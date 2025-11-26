Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 13 of 2025 season

Below are my Week 13, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Jalen Hurts QB Eagles Bears 9 2 Patrick Mahomes QB Chiefs Cowboys 10 3 Lamar Jackson QB Ravens Bengals 7 4 Josh Allen QB Bills Steelers 7 5 Dak Prescott QB Cowboys Chiefs 10 6 Matthew Stafford QB Rams Panthers 8 7 Drake Maye QB Patriots Giants 14 8 Bo Nix QB Broncos Commanders 12 9 Justin Herbert QB Chargers Raiders 12 10 Jaxson Dart QB Giants Patriots 14 11 Joe Burrow QB Bengals Ravens 10 12 Jacoby Brissett QB Cardinals Buccaneers 8 13 Caleb Williams QB Bears Eagles 5 14 Jared Goff QB Lions Packers 8 15 Trevor Lawrence QB Jaguars Titans 8 16 Daniel Jones QB Colts Texans 11 17 C.J. Stroud QB Texans Colts 6 18 Baker Mayfield QB Buccaneers Cardinals 9 19 Brock Purdy QB 49ers Browns 14 20 Jordan Love QB Packers Lions 5 21 Sam Darnold QB Seahawks Vikings 8 22 Tyrod Taylor QB Jets Falcons 9 23 Cam Ward QB Titans Jaguars 10 24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Saints 12 25 Aaron Rodgers QB Steelers Bills 5

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Christian McCaffrey RB 49ers Browns 14 2 De’Von Achane RB Dolphins Saints 12 3 Jahmyr Gibbs RB Lions Packers 8 4 Bijan Robinson RB Falcons Jets 5 5 Jonathan Taylor RB Colts Texans 11 6 James Cook RB Bills Steelers 7 7 Derrick Henry RB Ravens Bengals 7 8 Josh Jacobs RB Packers Lions 5 9 Chase Brown RB Bengals Ravens 10 10 Saquon Barkley RB Eagles Bears 9 11 TreVeyon Henderson RB Patriots Giants 14 12 Ashton Jeanty RB Raiders Chargers 8 13 Travis Etienne RB Jaguars Titans 8 14 Breece Hall RB Jets Falcons 9 15 Javonte Williams RB Cowboys Chiefs 10 16 Kyren Williams RB Rams Panthers 8 17 Rico Dowdle RB Panthers Rams 14 18 Jaylen Warren RB Steelers Bills 5 19 Bucky Irving RB Buccaneers Cardinals 9 20 RJ Harvey RB Broncos Commanders 12 21 Kenneth Walker RB Seahawks Vikings 8 22 Aaron Jones RB Vikings Seahawks 6 23 D’Andre Swift RB Bears Eagles 5 24 Tyrone Tracy RB Giants Patriots 14 25 Quinshon Judkins RB Browns 49ers 9 26 Kenneth Gainwell RB Steelers Bills 5 27 Woody Marks RB Texans Colts 6 28 Kareem Hunt RB Chiefs Cowboys 10 29 Kimani Vidal RB Chargers Raiders 12 30 Trey Benson RB Cardinals Buccaneers 8 31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Giants 14 32 Devin Neal RB Saints Dolphins 11 33 David Montgomery RB Lions Packers 8 34 Tony Pollard RB Titans Jaguars 10 35 Isiah Pacheco RB Chiefs Cowboys 10 36 Tyjae Spears RB Titans Jaguars 10 37 Zach Charbonnet RB Seahawks Vikings 8 38 Kyle Monangai RB Bears Eagles 5 39 Tyler Allgeier RB Falcons Jets 5 40 Sean Tucker RB Buccaneers Cardinals 9 41 Chris Rodriguez RB Commanders Broncos 12 42 Devin Singletary RB Giants Patriots 14 43 Zonovan Knight RB Cardinals Buccaneers 8 44 Emanuel Wilson RB Packers Lions 5 45 Bhayshul Tuten RB Jaguars Titans 8 46 Rachaad White RB Buccaneers Cardinals 9 47 Blake Corum RB Rams Panthers 8 48 Chuba Hubbard RB Panthers Rams 14 49 Jordan Mason RB Vikings Seahawks 6 50 Brian Robinson RB 49ers Browns 14

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Vikings 8 2 Ja’Marr Chase WR Bengals Ravens 10 3 Puka Nacua WR Rams Panthers 8 4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Packers 8 5 CeeDee Lamb WR Cowboys Chiefs 10 6 George Pickens WR Cowboys Chiefs 10 7 Rashee Rice WR Chiefs Cowboys 10 8 Davante Adams WR Rams Panthers 8 9 A.J. Brown WR Eagles Bears 9 10 Chris Olave WR Saints Dolphins 11 11 Nico Collins WR Texans Colts 6 12 DeVonta Smith WR Eagles Bears 9 13 Jaylen Waddle WR Dolphins Saints 12 14 Justin Jefferson WR Vikings Seahawks 6 15 Michael Wilson WR Cardinals Buccaneers 8 16 Zay Flowers WR Ravens Bengals 7 17 Ladd McConkey WR Chargers Raiders 12 18 Wan’Dale Robinson WR Giants Patriots 14 19 Courtland Sutton WR Broncos Commanders 12 20 Emeka Egbuka WR Buccaneers Cardinals 9 21 Rome Odunze WR Bears Eagles 5 22 Tetairoa McMillan WR Panthers Rams 14 23 Stefon Diggs WR Patriots Giants 14 24 Michael Pittman WR Colts Texans 11 25 DK Metcalf WR Steelers Bills 5 26 Troy Franklin WR Broncos Commanders 12 27 Jauan Jennings WR 49ers Browns 14 28 Khalil Shakir WR Bills Steelers 7 29 Jameson Williams WR Lions Packers 8 30 Xavier Worthy WR Chiefs Cowboys 10 31 Brian Thomas WR Jaguars Titans 8 32 Deebo Samuel WR Commanders Broncos 12 33 Keenan Allen WR Chargers Raiders 12 34 Christian Watson WR Packers Lions 5 35 Jakobi Meyers WR Jaguars Titans 8 36 Darnell Mooney WR Falcons Jets 5 37 Jayden Higgins WR Texans Colts 6 38 Romeo Doubs WR Packers Lions 5 39 Chimere Dike WR Titans Jaguars 10 40 Quentin Johnston WR Chargers Raiders 12 41 Alec Pierce WR Colts Texans 11 42 Jerry Jeudy WR Browns 49ers 9 43 Parker Washington WR Jaguars Titans 8 44 DJ Moore WR Bears Eagles 5 45 Andrei Iosivas WR Bengals Ravens 10 46 Greg Dortch WR Cardinals Buccaneers 8 47 Tre Tucker WR Raiders Chargers 8 48 Jordan Addison WR Vikings Seahawks 6 49 Ricky Pearsall WR 49ers Browns 14 50 Luther Burden WR Bears Eagles 5

TE Rankings