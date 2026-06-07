U.S. Women’s Open 2026: Fourth-round tee times, pairings at Riviera
Published June 6, 2026 11:05 PM
The leaderboard is stacked and ready ahead of the final round of the 2026 U.S Women’s Open.
Take a look below to find scheduled fourth-round tee times and pairings for when play continues on Sunday, June 7 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.
Coverage split between Peacock, NBCSN and NBC.
All times are ET.
- Peacock: 3-8 p.m.
- NBCSN: 3-5 p.m.
- NBC: 5-8 p.m.
Moving Day certainly lived up to its name during the third round of the 2026 U.S Women’s Open at Riviera.
Heading into Sunday’s final round, the leaderboard is crowded and star-studded.
Heading into Sunday’s final round, the leaderboard is crowded and star-studded.
2026 U.S. Women’s Open tee times - Final Round:
- 9:45 a.m. — Gurleen Kaur, Nataliya Guseva
- 9:55 a.m. — Liqi Zeng, Ingrid Lindblad
- 10:05 a.m. — Yealimi Noh, Mao Saigo
- 10:15 a.m. — Celine Boutier, Lottie Woad
- 10:25 a.m. — Yue Zhang, Hye-Jin Choi
- 10:35 a.m. — Julia Lopez Ramirez, Ariya Jutanugarn
- 10:45 a.m. — Bianca Pagdanganan, Yuri Yoshida
- 11:00 a.m. — Minsol Kim, Sakura Koiwai
- 11:10 a.m. — Somi Lee, Hannah Green
- 11:20 a.m. — Lucy Li, Anna Nordqvist
- 11:30 a.m. — Rose Zhang, Kaleiya Romero
- 11:40 a.m. — Chia Yen Wu, Xiyu Janet Lin
- 11:50 a.m. — Aki Iwai, Grace Kim
- 12:00 p.m. — Esther Henseleit, Nanna Koerstz Madsen
- 12:15 p.m. — Rio Takeda, Jiyai Shin
- 12:25 p.m. — Brooke Henderson, Melanie Green
- 12:35 p.m. — Ayaka Furue, A Lim Kim
- 12:45 p.m. — Minjee Lee, Lauren Coughlin
- 12:55 p.m. — Casandra Alexander, Patty Tavatanakit
- 1:05 p.m. — Pajaree Anannarukarn, Shuri Sakuma
- 1:15 p.m. — Amy Yang, Farah O’Keefe (a)
- 1:30 p.m. — DaYeon Lee, Jinhee Im
- 1:40 p.m. — Jeeno Thitikul, Hinako Shibuno
- 1:50 p.m. — Sora Kamiya, Karis Davidson
- 2:00 p.m. — Kiara Romero (a), Ana Belac
- 2:10 p.m. — Shiho Kuwaki, Miyu Yamashita
- 2:20 p.m. — Asterisk Talley (a), Allisen Corpuz
- 2:30 p.m. — Aphrodite Deng (a), Minji Kang
- 2:45 p.m. — Maja Stark, Maria José Marin (a)
- 2:55 p.m. — Alison Lee, Hyunjo Yoo
- 3:05 p.m. — Charley Hull, Ruoning Yin
- 3:15 p.m. — Gaby Lopez, Nasa Hataoka
- 3:25 p.m. — In Gee Chun, Jennifer Kupcho
- 3:35 p.m. — Sei Young Kim, Nelly Korda
Find out how to watch the 81st U.S. Women’s Open, including TV coverage, streaming options, tee times and full broadcast schedule on NBC, Peacock, and USA.