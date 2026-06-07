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Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Women's golf in Pacific Palisades, CA
U.S Women’s Open 2026: Nelly Korda, Sei Young Kim co-lead heading into Sunday’s final round
MLB: Los Angeles Dodgers at Colorado Rockies
Dodgers pitcher Tyler Glasnow moved to 60-day IL with back injury
MX 2025 Rd 10 Unadilla Jett Lawrence.JPG
Jett Lawrence sweeps Hangtown motos for overall victory despite injury
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

Coenen_bros_raw_260606.jpg
Expectations for Coenen brothers at Thunder Valley
450_recap_raw_260606.jpg
Jett wins at Hangtown; Deegan’s first 450 podium
250_recap_raw_260606.jpg
Kitchen escapes chaos in 250MX for Hangtown win

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U.S. Women’s Open 2026: Fourth-round tee times, pairings at Riviera

  
Published June 6, 2026 11:05 PM
U.S. Women's Open Presented By Ally 2026 - Round Three

PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JUNE 06: In Gee Chun of South Korea lines her a putt on the 10th green during the third round of the U.S. Women’s Open presented by Ally 2026 at Riviera Country Club on June 06, 2026 in Pacific Palisades, California. (Photo by Ryan Sirius Sun/Getty Images)

Ryan Sirius Sun/Getty Images

The leaderboard is stacked and ready ahead of the final round of the 2026 U.S Women’s Open.

Take a look below to find scheduled fourth-round tee times and pairings for when play continues on Sunday, June 7 at Riviera Country Club in Pacific Palisades, California.

Coverage split between Peacock, NBCSN and NBC.
All times are ET.

  • Peacock: 3-8 p.m.
  • NBCSN: 3-5 p.m.
  • NBC: 5-8 p.m.
Women's golf in Pacific Palisades, CA
U.S Women’s Open 2026: Nelly Korda, Sei Young Kim co-lead heading into Sunday’s final round
Moving Day certainly lived up to its name during the third round of the 2026 U.S Women’s Open at Riviera.
Heading into Sunday’s final round, the leaderboard is crowded and star-studded.

2026 U.S. Women’s Open tee times - Final Round:

  • 9:45 a.m. — Gurleen Kaur, Nataliya Guseva
  • 9:55 a.m. — Liqi Zeng, Ingrid Lindblad
  • 10:05 a.m. — Yealimi Noh, Mao Saigo
  • 10:15 a.m. — Celine Boutier, Lottie Woad
  • 10:25 a.m. — Yue Zhang, Hye-Jin Choi
  • 10:35 a.m. — Julia Lopez Ramirez, Ariya Jutanugarn
  • 10:45 a.m. — Bianca Pagdanganan, Yuri Yoshida
  • 11:00 a.m. — Minsol Kim, Sakura Koiwai
  • 11:10 a.m. — Somi Lee, Hannah Green
  • 11:20 a.m. — Lucy Li, Anna Nordqvist
  • 11:30 a.m. — Rose Zhang, Kaleiya Romero
  • 11:40 a.m. — Chia Yen Wu, Xiyu Janet Lin
  • 11:50 a.m. — Aki Iwai, Grace Kim
  • 12:00 p.m. — Esther Henseleit, Nanna Koerstz Madsen
  • 12:15 p.m. — Rio Takeda, Jiyai Shin
  • 12:25 p.m. — Brooke Henderson, Melanie Green
  • 12:35 p.m. — Ayaka Furue, A Lim Kim
  • 12:45 p.m. — Minjee Lee, Lauren Coughlin
  • 12:55 p.m. — Casandra Alexander, Patty Tavatanakit
  • 1:05 p.m. — Pajaree Anannarukarn, Shuri Sakuma
  • 1:15 p.m. — Amy Yang, Farah O’Keefe (a)
  • 1:30 p.m. — DaYeon Lee, Jinhee Im
  • 1:40 p.m. — Jeeno Thitikul, Hinako Shibuno
  • 1:50 p.m. — Sora Kamiya, Karis Davidson
  • 2:00 p.m. — Kiara Romero (a), Ana Belac
  • 2:10 p.m. — Shiho Kuwaki, Miyu Yamashita
  • 2:20 p.m. — Asterisk Talley (a), Allisen Corpuz
  • 2:30 p.m. — Aphrodite Deng (a), Minji Kang
  • 2:45 p.m. — Maja Stark, Maria José Marin (a)
  • 2:55 p.m. — Alison Lee, Hyunjo Yoo
  • 3:05 p.m. — Charley Hull, Ruoning Yin
  • 3:15 p.m. — Gaby Lopez, Nasa Hataoka
  • 3:25 p.m. — In Gee Chun, Jennifer Kupcho
  • 3:35 p.m. — Sei Young Kim, Nelly Korda
Kroger Queen City Championship Presented By P&G 2026 - Round Two
How to watch the 2026 U.S. Women’s Open: TV schedule, tee times, streaming & coverage guide
Find out how to watch the 81st U.S. Women’s Open, including TV coverage, streaming options, tee times and full broadcast schedule on NBC, Peacock, and USA.