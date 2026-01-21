MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS LISTINGS

NBC, Peacock, NBC Sports Digital Platforms, and Versant’s CNBC and USA Network
– Subject to Change –
- These listings, which are subject to change, offer daily highlights of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics programming on NBC, Peacock, NBCUniversal’s digital platforms, and Versant’s CNBC and USA Network.
- All times listed below are in ET.
- For the latest comprehensive Winter Olympic TV schedule information, please visit https://www.nbcolympics.com/schedule. During the Milan Cortina Winter Olympics, NBCOlympics.com will have the most up-to-date listings and information.
- Peacock will be the U.S. streaming home of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, providing fans with the most-comprehensive Winter Olympic destination in U.S. media history. The service will stream every sport and event, including all 116 medal events across 16 sports, and will feature all linear programming, full-event replays, originals, clips, and more. NBCOlympics.com and the NBC Sports app will provide streaming coverage via authentication.
- For more information about NBC Sports, our releases and latest news, please visit NBCSports.com/PressBox. A complete archive of Milan Cortina 2026 Winter Olympics press releases can be found here.
- During the Milan Cortina Winter Olympics, please visit https://www.nbcolympics.com/schedule for the most complete daily listings. A listings press release looking ahead two days in advance will be sent daily throughout the Milan Cortina Winter Olympics, beginning Feb. 3.
THURSDAY, FEB. 5 (DAY -1)
NBC
8 p.m.-9 p.m.
Ice, Snow & Glory: The Winter Olympics (Milan Cortina Winter Olympics Preview Show)
USA NETWORK
8 a.m.-8:30 a.m.
“Intro to Milan Cortina”
8:35 a.m.-10:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Switzerland (LIVE)
10:40 a.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Czechia (LIVE)
1:05 p.m.-1:30 p.m.
Mixed Doubles Curling – Italy vs. Canada (LIVE)
1:30 p.m.-3:45 p.m.
Snowboarding – Men’s Big Air Qualifying
3:45 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Canada vs. Finland (LIVE)
5:30 p.m.-8 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Czechia*
CNBC
5 p.m.-6:30 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Norway
6:30 p.m.-8 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Switzerland*
FRIDAY, FEB. 6 (DAY 0)
NBC
12 p.m.-12:30 p.m.
Figure Skating – Team Event, Rhythm Dance
12:30 p.m.-1 p.m.
Figure Skating – Team Event, Pairs’ Short Program
1 p.m.-1:45 p.m.
Figure Skating – Team Event, Women’s Short Program
2 p.m.-5 p.m.
Opening Ceremony (LIVE)
8 p.m.-11 p.m.
Opening Ceremony
USA NETWORK
4 a.m.-5:15 a.m.
Figure Skating – Team Event, Rhythm Dance (LIVE)
5:35 a.m.-7:15 a.m.
Figure Skating – Team Event, Pairs’ Short Program (LIVE)
7:35 a.m.-8:55 a.m.
Figure Skating – Team Event, Women’s Short Program (LIVE)
8:55 a.m.-10:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Czechia (LIVE)
10:30 a.m.-12:30 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Czechia*
12:30 p.m.-2 p.m.
Snowboarding – Men’s Big Air Qualifying*
SATURDAY, FEB. 7 (DAY 1)
NBC
DAYTIME
7 a.m.-8 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s Skiathlon (LIVE)
8 a.m.-10:05 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Qualifying (LIVE)
10:05 a.m.-11:25 a.m.
Speed Skating – Women’s 3000m (LIVE)
11:30 a.m.-12:45 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Slopestyle Qualifying
12:45 p.m.-1:20 p.m.
Luge – Men’s Second Run (LIVE)
1:45 p.m.-3:05 p.m.
Figure Skating – Team Event, Men’s Short Program (LIVE)
3:15 p.m.-4 p.m.
Snowboarding – Men’s Big Air Final
4:05 p.m.-4:55 p.m.
Figure Skating – Team Event, Free Dance (LIVE)
5 p.m.-6 p.m.
Cross-Country Skiing – Women’s Skiathlon
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Figure Skating – Team Event, Men’s Short Program
Alpine Skiing – Men’s Downhill
Figure Skating – Team Event, Free Dance
Snowboarding – Men’s Big Air Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:30 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s and Women’s Slopestyle Qualifying
USA NETWORK
4:05 a.m.-4:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – Canada vs. Great Britain (LIVE)
4:30 a.m.-5:30 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Slopestyle Qualifying (LIVE)
5:30 a.m.-6:45 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Downhill (LIVE)
6:45 a.m.-7:30 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Qualifying
9:30 a.m.-10:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Great Britain (LIVE)
10:40 a.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Finland (LIVE)
1 p.m.-1:30 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Qualifying*
1:30 p.m.-2:40 p.m.
Snowboarding – Men’s Big Air Final (LIVE)
2:45 p.m.-3:10 p.m.
Luge – Men’s First and Second Runs
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Canada vs. Switzerland
5:30 p.m.-6 p.m.
Speed Skating – Women’s 3000m*
6 p.m.-8 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Finland*
8 p.m.-9 p.m.
Ski Jumping – Women’s Individual Normal Hill
9 p.m.-10:30 p.m.
Women’s Hockey – Italy vs. Sweden
10:30 p.m.-11 p.m.
Luge – Men’s First and Second Runs*
11 p.m.-1 a.m.
Women’s Hockey – United States vs. Finland*
1 a.m.-2 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s Skiathlon*
CNBC
5 p.m.-7 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Great Britain*
7 p.m.-9 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. South Korea
9 p.m.-11 p.m.
