Caitlin Clark, Angel Reese, Paige Bueckers
Caitlin Clark, Angel Reese, Paige Bueckers and USA Basketball eras linked by jersey numbers
PGA: Travelers Championship - Second Round
Gary Woodland shares his struggles with PTSD following brain surgery
MLB: Cincinnati Reds at Kansas City Royals
Reds' ace Hunter Greene could miss up to 4 months following right elbow surgery

Top Clips

nbc_roto_wandalerobinsontitans_260310.jpg
Robinson has 'great' fantasy upside with Titans
nbc_roto_mikeevans49ers_260310.jpg
Evans still capable of fantasy WR1 output in SF
nbc_roto_tuatagovailoafalcons_260310.jpg
Tua is a 'small upgrade' for ATL's skill players

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
2026 Fantasy Baseball NL-Only Dollar Values: Shohei Ohtani, Paul Skenes, Ronald Acuña Jr. lead the way

  
Published March 10, 2026 03:26 PM

Presented below are our current dollar values for 2026 5x5 12-team NL-only leagues using two catchers. For convenience, the values are divided by position starting with catcher.

We’ll be keeping these updated through Opening Day.

⚾️ Coming soon: MLB returns to NBC and Peacock in 2026! In addition to becoming the exclusive home of Sunday Night Baseball, NBC Sports will broadcast MLB Sunday Leadoff, “Opening Day” and Labor Day primetime games, the first round of the MLB Draft, the entire Wild Card round of the postseason, and much more.

MLB: SEP 26 Pirates at Braves
2026 Fantasy Baseball Draft Prep: Rankings, strategy, sleepers, mock draft results
Everything you need for 2026 fantasy baseball draft season.

