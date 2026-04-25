 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NHL: Stanley Cup Playoffs-Tampa Bay Lightning at Montreal Canadiens
Canadiens beat Lightning 3-2 in OT to take 2-1 lead in all extra-time series
MLB: New York Mets at Chicago Cubs
Mets say injured shortstop Francisco Lindor to be evaluated again in 3 weeks
nbc_golf_pga_zurichneworleansrd2hl_260424v2.jpg
Fitzpatrick brothers pull within shot of Smalley and Springer at Zurich Classic

Top Clips

nbc_ffhh_lanerxn_250424.jpg
What does Lane bring to Ravens' offense?
BranchFFHHMPX4-24.jpg
Branch is an 'interesting' fit with Falcons
nbc_ffhh_fieldsrxn_260424.jpg
Fields adds a new play type to Giants offense

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
nbc_ffhh_lanerxn_250424.jpg
What does Lane bring to Ravens’ offense?
BranchFFHHMPX4-24.jpg
Branch is an ‘interesting’ fit with Falcons
nbc_ffhh_fieldsrxn_260424.jpg
Fields adds a new play type to Giants offense

Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by
draftkings_logo.png
draftkings-linear-fc.png

2026 NFL Draft best available for Day 3: McCoy, Coleman highlight value left on the board

  
Published April 24, 2026 11:08 PM

After the second and third rounds of the NFL Draft, here is Connor Rogers’ best players available heading into Day 3 in Pittsburgh. Each player has their original ranking from Rogers’ big board.

