Javier Sanoja
|Marlins
|$1
|3B
|Austin Riley
|Braves
|$22
|3B
|Manny Machado
|Padres
|$19
|3B
|Eugenio Suarez
|Reds
|$13
|3B
|Noelvi Marte
|Reds
|$13
|3B
|Alec Bohm
|Phillies
|$12
|3B
|Alex Bregman
|Cubs
|$11
|3B
|Matt Chapman
|Giants
|$9
|3B
|Max Muncy
|Dodgers
|$8
|3B
|Jordan Lawlar
|Diamondbacks
|$7
|3B
|Nolan Arenado
|Diamondbacks
|$5
|3B
|Brady House
|Nationals
|$5
|3B
|Connor Norby
|Marlins
|$3
|3B
|Ke’Bryan Hayes
|Reds
|$3
|3B
|Mark Vientos
|Mets
|$2
|3B
|Sung Mun Song
|Padres
|$1
|3B
|Matt Shaw
|Cubs
|$1
|3B
|Miguel Andujar
|Padres
|$1
|3B
|Ronny Mauricio
|Mets
|$1
|SS
|Elly De La Cruz
|Reds
|$32
|SS
|Trea Turner
|Phillies
|$25
|SS
|Francisco Lindor
|Mets
|$24
|SS
|CJ Abrams
|Nationals
|$23
|SS
|Geraldo Perdomo
|Diamondbacks
|$17
|SS
|Bo Bichette
|Mets
|$16
|SS
|Xavier Edwards
|Marlins
|$13
|SS
|Mookie Betts
|Dodgers
|$13
|SS
|Willy Adames
|Giants
|$11
|SS
|Ezequiel Tovar
|Rockies
|$11
|SS
|Xander Bogaerts
|Padres
|$10
|SS
|Dansby Swanson
|Cubs
|$9
|SS
|Otto Lopez
|Marlins
|$9
|SS
|Masyn Winn
|Cardinals
|$8
|SS
|Konnor Griffin
|Pirates
|$7
|SS
|JJ Wetherholt
|Cardinals
|$5
|SS
|Jared Triolo
|Pirates
|$4
|SS
|Ha-Seong Kim
|Braves
|$3
|SS
|Joey Ortiz
|Brewers
|$2
|SS
|Thomas Saggese
|Cardinals
|$1
|SS
|Jorge Mateo
|Braves
|$1
|SS
|Mauricio Dubon
|Braves
|$1
|SS
|Nasim Nunez
|Nationals
|$1
|SS
|Miguel Rojas
|Dodgers
|$1
|OF
|Ronald Acuna Jr.
|Braves
|$40
|OF
|Juan Soto
|Mets
|$39
|OF
|Kyle Tucker
|Dodgers
|$33
|OF
|Fernando Tatis Jr.
|Padres
|$29
|OF
|Jackson Chourio
|Brewers
|$28
|OF
|Corbin Carroll
|Diamondbacks
|$26
|OF
|James Wood
|Nationals
|$24
|OF
|Michael Harris II
|Braves
|$22
|OF
|Pete Crow-Armstrong
|Cubs
|$21
|OF
|Jackson Merrill
|Padres
|$19
|OF
|Dylan Crews
|Nationals
|$16
|OF
|Luis Robert Jr.