Mixed Doubles Curling – Italy vs. Norway
SUNDAY, FEB. 8 (DAY 2)
NBC
DAYTIME
7 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon (LIVE)
7:30 a.m.-8:45 a.m.
Snowboarding – Men’s and Women’s Parallel Giant Slalom Finals (LIVE)
8:45 a.m.-9:20 a.m.
Biathlon – Mixed Relay (LIVE)
9:20 a.m.-10 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Downhill
10 a.m.-11:45 a.m.
Speed Skating – Men’s 5000m (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
10:45 p.m.-12 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Downhill
Figure Skating – Team Event Final, Men’s Free Skate
OLYMPIC LATE NIGHT
12:35 a.m.-2 a.m.
Snowboarding – Men’s and Women’s Parallel Giant Slalom Finals
Snowboarding – Women’s Big Air Qualifying
USA NETWORK
2 a.m.-3 a.m.
Figure Skating – Team Event, Free Dance*
3 a.m.-4:55 a.m.
Snowboarding – Men’s and Women’s Parallel Giant Slalom Qualifying (LIVE)
4:55 a.m.-5:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – Round Robin #10 (LIVE)
5:30 a.m.-6:45 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Downhill (LIVE)
6:45 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Snowboarding – Men’s Big Air Final*
8:35 a.m.-10:30 a.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Estonia (LIVE)
10:30 a.m.-11 a.m.
Snowboarding – Men’s and Women’s Parallel Giant Slalom Finals*
11 a.m.-11:50 a.m.
Luge – Men’s Third Run (LIVE)
12 p.m.-12:45 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon*
12:45 p.m.-1:15 p.m.
Luge, Men’s Final Run (LIVE)
1:30 p.m.-2:25 p.m.
Figure Skating – Team Event, Pairs’ Free Skate (LIVE)
2:45 p.m.-3:35 p.m.
Figure Skating – Team Event, Women’s Free Skate (LIVE)
3:55 p.m.-5 p.m.
Figure Skating – Team Event Final, Men’s Free Skate (LIVE)
5 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Czechia vs. Finland (LIVE)
5:30 p.m.-6:30 p.m.
Speed Skating – Men’s 5000m*
6:30 p.m.-8:30 p.m.
Snowboarding – Women’s Big Air Qualifying
8:30 p.m.-10:30 p.m.
Women’s Hockey – France vs. Sweden
10:30 p.m.-11:15 p.m.
Luge – Men’s Third and Final Runs*
11:15 p.m.-12:15 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s Skiathlon*
12:15 a.m.-1:30 a.m.
Biathlon – Mixed Relay*
1:30 a.m.-2 a.m.
Figure Skating – Team Event Final (Pairs’, Women’s, and Men’s Free Skates)*
CNBC
5 p.m.-7 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Estonia*
7 p.m.-9 p.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Sweden
9 p.m.-11 p.m.
Mixed Doubles Curling – Italy vs. Great Britain
MONDAY, FEB. 9 (DAY 3)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:45 p.m.
Speed Skating – Women’s 1000m (LIVE)
12:45 p.m.-1:30 p.m.
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Downhill and Slalom
1:30 p.m.-2:40 p.m.
Snowboarding – Women’s Big Air Final (LIVE)
2:40 p.m.-4:55 p.m.
Figure Skating – Ice Dance, Rhythm Dance (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Downhill
Figure Skating – Ice Dance, Rhythm Dance
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Slalom
Freestyle Skiing – Women’s Slopestyle Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Snowboarding – Women’s Big Air Final
Speed Skating – Women’s 1000m
USA NETWORK
2 a.m.-4:30 a.m.
Figure Skating – Team Event Final (Pairs’, Women’s, and Men’s Free Skates)*
4:30 a.m.-5:40 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Downhill (LIVE)
5:45 a.m.-6:30 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Downhill*
6:30 a.m.-7:55 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Slopestyle Final (LIVE)
8 a.m.-8:55 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Slalom (LIVE)
9 a.m.-11 a.m.
Mixed Doubles Curling – United States vs. Italy
11 a.m.-11:30 a.m.
Luge – Women’s First Run (LIVE)
11:30 a.m.-12 p.m.
Speed Skating – Women’s 1000m (LIVE)
12 p.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – Germany vs. France (LIVE)
1 p.m.-1:20 p.m.
Luge – Women’s Second Run (LIVE)
1:20 p.m.-2:40 p.m.
Figure Skating – Ice Dance, Rhythm Dance (LIVE)
2:40 p.m.-5 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Switzerland (LIVE)
5 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Canada vs. Czechia (LIVE)
5:30 p.m.-6:45 p.m.
Ski Jumping – Men’s Individual Normal Hill
6:45 p.m.-8 p.m.
Speed Skating – Women’s 1000m*
8 p.m.-8:45 p.m.
Luge – Women’s First and Second Runs*
8:45 p.m.-10:15 p.m.
Mixed Doubles Curling – Semifinal*
10:15 p.m.-11 p.m.
Ski Jumping – Men’s Individual Normal Hill*
11 p.m.-1 a.m.
Women’s Hockey – United States vs. Switzerland*
1 a.m.-2 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Team Combined, Downhill and Slalom*
CNBC
5 p.m.-6:30 p.m.
Mixed Doubles Curling – Semifinal 1
6:30 p.m.-8 p.m.
Mixed Doubles Curling – Semifinal 2
TUESDAY, FEB. 10 (DAY 4)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:45 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Final
12:45 p.m.-1:15 p.m.
