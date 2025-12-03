 Skip navigation
Top News

Multi-platinum rapper Toosii has committed to playing football at Syracuse
NCAA Football: Alabama at Auburn
DJ Durkin staying at Auburn as defensive coordinator under new coach Alex Golesh
NHL: Chicago Blackhawks at Vegas Golden Knights
Hart returns to NHL after nearly two years, receives warm welcome from home fans

Top Clips

Campbell: ‘Margin for error is small’
Campbell looks to build opportunities for others
Bears vs. Packers is ‘massive’ for both teams

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 14 of 2025 season

  
Published December 3, 2025 11:01 AM
Should fantasy managers finally bench Jefferson?
December 1, 2025 01:15 PM
The FFHH crew unpacks a very ugly game between the Vikings and Seahawks, analyzing an “unbelievable” situation for Justin Jefferson in Minnesota and questioning if the star wide receiver should be benched in fantasy.

Below are my Week 14, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Josh Allen QB Bills Bengals
2 Dak Prescott QB Cowboys Lions
3 Jalen Hurts QB Eagles Chargers
4 Matthew Stafford QB Rams Cardinals
5 Jared Goff QB Lions Cowboys
6 Joe Burrow QB Bengals Bills
7 Patrick Mahomes QB Chiefs Texans
8 Jordan Love QB Packers Bears
9 Daniel Jones QB Colts Jaguars
10 Lamar Jackson QB Ravens Steelers
11 Bo Nix QB Broncos Raiders
12 Jacoby Brissett QB Cardinals Rams
13 Caleb Williams QB Bears Packers
14 C.J. Stroud QB Texans Chiefs
15 Trevor Lawrence QB Jaguars Colts
16 Justin Herbert QB Chargers Eagles
17 Marcus Mariota QB Commanders Vikings
18 Baker Mayfield QB Buccaneers Saints
19 Tyrod Taylor QB Jets Dolphins
20 Sam Darnold QB Seahawks Falcons
21 Tyler Shough QB Saints Buccaneers
22 J.J. McCarthy QB Vikings Commanders
23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Jets
24 Shedeur Sanders QB Browns Titans
25 Aaron Rodgers QB Steelers Ravens

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jahmyr Gibbs RB Lions Cowboys
2 De’Von Achane RB Dolphins Jets
3 James Cook RB Bills Bengals
4 Jonathan Taylor RB Colts Jaguars
5 Bijan Robinson RB Falcons Seahawks
6 Josh Jacobs RB Packers Bears
7 Bucky Irving RB Buccaneers Saints
8 Breece Hall RB Jets Dolphins
9 Chase Brown RB Bengals Bills
10 Derrick Henry RB Ravens Steelers
11 Ashton Jeanty RB Raiders Broncos
12 Kyren Williams RB Rams Cardinals
13 Javonte Williams RB Cowboys Lions
14 Saquon Barkley RB Eagles Chargers
15 Quinshon Judkins RB Browns Titans
16 Kenneth Walker RB Seahawks Falcons
17 RJ Harvey RB Broncos Raiders
18 Jaylen Warren RB Steelers Ravens
19 Travis Etienne RB Jaguars Colts
20 Omarion Hampton RB Chargers Eagles
21 Aaron Jones RB Vikings Commanders
22 Alvin Kamara RB Saints Buccaneers
23 D’Andre Swift RB Bears Packers
24 Zonovan Knight RB Cardinals Rams
25 David Montgomery RB Lions Cowboys
26 Kyle Monangai RB Bears Packers
27 Kareem Hunt RB Chiefs Texans
28 Woody Marks RB Texans Chiefs
29 Kenneth Gainwell RB Steelers Ravens
30 Tony Pollard RB Titans Browns
31 Zach Charbonnet RB Seahawks Falcons
32 Chris Rodriguez RB Commanders Vikings
33 Jordan Mason RB Vikings Commanders
34 Tyjae Spears RB Titans Browns
35 Kimani Vidal RB Chargers Eagles
36 Tyler Allgeier RB Falcons Seahawks
37 Blake Corum RB Rams Cardinals
38 Michael Carter RB Cardinals Rams
39 Bhayshul Tuten RB Jaguars Colts
40 Isiah Pacheco RB Chiefs Texans
41 Devin Neal RB Saints Buccaneers
42 Nick Chubb RB Texans Chiefs
43 Rachaad White RB Buccaneers Saints
44 Samaje Perine RB Bengals Bills
45 Jeremy McNichols RB Commanders Vikings
46 Emanuel Wilson RB Packers Bears
47 Jaleel McLaughlin RB Broncos Raiders
48 Ty Johnson RB Bills Bengals
49 Keaton Mitchell RB Ravens Steelers
50 Malik Davis RB Cowboys Lions

