Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 9 of 2025 season
Published October 29, 2025 11:11 AM
Colts look 'unstoppable' vs Steelers in Week 9
Matthew Berry and Connor Rogers preview the Week 9 Indianapolis Colts vs Pittsburgh Steelers matchup, both favoring the Colts.
Below are my Week 9, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Bills
|2
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Dolphins
|3
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Chiefs
|4
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Steelers
|5
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Titans
|6
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Falcons
|7
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Giants
|8
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Cardinals
|9
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Seahawks
|10
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|49ers
|11
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Cowboys
|12
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Bengals
|13
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Saints
|14
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Commanders
|15
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Panthers
|16
|Joe Flacco
|QB
|Bengals
|Bears
|17
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Raiders
|18
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Vikings
|19
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Broncos
|20
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Colts
|21
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Texans
|22
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Ravens
|23
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Lions
|24
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Jaguars
|25
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Patriots
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Giants
|2
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Steelers
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Ravens
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Patriots
|5
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Vikings
|6
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Panthers
|7
|James Cook
|RB
|Bills
|Chiefs
|8
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Cardinals
|9
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Dolphins
|10
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Saints
|11
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Bengals
|12
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Jaguars
|13
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Titans
|14
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Colts
|15
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|49ers
|16
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Bears
|17
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Raiders
|18
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Commanders
|19
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Falcons
|20
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Vikings
|21
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Texans
|22
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Packers
|23
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Cowboys
|24
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Commanders
|25
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Rams
|26
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Lions
|27
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Bills
|28
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Broncos
|29
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Chargers
|30
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Chargers
|31
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Seahawks
|32
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Packers
|33
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Broncos
|34
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Falcons
|35
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Texans
|36
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Lions
|37
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Bears
|38
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Colts
|39
|Brashard Smith
|RB
|Chiefs
|Bills
|40
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Bengals
|41
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Cowboys
|42
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Seahawks
|43
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|49ers
|44
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Panthers
|45
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Patriots
|46
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Dolphins
|47
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Saints
|48
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Raiders
|49
|Jaydon Blue
|RB
|Cowboys
|Cardinals
|50
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Rams
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Bears
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Commanders
|3
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Saints
|4
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Cardinals
|5
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Vikings
|6
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Bills
|7
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Lions
|8
|Drake London
|WR
|Falcons
|Patriots
|9
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Broncos
|10
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Dolphins
|11
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Steelers
|12
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Saints
|13
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Titans
|14
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Ravens
|15
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Bengals
|16
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Rams
|17
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Colts
|18
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Cardinals
|19
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Raiders
|20
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Titans
|21
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Bears
|22
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Texans
|23
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Packers
|24
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Cowboys
|25
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Lions
|26
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Falcons
|27
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Raiders
|28
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Giants
|29
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Bills
|30
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Seahawks
|31
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|49ers
|32
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Chiefs
|33
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Seahawks
|34
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Titans
|35
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Panthers
|36
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Bengals
|37
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Jaguars
|38
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Rams
|39
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Steelers
|40
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Vikings
|41
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Texans
|42
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Falcons
|43
|Malik Washington
|WR
|Dolphins
|Ravens
|44
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Chargers
|45
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Jaguars
|46
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Patriots
|47
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Commanders
|48
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Chiefs
|49
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|49ers
|50
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Steelers
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Cowboys
|2
|George Kittle
|TE
|49ers
|Giants
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Steelers
|4
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Jaguars
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Bills
|6
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Cardinals
|7
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Panthers
|8
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Vikings
|9
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Titans
|10
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Patriots
|11
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Lions
|12
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Chiefs
|13
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Texans
|14
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|49ers
|15
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Falcons
|16
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Dolphins
|17
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Seahawks
|18
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Rams
|19
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Bengals
|20
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Broncos
|21
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Commanders
|22
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Colts
|23
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Chargers
|24
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Bears
|25
|Pat Freiermuth
|TE
|Steelers
|Colts
Mentions