Luge – Women’s Final Run (LIVE)
1:15 p.m.-1:45 p.m.
Cross-Country Skiing - Men’s and Women’s Individual Sprint Finals
1:45 p.m.-4:45 p.m.
Figure Skating – Men’s Short Program (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Alpine Skiing – Women’s Team Combined, Downhill
Figure Skating – Men’s Short Program
Alpine Skiing – Women’s Team Combined, Slalom
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Luge – Women’s Final Run
Freestyle Skiing – Men’s and Women’s Moguls Qualifying
USA NETWORK
2 a.m.-3:15 a.m.
Figure Skating – Ice Dance, Rhythm Dance*
3:15 a.m.-4:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Individual Sprint Qualifying (LIVE)
4:30 a.m.-5:45 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Team Combined, Downhill (LIVE)
5:45 a.m.-6:10 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualifying (LIVE)
6:10 a.m.-6:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Individual Sprint Finals (LIVE)
6:30 a.m.-7:55 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Slopestyle Final (LIVE)
8 a.m.-9 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Team Combined, Slalom (LIVE)
9 a.m.-10 a.m.
Mixed Doubles Curling – Bronze Medal Game (LIVE)
10 a.m.-10:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Individual Sprint Finals
10:30 a.m.-11 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualifying
11 a.m.-11:30 a.m.
Luge – Women’s Third Run (LIVE)
11:30 a.m.-12 p.m.
Short Track – Mixed Team Relay Final and Qualifying, Women’s 500m and Men’s 1000m
12:05 p.m.-12:15 p.m.
Mixed Doubles Curling – Final (LIVE)
12:30 p.m.-2 p.m.
Figure Skating – Men’s Short Program (LIVE)
2:10 p.m.-4:30 p.m.
Women’s Hockey – United States vs. Canada (LIVE)
4:30 p.m.-5:30 p.m.
Biathlon – Men’s 20km Individual
5:30 p.m.-6:15 p.m.
Luge – Women’s Third and Final Runs*
6:15 p.m.-7:30 p.m.
Ski Jumping – Mixed Team Normal Hill
7:30 p.m.-8 p.m.
Short Track – Mixed Team Relay Final and Qualifying, Women’s 500m and Men’s 1000m *
8 p.m.-9 p.m.
Mixed Doubles Curling – Bronze Medal Game*
9 p.m.-11 p.m.
Mixed Doubles Curling – Final*
11 p.m.-1 a.m.
Women’s Hockey – United States vs. Canada*
1 a.m.-1:30 a.m.
Short Track – Mixed Team Relay Final and Qualifying, Women’s 500m and Men’s 1000m*
1:30 a.m.-2 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Individual Sprint Finals*
CNBC
5 p.m.-6 p.m.
Mixed Doubles Curling – Bronze Medal Game*
6 p.m.-8 p.m.
Mixed Doubles Curling – Final
WEDNESDAY, FEB. 11 (DAY 5)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:30 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final
12:30 p.m.-12:55 p.m.
Speed Skating – Men’s 1000m (LIVE)
12:55 p.m.-1:15 p.m.
Luge – Women’s Doubles Final Run (LIVE)
1:15 p.m.-1:40 p.m.
Speed Skating – Men’s 1000m (LIVE)
1:40 p.m.-2:15 p.m.
Snowboarding – Men’s Halfpipe Qualifying (LIVE)
2:15 p.m.-4:55 p.m.
Figure Skating – Ice Dance, Free Dance (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Alpine Skiing – Men’s Super-G
Figure Skating – Ice Dance, Free Dance
Speed Skating – Men’s 1000m
Snowboarding – Women’s Halfpipe Qualifying
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final
Snowboarding – Men’s Halfpipe Qualifying
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Men’s Short Program*
4 a.m.-4:45 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual Normal Hill (LIVE)
4:45 a.m.-5:30 a.m.
Snowboarding – Women’s Halfpipe Qualifying (LIVE)
5:30 a.m.-6:40 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Super-G (LIVE)
6:45 a.m.-7:30 a.m.
Snowboarding – Women’s Halfpipe Qualifying
7:30 a.m.-8:15 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Qualifying
8:15 a.m.-9:15 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Moguls Final (LIVE)
9:15 a.m.-9:50 a.m.
Biathlon – Women’s 15km Individual (LIVE)
10 a.m.-10:30 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual 10km
10:40 a.m.-11 a.m.
Men’s Hockey – Slovakia vs. Finland (LIVE)
11 a.m.-11:20 a.m.
Luge – Women’s Doubles First Run (LIVE)
11:20 a.m.-11:50 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual Normal Hill*
11:50 a.m.-12:25 p.m.
Luge – Men’s Doubles First Run (LIVE)
12:25 p.m.-12:45 p.m.
Nordic Combined – Men’s Individual 10km*
12:50 p.m.-1:15 p.m.
Luge – Women’s Doubles Final Run (LIVE)
1:30 p.m.-2:15 p.m.
Figure Skating – Ice Dance, Free Dance (LIVE)
2:15 p.m.-3:25 p.m.
Snowboarding – Men’s Halfpipe Qualifying (LIVE)
3:25 p.m.-5:30 p.m.
Men’s Hockey – Italy vs. Sweden (LIVE)
5:45 p.m.-6 p.m.
Luge – Men’s Doubles First Run
6 p.m.-6:30 p.m.
Luge – Men’s Doubles Final Run
6:30 p.m.-8 p.m.
Snowboarding – Men’s Halfpipe Qualifying
8 p.m.-9:30 p.m.