2026 Fantasy Baseball NL-only League Dollar Values

Pos Player Team $$
C William Contreras Brewers $17
C Agustin Ramirez Marlins $16
C Hunter Goodman Rockies $16
C Drake Baldwin Braves $14
C Will Smith Dodgers $12
C Gabriel Moreno Diamondbacks $11
C J.T. Realmuto Phillies $8
C Francisco Alvarez Mets $6
C Tyler Stephenson Reds $5
C Patrick Bailey Giants $4
C Freddy Fermin Padres $4
C Joey Bart Pirates $3
C Harry Ford Nationals $3
C Carson Kelly Cubs $2
C Miguel Amaya Cubs $2
C Sean Murphy Braves $2
C Joe Mack Marlins $1
C Dalton Rushing Dodgers $1
C Henry Davis Pirates $1
C Gary Sanchez Brewers $1
C Jonah Heim Braves $1
C Jose Trevino Reds $1
C Keibert Ruiz Nationals $1
1B Freddie Freeman Dodgers $21
1B Bryce Harper Phillies $21
1B Sal Stewart Reds $16
1B Matt Olson Braves $15
1B Rafael Devers Giants $14
1B Alec Burleson Cardinals $12
1B Michael Busch Cubs $12
1B Andrew Vaughn Brewers $10
1B Luis Arraez Giants $8
1B Spencer Steer Reds $5
1B Ryan O’Hearn Pirates $5
1B Spencer Horwitz Pirates $4
1B Troy Johnston Rockies $3
1B Pavin Smith Diamondbacks $2
1B Nathaniel Lowe Reds $2
1B Christian Encarnacion-Strand Reds $1
1B Jake Bauers Brewers $1
2B Ketel Marte Diamondbacks $22
2B Brice Turang Brewers $17
2B Nico Hoerner Cubs $12
2B Jorge Polanco Mets $11
2B Matt McLain Reds $11
2B Bryson Stott Phillies $9
2B Luis Garcia Jr. Nationals $9
2B Brandon Lowe Pirates $8
2B Brett Baty Mets $8
2B Marcus Semien Mets $8
2B Willi Castro Rockies $7
2B Ozzie Albies Braves $5
2B Tommy Edman Dodgers $5
2B Jake Cronenworth Padres $4
2B Edouard Julien Rockies $3
2B Jose Fermin Cardinals $2
2B Luis Rengifo Brewers $2
2B Nolan Gorman Cardinals $1
2B David Hamilton Brewers $1
2B Hyeseong Kim Dodgers $1
2B Adael Amador Rockies $1
2B Dylan Moore Phillies $1
2B Nick Gonzales Pirates $1
2B Ramon Urias Cardinals $1
2B Javier Sanoja Marlins $1
3B Austin Riley Braves $22
3B Manny Machado Padres $19
3B Eugenio Suarez Reds $13
3B Noelvi Marte Reds $13
3B Alec Bohm Phillies $12
3B Alex Bregman Cubs $11
3B Matt Chapman Giants $9
3B Max Muncy Dodgers $8
3B Jordan Lawlar Diamondbacks $7
3B Nolan Arenado Diamondbacks $5
3B Brady House Nationals $5
3B Connor Norby Marlins $3
3B Ke’Bryan Hayes Reds $3
3B Mark Vientos Mets $2
3B Sung Mun Song Padres $1
3B Matt Shaw Cubs $1
3B Miguel Andujar Padres $1
3B Ronny Mauricio Mets $1
SS Elly De La Cruz Reds $32
SS Trea Turner Phillies $25
SS Francisco Lindor Mets $24
SS CJ Abrams Nationals $23
SS Geraldo Perdomo Diamondbacks $17
SS Bo Bichette Mets $16
SS Xavier Edwards Marlins $13
SS Mookie Betts Dodgers $13
SS Willy Adames Giants $11
SS Ezequiel Tovar Rockies $11
SS Xander Bogaerts Padres $10
SS Dansby Swanson Cubs $9
SS Otto Lopez Marlins $9
SS Masyn Winn Cardinals $8
SS Konnor Griffin Pirates $7
SS JJ Wetherholt Cardinals $5
SS Jared Triolo Pirates $4
SS Ha-Seong Kim Braves $3
SS Joey Ortiz Brewers $2
SS Thomas Saggese Cardinals $1
SS Jorge Mateo Braves $1
SS Mauricio Dubon Braves $1
SS Nasim Nunez Nationals $1
SS Miguel Rojas Dodgers $1
OF Ronald Acuna Jr. Braves $40
OF Juan Soto Mets $39
OF Kyle Tucker Dodgers $33
OF Fernando Tatis Jr. Padres $29
OF Jackson Chourio Brewers $28
OF Corbin Carroll Diamondbacks $26
OF James Wood Nationals $24
OF Michael Harris II Braves $22
OF Pete Crow-Armstrong Cubs $21
OF Jackson Merrill Padres $19
OF Dylan Crews Nationals $16
OF Luis Robert Jr. Mets $16
OF Seiya Suzuki Cubs $15
OF Oneil Cruz Pirates $15
OF Kyle Stowers Marlins $15
OF Christian Yelich Brewers $14
OF Daylen Lile Nationals $13
OF Bryan Reynolds Pirates $13
OF Teoscar Hernandez Dodgers $12
OF Brenton Doyle Rockies $12
OF Andy Pages Dodgers $11
OF Jakob Marsee Marlins $11
OF Ian Happ Cubs $10
OF Jordan Beck Rockies $10
OF Adolis Garcia Phillies $9
OF Jung Hoo Lee Giants $9
OF Heliot Ramos Giants $8
OF Ramon Laureano Padres $7
