Report: Khalen Saunders is expected to sign with Jets
Published November 17, 2025 02:00 PM
The Jets are adding a veteran defender.
Per Tom Pelissero of NFL Media, defensive tackle Khalen Saunders is expected to sign with New York after he was released by Jacksonville last week.
Saunders, 29, was traded from New Orleans to Jacksonville in August but appeared in just two games for the club. He recorded three total tackles in his 25 defensive snaps.
A Chiefs third-round pick in 2019, Saunders has appeared in 70 games with 32 starts in his seven seasons for Kansas City, New Orleans, and Jacksonville. He’s totaled 6.5 career sacks with seven tackles for loss and 17 quarterback hits.