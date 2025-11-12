Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season
Published November 12, 2025 10:13 AM
Week 11 must-add WRs: Pierce, Washington, Johnson
Though Alec Pierce is the clear-cut No. 1 wide receiver pickup for Week 11, Parker Washington and Tez Johnson loom as attractive options with big-time upside on the waiver wire.
Below are my Week 11, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Buccaneers
|2
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Lions
|3
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Jets
|4
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Browns
|5
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Broncos
|6
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Jaguars
|7
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Seahawks
|8
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Raiders
|9
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Vikings
|10
|Joe Flacco
|QB
|Bengals
|Steelers
|11
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|49ers
|12
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Cardinals
|13
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Bills
|14
|Marcus Mariota
|QB
|Commanders
|Dolphins
|15
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Titans
|16
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Eagles
|17
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Giants
|18
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Chiefs
|19
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Bears
|20
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Bengals
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Rams
|22
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Chargers
|23
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Commanders
|24
|Jameis Winston
|QB
|Giants
|Packers
|25
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Cowboys
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Cardinals
|2
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Commanders
|3
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Giants
|4
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Panthers
|5
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Eagles
|6
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Falcons
|7
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Lions
|8
|James Cook
|RB
|Bills
|Buccaneers
|9
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Cowboys
|10
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Raiders
|11
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Bengals
|12
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Seahawks
|13
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Steelers
|14
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Bills
|15
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Browns
|16
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Vikings
|17
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Chargers
|18
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Ravens
|19
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Bears
|20
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Patriots
|21
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Titans
|22
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Chiefs
|23
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Jets
|24
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Jaguars
|25
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Jets
|26
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Eagles
|27
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Packers
|28
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Rams
|29
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Broncos
|30
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|49ers
|31
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Texans
|32
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Bills
|33
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Texans
|34
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|49ers
|35
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Rams
|36
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Dolphins
|37
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Vikings
|38
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Bengals
|39
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Titans
|40
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Panthers
|41
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Bears
|42
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Packers
|43
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Seahawks
|44
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Falcons
|45
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Chargers
|46
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Giants
|47
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Cardinals
|48
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Dolphins
|49
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Patriots
|50
|Tyler Badie
|RB
|Broncos
|Chiefs
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Steelers
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Rams
|3
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Seahawks
|4
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Eagles
|5
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Raiders
|6
|Drake London
|WR
|Falcons
|Panthers
|7
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Broncos
|8
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Titans
|9
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Bears
|10
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Bills
|11
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Commanders
|12
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Jaguars
|13
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Lions
|14
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Seahawks
|15
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Steelers
|16
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Raiders
|17
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Vikings
|18
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|49ers
|19
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Browns
|20
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Jets
|21
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Lions
|22
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Dolphins
|23
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Packers
|24
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Cardinals
|25
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Jaguars
|26
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Falcons
|27
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Buccaneers
|28
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Chiefs
|29
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Eagles
|30
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Bears
|31
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Jaguars
|32
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Giants
|33
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Bengals
|34
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Chargers
|35
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Chiefs
|36
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Cowboys
|37
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Broncos
|38
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Chargers
|39
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Packers
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Ravens
|41
|Tez Johnson
|WR
|Buccaneers
|Bills
|42
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Chargers
|43
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Vikings
|44
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|Rams
|45
|Calvin Austin
|WR
|Steelers
|Bengals
|46
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Giants
|47
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Jets
|48
|Malik Washington
|WR
|Dolphins
|Commanders
|49
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Texans
|50
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Panthers
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|49ers
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Cowboys
|3
|George Kittle
|TE
|49ers
|Cardinals
|4
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Eagles
|5
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Raiders
|6
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Lions
|7
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Broncos
|8
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Titans
|9
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Panthers
|10
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Bills
|11
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Packers
|12
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Jets
|13
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Browns
|14
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Dolphins
|15
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Ravens
|16
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Bears
|17
|David Njoku
|TE
|Browns
|Ravens
|18
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Vikings
|19
|Dawson Knox
|TE
|Bills
|Buccaneers
|20
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Patriots
|21
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Bengals
|22
|Michael Mayer
|TE
|Raiders
|Cowboys
|23
|Luke Musgrave
|TE
|Packers
|Giants
|24
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Browns
|25
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Rams
Mentions
