Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 14 of 2025 season

Below are my Week 14, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Josh Allen QB Bills Bengals 2 Dak Prescott QB Cowboys Lions 3 Jalen Hurts QB Eagles Chargers 4 Matthew Stafford QB Rams Cardinals 5 Jared Goff QB Lions Cowboys 6 Joe Burrow QB Bengals Bills 7 Patrick Mahomes QB Chiefs Texans 8 Jordan Love QB Packers Bears 9 Daniel Jones QB Colts Jaguars 10 Lamar Jackson QB Ravens Steelers 11 Bo Nix QB Broncos Raiders 12 Jacoby Brissett QB Cardinals Rams 13 Caleb Williams QB Bears Packers 14 C.J. Stroud QB Texans Chiefs 15 Trevor Lawrence QB Jaguars Colts 16 Justin Herbert QB Chargers Eagles 17 Marcus Mariota QB Commanders Vikings 18 Baker Mayfield QB Buccaneers Saints 19 Tyrod Taylor QB Jets Dolphins 20 Sam Darnold QB Seahawks Falcons 21 Tyler Shough QB Saints Buccaneers 22 J.J. McCarthy QB Vikings Commanders 23 Tua Tagovailoa QB Dolphins Jets 24 Shedeur Sanders QB Browns Titans 25 Aaron Rodgers QB Steelers Ravens

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jahmyr Gibbs RB Lions Cowboys 2 De’Von Achane RB Dolphins Jets 3 James Cook RB Bills Bengals 4 Jonathan Taylor RB Colts Jaguars 5 Bijan Robinson RB Falcons Seahawks 6 Josh Jacobs RB Packers Bears 7 Bucky Irving RB Buccaneers Saints 8 Breece Hall RB Jets Dolphins 9 Chase Brown RB Bengals Bills 10 Derrick Henry RB Ravens Steelers 11 Ashton Jeanty RB Raiders Broncos 12 Kyren Williams RB Rams Cardinals 13 Javonte Williams RB Cowboys Lions 14 Saquon Barkley RB Eagles Chargers 15 Quinshon Judkins RB Browns Titans 16 Kenneth Walker RB Seahawks Falcons 17 RJ Harvey RB Broncos Raiders 18 Jaylen Warren RB Steelers Ravens 19 Travis Etienne RB Jaguars Colts 20 Omarion Hampton RB Chargers Eagles 21 Aaron Jones RB Vikings Commanders 22 Alvin Kamara RB Saints Buccaneers 23 D’Andre Swift RB Bears Packers 24 Zonovan Knight RB Cardinals Rams 25 David Montgomery RB Lions Cowboys 26 Kyle Monangai RB Bears Packers 27 Kareem Hunt RB Chiefs Texans 28 Woody Marks RB Texans Chiefs 29 Kenneth Gainwell RB Steelers Ravens 30 Tony Pollard RB Titans Browns 31 Zach Charbonnet RB Seahawks Falcons 32 Chris Rodriguez RB Commanders Vikings 33 Jordan Mason RB Vikings Commanders 34 Tyjae Spears RB Titans Browns 35 Kimani Vidal RB Chargers Eagles 36 Tyler Allgeier RB Falcons Seahawks 37 Blake Corum RB Rams Cardinals 38 Michael Carter RB Cardinals Rams 39 Bhayshul Tuten RB Jaguars Colts 40 Isiah Pacheco RB Chiefs Texans 41 Devin Neal RB Saints Buccaneers 42 Nick Chubb RB Texans Chiefs 43 Rachaad White RB Buccaneers Saints 44 Samaje Perine RB Bengals Bills 45 Jeremy McNichols RB Commanders Vikings 46 Emanuel Wilson RB Packers Bears 47 Jaleel McLaughlin RB Broncos Raiders 48 Ty Johnson RB Bills Bengals 49 Keaton Mitchell RB Ravens Steelers 50 Malik Davis RB Cowboys Lions

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Cardinals 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Falcons 3 Ja’Marr Chase WR Bengals Bills 4 CeeDee Lamb WR Cowboys Lions 5 Rashee Rice WR Chiefs Texans 6 George Pickens WR Cowboys Lions 7 A.J. Brown WR Eagles Chargers 8 Davante Adams WR Rams Cardinals 9 Nico Collins WR Texans Chiefs 10 Drake London WR Falcons Seahawks 11 Jameson Williams WR Lions Cowboys 12 Chris Olave WR Saints Buccaneers 13 Michael Wilson WR Cardinals Rams 14 Jaylen Waddle WR Dolphins Jets 15 Tee Higgins WR Bengals Bills 16 Justin Jefferson WR Vikings Commanders 17 DeVonta Smith WR Eagles Chargers 18 Emeka Egbuka WR Buccaneers Saints 19 Zay Flowers WR Ravens Steelers 20 Terry McLaurin WR Commanders Vikings 21 Ladd McConkey WR Chargers Eagles 22 Michael Pittman WR Colts Jaguars 23 DK Metcalf WR Steelers Ravens 24 Courtland Sutton WR Broncos Raiders 25 Jakobi Meyers WR Jaguars Colts 26 Rome Odunze WR Bears Packers 27 Christian Watson WR Packers Bears 28 Deebo Samuel WR Commanders Vikings 29 Khalil Shakir WR Bills Bengals 30 Adonai Mitchell WR Jets Dolphins 31 Alec Pierce WR Colts Jaguars 32 Chris Godwin WR Buccaneers Saints 33 Brian Thomas WR Jaguars Colts 34 Jayden Higgins WR Texans Chiefs 35 Keenan Allen WR Chargers Eagles 36 Jordan Addison WR Vikings Commanders 37 Romeo Doubs WR Packers Bears 38 Devaughn Vele WR Saints Buccaneers 39 Xavier Worthy WR Chiefs Texans 40 Troy Franklin WR Broncos Raiders 41 Isaac TeSlaa WR Lions Cowboys 42 John Metchie WR Jets Dolphins 43 Jerry Jeudy WR Browns Titans 44 DJ Moore WR Bears Packers 45 Quentin Johnston WR Chargers Eagles 46 Josh Downs WR Colts Jaguars 47 Tre Tucker WR Raiders Broncos 48 Greg Dortch WR Cardinals Rams 49 Luther Burden WR Bears Packers 50 Pat Bryant WR Broncos Raiders

TE Rankings