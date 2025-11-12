Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

Below are my Week 11, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Josh Allen QB Bills Buccaneers 2 Jalen Hurts QB Eagles Lions 3 Drake Maye QB Patriots Jets 4 Lamar Jackson QB Ravens Browns 5 Patrick Mahomes QB Chiefs Broncos 6 Justin Herbert QB Chargers Jaguars 7 Matthew Stafford QB Rams Seahawks 8 Dak Prescott QB Cowboys Raiders 9 Caleb Williams QB Bears Vikings 10 Joe Flacco QB Bengals Steelers 11 Jacoby Brissett QB Cardinals 49ers 12 Brock Purdy QB 49ers Cardinals 13 Baker Mayfield QB Buccaneers Bills 14 Marcus Mariota QB Commanders Dolphins 15 C.J. Stroud QB Texans Titans 16 Jared Goff QB Lions Eagles 17 Jordan Love QB Packers Giants 18 Bo Nix QB Broncos Chiefs 19 J.J. McCarthy QB Vikings Bears 20 Aaron Rodgers QB Steelers Bengals 21 Sam Darnold QB Seahawks Rams 22 Trevor Lawrence QB Jaguars Chargers 23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Commanders 24 Jameis Winston QB Giants Packers 25 Geno Smith QB Raiders Cowboys

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Cardinals 2 De’Von Achane RB Dolphins Commanders 3 Josh Jacobs RB Packers Giants 4 Bijan Robinson RB Falcons Panthers 5 Jahmyr Gibbs RB Lions Eagles 6 Rico Dowdle RB Panthers Falcons 7 Saquon Barkley RB Eagles Lions 8 James Cook RB Bills Buccaneers 9 Ashton Jeanty RB Raiders Cowboys 10 Javonte Williams RB Cowboys Raiders 11 Jaylen Warren RB Steelers Bengals 12 Kyren Williams RB Rams Seahawks 13 Chase Brown RB Bengals Steelers 14 Rachaad White RB Buccaneers Bills 15 Derrick Henry RB Ravens Browns 16 D’Andre Swift RB Bears Vikings 17 Travis Etienne RB Jaguars Chargers 18 Quinshon Judkins RB Browns Ravens 19 Aaron Jones RB Vikings Bears 20 Breece Hall RB Jets Patriots 21 Woody Marks RB Texans Titans 22 RJ Harvey RB Broncos Chiefs 23 Rhamondre Stevenson RB Patriots Jets 24 Kimani Vidal RB Chargers Jaguars 25 TreVeyon Henderson RB Patriots Jets 26 David Montgomery RB Lions Eagles 27 Tyrone Tracy RB Giants Packers 28 Kenneth Walker RB Seahawks Rams 29 Kareem Hunt RB Chiefs Broncos 30 Emari Demercado RB Cardinals 49ers 31 Tony Pollard RB Titans Texans 32 Sean Tucker RB Buccaneers Bills 33 Tyjae Spears RB Titans Texans 34 Zonovan Knight RB Cardinals 49ers 35 Zach Charbonnet RB Seahawks Rams 36 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Dolphins 37 Kyle Monangai RB Bears Vikings 38 Kenneth Gainwell RB Steelers Bengals 39 Nick Chubb RB Texans Titans 40 Tyler Allgeier RB Falcons Panthers 41 Jordan Mason RB Vikings Bears 42 Devin Singletary RB Giants Packers 43 Blake Corum RB Rams Seahawks 44 Chuba Hubbard RB Panthers Falcons 45 Bhayshul Tuten RB Jaguars Chargers 46 Emanuel Wilson RB Packers Giants 47 Brian Robinson RB 49ers Cardinals 48 Jeremy McNichols RB Commanders Dolphins 49 Isaiah Davis RB Jets Patriots 50 Tyler Badie RB Broncos Chiefs

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Ja’Marr Chase WR Bengals Steelers 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Rams 3 Puka Nacua WR Rams Seahawks 4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Eagles 5 CeeDee Lamb WR Cowboys Raiders 6 Drake London WR Falcons Panthers 7 Rashee Rice WR Chiefs Broncos 8 Nico Collins WR Texans Titans 9 Justin Jefferson WR Vikings Bears 10 Emeka Egbuka WR Buccaneers Bills 11 Jaylen Waddle WR Dolphins Commanders 12 Ladd McConkey WR Chargers Jaguars 13 DeVonta Smith WR Eagles Lions 14 Davante Adams WR Rams Seahawks 15 Tee Higgins WR Bengals Steelers 16 George Pickens WR Cowboys Raiders 17 Rome Odunze WR Bears Vikings 18 Marvin Harrison WR Cardinals 49ers 19 Zay Flowers WR Ravens Browns 20 Stefon Diggs WR Patriots Jets 21 A.J. Brown WR Eagles Lions 22 Deebo Samuel WR Commanders Dolphins 23 Wan’Dale Robinson WR Giants Packers 24 Jauan Jennings WR 49ers Cardinals 25 Quentin Johnston WR Chargers Jaguars 26 Tetairoa McMillan WR Panthers Falcons 27 Khalil Shakir WR Bills Buccaneers 28 Courtland Sutton WR Broncos Chiefs 29 Jameson Williams WR Lions Eagles 30 Jordan Addison WR Vikings Bears 31 Keenan Allen WR Chargers Jaguars 32 Romeo Doubs WR Packers Giants 33 DK Metcalf WR Steelers Bengals 34 Brian Thomas WR Jaguars Chargers 35 Troy Franklin WR Broncos Chiefs 36 Tre Tucker WR Raiders Cowboys 37 Xavier Worthy WR Chiefs Broncos 38 Parker Washington WR Jaguars Chargers 39 Darius Slayton WR Giants Packers 40 Jerry Jeudy WR Browns Ravens 41 Tez Johnson WR Buccaneers Bills 42 Jakobi Meyers WR Jaguars Chargers 43 DJ Moore WR Bears Vikings 44 Rashid Shaheed WR Seahawks Rams 45 Calvin Austin WR Steelers Bengals 46 Christian Watson WR Packers Giants 47 Kayshon Boutte WR Patriots Jets 48 Malik Washington WR Dolphins Commanders 49 Elic Ayomanor WR Titans Texans 50 Darnell Mooney WR Falcons Panthers

TE Rankings