Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 13 of 2025 season

  
Published November 26, 2025 09:17 AM

Below are my Week 13, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Jalen Hurts QB Eagles Bears 9
2 Patrick Mahomes QB Chiefs Cowboys 10
3 Lamar Jackson QB Ravens Bengals 7
4 Josh Allen QB Bills Steelers 7
5 Dak Prescott QB Cowboys Chiefs 10
6 Matthew Stafford QB Rams Panthers 8
7 Drake Maye QB Patriots Giants 14
8 Bo Nix QB Broncos Commanders 12
9 Justin Herbert QB Chargers Raiders 12
10 Jaxson Dart QB Giants Patriots 14
11 Joe Burrow QB Bengals Ravens 10
12 Jacoby Brissett QB Cardinals Buccaneers 8
13 Caleb Williams QB Bears Eagles 5
14 Jared Goff QB Lions Packers 8
15 Trevor Lawrence QB Jaguars Titans 8
16 Daniel Jones QB Colts Texans 11
17 C.J. Stroud QB Texans Colts 6
18 Baker Mayfield QB Buccaneers Cardinals 9
19 Brock Purdy QB 49ers Browns 14
20 Jordan Love QB Packers Lions 5
21 Sam Darnold QB Seahawks Vikings 8
22 Tyrod Taylor QB Jets Falcons 9
23 Cam Ward QB Titans Jaguars 10
24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Saints 12
25 Aaron Rodgers QB Steelers Bills 5

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Christian McCaffrey RB 49ers Browns 14
2 De’Von Achane RB Dolphins Saints 12
3 Jahmyr Gibbs RB Lions Packers 8
4 Bijan Robinson RB Falcons Jets 5
5 Jonathan Taylor RB Colts Texans 11
6 James Cook RB Bills Steelers 7
7 Derrick Henry RB Ravens Bengals 7
8 Josh Jacobs RB Packers Lions 5
9 Chase Brown RB Bengals Ravens 10
10 Saquon Barkley RB Eagles Bears 9
11 TreVeyon Henderson RB Patriots Giants 14
12 Ashton Jeanty RB Raiders Chargers 8
13 Travis Etienne RB Jaguars Titans 8
14 Breece Hall RB Jets Falcons 9
15 Javonte Williams RB Cowboys Chiefs 10
16 Kyren Williams RB Rams Panthers 8
17 Rico Dowdle RB Panthers Rams 14
18 Jaylen Warren RB Steelers Bills 5
19 Bucky Irving RB Buccaneers Cardinals 9
20 RJ Harvey RB Broncos Commanders 12
21 Kenneth Walker RB Seahawks Vikings 8
22 Aaron Jones RB Vikings Seahawks 6
23 D’Andre Swift RB Bears Eagles 5
24 Tyrone Tracy RB Giants Patriots 14
25 Quinshon Judkins RB Browns 49ers 9
26 Kenneth Gainwell RB Steelers Bills 5
27 Woody Marks RB Texans Colts 6
28 Kareem Hunt RB Chiefs Cowboys 10
29 Kimani Vidal RB Chargers Raiders 12
30 Trey Benson RB Cardinals Buccaneers 8
31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Giants 14
32 Devin Neal RB Saints Dolphins 11
33 David Montgomery RB Lions Packers 8
34 Tony Pollard RB Titans Jaguars 10
35 Isiah Pacheco RB Chiefs Cowboys 10
36 Tyjae Spears RB Titans Jaguars 10
37 Zach Charbonnet RB Seahawks Vikings 8
38 Kyle Monangai RB Bears Eagles 5
39 Tyler Allgeier RB Falcons Jets 5
40 Sean Tucker RB Buccaneers Cardinals 9
41 Chris Rodriguez RB Commanders Broncos 12
42 Devin Singletary RB Giants Patriots 14
43 Zonovan Knight RB Cardinals Buccaneers 8
44 Emanuel Wilson RB Packers Lions 5
45 Bhayshul Tuten RB Jaguars Titans 8
46 Rachaad White RB Buccaneers Cardinals 9
47 Blake Corum RB Rams Panthers 8
48 Chuba Hubbard RB Panthers Rams 14
49 Jordan Mason RB Vikings Seahawks 6
50 Brian Robinson RB 49ers Browns 14

