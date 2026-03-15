2026 Players Championship payout: Prize money breakdown and full earnings table

Cameron Young won the 2026 Players Championship on Sunday, and with it, a $4,500,000 purse. This marks Young’s second win in seven months after earning his first Tour victory at the 2025 Wyndham Championship.
Runner-up Matt Fitzpatrick earned $2,725,000. Xander Schauffele was solo third to win $1,725,000, and Robert MacIntyre was solo fourth to win $1,225,000.
Ludvig Åberg entered Sunday with the lead, but after dropping to T-5, he lost out on $3,575,000.
Here is the full prize money breakdown.
|Rank
|Player
|Money Earned
|1
|Cam Young
|$4,500,000
|2
|Matt Fitzpatrick
|$2,725,000
|3
|Xander Schauffele
|$1,725,000
|4
|Robert MacIntyre
|$1,225,000
|T5
|Sudarshan Yellamaraju
|$925,000
|T5
|Jacob Bridgeman
|$925,000
|T5
|Ludvig Åberg
|$925,000
|T8
|Tommy Fleetwood
|$731,250
|T8
|Sepp Straka
|$731,250
|T8
|Justin Thomas
|$731,250
|T11
|Patrick Rodgers
|$606,250
|T11
|Brian Harman
|$606,250
|T13
|Sam Burns
|$409,027.78
|T13
|Akshay Bhatia
|$409,027.78
|T13
|Brooks Koepka
|$409,027.78
|T13
|Ryo Hisatsune
|$409,027.78
|T13
|Russell Henley
|$409,027.78
|T13
|Justin Rose
|$409,027.78
|T13
|Austin Smotherman
|$409,027.78
|T13
|Corey Conners
|$409,027.78
|T13
|Viktor Hovland
|$409,027.78
|T22
|Scottie Scheffler
|$271,250
|T22
|Michael Thorbjornsen
|$271,250
|T24
|Alex Smalley
|$221,250
|T24
|J.J. Spaun
|$221,250
|T24
|William Mouw
|$221,250
|T27
|Hideki Matsuyama
|$178,750
|T27
|Nicolai Højgaard
|$178,750
|T27
|Chris Kirk
|$178,750
|T27
|Ryan Gerard
|$178,750
|T27
|Chad Ramey
|$178,750
|T32
|Jordan Spieth
|$128,250
|T32
|Eric Cole
|$128,250
|T32
|Bud Cauley
|$128,250
|T32
|Patrick Cantlay
|$128,250
|T32
|Andrew Putnam
|$128,250
|T32
|Alex Noren
|$128,250
|T32
|Max Homa
|$128,250
|T32
|Min Woo Lee
|$128,250
|T32
|Maverick McNealy
|$128,250
|T32
|Sahith Theegala
|$128,250
|T42
|Rickie Fowler
|$91,250
|T42
|Wyndham Clark
|$91,250
|T42
|Nick Taylor
|$91,250
|T42
|Joe Highsmith
|$91,250
|T46
|Rory McIlroy
|$72,125
|T46
|Taylor Pendrith
|$72,125
|T46
|Matti Schmid
|$72,125
|T46
|Keith Mitchell
|$72,125
|T50
|J.T. Poston
|$61,083.33
|T50
|Taylor Moore
|$61,083.33
|T50
|Zach Bauchou
|$61,083.33
|T50
|Max McGreevy
|$61,083.33
|T50
|S.W. Kim
|$61,083.33
|T50
|Keegan Bradley
|$61,083.33
|T56
|Adam Scott
|$58,000
|T56
|Chris Gotterup
|$58,000
|58
|Sam Stevens
|$57,250
|T59
|Kevin Roy
|$56,250
|T59
|Lee Hodges
|$56,250
|T59
|Jason Day
|$56,250
|T62
|Danny Walker
|$54,500
|T62
|Steven Fisk
|$54,500
|T62
|Rico Hoey
|$54,500
|T62
|Stephan Jaeger
|$54,500
|T66
|Kristoffer Reitan
|$52,750
|T66
|Daniel Berger
|$52,750
|T66
|Nico Echavarria
|$52,750
|69
|Michael Brennan
|$51,750
|T70
|Ricky Castillo
|$50,750
|T70
|Tony Finau
|$50,750
|T70
|Seamus Power
|$50,750
|73
|Takumi Kanaya
|$49,750