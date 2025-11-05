 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 10 of 2025 season

  
Published November 5, 2025 10:32 AM
Claim QBs Darnold, McCarthy on Week 10 waiver wire
November 4, 2025 03:09 PM
Matthew Berry, Jay Croucher and Connor Rogers share their top waiver wire targets at the quarterback position in Week 10, including Seahawks veteran Sam Darnold and Vikings rookie J.J. McCarthy, who “is very cinematic.”

Below are my Week 10, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Lamar Jackson QB Ravens Vikings
2 Josh Allen QB Bills Dolphins
3 Jalen Hurts QB Eagles Packers
4 Jaxson Dart QB Giants Bears
5 Justin Herbert QB Chargers Steelers
6 Drake Maye QB Patriots Buccaneers
7 Daniel Jones QB Colts Falcons
8 Caleb Williams QB Bears Giants
9 Matthew Stafford QB Rams 49ers
10 Jared Goff QB Lions Commanders
11 Bo Nix QB Broncos Raiders
12 Sam Darnold QB Seahawks Cardinals
13 Brock Purdy QB 49ers Rams
14 Baker Mayfield QB Buccaneers Patriots
15 C.J. Stroud QB Texans Jaguars
16 Jacoby Brissett QB Cardinals Seahawks
17 J.J. McCarthy QB Vikings Ravens
18 Jordan Love QB Packers Eagles
19 Justin Fields QB Jets Browns
20 Marcus Mariota QB Commanders Lions
21 Trevor Lawrence QB Jaguars Texans
22 Aaron Rodgers QB Steelers Chargers
23 Michael Penix QB Falcons Colts
24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Bills
25 Bryce Young QB Panthers Saints

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Rams
2 Jonathan Taylor RB Colts Falcons
3 De’Von Achane RB Dolphins Bills
4 Bijan Robinson RB Falcons Colts
5 Jahmyr Gibbs RB Lions Commanders
6 James Cook RB Bills Dolphins
7 Josh Jacobs RB Packers Eagles
8 Rico Dowdle RB Panthers Saints
9 Bucky Irving RB Buccaneers Patriots
10 Saquon Barkley RB Eagles Packers
11 Kyren Williams RB Rams 49ers
12 Derrick Henry RB Ravens Vikings
13 Jaylen Warren RB Steelers Chargers
14 Breece Hall RB Jets Browns
15 Ashton Jeanty RB Raiders Broncos
16 D’Andre Swift RB Bears Giants
17 Quinshon Judkins RB Browns Jets
18 Travis Etienne RB Jaguars Texans
19 David Montgomery RB Lions Commanders
20 J.K. Dobbins RB Broncos Raiders
21 Kenneth Walker RB Seahawks Cardinals
22 Aaron Jones RB Vikings Ravens
23 Kimani Vidal RB Chargers Steelers
24 Kyle Monangai RB Bears Giants
25 Tyrone Tracy RB Giants Bears
26 Rhamondre Stevenson RB Patriots Buccaneers
27 Woody Marks RB Texans Jaguars
28 Alvin Kamara RB Saints Panthers
29 TreVeyon Henderson RB Patriots Buccaneers
30 Rachaad White RB Buccaneers Patriots
31 Devin Singletary RB Giants Bears
32 Zach Charbonnet RB Seahawks Cardinals
33 Nick Chubb RB Texans Jaguars
34 RJ Harvey RB Broncos Raiders
35 Zonovan Knight RB Cardinals Seahawks
36 Jordan Mason RB Vikings Ravens
37 Isaiah Davis RB Jets Browns
38 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Lions
39 Kenneth Gainwell RB Steelers Chargers
40 Emari Demercado RB Cardinals Seahawks
41 Chuba Hubbard RB Panthers Saints
42 Bhayshul Tuten RB Jaguars Texans
43 Emanuel Wilson RB Packers Eagles
44 Blake Corum RB Rams 49ers
45 Tyler Allgeier RB Falcons Colts
46 Justice Hill RB Ravens Vikings
47 Jaret Patterson RB Chargers Steelers
48 Dylan Sampson RB Browns Jets
49 Jeremy McNichols RB Commanders Lions
50 Sean Tucker RB Buccaneers Patriots

