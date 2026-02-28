 Skip navigation
2026 USA Track and Field Indoor Championships Results

  
Published February 28, 2026 03:39 PM

Results from the 2026 USA Track and Field Indoor Championships in Staten Island, New York ...

Women’s 3000m
1. Emily Mackay -- 8:30.01
2. Elle St. Pierre -- 8:31.07
3. Margot Appleton -- 8:41.41

Women’s High Jump
1. Charity Hufnagel -- 1.96 meters
2. Vashti Cunningham -- 1.93
3. Anna Hall -- 1.90

Women’s 5km Racewalk
1. Lauren Harris -- 22:14.69
2. Maria Michta-Coffey -- 23:30.42
3. Ruby Ray -- 25:01.87

Men’s 3000m
1. Cole Hocker — 7:39.25
2. Yared Nuguse -- 7:39.28
3. Nico Young -- 7:39.29

Men’s Weight Throw
1. Isaiah Rogers -- 23.41 meters
2. Konner Wood -- 22.92
3. Nathan Williams -- 22.44

Men’s 5km Racewalk
1. Nick Christie -- 19:13.37
2. Jordan Crawford -- 21:15.02
3. Anthony Joseph Gruttadauro -- 25:21.38