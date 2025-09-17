Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 3 of 2025 season

Below are my Week 3, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Lamar Jackson QB Ravens Lions 2 Josh Allen QB Bills Dolphins 3 Jalen Hurts QB Eagles Rams 4 Patrick Mahomes QB Chiefs Giants 5 Jayden Daniels QB Commanders Raiders 6 Caleb Williams QB Bears Cowboys 7 Dak Prescott QB Cowboys Bears 8 Baker Mayfield QB Buccaneers Jets 9 Justin Herbert QB Chargers Broncos 10 Drake Maye QB Patriots Steelers 11 Daniel Jones QB Colts Titans 12 Jared Goff QB Lions Ravens 13 Kyler Murray QB Cardinals 49ers 14 Trevor Lawrence QB Jaguars Texans 15 Jordan Love QB Packers Browns 16 Bo Nix QB Broncos Chargers 17 Tua Tagovailoa QB Dolphins Bills 18 Michael Penix QB Falcons Panthers 19 Jake Browning QB Bengals Vikings 20 Mac Jones QB 49ers Cardinals 21 Russell Wilson QB Giants Chiefs 22 Tyrod Taylor QB Jets Buccaneers 23 C.J. Stroud QB Texans Jaguars 24 Matthew Stafford QB Rams Eagles 25 Geno Smith QB Raiders Commanders 26 Aaron Rodgers QB Steelers Patriots 27 Sam Darnold QB Seahawks Saints 28 Carson Wentz QB Vikings Bengals 29 Bryce Young QB Panthers Falcons 30 Cam Ward QB Titans Colts

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Bijan Robinson RB Falcons Panthers 2 Christian McCaffrey RB 49ers Cardinals 3 De’Von Achane RB Dolphins Bills 4 Jonathan Taylor RB Colts Titans 5 Saquon Barkley RB Eagles Rams 6 Bucky Irving RB Buccaneers Jets 7 Jahmyr Gibbs RB Lions Ravens 8 James Cook RB Bills Dolphins 9 Josh Jacobs RB Packers Browns 10 Derrick Henry RB Ravens Lions 11 Chase Brown RB Bengals Vikings 12 Alvin Kamara RB Saints Seahawks 13 Ashton Jeanty RB Raiders Commanders 14 Javonte Williams RB Cowboys Bears 15 D’Andre Swift RB Bears Cowboys 16 Kyren Williams RB Rams Eagles 17 Jaylen Warren RB Steelers Patriots 18 Jordan Mason RB Vikings Bengals 19 Travis Etienne RB Jaguars Texans 20 Breece Hall RB Jets Buccaneers 21 Chuba Hubbard RB Panthers Falcons 22 Tony Pollard RB Titans Colts 23 James Conner RB Cardinals 49ers 24 Omarion Hampton RB Chargers Broncos 25 Kenneth Walker RB Seahawks Saints 26 David Montgomery RB Lions Ravens 27 J.K. Dobbins RB Broncos Chargers 28 Rhamondre Stevenson RB Patriots Steelers 29 Nick Chubb RB Texans Jaguars 30 Cam Skattebo RB Giants Chiefs 31 Isiah Pacheco RB Chiefs Giants 32 Zach Charbonnet RB Seahawks Saints 33 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Raiders 34 Tyrone Tracy RB Giants Chiefs 35 Quinshon Judkins RB Browns Packers 36 TreVeyon Henderson RB Patriots Steelers 37 Trey Benson RB Cardinals 49ers 38 Bhayshul Tuten RB Jaguars Texans 39 Kareem Hunt RB Chiefs Giants 40 Kenneth Gainwell RB Steelers Patriots 41 Rachaad White RB Buccaneers Jets 42 Jerome Ford RB Browns Packers 43 Najee Harris RB Chargers Broncos 44 Tyler Allgeier RB Falcons Panthers 45 RJ Harvey RB Broncos Chargers 46 Justice Hill RB Ravens Lions 47 Woody Marks RB Texans Jaguars 48 Jeremy McNichols RB Commanders Raiders 49 Brian Robinson RB 49ers Cardinals 50 Blake Corum RB Rams Eagles 51 Miles Sanders RB Cowboys Bears 52 Kyle Monangai RB Bears Cowboys 53 Rico Dowdle RB Panthers Falcons 54 Dylan Sampson RB Browns Packers 55 Chris Rodriguez RB Commanders Raiders 56 Kendre Miller RB Saints Seahawks 57 Ollie Gordon RB Dolphins Bills 58 Ray Davis RB Bills Dolphins 59 Braelon Allen RB Jets Buccaneers 60 Zavier Scott RB Vikings Bengals

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 CeeDee Lamb WR Cowboys Bears 2 Malik Nabers WR Giants Chiefs 3 Puka Nacua WR Rams Eagles 4 Amon-Ra St. Brown WR Lions Ravens 5 Ja’Marr Chase WR Bengals Vikings 6 Nico Collins WR Texans Jaguars 7 Justin Jefferson WR Vikings Bengals 8 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Saints 9 Zay Flowers WR Ravens Lions 10 Drake London WR Falcons Panthers 11 Davante Adams WR Rams Eagles 12 Rome Odunze WR Bears Cowboys 13 Brian Thomas WR Jaguars Texans 14 Jakobi Meyers WR Raiders Commanders 15 A.J. Brown WR Eagles Rams 16 Mike Evans WR Buccaneers Jets 17 Tyreek Hill WR Dolphins Bills 18 Tetairoa McMillan WR Panthers Falcons 19 Garrett Wilson WR Jets Buccaneers 20 Ladd McConkey WR Chargers Broncos 21 DK Metcalf WR Steelers Patriots 22 Keenan Allen WR Chargers Broncos 23 George Pickens WR Cowboys Bears 24 Deebo Samuel WR Commanders Raiders 25 Courtland Sutton WR Broncos Chargers 26 Tee Higgins WR Bengals Vikings 27 DJ Moore WR Bears Cowboys 28 Emeka Egbuka WR Buccaneers Jets 29 Jameson Williams WR Lions Ravens 30 Calvin Ridley WR Titans Colts 31 Jaylen Waddle WR Dolphins Bills 32 Marvin Harrison WR Cardinals 49ers 33 Terry McLaurin WR Commanders Raiders 34 Chris Olave WR Saints Seahawks 35 Jauan Jennings WR 49ers Cardinals 36 Keon Coleman WR Bills Dolphins 37 DeVonta Smith WR Eagles Rams 38 Quentin Johnston WR Chargers Broncos 39 Xavier Worthy WR Chiefs Giants 40 Jerry Jeudy WR Browns Packers 41 Ricky Pearsall WR 49ers Cardinals 42 Wan’Dale Robinson WR Giants Chiefs 43 Michael Pittman WR Colts Titans 44 Troy Franklin WR Broncos Chargers 45 Travis Hunter WR Jaguars Texans 46 Cooper Kupp WR Seahawks Saints 47 Darnell Mooney WR Falcons Panthers 48 Rashid Shaheed WR Saints Seahawks 49 Khalil Shakir WR Bills Dolphins 50 Stefon Diggs WR Patriots Steelers 51 Romeo Doubs WR Packers Browns 52 Cedric Tillman WR Browns Packers 53 Hollywood Brown WR Chiefs Giants 54 Elic Ayomanor WR Titans Colts 55 Matthew Golden WR Packers Browns 56 Josh Downs WR Colts Titans 57 Dontayvion Wicks WR Packers Browns 58 Rashod Bateman WR Ravens Lions 59 Dyami Brown WR Jaguars Texans 60 Calvin Austin WR Steelers Patriots

TE Rankings