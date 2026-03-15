2026 Players Championship payout: Prize money breakdown and full earnings table

  
Published March 15, 2026 07:09 PM

Cameron Young won the 2026 Players Championship on Sunday, and with it, a $4,500,000 purse. This marks Young’s second win in seven months after earning his first Tour victory at the 2025 Wyndham Championship.

Runner-up Matt Fitzpatrick earned $2,725,000. Xander Schauffele was solo third to win $1,725,000, and Robert MacIntyre was solo fourth to win $1,225,000.

Ludvig Åberg entered Sunday with the lead, but after dropping to T-5, he lost out on $3,575,000.

Here is the full prize money breakdown.

RankPlayerMoney Earned
1Cam Young$4,500,000
2Matt Fitzpatrick$2,725,000
3Xander Schauffele$1,725,000
4Robert MacIntyre$1,225,000
T5Sudarshan Yellamaraju$925,000
T5Jacob Bridgeman$925,000
T5Ludvig Åberg$925,000
T8Tommy Fleetwood$731,250
T8Sepp Straka$731,250
T8Justin Thomas$731,250
T11Patrick Rodgers$606,250
T11Brian Harman$606,250
T13Sam Burns$409,027.78
T13Akshay Bhatia$409,027.78
T13Brooks Koepka$409,027.78
T13Ryo Hisatsune$409,027.78
T13Russell Henley$409,027.78
T13Justin Rose$409,027.78
T13Austin Smotherman$409,027.78
T13Corey Conners$409,027.78
T13Viktor Hovland$409,027.78
T22Scottie Scheffler$271,250
T22Michael Thorbjornsen$271,250
T24Alex Smalley$221,250
T24J.J. Spaun$221,250
T24William Mouw$221,250
T27Hideki Matsuyama$178,750
T27Nicolai Højgaard$178,750
T27Chris Kirk$178,750
T27Ryan Gerard$178,750
T27Chad Ramey$178,750
T32Jordan Spieth$128,250
T32Eric Cole$128,250
T32Bud Cauley$128,250
T32Patrick Cantlay$128,250
T32Andrew Putnam$128,250
T32Alex Noren$128,250
T32Max Homa$128,250
T32Min Woo Lee$128,250
T32Maverick McNealy$128,250
T32Sahith Theegala$128,250
T42Rickie Fowler$91,250
T42Wyndham Clark$91,250
T42Nick Taylor$91,250
T42Joe Highsmith$91,250
T46Rory McIlroy$72,125
T46Taylor Pendrith$72,125
T46Matti Schmid$72,125
T46Keith Mitchell$72,125
T50J.T. Poston$61,083.33
T50Taylor Moore$61,083.33
T50Zach Bauchou$61,083.33
T50Max McGreevy$61,083.33
T50S.W. Kim$61,083.33
T50Keegan Bradley$61,083.33
T56Adam Scott$58,000
T56Chris Gotterup$58,000
58Sam Stevens$57,250
T59Kevin Roy$56,250
T59Lee Hodges$56,250
T59Jason Day$56,250
T62Danny Walker$54,500
T62Steven Fisk$54,500
T62Rico Hoey$54,500
T62Stephan Jaeger$54,500
T66Kristoffer Reitan$52,750
T66Daniel Berger$52,750
T66Nico Echavarria$52,750
69Michael Brennan$51,750
T70Ricky Castillo$50,750
T70Tony Finau$50,750
T70Seamus Power$50,750
73Takumi Kanaya$49,750