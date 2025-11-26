Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 13 of 2025 season
Published November 26, 2025 09:17 AM
Below are my Week 13, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Bears
|9
|2
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Cowboys
|10
|3
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Bengals
|7
|4
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Steelers
|7
|5
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Chiefs
|10
|6
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Panthers
|8
|7
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Giants
|14
|8
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Commanders
|12
|9
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Raiders
|12
|10
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Patriots
|14
|11
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Ravens
|10
|12
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|13
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Eagles
|5
|14
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Packers
|8
|15
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Titans
|8
|16
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Texans
|11
|17
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Colts
|6
|18
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|19
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Browns
|14
|20
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Lions
|5
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Vikings
|8
|22
|Tyrod Taylor
|QB
|Jets
|Falcons
|9
|23
|Cam Ward
|QB
|Titans
|Jaguars
|10
|24
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Saints
|12
|25
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Bills
|5
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Browns
|14
|2
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Saints
|12
|3
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Packers
|8
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Jets
|5
|5
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Texans
|11
|6
|James Cook
|RB
|Bills
|Steelers
|7
|7
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Bengals
|7
|8
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Lions
|5
|9
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Ravens
|10
|10
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Bears
|9
|11
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Giants
|14
|12
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Chargers
|8
|13
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Titans
|8
|14
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Falcons
|9
|15
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Chiefs
|10
|16
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Panthers
|8
|17
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Rams
|14
|18
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Bills
|5
|19
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|20
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Commanders
|12
|21
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Vikings
|8
|22
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Seahawks
|6
|23
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Eagles
|5
|24
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Patriots
|14
|25
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|49ers
|9
|26
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Bills
|5
|27
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Colts
|6
|28
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Cowboys
|10
|29
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Raiders
|12
|30
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|31
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Giants
|14
|32
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Dolphins
|11
|33
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Packers
|8
|34
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Jaguars
|10
|35
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Cowboys
|10
|36
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Jaguars
|10
|37
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Vikings
|8
|38
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Eagles
|5
|39
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Jets
|5
|40
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|41
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Broncos
|12
|42
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Patriots
|14
|43
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|44
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Lions
|5
|45
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Titans
|8
|46
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|47
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Panthers
|8
|48
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Rams
|14
|49
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Seahawks
|6
|50
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Browns
|14
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Vikings
|8
|2
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Ravens
|10
|3
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Panthers
|8
|4
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Packers
|8
|5
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Chiefs
|10
|6
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Chiefs
|10
|7
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Cowboys
|10
|8
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Panthers
|8
|9
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Bears
|9
|10
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Dolphins
|11
|11
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Colts
|6
|12
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Bears
|9
|13
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Saints
|12
|14
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Seahawks
|6
|15
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|16
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Bengals
|7
|17
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|18
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Patriots
|14
|19
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Commanders
|12
|20
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|21
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Eagles
|5
|22
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Rams
|14
|23
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Giants
|14
|24
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Texans
|11
|25
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Bills
|5
|26
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Commanders
|12
|27
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Browns
|14
|28
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Steelers
|7
|29
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Packers
|8
|30
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Cowboys
|10
|31
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|32
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Broncos
|12
|33
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|34
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Lions
|5
|35
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|36
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Jets
|5
|37
|Jayden Higgins
|WR
|Texans
|Colts
|6
|38
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Lions
|5
|39
|Chimere Dike
|WR
|Titans
|Jaguars
|10
|40
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Raiders
|12
|41
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Texans
|11
|42
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|49ers
|9
|43
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Titans
|8
|44
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Eagles
|5
|45
|Andrei Iosivas
|WR
|Bengals
|Ravens
|10
|46
|Greg Dortch
|WR
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|47
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Chargers
|8
|48
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Seahawks
|6
|49
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Browns
|14
|50
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Eagles
|5
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Buccaneers
|8
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Chargers
|8
|3
|George Kittle
|TE
|49ers
|Browns
|14
|4
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Texans
|11
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Cowboys
|10
|6
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Bengals
|7
|7
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Chiefs
|10
|8
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Giants
|14
|9
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Raiders
|12
|10
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Bears
|9
|11
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Dolphins
|11
|12
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Jets
|5
|13
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|49ers
|9
|14
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Patriots
|14
|15
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Colts
|6
|16
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Titans
|8
|17
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Eagles
|5
|18
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Ravens
|10
|19
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Cardinals
|9
|20
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Broncos
|12
|21
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Falcons
|9
|22
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Commanders
|12
|23
|Brock Wright
|TE
|Lions
|Packers
|8
|24
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Vikings
|8
|25
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Panthers
|8
Mentions
Matthew Berry NFL Philadelphia Eagles Dallas Cowboys New York Giants Washington Commanders New England Patriots Buffalo Bills Miami Dolphins New York Jets Los Angeles Rams Seattle Seahawks San Francisco 49ers Arizona Cardinals Denver Broncos Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers Las Vegas Raiders Indianapolis Colts Jacksonville Jaguars Houston Texans Tennessee Titans Baltimore Ravens Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals Cleveland Browns New Orleans Saints Carolina Panthers Tampa Bay Buccaneers Atlanta Falcons Chicago Bears Green Bay Packers Detroit Lions Minnesota Vikings