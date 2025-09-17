Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 3 of 2025 season
Published September 17, 2025 10:18 AM
Fantasy panic meter for LV's Jeanty, LAC's Hampton
FFHH sifts through the fallout from Monday night's Chargers-Raiders clash, where Matthew Berry unpacks why he's "sticking by" rookies Ashton Jeanty and Omarion Hampton despite underwhelming early results.
Below are my Week 3, 2025 positional ranks for PPR leagues.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Lions
|2
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Dolphins
|3
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Rams
|4
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Giants
|5
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Raiders
|6
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Cowboys
|7
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Bears
|8
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Jets
|9
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Broncos
|10
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Steelers
|11
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Titans
|12
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Ravens
|13
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|49ers
|14
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Texans
|15
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Browns
|16
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Chargers
|17
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Bills
|18
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Panthers
|19
|Jake Browning
|QB
|Bengals
|Vikings
|20
|Mac Jones
|QB
|49ers
|Cardinals
|21
|Russell Wilson
|QB
|Giants
|Chiefs
|22
|Tyrod Taylor
|QB
|Jets
|Buccaneers
|23
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Jaguars
|24
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Eagles
|25
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Commanders
|26
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Patriots
|27
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Saints
|28
|Carson Wentz
|QB
|Vikings
|Bengals
|29
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Falcons
|30
|Cam Ward
|QB
|Titans
|Colts
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Panthers
|2
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Cardinals
|3
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Bills
|4
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Titans
|5
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Rams
|6
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Jets
|7
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Ravens
|8
|James Cook
|RB
|Bills
|Dolphins
|9
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Browns
|10
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Lions
|11
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Vikings
|12
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Seahawks
|13
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Commanders
|14
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Bears
|15
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Cowboys
|16
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Eagles
|17
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Patriots
|18
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Bengals
|19
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Texans
|20
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Buccaneers
|21
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Falcons
|22
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Colts
|23
|James Conner
|RB
|Cardinals
|49ers
|24
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Broncos
|25
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Saints
|26
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Ravens
|27
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Chargers
|28
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Steelers
|29
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Jaguars
|30
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Chiefs
|31
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Giants
|32
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Saints
|33
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Raiders
|34
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Chiefs
|35
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Packers
|36
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Steelers
|37
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|49ers
|38
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Texans
|39
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Giants
|40
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Patriots
|41
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Jets
|42
|Jerome Ford
|RB
|Browns
|Packers
|43
|Najee Harris
|RB
|Chargers
|Broncos
|44
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Panthers
|45
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Chargers
|46
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Lions
|47
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Jaguars
|48
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Raiders
|49
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Cardinals
|50
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Eagles
|51
|Miles Sanders
|RB
|Cowboys
|Bears
|52
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Cowboys
|53
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Falcons
|54
|Dylan Sampson
|RB
|Browns
|Packers
|55
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Raiders
|56
|Kendre Miller
|RB
|Saints
|Seahawks
|57
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Bills
|58
|Ray Davis
|RB
|Bills
|Dolphins
|59
|Braelon Allen
|RB
|Jets
|Buccaneers
|60
|Zavier Scott
|RB
|Vikings
|Bengals
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Bears
|2
|Malik Nabers
|WR
|Giants
|Chiefs
|3
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Eagles
|4
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Ravens
|5
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Vikings
|6
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Jaguars
|7
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Bengals
|8
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Saints
|9
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Lions
|10
|Drake London
|WR
|Falcons
|Panthers
|11
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Eagles
|12
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Cowboys
|13
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Texans
|14
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Commanders
|15
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Rams
|16
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Jets
|17
|Tyreek Hill
|WR
|Dolphins
|Bills
|18
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Falcons
|19
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Buccaneers
|20
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Broncos
|21
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Patriots
|22
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Broncos
|23
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Bears
|24
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Raiders
|25
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Chargers
|26
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Vikings
|27
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Cowboys
|28
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Jets
|29
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Ravens
|30
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Colts
|31
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Bills
|32
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|49ers
|33
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Raiders
|34
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Seahawks
|35
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Cardinals
|36
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Dolphins
|37
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Rams
|38
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Broncos
|39
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Giants
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Packers
|41
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Cardinals
|42
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Chiefs
|43
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Titans
|44
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Chargers
|45
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Texans
|46
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Saints
|47
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Panthers
|48
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Seahawks
|49
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Dolphins
|50
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Steelers
|51
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Browns
|52
|Cedric Tillman
|WR
|Browns
|Packers
|53
|Hollywood Brown
|WR
|Chiefs
|Giants
|54
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Colts
|55
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Browns
|56
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Titans
|57
|Dontayvion Wicks
|WR
|Packers
|Browns
|58
|Rashod Bateman
|WR
|Ravens
|Lions
|59
|Dyami Brown
|WR
|Jaguars
|Texans
|60
|Calvin Austin
|WR
|Steelers
|Patriots
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|49ers
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Commanders
|3
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Ravens
|4
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Titans
|5
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Bears
|6
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Browns
|7
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Giants
|8
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Seahawks
|9
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Raiders
|10
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Bengals
|11
|David Njoku
|TE
|Browns
|Packers
|12
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Rams
|13
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Panthers
|14
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Steelers
|15
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Packers
|16
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Patriots
|17
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Dolphins
|18
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Colts
|19
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Texans
|20
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Chargers
|21
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Jaguars
|22
|Pat Freiermuth
|TE
|Steelers
|Patriots
|23
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Lions
|24
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Jets
|25
|Ja’Tavion Sanders
|TE
|Panthers
|Falcons
|26
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Vikings
|27
|Mike Gesicki
|TE
|Bengals
|Vikings
|28
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Chiefs
|29
|Tyler Higbee
|TE
|Rams
|Eagles
|30
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Cardinals
Mentions
