Patrick Mahomes remains on practice report with right wrist injury
Chiefs quarterback Patrick Mahomes remained on the practice report Wednesday.
His right wrist injury didn’t prevent him from another full practice.
He initially went on the report a week ago after injuring his wrist in Week 2 against the Eagles, but Mahomes played all 72 offensive snaps on Sunday night against the Giants.
The Chiefs saw every play practice, though defensive end Mike Danna (quad) and cornerback Kristian Fulton (ankle) were limited.
Wide receiver Hollywood Brown (ankle), safety Bryan Cook (neck), center Creed Humphrey (rib), defensive lineman Ashton Gillotte (elbow), defensive end Charles Omenihu (chest), wide receiver Jalen Royals (knee), offensive tackle Jawaan Taylor (knee/ankle), linebacker Drue Tranquill (knee) and wide receiver Xavier Worthy (shoulder) were full participants.