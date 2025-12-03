Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 14 of 2025 season
Published December 3, 2025 11:01 AM
Should fantasy managers finally bench Jefferson?
The FFHH crew unpacks a very ugly game between the Vikings and Seahawks, analyzing an “unbelievable” situation for Justin Jefferson in Minnesota and questioning if the star wide receiver should be benched in fantasy.
Below are my Week 14, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Bengals
|2
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Lions
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Chargers
|4
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Cardinals
|5
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Cowboys
|6
|Joe Burrow
|QB
|Bengals
|Bills
|7
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Texans
|8
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Bears
|9
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Jaguars
|10
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Steelers
|11
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Raiders
|12
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Rams
|13
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Packers
|14
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Chiefs
|15
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Colts
|16
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Eagles
|17
|Marcus Mariota
|QB
|Commanders
|Vikings
|18
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Saints
|19
|Tyrod Taylor
|QB
|Jets
|Dolphins
|20
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Falcons
|21
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Buccaneers
|22
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Commanders
|23
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Jets
|24
|Shedeur Sanders
|QB
|Browns
|Titans
|25
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Ravens
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Cowboys
|2
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Jets
|3
|James Cook
|RB
|Bills
|Bengals
|4
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Jaguars
|5
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Seahawks
|6
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Bears
|7
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Saints
|8
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Dolphins
|9
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Bills
|10
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Steelers
|11
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Broncos
|12
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Cardinals
|13
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Lions
|14
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Chargers
|15
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Titans
|16
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Falcons
|17
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Raiders
|18
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Ravens
|19
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Colts
|20
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Eagles
|21
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Commanders
|22
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Buccaneers
|23
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Packers
|24
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Rams
|25
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Cowboys
|26
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Packers
|27
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Texans
|28
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Chiefs
|29
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Ravens
|30
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Browns
|31
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Falcons
|32
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Vikings
|33
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Commanders
|34
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Browns
|35
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Eagles
|36
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Seahawks
|37
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Cardinals
|38
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Rams
|39
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Colts
|40
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Texans
|41
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Buccaneers
|42
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Chiefs
|43
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Saints
|44
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Bills
|45
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Vikings
|46
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Bears
|47
|Jaleel McLaughlin
|RB
|Broncos
|Raiders
|48
|Ty Johnson
|RB
|Bills
|Bengals
|49
|Keaton Mitchell
|RB
|Ravens
|Steelers
|50
|Malik Davis
|RB
|Cowboys
|Lions
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Cardinals
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Falcons
|3
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Bills
|4
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Lions
|5
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Texans
|6
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Lions
|7
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Chargers
|8
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Cardinals
|9
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Chiefs
|10
|Drake London
|WR
|Falcons
|Seahawks
|11
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Cowboys
|12
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Buccaneers
|13
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Rams
|14
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Jets
|15
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Bills
|16
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Commanders
|17
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Chargers
|18
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Saints
|19
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Steelers
|20
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Vikings
|21
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Eagles
|22
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Jaguars
|23
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Ravens
|24
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Raiders
|25
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Colts
|26
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Packers
|27
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Bears
|28
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Vikings
|29
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Bengals
|30
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Dolphins
|31
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Jaguars
|32
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Saints
|33
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Colts
|34
|Jayden Higgins
|WR
|Texans
|Chiefs
|35
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Eagles
|36
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Commanders
|37
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Bears
|38
|Devaughn Vele
|WR
|Saints
|Buccaneers
|39
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Texans
|40
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Raiders
|41
|Isaac TeSlaa
|WR
|Lions
|Cowboys
|42
|John Metchie
|WR
|Jets
|Dolphins
|43
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Titans
|44
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Packers
|45
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Eagles
|46
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Jaguars
|47
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Broncos
|48
|Greg Dortch
|WR
|Cardinals
|Rams
|49
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Packers
|50
|Pat Bryant
|WR
|Broncos
|Raiders
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Rams
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Broncos
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Jaguars
|4
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Texans
|5
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Lions
|6
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Bengals
|7
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Chiefs
|8
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Seahawks
|9
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Buccaneers
|10
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Titans
|11
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Vikings
|12
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Colts
|13
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Chargers
|14
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Eagles
|15
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Steelers
|16
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Packers
|17
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Falcons
|18
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Commanders
|19
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Jets
|20
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Raiders
|21
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Steelers
|22
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Dolphins
|23
|Gunnar Helm
|TE
|Titans
|Browns
|24
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Saints
|25
|Colby Parkinson
|TE
|Rams
|Cardinals