Men’s Hockey – Slovakia vs. Finland
9:30 p.m.-11 p.m.
Men’s Curling – Great Britain vs. China
11 p.m.-12 a.m.
Biathlon – Women’s 15km Individual*
12 a.m.-12:45 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual Normal Hill and 10km*
12:45 a.m.-1:30 a.m.
Snowboarding – Women’s Halfpipe Qualifying*
1:30 a.m.-2 a.m.
Figure Skating – Ice Dance, Free Dance*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Czechia
THURSDAY, FEB. 12 (DAY 6)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:45 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Finals
12:45 p.m.-1:25 p.m.
Luge – Team Relay Final (LIVE)
1:30 p.m.-2:55 p.m.
Snowboarding – Women’s Halfpipe Final (LIVE)
2:55 p.m.-3:55 p.m.
Short Track – Women’s 500m and Men’s 1000m Finals (LIVE)
4 p.m.-5 p.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 10km
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Luge – Team Relay Final
Snowboarding – Women’s Halfpipe Final
Alpine Skiing – Women’s Super-G
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Finals
Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Final
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Ice Dance, Free Dance*
4 a.m.-4:35 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Qualifying (LIVE)
4:35 a.m.-5:20 a.m.
Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Qualifying (LIVE)
5:30 a.m.-6:45 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Super-G (LIVE)
6:45 a.m.-7:15 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Moguls Final (LIVE)
7:15 a.m.-8:35 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 10km (LIVE)
8:35 a.m.-9:10 a.m.
Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Final (LIVE)
9:15 a.m.-10:30 a.m.
Women’s Curling – United States vs. South Korea
10:40 a.m.-1 p.m.
Men’s Hockey – Canada vs. Czechia (LIVE)
1 p.m.-1:45 p.m.
Speed Skating – Women’s 5000m
1:45 p.m.-2:15 p.m.
Skeleton – Men’s First and Second Runs
2:15 p.m.-3 p.m.
Short Track – Women’s 500m and Men’s 1000m Finals (LIVE)
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Men’s Hockey – United States vs. Latvia (LIVE)
5:30 p.m.-6 p.m.
Snowboarding – Men’s Snowboard Cross Final*
6 p.m.-8 p.m.
Men’s Hockey – Canada vs. Czechia*
8 p.m.-9:30 p.m.
Men’s Hockey – Germany vs. Denmark
9:30 p.m.-11 p.m.
Women’s Curling – United States vs. Sweden
11 p.m.-1 a.m.
Men’s Hockey – United States vs. Latvia*
1 a.m.-2 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 10km*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Switzerland
FRIDAY, FEB. 13 (DAY 7)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-1 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 10km
1 p.m.-1:30 p.m.
Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Final
1:30 p.m.-2:55 p.m.
Snowboarding – Men’s Halfpipe Final (LIVE)
3:05 p.m.-5 p.m.
Figure Skating – Men’s Free Skate (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Final
Figure Skating – Men’s Free Skate
Snowboarding – Men’s Halfpipe Final
Skeleton – Men’s Third and Final Runs
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Biathlon – Men’s 10km Sprint
Skeleton – Women’s First and Second Runs
USA NETWORK
2 a.m.-3 a.m.
Snowboarding – Women’s Halfpipe Final*
3:05 a.m.-6 a.m.
Men’s Curling – United States vs. Canada (LIVE)
6 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 10km (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Men’s Hockey – Finland vs. Sweden (LIVE)
8:30 a.m.-8:55 a.m.
Snowboarding – Women’s Snowboard Cross Final (LIVE)
8:55 a.m.-9:20 a.m.
Biathlon – Men’s 10km Sprint (LIVE)
9:30 a.m.-10 a.m.
Luge – Team Relay*
10 a.m.-10:30 a.m.
Skeleton – Women’s First Run (LIVE)
10:30 a.m.-11:55 a.m.
Speed Skating – Men’s 10,000m (LIVE)
11:55 a.m.-12:45 p.m.
Skeleton – Women’s Second Run (LIVE)
1 p.m.-2:50 p.m.
Figure Skating – Men’s Free Skate (LIVE)
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
5:30 p.m.-6:15 p.m.
Skeleton – Men’s Third and Final Runs
6:15 p.m.-7 p.m.
Biathlon – Men’s 10km Sprint*
7 p.m.-8 p.m.
Cross-Country Skiing– Men’s 10km*
8 p.m.-9:30 p.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal
9:30 p.m.-11 p.m.
Men’s Curling – Canada vs. Sweden
11 p.m.-12:30 a.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal*
12:30 a.m.-2 a.m.
Men’s Hockey – Canada vs. Switzerland
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Women’s Curling – United States vs. Canada
SATURDAY, FEB. 14 (DAY 8)
NBC
DAYTIME
7 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 4x7.5km Relay (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom Final Run (LIVE)
8:45 a.m.-10 a.m.
Biathlon – Women’s 7.5km Sprint (LIVE)
10 a.m.-11 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final
11 a.m.-11:45 a.m.
Speed Skating – Men’s 500m (LIVE)
12 p.m.-12:30 p.m.
Skeleton – Women’s Third Run (LIVE)
12:30 p.m.-1:30 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 4x7.5km Relay
1:30 p.m.-3:45 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air Qualifying (LIVE)
2:15 p.m.-2:35 p.m.
Skeleton – Women’s Final Run (LIVE)
3:45 p.m.-5 p.m.
