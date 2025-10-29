 Skip navigation
MLB: World Series-Toronto Blue Jays at Los Angeles Dodgers
Blue Jays at Dodgers - World Series Game 5 prediction: Odds, expert picks, starting pitchers, trends, stats
NFL: Cleveland Browns at New England Patriots
Kayshon Boutte, Zay Flowers headline Week 9's Regression Files
Horse Racing: 157th Belmont Stakes
Kentucky Derby winner Sovereignty scratched from the Breeders' Cup Classic because of a fever

Top Clips

Simms_on_dps_291025.jpg
Re-drafting 2024 NFL Draft quarterback class
nbc_pff_seahawkswash_251029.jpg
Players to watch in Seahawks-Commanders on SNF
nbc_pff_chiefsbills_251029.jpg
Key players to watch: Chiefs vs. Bills

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 9 of 2025 season

  
Published October 29, 2025 11:11 AM
Colts look 'unstoppable' vs Steelers in Week 9
October 28, 2025 01:10 PM
Matthew Berry and Connor Rogers preview the Week 9 Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers matchup, both favoring the Colts.

Below are my Week 9, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Patrick Mahomes QB Chiefs Bills
2 Lamar Jackson QB Ravens Dolphins
3 Josh Allen QB Bills Chiefs
4 Daniel Jones QB Colts Steelers
5 Justin Herbert QB Chargers Titans
6 Drake Maye QB Patriots Falcons
7 Brock Purdy QB 49ers Giants
8 Dak Prescott QB Cowboys Cardinals
9 Jayden Daniels QB Commanders Seahawks
10 Jaxson Dart QB Giants 49ers
11 Kyler Murray QB Cardinals Cowboys
12 Caleb Williams QB Bears Bengals
13 Matthew Stafford QB Rams Saints
14 Sam Darnold QB Seahawks Commanders
15 Jordan Love QB Packers Panthers
16 Joe Flacco QB Bengals Bears
17 Trevor Lawrence QB Jaguars Raiders
18 Jared Goff QB Lions Vikings
19 C.J. Stroud QB Texans Broncos
20 Aaron Rodgers QB Steelers Colts
21 Bo Nix QB Broncos Texans
22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Ravens
23 J.J. McCarthy QB Vikings Lions
24 Geno Smith QB Raiders Jaguars
25 Michael Penix QB Falcons Patriots

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Giants
2 Jonathan Taylor RB Colts Steelers
3 De’Von Achane RB Dolphins Ravens
4 Bijan Robinson RB Falcons Patriots
5 Jahmyr Gibbs RB Lions Vikings
6 Josh Jacobs RB Packers Panthers
7 James Cook RB Bills Chiefs
8 Javonte Williams RB Cowboys Cardinals
9 Derrick Henry RB Ravens Dolphins
10 Kyren Williams RB Rams Saints
11 D’Andre Swift RB Bears Bengals
12 Ashton Jeanty RB Raiders Jaguars
13 Kimani Vidal RB Chargers Titans
14 Jaylen Warren RB Steelers Colts
15 Tyrone Tracy RB Giants 49ers
16 Chase Brown RB Bengals Bears
17 Travis Etienne RB Jaguars Raiders
18 Kenneth Walker RB Seahawks Commanders
19 Rhamondre Stevenson RB Patriots Falcons
20 David Montgomery RB Lions Vikings
21 J.K. Dobbins RB Broncos Texans
22 Rico Dowdle RB Panthers Packers
23 Zonovan Knight RB Cardinals Cowboys
24 Zach Charbonnet RB Seahawks Commanders
25 Alvin Kamara RB Saints Rams
26 Aaron Jones RB Vikings Lions
27 Kareem Hunt RB Chiefs Bills
28 Woody Marks RB Texans Broncos
29 Tony Pollard RB Titans Chargers
30 Tyjae Spears RB Titans Chargers
31 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Seahawks
32 Chuba Hubbard RB Panthers Packers
33 Nick Chubb RB Texans Broncos
34 TreVeyon Henderson RB Patriots Falcons
35 RJ Harvey RB Broncos Texans
36 Jordan Mason RB Vikings Lions
37 Samaje Perine RB Bengals Bears
38 Kenneth Gainwell RB Steelers Colts
39 Brashard Smith RB Chiefs Bills
40 Kyle Monangai RB Bears Bengals
41 Michael Carter RB Cardinals Cowboys
42 Jeremy McNichols RB Commanders Seahawks
43 Devin Singletary RB Giants 49ers
44 Emanuel Wilson RB Packers Panthers
45 Tyler Allgeier RB Falcons Patriots
46 Justice Hill RB Ravens Dolphins
47 Blake Corum RB Rams Saints
48 Bhayshul Tuten RB Jaguars Raiders
49 Jaydon Blue RB Cowboys Cardinals
50 Devin Neal RB Saints Rams