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Cardinals
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Falcons
3 Ja’Marr Chase WR Bengals Bills
4 CeeDee Lamb WR Cowboys Lions
5 Rashee Rice WR Chiefs Texans
6 George Pickens WR Cowboys Lions
7 A.J. Brown WR Eagles Chargers
8 Davante Adams WR Rams Cardinals
9 Nico Collins WR Texans Chiefs
10 Drake London WR Falcons Seahawks
11 Jameson Williams WR Lions Cowboys
12 Chris Olave WR Saints Buccaneers
13 Michael Wilson WR Cardinals Rams
14 Jaylen Waddle WR Dolphins Jets
15 Tee Higgins WR Bengals Bills
16 Justin Jefferson WR Vikings Commanders
17 DeVonta Smith WR Eagles Chargers
18 Emeka Egbuka WR Buccaneers Saints
19 Zay Flowers WR Ravens Steelers
20 Terry McLaurin WR Commanders Vikings
21 Ladd McConkey WR Chargers Eagles
22 Michael Pittman WR Colts Jaguars
23 DK Metcalf WR Steelers Ravens
24 Courtland Sutton WR Broncos Raiders
25 Jakobi Meyers WR Jaguars Colts
26 Rome Odunze WR Bears Packers
27 Christian Watson WR Packers Bears
28 Deebo Samuel WR Commanders Vikings
29 Khalil Shakir WR Bills Bengals
30 Adonai Mitchell WR Jets Dolphins
31 Alec Pierce WR Colts Jaguars
32 Chris Godwin WR Buccaneers Saints
33 Brian Thomas WR Jaguars Colts
34 Jayden Higgins WR Texans Chiefs
35 Keenan Allen WR Chargers Eagles
36 Jordan Addison WR Vikings Commanders
37 Romeo Doubs WR Packers Bears
38 Devaughn Vele WR Saints Buccaneers
39 Xavier Worthy WR Chiefs Texans
40 Troy Franklin WR Broncos Raiders
41 Isaac TeSlaa WR Lions Cowboys
42 John Metchie WR Jets Dolphins
43 Jerry Jeudy WR Browns Titans
44 DJ Moore WR Bears Packers
45 Quentin Johnston WR Chargers Eagles
46 Josh Downs WR Colts Jaguars
47 Tre Tucker WR Raiders Broncos
48 Greg Dortch WR Cardinals Rams
49 Luther Burden WR Bears Packers
50 Pat Bryant WR Broncos Raiders

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Rams
2 Brock Bowers TE Raiders Broncos
3 Tyler Warren TE Colts Jaguars
4 Travis Kelce TE Chiefs Texans
5 Jake Ferguson TE Cowboys Lions
6 Dalton Kincaid TE Bills Bengals
7 Dalton Schultz TE Texans Chiefs
8 Kyle Pitts TE Falcons Seahawks
9 Juwan Johnson TE Saints Buccaneers
10 Harold Fannin TE Browns Titans
11 Zach Ertz TE Commanders Vikings
12 Brenton Strange TE Jaguars Colts
13 Dallas Goedert TE Eagles Chargers
14 Oronde Gadsden TE Chargers Eagles
15 Mark Andrews TE Ravens Steelers
16 Colston Loveland TE Bears Packers
17 AJ Barner TE Seahawks Falcons
18 T.J. Hockenson TE Vikings Commanders
19 Darren Waller TE Dolphins Jets
20 Evan Engram TE Broncos Raiders
21 Isaiah Likely TE Ravens Steelers
22 Mason Taylor TE Jets Dolphins
23 Gunnar Helm TE Titans Browns
24 Cade Otton TE Buccaneers Saints
25 Colby Parkinson TE Rams Cardinals

Mentions