|Mets
|$16
|OF
|Seiya Suzuki
|Cubs
|$15
|OF
|Oneil Cruz
|Pirates
|$15
|OF
|Kyle Stowers
|Marlins
|$15
|OF
|Christian Yelich
|Brewers
|$14
|OF
|Daylen Lile
|Nationals
|$13
|OF
|Bryan Reynolds
|Pirates
|$13
|OF
|Teoscar Hernandez
|Dodgers
|$12
|OF
|Brenton Doyle
|Rockies
|$12
|OF
|Andy Pages
|Dodgers
|$11
|OF
|Jakob Marsee
|Marlins
|$11
|OF
|Ian Happ
|Cubs
|$10
|OF
|Jordan Beck
|Rockies
|$10
|OF
|Adolis Garcia
|Phillies
|$9
|OF
|Jung Hoo Lee
|Giants
|$9
|OF
|Heliot Ramos
|Giants
|$8
|OF
|Ramon Laureano
|Padres
|$7
|OF
|Sal Frelick
|Brewers
|$7
|OF
|Mickey Moniak
|Rockies
|$7
|OF
|Brandon Marsh
|Phillies
|$7
|OF
|Christopher Morel
|Marlins
|$7
|OF
|TJ Friedl
|Reds
|$6
|OF
|Lars Nootbaar
|Cardinals
|$5
|OF
|Jordan Walker
|Cardinals
|$5
|OF
|Victor Scott II
|Cardinals
|$5
|OF
|Owen Caissie
|Marlins
|$4
|OF
|Justin Crawford
|Phillies
|$4
|OF
|Jake McCarthy
|Rockies
|$4
|OF
|Gavin Sheets
|Padres
|$3
|OF
|Nick Castellanos
|Padres
|$3
|OF
|Carson Benge
|Mets
|$3
|OF
|Tyler Freeman
|Rockies
|$3
|OF
|Garrett Mitchell
|Brewers
|$3
|OF
|Mike Yastrzemski
|Braves
|$3
|OF
|Harrison Bader
|Giants
|$2
|OF
|Jacob Young
|Nationals
|$2
|OF
|Alek Thomas
|Diamondbacks
|$2
|OF
|Zac Veen
|Rockies
|$2
|OF
|JJ Bleday
|Reds
|$1
|OF
|Luis Matos
|Giants
|$1
|OF
|Lourdes Gurriel Jr.
|Diamondbacks
|$1
|OF
|Michael Conforto
|Cubs
|$1
|OF
|Will Benson
|Reds
|$1
|OF
|Jake Mangum
|Pirates
|$1
|DH
|Shohei Ohtani
|Dodgers
|$46
|DH
|Kyle Schwarber
|Phillies
|$30
|DH
|Ivan Herrera
|Cardinals
|$12
|DH
|Marcell Ozuna
|Pirates
|$9
|DH
|Bryce Eldridge
|Giants
|$3
|DH
|Moises Ballesteros
|Cubs
|$3
|SP
|Paul Skenes
|Pirates
|$44
|SP
|Cristopher Sanchez
|Phillies
|$33
|SP
|Yoshinobu Yamamoto
|Dodgers
|$27
|SP
|Logan Webb
|Giants
|$23
|SP
|Chris Sale
|Braves
|$23
|SP
|Shohei Ohtani
|Dodgers
|$23
|SP
|Jacob Misiorowski
|Brewers
|$20
|SP
|Zack Wheeler
|Phillies
|$18
|SP
|Blake Snell
|Dodgers
|$18
|SP
|Jesus Luzardo
|Phillies
|$17
|SP
|Eury Perez
|Marlins
|$17
|SP
|Nick Pivetta
|Padres
|$17
|SP
|Nolan McLean
|Mets
|$16
|SP
|Joe Musgrove
|Padres
|$16
|SP
|Freddy Peralta
|Mets
|$15
|SP
|Cade Horton
|Cubs
|$13
|SP
|Matthew Boyd
|Cubs
|$13
|SP
|Sandy Alcantara
|Marlins
|$12
|SP
|Brandon Woodruff
|Brewers
|$11
|SP
|Tyler Glasnow
|Dodgers
|$11
|SP
|Edward Cabrera
|Cubs
|$11
|SP
|Emmet Sheehan
|Dodgers
|$11
|SP
|Shota Imanaga
|Cubs
|$11
|SP
|Chase Burns
|Reds
|$10
|SP
|Michael King
|Padres
|$10
|SP
|Nick Lodolo
|Reds
|$10
|SP
|Jameson Taillon
