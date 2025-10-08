Cowboys have five players out of practice, list 10 others as limited
The Cowboys remain banged up with five players out of practice and 10 others getting only limited work.
Left guard Tyler Booker (ankle), wide receiver CeeDee Lamb (ankle), linebacker Jack Sanborn (concussion), wide receiver KaVontae Turpin (foot) and safety Donovan Wilson (elbow/knee) did not practice on Wednesday.
Booker, Lamb and Turpin were inactive with their injuries on Sunday, while Sanborn and Wilson were injured in the victory over the Jets.
Cornerback DaRon Bland (shoulder), defensive end Jadeveon Clowney (hip), offensive tackle Ajani Cornelius (knee/knee), cornerback Trevon Diggs (knee), left tackle Tyler Guyton (concussion), defensive end James Houston (knee), defensive end Marshawn Kneeland (ankle), running back Miles Sanders (knee/ankle), right guard Tyler Smith (knee) and safety Juanyeh Thomas (ankle) were limited.
Cornerback Caelen Carson (knee) and wide receiver Jonathan Mingo (knee) were full participants in their second week of practice. Both remain on injured reserve.