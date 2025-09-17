 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 3 of 2025 season

  
Published September 17, 2025 10:18 AM
Fantasy panic meter for LV's Jeanty, LAC's Hampton
September 16, 2025 01:16 PM
FFHH sifts through the fallout from Monday night's Chargers-Raiders clash, where Matthew Berry unpacks why he's "sticking by" rookies Ashton Jeanty and Omarion Hampton despite underwhelming early results.

Below are my Week 3, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Lamar Jackson QB Ravens Lions
2 Josh Allen QB Bills Dolphins
3 Jalen Hurts QB Eagles Rams
4 Patrick Mahomes QB Chiefs Giants
5 Jayden Daniels QB Commanders Raiders
6 Caleb Williams QB Bears Cowboys
7 Dak Prescott QB Cowboys Bears
8 Baker Mayfield QB Buccaneers Jets
9 Justin Herbert QB Chargers Broncos
10 Drake Maye QB Patriots Steelers
11 Daniel Jones QB Colts Titans
12 Jared Goff QB Lions Ravens
13 Kyler Murray QB Cardinals 49ers
14 Trevor Lawrence QB Jaguars Texans
15 Jordan Love QB Packers Browns
16 Bo Nix QB Broncos Chargers
17 Tua Tagovailoa QB Dolphins Bills
18 Michael Penix QB Falcons Panthers
19 Jake Browning QB Bengals Vikings
20 Mac Jones QB 49ers Cardinals
21 Russell Wilson QB Giants Chiefs
22 Tyrod Taylor QB Jets Buccaneers
23 C.J. Stroud QB Texans Jaguars
24 Matthew Stafford QB Rams Eagles
25 Geno Smith QB Raiders Commanders
26 Aaron Rodgers QB Steelers Patriots
27 Sam Darnold QB Seahawks Saints
28 Carson Wentz QB Vikings Bengals
29 Bryce Young QB Panthers Falcons
30 Cam Ward QB Titans Colts

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Bijan Robinson RB Falcons Panthers
2 Christian McCaffrey RB 49ers Cardinals
3 De’Von Achane RB Dolphins Bills
4 Jonathan Taylor RB Colts Titans
5 Saquon Barkley RB Eagles Rams
6 Bucky Irving RB Buccaneers Jets
7 Jahmyr Gibbs RB Lions Ravens
8 James Cook RB Bills Dolphins
9 Josh Jacobs RB Packers Browns
10 Derrick Henry RB Ravens Lions
11 Chase Brown RB Bengals Vikings
12 Alvin Kamara RB Saints Seahawks
13 Ashton Jeanty RB Raiders Commanders
14 Javonte Williams RB Cowboys Bears
15 D’Andre Swift RB Bears Cowboys
16 Kyren Williams RB Rams Eagles
17 Jaylen Warren RB Steelers Patriots
18 Jordan Mason RB Vikings Bengals
19 Travis Etienne RB Jaguars Texans
20 Breece Hall RB Jets Buccaneers
21 Chuba Hubbard RB Panthers Falcons
22 Tony Pollard RB Titans Colts
23 James Conner RB Cardinals 49ers
24 Omarion Hampton RB Chargers Broncos
25 Kenneth Walker RB Seahawks Saints
26 David Montgomery RB Lions Ravens
27 J.K. Dobbins RB Broncos Chargers
28 Rhamondre Stevenson RB Patriots Steelers
29 Nick Chubb RB Texans Jaguars
30 Cam Skattebo RB Giants Chiefs
31 Isiah Pacheco RB Chiefs Giants
32 Zach Charbonnet RB Seahawks Saints
33 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Raiders
34 Tyrone Tracy RB Giants Chiefs
35 Quinshon Judkins RB Browns Packers
36 TreVeyon Henderson RB Patriots Steelers
37 Trey Benson RB Cardinals 49ers
38 Bhayshul Tuten RB Jaguars Texans
39 Kareem Hunt RB Chiefs Giants
40 Kenneth Gainwell RB Steelers Patriots
41 Rachaad White RB Buccaneers Jets
42 Jerome Ford RB Browns Packers
43 Najee Harris RB Chargers Broncos
44 Tyler Allgeier RB Falcons Panthers
45 RJ Harvey RB Broncos Chargers
46 Justice Hill RB Ravens Lions
47 Woody Marks RB Texans Jaguars
48 Jeremy McNichols RB Commanders Raiders
49 Brian Robinson RB 49ers Cardinals
50 Blake Corum RB Rams Eagles
51 Miles Sanders RB Cowboys Bears
52 Kyle Monangai RB Bears Cowboys
53 Rico Dowdle RB Panthers Falcons
54 Dylan Sampson RB Browns Packers
55 Chris Rodriguez RB Commanders Raiders
56 Kendre Miller RB Saints Seahawks
57 Ollie Gordon RB Dolphins Bills
58 Ray Davis RB Bills Dolphins
59 Braelon Allen RB Jets Buccaneers
60 Zavier Scott RB Vikings Bengals