17. Jermod McCoy – CB, Tennessee

51. Jonah Coleman – RB, Washington

53. Skyler Bell – WR, UConn

55. Keionte Scott – SAF, Miami

61. Connor Lew – OC, Auburn

64. Keith Abney II – CB, Arizona State

65. Sam Hecht – OC, Kansas State

73. Jude Bowry – OT, Boston College

74. Billy Schrauth – OG, Notre Dame

79. Elijah Sarratt – WR, Indiana

82. Emmett Johnson – RB, Nebraska

83. Joshua Josephs – EDGE, Tennessee

86. Kyle Louis – LB, Pittsburgh

87. Jadon Canady – CB, Oregon

90. Mike Washington Jr. – RB, Arkansas

91. Zakee Wheatley – SAF, Penn State

93. Jalen Farmer – OG, Kentucky

95. Justin Joly – TE, NC State

97. Jalon Kilgore – SAF, South Carolina

100. Tim Keenan III – DL, Alabama

101. Garrett Nussmeier – QB, LSU

102. Malik Muhammad – CB, Texas

103. Darrell Jackson Jr. – DL, Florida State

104. Chandler Rivers – CB, Duke

105. Kaytron Allen – RB, Penn State

107. VJ Payne – SAF, Kansas State

108. Bryce Lance – WR, North Dakota State

109. Kage Casey – OT, Boise State

110. Cyrus Allen – WR, Cincinnati

111. Genesis Smith – SAF, Arizona

112. Dani Dennis-Sutton – EDGE, Penn State

113. Bryce Boettcher – LB, Oregon

116. Kaleb Elarms-Orr – LB, TCU

117. J.C. Davis – OT, Illinois

118. Ephesians Prysock – CB, Washington

119. Travis Burke – OT, Memphis

120. Kevin Coleman Jr. – WR, Missouri

123. Brenen Thompson – WR, Mississippi State

124. Justin Jefferson – LB, Alabama

125. Dae’Quan Wright – TE, Mississippi

126. Brian Parker II – OC, Duke

127. Deion Burks – WR, Oklahoma

128. Logan Taylor – OG, Boston College

131. Devin Moore – CB, Florida

132. Demonte Capehart – DL, Clemson

135. DeShon Singleton – SAF, Nebraska

138. Robert Spears-Jennings – SAF, Oklahoma

139. Josh Cameron – WR, Baylor

140. Febechi Nwaiwu – OG, Oklahoma

141. Zxavian Harris – DL, Mississippi

142. Jack Kelly – LB, BYU

143. Nicholas Singleton – RB, Penn State

144. Rene Konga – DL, Louisville

145. Cole Payton – QB, North Dakota State

146. Carsen Ryan – TE, BYU

147. Beau Stephens – OG, Iowa

148. Gracen Halton – DL, Oklahoma

149. Jimmy Rolder – LB, Michigan

150. Nick Barrett – DL, South Carolina

152. Demond Claiborne – RB, Wake Forest

153. Kamari Ramsey – SAF, USC

154. Dontay Corleone – DL, Cincinnati

155. Red Murdock – LB, Buffalo

156. LT Overton – EDGE, Alabama

157. Harold Perkins – LB, LSU

158. Will Lee III – CB, Texas A&M

159. Jack Endries – TE, Texas

160. Kaleb Proctor – DL, Southeastern Louisiana

161. Riley Nowakowski – TE/FB, Indiana

162. J’Mari Taylor – RB, Virginia

163. Namdi Obiazor – LB, TCU

164. Rayshaun Benny – DL, Michigan

165. Diego Pounds – OT, Mississippi

166. Logan Fano – EDGE, Utah

167. Keyshaun Elliott – LB, Arizona State

168. Dametrious Crownover – OT, Texas A&M

169. Colbie Young – WR, Georgia

171. Charles Demmings – CB, Stephen F. Austin

172. Eli Heidenreich – RB, Navy

173. Malik Benson – WR, Oregon

174. Michael Taaffe – SAF, Texas

175. Aiden Fisher – LB, Indiana

176. Eric Rivers – WR, Georgia Tech

177. Mason Reiger – EDGE, Wisconsin

178. Drew Shelton – OT, Penn State

179. Chase Roberts – WR, BYU

180. Caden Curry – EDGE, Ohio State

181. Landon Robinson – DL, Navy

182. Anez Cooper – OG, Miami

183. Dalton Johnson – SAF, Arizona

184. Aamil Wagner – OT, Notre Dame

185. Kendrick Law – WR, Kentucky

186. Zane Durant – DL, Penn State

187. Jackson Kuwatch – LB, Miami (OH)

188. George Gumbs Jr. – EDGE, Florida

189. Parker Brailsford – OC, Alabama

190. Joey Aguilar – QB, Tennessee

191. Wade Woodaz – LB, Clemson

193. Max Llewellyn – EDGE, Iowa

194. Taurean York – LB, Texas A&M

195. Jeff Caldwell – WR, Cincinnati

196. Adam Randall – RB, Clemson

197. Deontae Lawson – LB, Alabama

199. Joe Royer – TE, Cincinnati

200. Isaiah World – OT, Oregon

201. Thaddeus Dixon – CB, North Carolina

202. Seth McGowan – RB, Kentucky

203. Matt Gulbin – OC, Michigan State

205. Cameron Ball – DL, Arkansas

206. Fernando Carmona – OG, Arkansas

207. Nadame Tucker – EDGE, Western Michigan

208. Pat Coogan – OC, Indiana

209. Brandon Cleveland – DL, NC State

210. T.J. Hall – CB, Iowa

211. Jager Burton – OC, Kentucky

212. Michael Heldman – EDGE, Central Michigan