Speed Skating – Men’s 500m
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Skeleton – Women’s Third and Final Runs
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom Final Run
Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final
Speed Skating – Men’s 500m
Cross-Country Skiing – Women’s 4x7.5km Relay
OLYMPIC LATE NIGHT
11:30 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air Qualifying
Biathlon – Women’s 7.5km Sprint
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Men’s Free Skate*
4 a.m.-4:40 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom First Run (LIVE)
4:40 a.m.-5:50 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final (LIVE)
6 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 4x7.5km Relay (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Women’s Curling – Great Britain vs. Canada
8:30 a.m.-10 a.m.
Snowboarding – Men’s Halfpipe Final*
10 a.m.-10:25 a.m.
Speed Skating – Women’s Team Pursuit Qualifying (LIVE)
10:40 a.m.-1 p.m.
Men’s Hockey – Italy vs. Finland (LIVE)
1 p.m.-2:35 p.m.
Ski Jumping – Men’s Individual Large Hill (LIVE)
2:35 p.m.-2:45 p.m.
Short Track – Men’s 1500m Quarterfinals (LIVE)
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Men’s Hockey – United States vs. Denmark (LIVE)
5:30 p.m.-6:15 p.m.
Skeleton – Women’s Third and Final Runs*
6:15 p.m.-7:15 p.m.
Short Track – Men’s 1500m Final, Women’s Relay Semifinals, and Women’s 1000m Qualifying
7:15 p.m.-8 p.m.
Ski Jumping – Men’s Individual Large Hill*
8 p.m.-9:30 p.m.
Men’s Hockey – Sweden vs. Slovakia
9:30 p.m.-10 p.m.
Speed Skating – Women’s Team Pursuit Qualifying*
10 p.m.-11 p.m.
Short Track – Men’s 1500m Final, Women’s Relay Semifinals, and Women’s 1000m Qualifying*
11 p.m.-1 a.m.
Men’s Hockey – United States vs. Denmark*
1 a.m.-2 a.m.
Biathlon – Women’s 7.5km Sprint*
CNBC
6:10 a.m.-8:30 a.m.
Men’s Hockey – Germany vs. Latvia (LIVE)
8:30 a.m.-10:30 a.m.
Women’s Curling – Italy vs. China
10:40 a.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
1 p.m.-3 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Germany
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
5:30 p.m.-8 p.m.
Women’s Curling – United States vs. Japan
8 p.m.-11 p.m.
Women’s Curling – Italy vs. Sweden
SUNDAY, FEB. 15 (DAY 9)
NBC
DAYTIME
7 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 4x7.5km Relay (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom Final Run (LIVE)
8:30 a.m.-8:45 a.m.
Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross Final (LIVE)
8:45 a.m.-9:30 a.m.
Biathlon – Women’s 10km Pursuit (LIVE)
9:30 a.m.-10 a.m.
Bobsled – Women’s Monobob First Run
10 a.m.-10:30 a.m.
Speed Skating – Men’s Team Pursuit Qualifying (LIVE)
10:30 a.m.-11 a.m.
Bobsled – Women’s Monobob Second Run
11 a.m.-11:45 a.m.
Speed Skating – Women’s 500m (LIVE)
11:45 a.m.-12:30 p.m.
Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit
12:30 p.m.-1:15 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls Final
1:15 p.m.-1:40 p.m.
Skeleton – Mixed Team Final (LIVE)
1:40 p.m.-3 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Big Air Qualifying (LIVE)
3 p.m.-4:55 p.m.
Figure Skating – Pairs’ Short Program (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Speed Skating – Women’s 500m
Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls Final
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom First Run
Figure Skating – Pairs’ Short Program
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom Final Run
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross Final
Skeleton – Mixed Team Final
Freestyle Skiing – Men’s Big Air Qualifying
USA NETWORK
2 a.m.-2:45 a.m.
Speed Skating – Men’s 500m*
2:45 a.m.-3:30 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Dual Moguls Final*
3:30 a.m.-4 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom Final Run*
4 a.m.-4:40 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom First Run (LIVE)
4:40 a.m.-5:50 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Dual Moguls Final (LIVE)
6 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 4x7.5km Relay (LIVE)
7:45 a.m.-8:45 a.m.
Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross Final
8:45 a.m.-9:30 a.m.
Ski Jumping – Men’s Individual Large Hill*
9:30 a.m.-10:30 a.m.
Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit
10:40 a.m.-1 p.m.
Men’s Hockey – Canada vs. France (LIVE)
1 p.m.-1:30 p.m.
Snowboarding – Mixed Team Snowboard Cross Final*
1:45 p.m.-3 p.m.
Figure Skating – Pairs’ Short Program (LIVE)
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Men’s Hockey – United States vs. Germany (LIVE)
5:30 p.m.-6:15 p.m.
Biathlon – Men’s 12.5km Pursuit*
6:15 p.m.-7:15 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 4x7.5km Relay*
7:15 p.m.-8 p.m.
Biathlon – Women’s 10km Pursuit*
8 p.m.-8:45 p.m.
Ski Jumping – Women’s Individual Large Hill
8:45 p.m.-10:15 p.m.
Men’s Hockey – Denmark vs. Latvia*
10:15 p.m.-11 p.m.
Bobsled – Women’s Monobob First and Second Runs*
11 p.m.-1:15 a.m.
Men’s Hockey – United States vs. Germany*
1:15 a.m.-2 a.m.
Ski Jumping – Women’s Individual Large Hill*
CNBC
6:10 a.m.-8:30 a.m.
Men’s Hockey – Switzerland vs. Czechia (LIVE)
8:30 a.m.-11 a.m.