|Cubs
|$9
|SP
|Bubba Chandler
|Pirates
|$9
|SP
|Spencer Strider
|Braves
|$9
|SP
|Hunter Greene
|Reds
|$9
|SP
|Clay Holmes
|Mets
|$8
|SP
|Sean Manaea
|Mets
|$8
|SP
|Reynaldo Lopez
|Braves
|$8
|SP
|Merrill Kelly
|Diamondbacks
|$7
|SP
|Brandon Pfaadt
|Diamondbacks
|$7
|SP
|Justin Steele
|Cubs
|$7
|SP
|Logan Henderson
|Brewers
|$7
|SP
|Braxton Ashcraft
|Pirates
|$6
|SP
|Ryne Nelson
|Diamondbacks
|$6
|SP
|Quinn Priester
|Brewers
|$6
|SP
|Kodai Senga
|Mets
|$6
|SP
|Aaron Nola
|Phillies
|$5
|SP
|Andrew Abbott
|Reds
|$5
|SP
|Robbie Ray
|Giants
|$5
|SP
|Zac Gallen
|Diamondbacks
|$5
|SP
|Chad Patrick
|Brewers
|$5
|SP
|Aaron Ashby
|Brewers
|$4
|SP
|Brady Singer
|Reds
|$4
|SP
|Braxton Garrett
|Marlins
|$4
|SP
|Spencer Schwellenbach
|Braves
|$4
|SP
|Jonah Tong
|Mets
|$3
|SP
|Max Meyer
|Marlins
|$3
|SP
|Michael McGreevy
|Cardinals
|$2
|SP
|Roki Sasaki
|Dodgers
|$2
|SP
|Carmen Mlodzinski
|Pirates
|$2
|SP
|Jared Jones
|Pirates
|$2
|SP
|Cade Cavalli
|Nationals
|$2
|SP
|Tyler Mahle
|Giants
|$1
|SP
|Mitch Keller
|Pirates
|$1
|SP
|Rhett Lowder
|Reds
|$1
|SP
|Christian Scott
|Mets
|$1
|SP
|Landen Roupp
|Giants
|$1
|SP
|Michael Soroka
|Diamondbacks
|$1
|SP
|Andrew Painter
|Phillies
|$1
|SP
|Kyle Leahy
|Cardinals
|$1
|SP
|David Peterson
|Mets
|$1
|SP
|Matthew Liberatore
|Cardinals
|$1
|SP
|Grant Holmes
|Braves
|$1
|SP
|Griffin Canning
|Padres
|$1
|SP
|Dustin May
|Cardinals
|$1
|SP
|River Ryan
|Dodgers
|$1
|SP
|Kyle Harrison
|Brewers
|$1
|RP
|Mason Miller
|Padres
|$26
|RP
|Edwin Diaz
|Dodgers
|$23
|RP
|Jhoan Duran
|Phillies
|$21
|RP
|Devin Williams
|Mets
|$20
|RP
|Daniel Palencia
|Cubs
|$16
|RP
|Raisel Iglesias
|Braves
|$13
|RP
|Trevor Megill
|Brewers
|$11
|RP
|Emilio Pagan
|Reds
|$11
|RP
|Ryan Walker
|Giants
|$10
|RP
|Abner Uribe
|Brewers
|$9
|RP
|Pete Fairbanks
|Marlins
|$9
|RP
|Dennis Santana
|Pirates
|$8
|RP
|Riley O’Brien
|Cardinals
|$6
|RP
|Robert Suarez
|Braves
|$5
|RP
|Graham Ashcraft
|Reds
|$3
|RP
|Adrian Morejon
|Padres
|$3
|RP
|Dylan Lee
|Braves
|$2
|RP
|Jeremiah Estrada
|Padres
|$2
|RP
|Orion Kerkering
|Phillies
|$2
|RP
|Clayton Beeter
|Nationals
|$2
|RP
|Kevin Ginkel
|Diamondbacks
|$2
|RP
|Tanner Scott
|Dodgers
|$1
|RP
|Phil Maton
|Cubs
|$1
|RP
|Jared Koenig
|Brewers
|$1
|RP
|Mason Montgomery
|Pirates
|$1
|RP
|Brad Keller
|Phillies
|$1
|RP
|Luke Weaver
|Mets
|$1
|RP
|Jose Alvarado
|Phillies
|$1
|RP
|JoJo Romero
|Cardinals
|$1
|RP
|Jason Adam
|Padres
|$1
|RP
|Ben Casparius
|Dodgers
|$1