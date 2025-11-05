Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 10 of 2025 season
Published November 5, 2025 10:32 AM
Below are my Week 10, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Vikings
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Dolphins
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Packers
|4
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Bears
|5
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Steelers
|6
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Buccaneers
|7
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Falcons
|8
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Giants
|9
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|49ers
|10
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Commanders
|11
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Raiders
|12
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Cardinals
|13
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Rams
|14
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Patriots
|15
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Jaguars
|16
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Seahawks
|17
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Ravens
|18
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Eagles
|19
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Browns
|20
|Marcus Mariota
|QB
|Commanders
|Lions
|21
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Texans
|22
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Chargers
|23
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Colts
|24
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Bills
|25
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Saints
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Rams
|2
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Falcons
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Bills
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Colts
|5
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Commanders
|6
|James Cook
|RB
|Bills
|Dolphins
|7
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Eagles
|8
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Saints
|9
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Patriots
|10
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Packers
|11
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|49ers
|12
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Vikings
|13
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Chargers
|14
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Browns
|15
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Broncos
|16
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Giants
|17
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Jets
|18
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Texans
|19
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Commanders
|20
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Raiders
|21
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Cardinals
|22
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Ravens
|23
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Steelers
|24
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Giants
|25
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Bears
|26
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Buccaneers
|27
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Jaguars
|28
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Panthers
|29
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Buccaneers
|30
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Patriots
|31
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Bears
|32
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Cardinals
|33
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Jaguars
|34
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Raiders
|35
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Seahawks
|36
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Ravens
|37
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Browns
|38
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Lions
|39
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Chargers
|40
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Seahawks
|41
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Saints
|42
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Texans
|43
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Eagles
|44
|Blake Corum
|RB
|Rams
|49ers
|45
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Colts
|46
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Vikings
|47
|Jaret Patterson
|RB
|Chargers
|Steelers
|48
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Jets
|49
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Lions
|50
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Patriots
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Cardinals
|2
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|49ers
|3
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Commanders
|4
|Drake London
|WR
|Falcons
|Colts
|5
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Ravens
|6
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Jaguars
|7
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Patriots
|8
|Davante Adams
|WR
|Rams
|49ers
|9
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Packers
|10
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Packers
|11
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Falcons
|12
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Vikings
|13
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Steelers
|14
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Panthers
|15
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Bills
|16
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Browns
|17
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Giants
|18
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Lions
|19
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Raiders
|20
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Buccaneers
|21
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Seahawks
|22
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Bears
|23
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Chargers
|24
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Saints
|25
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Rams
|26
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Ravens
|27
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Eagles
|28
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Dolphins
|29
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Commanders
|30
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Texans
|31
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Steelers
|32
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Steelers
|33
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Falcons
|34
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Giants
|35
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Raiders
|36
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Falcons
|37
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Texans
|38
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|Cardinals
|39
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Bears
|40
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Broncos
|41
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Eagles
|42
|Calvin Austin
|WR
|Steelers
|Chargers
|43
|Malik Washington
|WR
|Dolphins
|Bills
|44
|Christian Kirk
|WR
|Texans
|Jaguars
|45
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Jets
|46
|DeMario Douglas
|WR
|Patriots
|Buccaneers
|47
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Colts
|48
|Olamide Zaccheaus
|WR
|Bears
|Giants
|49
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Dolphins
|50
|Tory Horton
|WR
|Seahawks
|Cardinals
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Broncos
|2
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Seahawks
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Falcons
|4
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Commanders
|5
|George Kittle
|TE
|49ers
|Rams
|6
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Steelers
|7
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Packers
|8
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Colts
|9
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Jets
|10
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Dolphins
|11
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Buccaneers
|12
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Jaguars
|13
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Vikings
|14
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Giants
|15
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Bears
|16
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Panthers
|17
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Ravens
|18
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Lions
|19
|David Njoku
|TE
|Browns
|Jets
|20
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Patriots
|21
|Luke Musgrave
|TE
|Packers
|Eagles
|22
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Browns
|23
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Cardinals
|24
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Chargers
|25
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Vikings
Mentions