Women’s Curling – United States vs. China (LIVE)
11 a.m.-1 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Sweden
1:10 p.m.-3:30 p.m.
Men’s Hockey – Denmark vs. Latvia (LIVE)
3:30 p.m.-6 p.m.
Women’s Curling – Italy vs. Denmark
6 p.m.-8 p.m.
Men’s Hockey – Canada vs. France*
8 p.m.-11 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Norway
MONDAY, FEBRUARY 16 (DAY 10)
NBC
DAYTIME
10 a.m.-10:30 a.m.
Snowboarding – Women’s Slopestyle Qualifying
10:40 a.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – Semifinal (LIVE)
1 p.m.-1:30 p.m.
Bobsled – Women’s Monobob Third Run (LIVE)
1:30 p.m.-2:40 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air Final (LIVE)
2:45 p.m.-3:30 p.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom, First and Final Runs
3:30 p.m.-3:55 p.m.
Bobsled – Women’s Monobob Final Run (LIVE)
3:55 p.m.-4:55 p.m.
Figure Skating – Pairs’ Free Skate (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Big Air Final
Figure Skating – Pairs’ Free Skate
Bobsled – Women’s Monobob Third and Final Runs
Short Track – Women’s 1000m Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom First and Final Runs
Snowboarding – Men’s Slopestyle Qualifying
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Pairs’ Short Program*
4 a.m.-4:50 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom First Run (LIVE)
4:50 a.m.-6:35 a.m.
Snowboarding – Women’s Slopestyle Qualifying (LIVE)
6:35 a.m.-6:55 a.m.
Short Track – Women’s 1000m Final (LIVE)
7 a.m.-7:30 a.m.
Bobsled – Two-Man First and Second Runs (LIVE)
7:30 a.m.-8:35 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom Final Run (LIVE)
8:35 a.m.-10:05 a.m.
Snowboarding – Men’s Slopestyle Qualifying (LIVE)
10:15 a.m.-11:30 a.m.
Women’s Curling – Canada vs. China
11:30 a.m.-12:45 p.m.
Men’s Curling – Great Britain vs. Norway
12:45 p.m.-1:45 p.m.
Short Track
- Women’s 1000m (Quarterfinals, Semifinals, Final)
- Men’s Relay (Semifinal)
- Men’s 500m (Qualifying)
2 p.m.-4:15 p.m.
Figure Skating – Pairs’ Free Skate (LIVE)
4:15 p.m.-5:30 p.m.
Women’s Hockey – Semifinal (LIVE)
5:30 p.m.-6 p.m.
Bobsled – Two-Man First and Second Runs*
6 p.m.-8 p.m.
Women’s Hockey – Semifinal*
8 p.m.-10 p.m.
Women’s Hockey – Semifinal*
10 p.m.-10:30 p.m.
Snowboarding – Women’s Slopestyle Qualifying*
10:30 p.m.-11 p.m.
Snowboarding – Men’s Slopestyle Qualifying*
11 p.m.-12 a.m.
Ski Jumping – Men’s Super Team
12 a.m.-2 a.m.
Women’s Hockey – Semifinal*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Women’s Curling – United States vs. Italy
TUESDAY, FEBRUARY 17 (DAY 11)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:45 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s and Men’s Aerials Qualifying
12:45 p.m.-1:30 p.m.
Snowboarding – Women’s Slopestyle Final
1:30 p.m.-2:40 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Big Air Final (LIVE)
2:40 p.m.- 5 p.m.
Figure Skating – Women’s Short Program (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Speed Skating – Men’s and Women’s Team Pursuit Finals
Figure Skating – Women’s Short Program
Freestyle Skiing – Men’s Big Air Final
Snowboarding – Women’s Slopestyle Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s and Men’s Aerials Qualifying
Bobsled – Two-Man Third and Final Runs
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Pairs’ Free Skate*
4 a.m.-4:45 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual Large Hill (LIVE)
4:45 a.m.-6 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Qualifying (LIVE)
6 a.m.-7 a.m.
Men’s Curling – United States vs. China
7 a.m.-8:20 a.m.
Snowboarding – Women’s Slopestyle Final (LIVE)
8:30 a.m.-9:05 a.m.
Speed Skating – Men’s and Women’s Team Pursuit Semifinals (LIVE)
9:05 a.m.-9:50 a.m.
Biathlon – Men’s 4x7.5km Relay (LIVE)
9:50 a.m.-10:20 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual 10km
10:20 a.m.-10:55 a.m.
Speed Skating – Men’s and Women’s Team Pursuit Finals (LIVE)
11 a.m.-12:15 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials Qualifying
12:15 p.m.-12:30 p.m.
Men’s Hockey – Playoff Round (LIVE)
12:45 p.m.-3 p.m.
Figure Skating – Women’s Short Program (LIVE)
3:10 p.m.-5:30 p.m.
Men’s Hockey – Men’s Playoff Round (LIVE)
5:30 p.m.-6:15 p.m.
Bobsled – Two-Man Third and Final Runs
6:15 p.m.-7 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Qualifying*
7 p.m.-8 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials Qualifying*
8 p.m.-9:30 p.m.
Men’s Hockey – Playoff Round
9:30 p.m.-11 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Italy
11 p.m.-12:30 a.m.
Biathlon – Men’s 4x7.5km Relay*
12:30 a.m.-1:30 a.m.
Nordic Combined – Men’s Individual Large Hill and 10km*
1:30 a.m.-2 a.m.
Figure Skating – Women’s Short Program*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Women’s Curling – United States vs. Denmark
WEDNESDAY, FEB. 18 (DAY 12)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:45 p.m.
