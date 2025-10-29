Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 9 of 2025 season

Below are my Week 9, 2025 positional ranks for PPR leagues.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Patrick Mahomes QB Chiefs Bills 2 Lamar Jackson QB Ravens Dolphins 3 Josh Allen QB Bills Chiefs 4 Daniel Jones QB Colts Steelers 5 Justin Herbert QB Chargers Titans 6 Drake Maye QB Patriots Falcons 7 Brock Purdy QB 49ers Giants 8 Dak Prescott QB Cowboys Cardinals 9 Jayden Daniels QB Commanders Seahawks 10 Jaxson Dart QB Giants 49ers 11 Kyler Murray QB Cardinals Cowboys 12 Caleb Williams QB Bears Bengals 13 Matthew Stafford QB Rams Saints 14 Sam Darnold QB Seahawks Commanders 15 Jordan Love QB Packers Panthers 16 Joe Flacco QB Bengals Bears 17 Trevor Lawrence QB Jaguars Raiders 18 Jared Goff QB Lions Vikings 19 C.J. Stroud QB Texans Broncos 20 Aaron Rodgers QB Steelers Colts 21 Bo Nix QB Broncos Texans 22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Ravens 23 J.J. McCarthy QB Vikings Lions 24 Geno Smith QB Raiders Jaguars 25 Michael Penix QB Falcons Patriots

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Giants 2 Jonathan Taylor RB Colts Steelers 3 De’Von Achane RB Dolphins Ravens 4 Bijan Robinson RB Falcons Patriots 5 Jahmyr Gibbs RB Lions Vikings 6 Josh Jacobs RB Packers Panthers 7 James Cook RB Bills Chiefs 8 Javonte Williams RB Cowboys Cardinals 9 Derrick Henry RB Ravens Dolphins 10 Kyren Williams RB Rams Saints 11 D’Andre Swift RB Bears Bengals 12 Ashton Jeanty RB Raiders Jaguars 13 Kimani Vidal RB Chargers Titans 14 Jaylen Warren RB Steelers Colts 15 Tyrone Tracy RB Giants 49ers 16 Chase Brown RB Bengals Bears 17 Travis Etienne RB Jaguars Raiders 18 Kenneth Walker RB Seahawks Commanders 19 Rhamondre Stevenson RB Patriots Falcons 20 David Montgomery RB Lions Vikings 21 J.K. Dobbins RB Broncos Texans 22 Rico Dowdle RB Panthers Packers 23 Zonovan Knight RB Cardinals Cowboys 24 Zach Charbonnet RB Seahawks Commanders 25 Alvin Kamara RB Saints Rams 26 Aaron Jones RB Vikings Lions 27 Kareem Hunt RB Chiefs Bills 28 Woody Marks RB Texans Broncos 29 Tony Pollard RB Titans Chargers 30 Tyjae Spears RB Titans Chargers 31 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Seahawks 32 Chuba Hubbard RB Panthers Packers 33 Nick Chubb RB Texans Broncos 34 TreVeyon Henderson RB Patriots Falcons 35 RJ Harvey RB Broncos Texans 36 Jordan Mason RB Vikings Lions 37 Samaje Perine RB Bengals Bears 38 Kenneth Gainwell RB Steelers Colts 39 Brashard Smith RB Chiefs Bills 40 Kyle Monangai RB Bears Bengals 41 Michael Carter RB Cardinals Cowboys 42 Jeremy McNichols RB Commanders Seahawks 43 Devin Singletary RB Giants 49ers 44 Emanuel Wilson RB Packers Panthers 45 Tyler Allgeier RB Falcons Patriots 46 Justice Hill RB Ravens Dolphins 47 Blake Corum RB Rams Saints 48 Bhayshul Tuten RB Jaguars Raiders 49 Jaydon Blue RB Cowboys Cardinals 50 Devin Neal RB Saints Rams

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Ja’Marr Chase WR Bengals Bears 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Commanders 3 Puka Nacua WR Rams Saints 4 CeeDee Lamb WR Cowboys Cardinals 5 Amon-Ra St. Brown WR Lions Vikings 6 Rashee Rice WR Chiefs Bills 7 Justin Jefferson WR Vikings Lions 8 Drake London WR Falcons Patriots 9 Nico Collins WR Texans Broncos 10 Zay Flowers WR Ravens Dolphins 11 Michael Pittman WR Colts Steelers 12 Davante Adams WR Rams Saints 13 Ladd McConkey WR Chargers Titans 14 Jaylen Waddle WR Dolphins Ravens 15 Rome Odunze WR Bears Bengals 16 Chris Olave WR Saints Rams 17 DK Metcalf WR Steelers Colts 18 George Pickens WR Cowboys Cardinals 19 Brian Thomas WR Jaguars Raiders 20 Keenan Allen WR Chargers Titans 21 Tee Higgins WR Bengals Bears 22 Courtland Sutton WR Broncos Texans 23 Tetairoa McMillan WR Panthers Packers 24 Marvin Harrison WR Cardinals Cowboys 25 Jordan Addison WR Vikings Lions 26 Stefon Diggs WR Patriots Falcons 27 Travis Hunter WR Jaguars Raiders 28 Jauan Jennings WR 49ers Giants 29 Xavier Worthy WR Chiefs Bills 30 Terry McLaurin WR Commanders Seahawks 31 Wan’Dale Robinson WR Giants 49ers 32 Khalil Shakir WR Bills Chiefs 33 Deebo Samuel WR Commanders Seahawks 34 Quentin Johnston WR Chargers Titans 35 Romeo Doubs WR Packers Panthers 36 DJ Moore WR Bears Bengals 37 Jakobi Meyers WR Raiders Jaguars 38 Rashid Shaheed WR Saints Rams 39 Josh Downs WR Colts Steelers 40 Jameson Williams WR Lions Vikings 41 Troy Franklin WR Broncos Texans 42 Kayshon Boutte WR Patriots Falcons 43 Malik Washington WR Dolphins Ravens 44 Calvin Ridley WR Titans Chargers 45 Tre Tucker WR Raiders Jaguars 46 Darnell Mooney WR Falcons Patriots 47 Cooper Kupp WR Seahawks Commanders 48 Keon Coleman WR Bills Chiefs 49 Darius Slayton WR Giants 49ers 50 Alec Pierce WR Colts Steelers

TE Rankings