OF Sal Frelick Brewers $7
OF Mickey Moniak Rockies $7
OF Brandon Marsh Phillies $7
OF Christopher Morel Marlins $7
OF TJ Friedl Reds $6
OF Lars Nootbaar Cardinals $5
OF Jordan Walker Cardinals $5
OF Victor Scott II Cardinals $5
OF Owen Caissie Marlins $4
OF Justin Crawford Phillies $4
OF Jake McCarthy Rockies $4
OF Gavin Sheets Padres $3
OF Nick Castellanos Padres $3
OF Carson Benge Mets $3
OF Tyler Freeman Rockies $3
OF Garrett Mitchell Brewers $3
OF Mike Yastrzemski Braves $3
OF Harrison Bader Giants $2
OF Jacob Young Nationals $2
OF Alek Thomas Diamondbacks $2
OF Zac Veen Rockies $2
OF JJ Bleday Reds $1
OF Luis Matos Giants $1
OF Lourdes Gurriel Jr. Diamondbacks $1
OF Michael Conforto Cubs $1
OF Will Benson Reds $1
OF Jake Mangum Pirates $1
DH Shohei Ohtani Dodgers $46
DH Kyle Schwarber Phillies $30
DH Ivan Herrera Cardinals $12
DH Marcell Ozuna Pirates $9
DH Bryce Eldridge Giants $3
DH Moises Ballesteros Cubs $3
SP Paul Skenes Pirates $44
SP Cristopher Sanchez Phillies $33
SP Yoshinobu Yamamoto Dodgers $27
SP Logan Webb Giants $23
SP Chris Sale Braves $23
SP Shohei Ohtani Dodgers $23
SP Jacob Misiorowski Brewers $20
SP Zack Wheeler Phillies $18
SP Blake Snell Dodgers $18
SP Jesus Luzardo Phillies $17
SP Eury Perez Marlins $17
SP Nick Pivetta Padres $17
SP Nolan McLean Mets $16
SP Joe Musgrove Padres $16
SP Freddy Peralta Mets $15
SP Cade Horton Cubs $13
SP Matthew Boyd Cubs $13
SP Sandy Alcantara Marlins $12
SP Brandon Woodruff Brewers $11
SP Tyler Glasnow Dodgers $11
SP Edward Cabrera Cubs $11
SP Emmet Sheehan Dodgers $11
SP Shota Imanaga Cubs $11
SP Chase Burns Reds $10
SP Michael King Padres $10
SP Nick Lodolo Reds $10
SP Jameson Taillon Cubs $9
SP Bubba Chandler Pirates $9
SP Spencer Strider Braves $9
SP Hunter Greene Reds $9
SP Clay Holmes Mets $8
SP Sean Manaea Mets $8
SP Reynaldo Lopez Braves $8
SP Merrill Kelly Diamondbacks $7
SP Brandon Pfaadt Diamondbacks $7
SP Justin Steele Cubs $7
SP Logan Henderson Brewers $7
SP Braxton Ashcraft Pirates $6
SP Ryne Nelson Diamondbacks $6
SP Quinn Priester Brewers $6
SP Kodai Senga Mets $6
SP Aaron Nola Phillies $5
SP Andrew Abbott Reds $5
SP Robbie Ray Giants $5
SP Zac Gallen Diamondbacks $5
SP Chad Patrick Brewers $5
SP Aaron Ashby Brewers $4
SP Brady Singer Reds $4
SP Braxton Garrett Marlins $4
SP Spencer Schwellenbach Braves $4
SP Jonah Tong Mets $3
SP Max Meyer Marlins $3
SP Michael McGreevy Cardinals $2
SP Roki Sasaki Dodgers $2
SP Carmen Mlodzinski Pirates $2
SP Jared Jones Pirates $2
SP Cade Cavalli Nationals $2
SP Tyler Mahle Giants $1
SP Mitch Keller Pirates $1
SP Rhett Lowder Reds $1
SP Christian Scott Mets $1
SP Landen Roupp Giants $1
SP Michael Soroka Diamondbacks $1
SP Andrew Painter Phillies $1
SP Kyle Leahy Cardinals $1
SP David Peterson Mets $1
SP Matthew Liberatore Cardinals $1
SP Grant Holmes Braves $1
SP Griffin Canning Padres $1
SP Dustin May Cardinals $1
SP River Ryan Dodgers $1
SP Kyle Harrison Brewers $1
RP Mason Miller Padres $26
RP Edwin Diaz Dodgers $23
RP Jhoan Duran Phillies $21
RP Devin Williams Mets $20
RP Daniel Palencia Cubs $16
RP Raisel Iglesias Braves $13
RP Trevor Megill Brewers $11
RP Emilio Pagan Reds $11
RP Ryan Walker Giants $10
RP Abner Uribe Brewers $9
RP Pete Fairbanks Marlins $9
RP Dennis Santana Pirates $8
RP Riley O’Brien Cardinals $6
RP Robert Suarez Braves $5
RP Graham Ashcraft Reds $3
RP Adrian Morejon Padres $3
RP Dylan Lee Braves $2
RP Jeremiah Estrada Padres $2
RP Orion Kerkering Phillies $2
RP Clayton Beeter Nationals $2
RP Kevin Ginkel Diamondbacks $2
RP Tanner Scott Dodgers $1
RP Phil Maton Cubs $1
RP Jared Koenig Brewers $1
RP Mason Montgomery Pirates $1
RP Brad Keller Phillies $1
RP Luke Weaver Mets $1
RP Jose Alvarado Phillies $1
RP JoJo Romero Cardinals $1
RP Jason Adam Padres $1
RP Ben Casparius Dodgers $1

