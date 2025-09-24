 Skip navigation
nbc_pft_tombradyconflict_250924.jpg
Brady sends newsletter on being owner, broadcaster
nbc_pft_cjgardnerjohnson_250924.jpg
What’s next for Gardner-Johnson after release?
nbc_pft_briancallahan_250924.jpg
Callahan giving up play-calling duties is red flag

Other PFT Content

SPORTS-FBN-PERKINS-COLUMN-FL
If change is coming in Miami, will it be Mike McDaniel, Chris Grier, or both?
NFL: New Orleans Saints at Pittsburgh Steelers
On Sunday at Pittsburgh, the Seahawks made “Renegade” their song
NFL: Carolina Panthers at Arizona Cardinals
Two of three late-afternoon games had moments of silence for Charlie Kirk
Other PFT Content

Patrick Mahomes remains on practice report with right wrist injury

  
Published September 24, 2025 06:51 PM

Chiefs quarterback Patrick Mahomes remained on the practice report Wednesday.

His right wrist injury didn’t prevent him from another full practice.

He initially went on the report a week ago after injuring his wrist in Week 2 against the Eagles, but Mahomes played all 72 offensive snaps on Sunday night against the Giants.

The Chiefs saw every play practice, though defensive end Mike Danna (quad) and cornerback Kristian Fulton (ankle) were limited.

Wide receiver Hollywood Brown (ankle), safety Bryan Cook (neck), center Creed Humphrey (rib), defensive lineman Ashton Gillotte (elbow), defensive end Charles Omenihu (chest), wide receiver Jalen Royals (knee), offensive tackle Jawaan Taylor (knee/ankle), linebacker Drue Tranquill (knee) and wide receiver Xavier Worthy (shoulder) were full participants.