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Ja’Marr Chase WR Bengals Bears
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Commanders
3 Puka Nacua WR Rams Saints
4 CeeDee Lamb WR Cowboys Cardinals
5 Amon-Ra St. Brown WR Lions Vikings
6 Rashee Rice WR Chiefs Bills
7 Justin Jefferson WR Vikings Lions
8 Drake London WR Falcons Patriots
9 Nico Collins WR Texans Broncos
10 Zay Flowers WR Ravens Dolphins
11 Michael Pittman WR Colts Steelers
12 Davante Adams WR Rams Saints
13 Ladd McConkey WR Chargers Titans
14 Jaylen Waddle WR Dolphins Ravens
15 Rome Odunze WR Bears Bengals
16 Chris Olave WR Saints Rams
17 DK Metcalf WR Steelers Colts
18 George Pickens WR Cowboys Cardinals
19 Brian Thomas WR Jaguars Raiders
20 Keenan Allen WR Chargers Titans
21 Tee Higgins WR Bengals Bears
22 Courtland Sutton WR Broncos Texans
23 Tetairoa McMillan WR Panthers Packers
24 Marvin Harrison WR Cardinals Cowboys
25 Jordan Addison WR Vikings Lions
26 Stefon Diggs WR Patriots Falcons
27 Travis Hunter WR Jaguars Raiders
28 Jauan Jennings WR 49ers Giants
29 Xavier Worthy WR Chiefs Bills
30 Terry McLaurin WR Commanders Seahawks
31 Wan’Dale Robinson WR Giants 49ers
32 Khalil Shakir WR Bills Chiefs
33 Deebo Samuel WR Commanders Seahawks
34 Quentin Johnston WR Chargers Titans
35 Romeo Doubs WR Packers Panthers
36 DJ Moore WR Bears Bengals
37 Jakobi Meyers WR Raiders Jaguars
38 Rashid Shaheed WR Saints Rams
39 Josh Downs WR Colts Steelers
40 Jameson Williams WR Lions Vikings
41 Troy Franklin WR Broncos Texans
42 Kayshon Boutte WR Patriots Falcons
43 Malik Washington WR Dolphins Ravens
44 Calvin Ridley WR Titans Chargers
45 Tre Tucker WR Raiders Jaguars
46 Darnell Mooney WR Falcons Patriots
47 Cooper Kupp WR Seahawks Commanders
48 Keon Coleman WR Bills Chiefs
49 Darius Slayton WR Giants 49ers
50 Alec Pierce WR Colts Steelers

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Cowboys
2 George Kittle TE 49ers Giants
3 Tyler Warren TE Colts Steelers
4 Brock Bowers TE Raiders Jaguars
5 Travis Kelce TE Chiefs Bills
6 Jake Ferguson TE Cowboys Cardinals
7 Tucker Kraft TE Packers Panthers
8 Sam LaPorta TE Lions Vikings
9 Oronde Gadsden TE Chargers Titans
10 Kyle Pitts TE Falcons Patriots
11 T.J. Hockenson TE Vikings Lions
12 Dalton Kincaid TE Bills Chiefs
13 Evan Engram TE Broncos Texans
14 Theo Johnson TE Giants 49ers
15 Hunter Henry TE Patriots Falcons
16 Mark Andrews TE Ravens Dolphins
17 Zach Ertz TE Commanders Seahawks
18 Juwan Johnson TE Saints Rams
19 Colston Loveland TE Bears Bengals
20 Dalton Schultz TE Texans Broncos
21 AJ Barner TE Seahawks Commanders
22 Jonnu Smith TE Steelers Colts
23 Chig Okonkwo TE Titans Chargers
24 Noah Fant TE Bengals Bears
25 Pat Freiermuth TE Steelers Colts