Biathlon – Women’s 4x6km Relay
12:45 p.m.-1:30 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Team Sprint Finals
1:30 p.m.-2:15 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Final
2:15 p.m.-3 p.m.
Snowboarding – Men’s Slopestyle Final
3:10 p.m.-5 p.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-8:20 p.m.
Cross-Country Skiing – Women’s Team Sprint Final
Snowboarding – Men’s Slopestyle Final
Alpine Skiing – Women’s Slalom First Run
Alpine Skiing – Women’s Slalom Final Run
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Short Track – Women’s Relay and Men’s 500m Finals
Biathlon – Women’s 4x6km Relay
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Women’s Short Program*
4 a.m.-4:55 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom First Run (LIVE)
5 a.m.-5:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Team Sprint Qualifying
5:30 a.m.-6:45 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Final (LIVE)
6:45 a.m.-7:55 a.m.
Snowboarding – Men’s Slopestyle Final (LIVE)
7:55 a.m.-8:25 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom Final Run (LIVE)
8:30 a.m.-9:15 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s and Women’s Team Sprint Finals
9:15 a.m.-10:30 a.m.
Women’s Curling – United States vs. Great Britain
10:40 a.m.-1 p.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
1 p.m.-2:30 p.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal (LIVE)
2:30 p.m.-3:40 p.m.
Short Track – Women’s Relay and Men’s 500m Finals (LIVE)
3:45 p.m.-5 p.m.
Biathlon – Women’s 4x6km Relay*
5 p.m.-6:15 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Aerials Final*
6:15 p.m.-8 p.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal
8 p.m.-11 p.m.
Women’s Curling – Canada vs. Italy
11 p.m.-1:30 a.m.
Men’s Hockey – Quarterfinal
1:30 a.m.-2 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom First Run*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Men’s Curling – United States vs. Great Britain
THURSDAY, FEB. 19 (DAY 13)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:30 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials Final
12:30 p.m.-1 p.m.
Speed Skating – Men’s 1500m
1 p.m.-5 p.m.
Figure Skating – Women’s Free Skate (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Figure Skating – Women’s Free Skate
Speed Skating – Men’s 1500m
Freestyle Skiing – Men’s Aerials Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s and Women’s Halfpipe Qualifying
Ski Mountaineering – Men’s and Women’s Sprint Finals
USA NETWORK
2 a.m.-2:45 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom First Run*
2:45 a.m.-3:45 a.m.
Snowboarding – Men’s Slopestyle Final*
3:50 a.m.-4:55 a.m.
Ski Mountaineering – Men’s and Women’s Sprint Heats (LIVE)
5 a.m.-5:30 a.m.
Nordic Combined – Team Sprint Large Hill
5:30 a.m.-6:45 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Aerials Final (LIVE)
6:55 a.m.-8:20 a.m.
Ski Mountaineering – Men’s and Women’s Sprint Finals (LIVE)
8:20 a.m.-8:40 a.m.
Nordic Combined – Team Sprint 2x7.5km Relay (LIVE)
8:45 a.m.-10:30 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe Qualifying
10:30 a.m.-11:50 a.m.
Speed Skating – Men’s 1500m (LIVE)
12 p.m.-1 p.m.
Women’s Hockey – Bronze Medal Game
1:10 p.m.-4 p.m.
Women’s Hockey – Final (LIVE)
4 p.m.-5:30 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe Qualifying
5:30 p.m.-6:30 p.m.
Nordic Combined – Team Sprint Large Hill and 2x7.5km Relay*
6:30 p.m.-8 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe Qualifying*
8 p.m.-10 p.m.
Men’s Curling – Semifinal 2
10 p.m.-11 p.m.
Women’s Hockey – Bronze Medal Game*
11 p.m.-1:30 a.m.
Women’s Hockey – Final*
1:30 a.m.-2 a.m.
Figure Skating – Women’s Free Skate*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Men’s Curling – Semifinal 1
FRIDAY, FEB. 20 (DAY 14)
NBC
DAYTIME
12 p.m.-12:15 p.m.
Bobsled – Two-Woman First Run (LIVE)
12:15 p.m.-1 p.m.
Biathlon – Men’s 15km Mass Start
1 p.m.-1:30 p.m.
Speed Skating – Women’s 1500m
1:30 p.m.-2:55 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe Final (LIVE)
3:10 p.m.-5 p.m.
Men’s Hockey – Semifinal (LIVE)
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-10:30 p.m.
Speed Skating – Women’s 1500m
Bobsled – Two-Woman First and Second Runs
Short Track – Women’s 1500m Semifinals
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe Final
Short Track – Women’s 1500m Final
OLYMPIC LATE NIGHT
11:35 p.m.-1 a.m.
Biathlon – Men’s 15km Mass Start
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross Final
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Women’s Free Skate*
4 a.m.-5 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross Qualifying (LIVE)
5 a.m.-6 a.m.
Women’s Curling – United States vs. Switzerland
6 a.m.-7:20 a.m.
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross Final (LIVE)
7:30 a.m.-8:15 a.m.
Speed Skating – Men’s 1500m*
8:15 a.m.-9 a.m.
Biathlon – Men’s 15km Mass Start (LIVE)
9 a.m.-11 a.m.
Women’s Curling – Semifinal 1 (LIVE)
11 a.m.-11:50 a.m.
Speed Skating – Women’s 1500m (LIVE)
11:50 a.m.-1 p.m.
Men’s Hockey – Semifinal (LIVE)
1 p.m.-1:30 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Ski Cross Final*
1:30 p.m.-2:15 p.m.