214. Jeremiah Wright – OG, Auburn

215. Trey Moore – EDGE, Texas

216. Jordan van den Berg – DL, Georgia Tech

217. D.J. Campbell – OG, Texas

218. Sawyer Robertson – QB, Baylor

220. Taylen Green – QB, Arkansas

221. Louis Moore – SAF, Indiana

222. Bryson Eason – DL, Tennessee

223. Miles Scott – SAF, Illinois

224. Domani Jackson – CB, Alabama

225. Cole Wisniewski – SAF, Texas Tech

226. Ar’maj Reed-Adams – OG, Texas A&M

227. Wesley Williams – EDGE, Duke

228. J. Michael Sturdivant – WR, Florida

229. Collin Wright – CB, Stanford

230. Tyreak Sapp – EDGE, Florida

231. Reggie Virgil – WR, Texas Tech

232. Fa’alili Fa’amoe – OT, Wake Forest

233. Latrell McCutchin Sr. – CB, Houston

235. Caden Barnett – OG, Wyoming

236. Ahmaad Moses – SAF, SMU

237. Dallen Bentley – TE, Utah

238. Cade Klubnik – QB, Clemson

239. Micah Morris – OG, Georgia

240. Joshua Cuevas – TE, Alabama

241. Quintayvious Hutchins – EDGE, Boston College

242. Jackie Marshall – DL, Baylor

243. Luke Altmyer – QB, Illinois

244. Jordan Hudson – WR, SMU

245. Rahsul Faison – RB, South Carolina

246. Carver Willis – OG, Washington

247. Khalil Dinkins – TE, Penn State

248. Le’Veon Moss – RB, Texas A&M

249. Harrison Wallace III – WR, Mississippi

250. David Gusta – DL, Kentucky

251. Emmanuel Henderson – WR, Kansas

252. Michael Trigg – TE, Baylor

253. Roman Hemby – RB, Indiana

254. Aidan Hubbard – EDGE, Northwestern

255. Karson Sharar – LB, Iowa

256. Matthew Hibner – TE, SMU

257. Eric McAlister – WR, TCU

258. Anthony Lucas – EDGE, USC

259. Gary Smith III – DL, UCLA

260. Alex Harkey – OG, Oregon

261. Kaden Wetjen – WR, Iowa

262. Alan Herron – OT, Maryland

263. Kendal Daniels – LB, Oklahoma

264. Scooby Williams – LB, Texas A&M

265. Mikail Kamara – EDGE, Indiana

266. Andre Fuller – CB, Toledo

267. Skyler Gill-Howard – DL, Texas Tech

268. Diego Pavia – QB, Vanderbilt

269. Toriano Pride Jr. – CB, Missouri

270. Hezekiah Masses – CB, California

271. Noah Whittington – RB, Oregon

272. Jalon Daniels – QB, Kansas

273. Skyler Thomas – SAF, Oregon State

274. Tanner Koziol – TE, Houston

275. Brett Thorson – P, Georgia

276. Haynes King – QB, Georgia Tech

277. Cian Slone – EDGE, NC State

278. Behren Morton – QB, Texas Tech

279. Jaeden Roberts – OG, Alabama

280. Lewis Bond – WR, Boston College

281. Bishop Fitzgerald – SAF, USC

282. Vincent Anthony Jr. – EDGE, Duke

283. Jam Miller – RB, Alabama

284. Enrique Cruz – OT, Kansas

285. C.J. Daniels – WR, Miami

286. Lorenzo Styles Jr. – SAF, Ohio State

287. Evan Beernsten – OG, Northwestern

288. Xavian Sorey Jr. – LB, Arkansas

289. Vinny Anthony II – WR, Wisconsin

290. Nolan Rucci – OT, Penn State

291. Aaron Graves – DL, Iowa

292. Trey Smack – K, Florida

293. D.J. Rogers – TE, TCU

294. Anterio Thompson – DL, Washington

295. Avery Smith – CB, Toledo

296. Cole Brevard – DL, Texas

297. Lander Barton – LB, Utah

298. Jack Pyburn – EDGE, LSU

299. Lance Mason – TE, Wisconsin

300. CJ Donaldson – RB, Ohio State

301. John Michael Gyllenborg – TE, Wyoming

302. Wesley Bissainthe – LB, Miami

303. Chip Trayanum – RB, Toledo

305. Tyren Montgomery – WR, John Carroll

306. Xavier Nwankpa – SAF, Iowa

307. Dominic Zvada – K, Michigan

308. Robert Henry Jr. – RB, UTSA

309. Miles Kitselman – TE, Tennessee

310. Damonic Williams – DL, Oklahoma

311. Keyshawn James-Newby – EDGE, New Mexico

312. Athan Kaliakmanis – QB, Rutgers

313. Barion Brown – WR, LSU

314. Garrett DiGiorgio – OG, UCLA

315. Max Bredeson – FB, Michigan

316. Joe Fagnano – QB, UConn

317. Bobby Jamison-Travis – DL, Auburn

318. Lake McRee – TE, USC

319. Will Ferrin – K, BYU

320. Deven Eastern – DL, Minnesota

321. Jadyn Ott – RB, Oklahoma

322. Dillon Bell – WR, Georgia

323. Mark Gronowski – QB, Iowa

324. Desmond Reid – RB, Pittsburgh

325. Aaron Anderson – WR, LSU

326. Eric Gentry – LB, USC

327. Patrick Payton – EDGE, LSU

328. Josh Braun – OG, Kentucky

329. Tyre West – EDGE, Tennessee

330. Miller Moss – QB, Louisville

331. Nyjalik Kelly – EDGE, UCF

332. Ryan Eckley – P, Michigan State

333. Riley Mahlman – OT, Wisconsin

334. Marvin Jones Jr. – EDGE, Oklahoma

335. Cody Hardy – TE, NC State