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 CeeDee Lamb WR Cowboys Bears
2 Malik Nabers WR Giants Chiefs
3 Puka Nacua WR Rams Eagles
4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Ravens
5 Ja’Marr Chase WR Bengals Vikings
6 Nico Collins WR Texans Jaguars
7 Justin Jefferson WR Vikings Bengals
8 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Saints
9 Zay Flowers WR Ravens Lions
10 Drake London WR Falcons Panthers
11 Davante Adams WR Rams Eagles
12 Rome Odunze WR Bears Cowboys
13 Brian Thomas WR Jaguars Texans
14 Jakobi Meyers WR Raiders Commanders
15 A.J. Brown WR Eagles Rams
16 Mike Evans WR Buccaneers Jets
17 Tyreek Hill WR Dolphins Bills
18 Tetairoa McMillan WR Panthers Falcons
19 Garrett Wilson WR Jets Buccaneers
20 Ladd McConkey WR Chargers Broncos
21 DK Metcalf WR Steelers Patriots
22 Keenan Allen WR Chargers Broncos
23 George Pickens WR Cowboys Bears
24 Deebo Samuel WR Commanders Raiders
25 Courtland Sutton WR Broncos Chargers
26 Tee Higgins WR Bengals Vikings
27 DJ Moore WR Bears Cowboys
28 Emeka Egbuka WR Buccaneers Jets
29 Jameson Williams WR Lions Ravens
30 Calvin Ridley WR Titans Colts
31 Jaylen Waddle WR Dolphins Bills
32 Marvin Harrison WR Cardinals 49ers
33 Terry McLaurin WR Commanders Raiders
34 Chris Olave WR Saints Seahawks
35 Jauan Jennings WR 49ers Cardinals
36 Keon Coleman WR Bills Dolphins
37 DeVonta Smith WR Eagles Rams
38 Quentin Johnston WR Chargers Broncos
39 Xavier Worthy WR Chiefs Giants
40 Jerry Jeudy WR Browns Packers
41 Ricky Pearsall WR 49ers Cardinals
42 Wan’Dale Robinson WR Giants Chiefs
43 Michael Pittman WR Colts Titans
44 Troy Franklin WR Broncos Chargers
45 Travis Hunter WR Jaguars Texans
46 Cooper Kupp WR Seahawks Saints
47 Darnell Mooney WR Falcons Panthers
48 Rashid Shaheed WR Saints Seahawks
49 Khalil Shakir WR Bills Dolphins
50 Stefon Diggs WR Patriots Steelers
51 Romeo Doubs WR Packers Browns
52 Cedric Tillman WR Browns Packers
53 Hollywood Brown WR Chiefs Giants
54 Elic Ayomanor WR Titans Colts
55 Matthew Golden WR Packers Browns
56 Josh Downs WR Colts Titans
57 Dontayvion Wicks WR Packers Browns
58 Rashod Bateman WR Ravens Lions
59 Dyami Brown WR Jaguars Texans
60 Calvin Austin WR Steelers Patriots

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals 49ers
2 Brock Bowers TE Raiders Commanders
3 Sam LaPorta TE Lions Ravens
4 Tyler Warren TE Colts Titans
5 Jake Ferguson TE Cowboys Bears
6 Tucker Kraft TE Packers Browns
7 Travis Kelce TE Chiefs Giants
8 Juwan Johnson TE Saints Seahawks
9 Zach Ertz TE Commanders Raiders
10 T.J. Hockenson TE Vikings Bengals
11 David Njoku TE Browns Packers
12 Dallas Goedert TE Eagles Rams
13 Kyle Pitts TE Falcons Panthers
14 Hunter Henry TE Patriots Steelers
15 Harold Fannin TE Browns Packers
16 Jonnu Smith TE Steelers Patriots
17 Dalton Kincaid TE Bills Dolphins
18 Chig Okonkwo TE Titans Colts
19 Brenton Strange TE Jaguars Texans
20 Evan Engram TE Broncos Chargers
21 Dalton Schultz TE Texans Jaguars
22 Pat Freiermuth TE Steelers Patriots
23 Mark Andrews TE Ravens Lions
24 Cade Otton TE Buccaneers Jets
25 Ja’Tavion Sanders TE Panthers Falcons
26 Noah Fant TE Bengals Vikings
27 Mike Gesicki TE Bengals Vikings
28 Theo Johnson TE Giants Chiefs
29 Tyler Higbee TE Rams Eagles
30 Jake Tonges TE 49ers Cardinals

