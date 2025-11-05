Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 10 of 2025 season

Below are my Week 10, 2025 positional ranks for PPR leagues.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Lamar Jackson QB Ravens Vikings 2 Josh Allen QB Bills Dolphins 3 Jalen Hurts QB Eagles Packers 4 Jaxson Dart QB Giants Bears 5 Justin Herbert QB Chargers Steelers 6 Drake Maye QB Patriots Buccaneers 7 Daniel Jones QB Colts Falcons 8 Caleb Williams QB Bears Giants 9 Matthew Stafford QB Rams 49ers 10 Jared Goff QB Lions Commanders 11 Bo Nix QB Broncos Raiders 12 Sam Darnold QB Seahawks Cardinals 13 Brock Purdy QB 49ers Rams 14 Baker Mayfield QB Buccaneers Patriots 15 C.J. Stroud QB Texans Jaguars 16 Jacoby Brissett QB Cardinals Seahawks 17 J.J. McCarthy QB Vikings Ravens 18 Jordan Love QB Packers Eagles 19 Justin Fields QB Jets Browns 20 Marcus Mariota QB Commanders Lions 21 Trevor Lawrence QB Jaguars Texans 22 Aaron Rodgers QB Steelers Chargers 23 Michael Penix QB Falcons Colts 24 Tua Tagovailoa QB Dolphins Bills 25 Bryce Young QB Panthers Saints

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Rams 2 Jonathan Taylor RB Colts Falcons 3 De’Von Achane RB Dolphins Bills 4 Bijan Robinson RB Falcons Colts 5 Jahmyr Gibbs RB Lions Commanders 6 James Cook RB Bills Dolphins 7 Josh Jacobs RB Packers Eagles 8 Rico Dowdle RB Panthers Saints 9 Bucky Irving RB Buccaneers Patriots 10 Saquon Barkley RB Eagles Packers 11 Kyren Williams RB Rams 49ers 12 Derrick Henry RB Ravens Vikings 13 Jaylen Warren RB Steelers Chargers 14 Breece Hall RB Jets Browns 15 Ashton Jeanty RB Raiders Broncos 16 D’Andre Swift RB Bears Giants 17 Quinshon Judkins RB Browns Jets 18 Travis Etienne RB Jaguars Texans 19 David Montgomery RB Lions Commanders 20 J.K. Dobbins RB Broncos Raiders 21 Kenneth Walker RB Seahawks Cardinals 22 Aaron Jones RB Vikings Ravens 23 Kimani Vidal RB Chargers Steelers 24 Kyle Monangai RB Bears Giants 25 Tyrone Tracy RB Giants Bears 26 Rhamondre Stevenson RB Patriots Buccaneers 27 Woody Marks RB Texans Jaguars 28 Alvin Kamara RB Saints Panthers 29 TreVeyon Henderson RB Patriots Buccaneers 30 Rachaad White RB Buccaneers Patriots 31 Devin Singletary RB Giants Bears 32 Zach Charbonnet RB Seahawks Cardinals 33 Nick Chubb RB Texans Jaguars 34 RJ Harvey RB Broncos Raiders 35 Zonovan Knight RB Cardinals Seahawks 36 Jordan Mason RB Vikings Ravens 37 Isaiah Davis RB Jets Browns 38 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Lions 39 Kenneth Gainwell RB Steelers Chargers 40 Emari Demercado RB Cardinals Seahawks 41 Chuba Hubbard RB Panthers Saints 42 Bhayshul Tuten RB Jaguars Texans 43 Emanuel Wilson RB Packers Eagles 44 Blake Corum RB Rams 49ers 45 Tyler Allgeier RB Falcons Colts 46 Justice Hill RB Ravens Vikings 47 Jaret Patterson RB Chargers Steelers 48 Dylan Sampson RB Browns Jets 49 Jeremy McNichols RB Commanders Lions 50 Sean Tucker RB Buccaneers Patriots

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Cardinals 2 Puka Nacua WR Rams 49ers 3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Commanders 4 Drake London WR Falcons Colts 5 Justin Jefferson WR Vikings Ravens 6 Nico Collins WR Texans Jaguars 7 Emeka Egbuka WR Buccaneers Patriots 8 Davante Adams WR Rams 49ers 9 A.J. Brown WR Eagles Packers 10 DeVonta Smith WR Eagles Packers 11 Michael Pittman WR Colts Falcons 12 Zay Flowers WR Ravens Vikings 13 Ladd McConkey WR Chargers Steelers 14 Chris Olave WR Saints Panthers 15 Jaylen Waddle WR Dolphins Bills 16 Garrett Wilson WR Jets Browns 17 Rome Odunze WR Bears Giants 18 Deebo Samuel WR Commanders Lions 19 Courtland Sutton WR Broncos Raiders 20 Stefon Diggs WR Patriots Buccaneers 21 Marvin Harrison WR Cardinals Seahawks 22 Wan’Dale Robinson WR Giants Bears 23 DK Metcalf WR Steelers Chargers 24 Tetairoa McMillan WR Panthers Saints 25 Jauan Jennings WR 49ers Rams 26 Jordan Addison WR Vikings Ravens 27 Romeo Doubs WR Packers Eagles 28 Khalil Shakir WR Bills Dolphins 29 Jameson Williams WR Lions Commanders 30 Brian Thomas WR Jaguars Texans 31 Keenan Allen WR Chargers Steelers 32 Quentin Johnston WR Chargers Steelers 33 Alec Pierce WR Colts Falcons 34 DJ Moore WR Bears Giants 35 Troy Franklin WR Broncos Raiders 36 Josh Downs WR Colts Falcons 37 Parker Washington WR Jaguars Texans 38 Rashid Shaheed WR Seahawks Cardinals 39 Darius Slayton WR Giants Bears 40 Tre Tucker WR Raiders Broncos 41 Christian Watson WR Packers Eagles 42 Calvin Austin WR Steelers Chargers 43 Malik Washington WR Dolphins Bills 44 Christian Kirk WR Texans Jaguars 45 Jerry Jeudy WR Browns Jets 46 DeMario Douglas WR Patriots Buccaneers 47 Darnell Mooney WR Falcons Colts 48 Olamide Zaccheaus WR Bears Giants 49 Keon Coleman WR Bills Dolphins 50 Tory Horton WR Seahawks Cardinals

TE Rankings