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Vikings 8
2 Ja’Marr Chase WR Bengals Ravens 10
3 Puka Nacua WR Rams Panthers 8
4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Packers 8
5 CeeDee Lamb WR Cowboys Chiefs 10
6 George Pickens WR Cowboys Chiefs 10
7 Rashee Rice WR Chiefs Cowboys 10
8 Davante Adams WR Rams Panthers 8
9 A.J. Brown WR Eagles Bears 9
10 Chris Olave WR Saints Dolphins 11
11 Nico Collins WR Texans Colts 6
12 DeVonta Smith WR Eagles Bears 9
13 Jaylen Waddle WR Dolphins Saints 12
14 Justin Jefferson WR Vikings Seahawks 6
15 Michael Wilson WR Cardinals Buccaneers 8
16 Zay Flowers WR Ravens Bengals 7
17 Ladd McConkey WR Chargers Raiders 12
18 Wan’Dale Robinson WR Giants Patriots 14
19 Courtland Sutton WR Broncos Commanders 12
20 Emeka Egbuka WR Buccaneers Cardinals 9
21 Rome Odunze WR Bears Eagles 5
22 Tetairoa McMillan WR Panthers Rams 14
23 Stefon Diggs WR Patriots Giants 14
24 Michael Pittman WR Colts Texans 11
25 DK Metcalf WR Steelers Bills 5
26 Troy Franklin WR Broncos Commanders 12
27 Jauan Jennings WR 49ers Browns 14
28 Khalil Shakir WR Bills Steelers 7
29 Jameson Williams WR Lions Packers 8
30 Xavier Worthy WR Chiefs Cowboys 10
31 Brian Thomas WR Jaguars Titans 8
32 Deebo Samuel WR Commanders Broncos 12
33 Keenan Allen WR Chargers Raiders 12
34 Christian Watson WR Packers Lions 5
35 Jakobi Meyers WR Jaguars Titans 8
36 Darnell Mooney WR Falcons Jets 5
37 Jayden Higgins WR Texans Colts 6
38 Romeo Doubs WR Packers Lions 5
39 Chimere Dike WR Titans Jaguars 10
40 Quentin Johnston WR Chargers Raiders 12
41 Alec Pierce WR Colts Texans 11
42 Jerry Jeudy WR Browns 49ers 9
43 Parker Washington WR Jaguars Titans 8
44 DJ Moore WR Bears Eagles 5
45 Andrei Iosivas WR Bengals Ravens 10
46 Greg Dortch WR Cardinals Buccaneers 8
47 Tre Tucker WR Raiders Chargers 8
48 Jordan Addison WR Vikings Seahawks 6
49 Ricky Pearsall WR 49ers Browns 14
50 Luther Burden WR Bears Eagles 5

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Trey McBride TE Cardinals Buccaneers 8
2 Brock Bowers TE Raiders Chargers 8
3 George Kittle TE 49ers Browns 14
4 Tyler Warren TE Colts Texans 11
5 Travis Kelce TE Chiefs Cowboys 10
6 Mark Andrews TE Ravens Bengals 7
7 Jake Ferguson TE Cowboys Chiefs 10
8 Hunter Henry TE Patriots Giants 14
9 Oronde Gadsden TE Chargers Raiders 12
10 Dallas Goedert TE Eagles Bears 9
11 Juwan Johnson TE Saints Dolphins 11
12 Kyle Pitts TE Falcons Jets 5
13 Harold Fannin TE Browns 49ers 9
14 Theo Johnson TE Giants Patriots 14
15 Dalton Schultz TE Texans Colts 6
16 Brenton Strange TE Jaguars Titans 8
17 Colston Loveland TE Bears Eagles 5
18 Mike Gesicki TE Bengals Ravens 10
19 Cade Otton TE Buccaneers Cardinals 9
20 Zach Ertz TE Commanders Broncos 12
21 Mason Taylor TE Jets Falcons 9
22 Evan Engram TE Broncos Commanders 12
23 Brock Wright TE Lions Packers 8
24 AJ Barner TE Seahawks Vikings 8
25 Colby Parkinson TE Rams Panthers 8

Mentions