Biathlon – Men’s 15km Mass Start*
2:15 p.m.-4:15 p.m.
Short Track – Women’s 1500m and Men’s Relay Finals (LIVE)
4:15 p.m.-5 p.m.
Bobsled – Two-Woman First and Second Runs
5 p.m.-6 p.m.
Biathlon – Men’s 15km Mass Start*
6 p.m.-8 p.m.
Men’s Hockey – Semifinal*
8 p.m.-11 p.m.
Women’s Curling – Semifinal 2
11 p.m.-1 a.m.
Men’s Hockey – Semifinal*
1 a.m.-2 a.m.
Men’s Curling – Bronze Medal Game*
CNBC
5 p.m.-8 p.m.
Men’s Curling – Bronze Medal Game
SATURDAY, FEB. 21 (DAY 15)
NBC
DAYTIME
10 a.m.-11:30 a.m.
Speed Skating – Men’s and Women’s Mass Start Finals (LIVE)
11:30 a.m.-1 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 50km
1 p.m.-1:30 p.m.
Bobsled – Two-Woman Third Run (LIVE)
1:30 p.m.-2:55 p.m.
Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe Final (LIVE)
2:55 p.m.-3:15 p.m.
Figure Skating – Gala (LIVE)
3:15 p.m.-3:50 p.m.
Bobsled – Two-Woman Final Run (LIVE)
3:50 p.m.-4:30 p.m.
Figure Skating – Gala (LIVE)
4:30 p.m.-5:15 p.m.
Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials
5:15 p.m.-6 p.m.
Bobsled – Four-Man First and Second Runs
PRIMETIME IN MILAN
8 p.m.-11 p.m.
Bobsled – Two-Woman Third and Final Runs
Freestyle Skiing – Women’s Halfpipe Final
Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials
Speed Skating – Men’s Mass Start Final
Figure Skating – Gala
OLYMPIC LATE NIGHT
11:30 p.m.-1 a.m.
Bobsled – Four-Man First and Second Runs
Speed Skating – Women’s Mass Start Final
Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross Final
USA NETWORK
2 a.m.-3 a.m.
Men’s Curling – Bronze Medal Game*
3 a.m.-4 a.m.
Freestyle Skiing – Men’s Halfpipe Final*
4 a.m.-4:45 a.m.
Bobsled – Four-Man First Run (LIVE)
4:45 a.m.-6:10 a.m.
Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials Final (LIVE)
6:10 a.m.-7:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 50km (LIVE)
7:30 a.m.-8:15 a.m.
Ski Mountaineering – Mixed Relay Final (LIVE)
8:15 a.m.-8:55 a.m.
Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start (LIVE)
9 a.m.-10:20 a.m.
Speed Skating – Men’s and Women’s Mass Start Finals (LIVE)
10:20 a.m.-11 a.m.
Women’s Curling – Bronze Medal Game (LIVE)
11 a.m.-11:45 a.m.
Bobsled – Four-Man First and Second Runs
11:45 a.m.-12:15 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross Final
12:15 p.m.-1:30 p.m.
Freestyle Skiing – Mixed Team Aerials Final*
1:30 p.m.-2:30 p.m.
Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start*
2:40 p.m.-5 p.m.
Men’s Hockey – Bronze Medal Game (LIVE)
5 p.m.-8 p.m.
Cross-Country Skiing – Men’s 50km*
8 p.m.-8:45 p.m.
Ski Mountaineering – Mixed Relay Final*
8:45 p.m.-9:30 p.m.
Bobsled – Four-Man First and Second Runs*
9:30 p.m.-10 p.m.
Freestyle Skiing – Men’s Ski Cross Final*
10 p.m.-11 p.m.
Biathlon – Women’s 12.5km Mass Start*
11 p.m.-1 a.m.
Men’s Hockey – Bronze Medal Game*
1 a.m.-1:30 a.m.
Bobsled – Two-Woman Third and Final Runs*
1:30 a.m.-2 a.m.
Figure Skating – Gala*
CNBC
1:05 p.m.-4 p.m.
Men’s Curling – Final (LIVE)
4 p.m.-7 p.m.
Women’s Curling – Bronze Medal Game
7 p.m.-10 p.m.
Men’s Hockey – Bronze Medal Game*
SUNDAY, FEB. 22 (DAY 16)
NBC
DAYTIME
7 a.m.-7:15 a.m.
Women’s Curling – Final (LIVE)
7:15 a.m.-7:45 a.m.
Bobsled – Four-Man Final Run
8:10 a.m.-11 a.m.
Men’s Hockey – Final (LIVE)
11 a.m.-11:45 a.m.
Bobsled – Four-Man Third and Final Runs
11:45 a.m.-2:20 p.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 50km
2:30 p.m.-5 p.m.
Closing Ceremony (LIVE)
5 p.m.-6 p.m.
“Best of Milan Cortina 2026”
PRIMETIME IN MILAN
9 p.m.-11 p.m.
Closing Ceremony
USA NETWORK
2 a.m.-4 a.m.
Figure Skating – Gala*
4 a.m.-6:30 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 50km (LIVE)
6:30 a.m.-7 a.m.
Bobsled – Four-Man Final Run (LIVE)
7 a.m.-8 a.m.
Women’s Curling – Final (LIVE)
8 a.m.-9 a.m.
Cross-Country Skiing – Women’s 50km*
1:30 p.m.-4:30 p.m.
Women’s Curling – Final*
4:30 p.m.-7 p.m.
Men’s Hockey – Final*
*Replay
--MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS--