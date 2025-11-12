 Skip navigation
Top News

MX 2024 Rd 08 Washougal Tom Vialle w bike in street clothes.JPG
Tom Vialle officially confirmed with Honda HRC, will debut at Paris Supercross
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
Syndication: The Enquirer
Bengals vs. Steelers prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats
Los Angeles Coliseum
LA28 Olympics competition schedule published for all events

Top Clips

nbc_pft_antoniobrown_251112.jpg
Brown pleads not guilty to attempted murder charge
nbc_pft_giantswishlist_251112.jpg
Simms discusses wish list for Giants head coach
nbc_pft_travis_hunter_ir_251112.jpg
Jags must reassess Hunter’s role next year

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 11 of 2025 season

  
Published November 12, 2025 10:13 AM
Week 11 must-add WRs: Pierce, Washington, Johnson
November 11, 2025 01:00 PM
Though Alec Pierce is the clear-cut No. 1 wide receiver pickup for Week 11, Parker Washington and Tez Johnson loom as attractive options with big-time upside on the waiver wire.

Below are my Week 11, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Josh Allen QB Bills Buccaneers
2 Jalen Hurts QB Eagles Lions
3 Drake Maye QB Patriots Jets
4 Lamar Jackson QB Ravens Browns
5 Patrick Mahomes QB Chiefs Broncos
6 Justin Herbert QB Chargers Jaguars
7 Matthew Stafford QB Rams Seahawks
8 Dak Prescott QB Cowboys Raiders
9 Caleb Williams QB Bears Vikings
10 Joe Flacco QB Bengals Steelers
11 Jacoby Brissett QB Cardinals 49ers
12 Brock Purdy QB 49ers Cardinals
13 Baker Mayfield QB Buccaneers Bills
14 Marcus Mariota QB Commanders Dolphins
15 C.J. Stroud QB Texans Titans
16 Jared Goff QB Lions Eagles
17 Jordan Love QB Packers Giants
18 Bo Nix QB Broncos Chiefs
19 J.J. McCarthy QB Vikings Bears
20 Aaron Rodgers QB Steelers Bengals
21 Sam Darnold QB Seahawks Rams
22 Trevor Lawrence QB Jaguars Chargers
23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Commanders
24 Jameis Winston QB Giants Packers
25 Geno Smith QB Raiders Cowboys

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Cardinals
2 De’Von Achane RB Dolphins Commanders
3 Josh Jacobs RB Packers Giants
4 Bijan Robinson RB Falcons Panthers
5 Jahmyr Gibbs RB Lions Eagles
6 Rico Dowdle RB Panthers Falcons
7 Saquon Barkley RB Eagles Lions
8 James Cook RB Bills Buccaneers
9 Ashton Jeanty RB Raiders Cowboys
10 Javonte Williams RB Cowboys Raiders
11 Jaylen Warren RB Steelers Bengals
12 Kyren Williams RB Rams Seahawks
13 Chase Brown RB Bengals Steelers
14 Rachaad White RB Buccaneers Bills
15 Derrick Henry RB Ravens Browns
16 D’Andre Swift RB Bears Vikings
17 Travis Etienne RB Jaguars Chargers
18 Quinshon Judkins RB Browns Ravens
19 Aaron Jones RB Vikings Bears
20 Breece Hall RB Jets Patriots
21 Woody Marks RB Texans Titans
22 RJ Harvey RB Broncos Chiefs
23 Rhamondre Stevenson RB Patriots Jets
24 Kimani Vidal RB Chargers Jaguars
25 TreVeyon Henderson RB Patriots Jets
26 David Montgomery RB Lions Eagles
27 Tyrone Tracy RB Giants Packers
28 Kenneth Walker RB Seahawks Rams
29 Kareem Hunt RB Chiefs Broncos
30 Emari Demercado RB Cardinals 49ers
31 Tony Pollard RB Titans Texans
32 Sean Tucker RB Buccaneers Bills
33 Tyjae Spears RB Titans Texans
34 Zonovan Knight RB Cardinals 49ers
35 Zach Charbonnet RB Seahawks Rams
36 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Dolphins
37 Kyle Monangai RB Bears Vikings
38 Kenneth Gainwell RB Steelers Bengals
39 Nick Chubb RB Texans Titans
40 Tyler Allgeier RB Falcons Panthers
41 Jordan Mason RB Vikings Bears
42 Devin Singletary RB Giants Packers
43 Blake Corum RB Rams Seahawks
44 Chuba Hubbard RB Panthers Falcons
45 Bhayshul Tuten RB Jaguars Chargers
46 Emanuel Wilson RB Packers Giants
47 Brian Robinson RB 49ers Cardinals
48 Jeremy McNichols RB Commanders Dolphins
49 Isaiah Davis RB Jets Patriots
50 Tyler Badie RB Broncos Chiefs

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Ja’Marr Chase WR Bengals Steelers
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Rams
3 Puka Nacua WR Rams Seahawks
4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Eagles
5 CeeDee Lamb WR Cowboys Raiders
6 Drake London WR Falcons Panthers
7 Rashee Rice WR Chiefs Broncos
8 Nico Collins WR Texans Titans
9 Justin Jefferson WR Vikings Bears
10 Emeka Egbuka WR Buccaneers Bills
11 Jaylen Waddle WR Dolphins Commanders
12 Ladd McConkey WR Chargers Jaguars
13 DeVonta Smith WR Eagles Lions
14 Davante Adams WR Rams Seahawks
15 Tee Higgins WR Bengals Steelers
16 George Pickens WR Cowboys Raiders
17 Rome Odunze WR Bears Vikings
18 Marvin Harrison WR Cardinals 49ers
19 Zay Flowers WR Ravens Browns
20 Stefon Diggs WR Patriots Jets
21 A.J. Brown WR Eagles Lions
22 Deebo Samuel WR Commanders Dolphins
23 Wan’Dale Robinson WR Giants Packers
24 Jauan Jennings WR 49ers Cardinals
25 Quentin Johnston WR Chargers Jaguars
26 Tetairoa McMillan WR Panthers Falcons
27 Khalil Shakir WR Bills Buccaneers
28 Courtland Sutton WR Broncos Chiefs
29 Jameson Williams WR Lions Eagles
30 Jordan Addison WR Vikings Bears
31 Keenan Allen WR Chargers Jaguars
32 Romeo Doubs WR Packers Giants
33 DK Metcalf WR Steelers Bengals
34 Brian Thomas WR Jaguars Chargers
35 Troy Franklin WR Broncos Chiefs
36 Tre Tucker WR Raiders Cowboys
37 Xavier Worthy WR Chiefs Broncos
38 Parker Washington WR Jaguars Chargers
39 Darius Slayton WR Giants Packers
40 Jerry Jeudy WR Browns Ravens
41 Tez Johnson WR Buccaneers Bills
42 Jakobi Meyers WR Jaguars Chargers
43 DJ Moore WR Bears Vikings
44 Rashid Shaheed WR Seahawks Rams
45 Calvin Austin WR Steelers Bengals
46 Christian Watson WR Packers Giants
47 Kayshon Boutte WR Patriots Jets
48 Malik Washington WR Dolphins Commanders
49 Elic Ayomanor WR Titans Texans
50 Darnell Mooney WR Falcons Panthers

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals 49ers
2 Brock Bowers TE Raiders Cowboys
3 George Kittle TE 49ers Cardinals
4 Sam LaPorta TE Lions Eagles
5 Jake Ferguson TE Cowboys Raiders
6 Dallas Goedert TE Eagles Lions
7 Travis Kelce TE Chiefs Broncos
8 Dalton Schultz TE Texans Titans
9 Kyle Pitts TE Falcons Panthers
10 Cade Otton TE Buccaneers Bills
11 Theo Johnson TE Giants Packers
12 Hunter Henry TE Patriots Jets
13 Mark Andrews TE Ravens Browns
14 Zach Ertz TE Commanders Dolphins
15 Harold Fannin TE Browns Ravens
16 T.J. Hockenson TE Vikings Bears
17 David Njoku TE Browns Ravens
18 Colston Loveland TE Bears Vikings
19 Dawson Knox TE Bills Buccaneers
20 Mason Taylor TE Jets Patriots
21 Jonnu Smith TE Steelers Bengals
22 Michael Mayer TE Raiders Cowboys
23 Luke Musgrave TE Packers Giants
24 Isaiah Likely TE Ravens Browns
25 AJ Barner TE Seahawks Rams

