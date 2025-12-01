What’s on tap: Hero World Challenge, Q-School, Golf Channel Games highlight December golf schedule
The calendar is winding down, but there is still plenty of live golf to consume.
Here is a look at what’s still on tap in December:
PGA TOUR
Hero World Challenge
Dec. 4-7, Albany GC, New Providence, Bahamas
TV times: Thursday-Friday, 1:30-4:30 p.m. ET (GC); Saturday, Noon-2:30 p.m. ET (GC), 2:30-5 p.m. ET (NBC); Sunday, 11:30 a.m.-1:30 p.m. ET (GC), 1:30-4:30 p.m. ET (NBC)
PGA Tour Q-School, final stage
Dec. 11-14, TPC Sawgrass (Stadium) and Sawgrass CC, Ponte Vedra Beach, Florida
TV times: Saturday, 1-3 p.m. ET (NBC Sports App), 3-5 p.m. ET (GC); Sunday, Noon-2 p.m. ET (NBC Sports App), 2-4 p.m. ET (GC)
Note: Second stage will be contested Dec. 2-5 at five sites across the U.S.
PGA TOUR/LPGA
Grant Thornton Invitational
Dec. 12-14, Tiburon GC, Naples, Florida
TV times: Friday, 1-4 p.m. ET (GC); Saturday, 2-3 p.m. ET (GC), 3-5 p.m. ET (NBC); Sunday, 1-2 p.m. ET (GC), 2-4 p.m. ET (NBC)
PGA TOUR/PGA TOUR CHAMPIONS
PNC Championship
Dec. 19-21, Ritz-Carlton GC, Orlando, Florida
TV times: Friday, Noon-2:30 p.m. ET (GC); Saturday, 1-2:30 p.m. ET (Peacock), 2:30-6 p.m. ET (NBC); Sunday, 11:30 a.m.-12:30 p.m. ET (GC), 12:30-1:30 p.m. ET (Peacock), 1:30-4:30 p.m. ET (NBC)
PGA TOUR CHAMPIONS
Skechers World Champions Cup
Dec. 4-7, Feather Sound CC, Clearwater, Florida
TV times: Thursday-Friday, 9 a.m.-noon ET (ESPN+), Noon-4 p.m. ET (ESPN); Saturday, 8-11:30 a.m. ET (ESPN+), 1-5 p.m. ET (ABC)
LPGA
Final Qualifying
Dec. 4-8, Magnolia Grove GC, Mobile, Alabama
TV times: None
DP WORLD TOUR
Crown Australian Open
Dec. 4-7, Royal Melbourne GC, Melbourne, Australia
TV times: Wednesday-Friday, 8 p.m.-9:30 p.m. ET (NBC Sports App), 9:30 p.m.-1 a.m. ET (GC); Saturday, 8-10 p.m. ET (NBC Sports App), 10 p.m.-1 a.m. ET (GC)
Nedbank Golf Challenge
Dec. 4-7, Gary Player CC, Sun City, South Africa
TV times: Thursday-Sunday, 4-9:30 a.m. ET (GC)
Alfred Dunhill Championship
Dec. 11-14, Leopard Creek CC, Malelane, South Africa
TV times: Thursday-Friday, 5-10 a.m. ET (GC); Saturday-Sunday, 4:30-9:30 a.m. ET (GC)
Afra-Asia Bank Mauritius Open
Dec. 18-21, Mont Choisy Le Golf, Grand-Baie, Mauritius
TV times: Thursday-Friday, 3:30-8:30 a.m. ET (GC); Saturday, 4-8:30 a.m. ET (GC); Sunday, 1-6 a.m. ET (GC)
ASIAN TOUR
Saudi Open
Dec. 10-13, Riyadh GC, Riyadh, Saudi Arabia
TV times: Wednesday-Thursday, 4:30-8:30 a.m. ET (NBC Sports App); Friday-Saturday, 3:30-7:30 a.m. ET (NBC Sports App); Tape delay – Dec. 16-17, 6-8 a.m. ET (GC)
GOLF CHANNEL
Golf Channel Games
Dec. 17, Trump National Golf Links, Jupiter, Florida
TV times: Wednesday, 7:30-10:30 p.m. ET (GC/USA)
TGL
Atlanta Drive GC vs. New York GC
Dec. 28, SoFi Center, Palm Beach Gardens, Florida
TV times: 3-5 p.m. ET (ABC)
GRASS LEAGUE
Grass League Championship
Dec. 6, Grass Clippings Rolling Hills, Tempe, Arizona
TV times: Saturday, 7-10 p.m. ET (GC)