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Cardinals
2 Puka Nacua WR Rams 49ers
3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Commanders
4 Drake London WR Falcons Colts
5 Justin Jefferson WR Vikings Ravens
6 Nico Collins WR Texans Jaguars
7 Emeka Egbuka WR Buccaneers Patriots
8 Davante Adams WR Rams 49ers
9 A.J. Brown WR Eagles Packers
10 DeVonta Smith WR Eagles Packers
11 Michael Pittman WR Colts Falcons
12 Zay Flowers WR Ravens Vikings
13 Ladd McConkey WR Chargers Steelers
14 Chris Olave WR Saints Panthers
15 Jaylen Waddle WR Dolphins Bills
16 Garrett Wilson WR Jets Browns
17 Rome Odunze WR Bears Giants
18 Deebo Samuel WR Commanders Lions
19 Courtland Sutton WR Broncos Raiders
20 Stefon Diggs WR Patriots Buccaneers
21 Marvin Harrison WR Cardinals Seahawks
22 Wan’Dale Robinson WR Giants Bears
23 DK Metcalf WR Steelers Chargers
24 Tetairoa McMillan WR Panthers Saints
25 Jauan Jennings WR 49ers Rams
26 Jordan Addison WR Vikings Ravens
27 Romeo Doubs WR Packers Eagles
28 Khalil Shakir WR Bills Dolphins
29 Jameson Williams WR Lions Commanders
30 Brian Thomas WR Jaguars Texans
31 Keenan Allen WR Chargers Steelers
32 Quentin Johnston WR Chargers Steelers
33 Alec Pierce WR Colts Falcons
34 DJ Moore WR Bears Giants
35 Troy Franklin WR Broncos Raiders
36 Josh Downs WR Colts Falcons
37 Parker Washington WR Jaguars Texans
38 Rashid Shaheed WR Seahawks Cardinals
39 Darius Slayton WR Giants Bears
40 Tre Tucker WR Raiders Broncos
41 Christian Watson WR Packers Eagles
42 Calvin Austin WR Steelers Chargers
43 Malik Washington WR Dolphins Bills
44 Christian Kirk WR Texans Jaguars
45 Jerry Jeudy WR Browns Jets
46 DeMario Douglas WR Patriots Buccaneers
47 Darnell Mooney WR Falcons Colts
48 Olamide Zaccheaus WR Bears Giants
49 Keon Coleman WR Bills Dolphins
50 Tory Horton WR Seahawks Cardinals

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Brock Bowers TE Raiders Broncos
2 Trey McBride TE Cardinals Seahawks
3 Tyler Warren TE Colts Falcons
4 Sam LaPorta TE Lions Commanders
5 George Kittle TE 49ers Rams
6 Oronde Gadsden TE Chargers Steelers
7 Dallas Goedert TE Eagles Packers
8 Kyle Pitts TE Falcons Colts
9 Harold Fannin TE Browns Jets
10 Dalton Kincaid TE Bills Dolphins
11 Hunter Henry TE Patriots Buccaneers
12 Dalton Schultz TE Texans Jaguars
13 Mark Andrews TE Ravens Vikings
14 Colston Loveland TE Bears Giants
15 Theo Johnson TE Giants Bears
16 Juwan Johnson TE Saints Panthers
17 T.J. Hockenson TE Vikings Ravens
18 Zach Ertz TE Commanders Lions
19 David Njoku TE Browns Jets
20 Cade Otton TE Buccaneers Patriots
21 Luke Musgrave TE Packers Eagles
22 Mason Taylor TE Jets Browns
23 AJ Barner TE Seahawks Cardinals
24 Jonnu Smith TE Steelers Chargers
25 Isaiah Likely TE Ravens Vikings

