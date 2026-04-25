2026 NFL Draft best available for Day 3: McCoy, Coleman highlight value left on the board
After the second and third rounds of the NFL Draft, here is Connor Rogers’ best players available heading into Day 3 in Pittsburgh. Each player has their original ranking from Rogers’ big board.
17. Jermod McCoy – CB, Tennessee
51. Jonah Coleman – RB, Washington
53. Skyler Bell – WR, UConn
55. Keionte Scott – SAF, Miami
61. Connor Lew – OC, Auburn
64. Keith Abney II – CB, Arizona State
65. Sam Hecht – OC, Kansas State
73. Jude Bowry – OT, Boston College
74. Billy Schrauth – OG, Notre Dame
79. Elijah Sarratt – WR, Indiana
82. Emmett Johnson – RB, Nebraska
83. Joshua Josephs – EDGE, Tennessee
86. Kyle Louis – LB, Pittsburgh
87. Jadon Canady – CB, Oregon
90. Mike Washington Jr. – RB, Arkansas
91. Zakee Wheatley – SAF, Penn State
93. Jalen Farmer – OG, Kentucky
95. Justin Joly – TE, NC State
97. Jalon Kilgore – SAF, South Carolina
100. Tim Keenan III – DL, Alabama
101. Garrett Nussmeier – QB, LSU
102. Malik Muhammad – CB, Texas
103. Darrell Jackson Jr. – DL, Florida State
104. Chandler Rivers – CB, Duke
105. Kaytron Allen – RB, Penn State
107. VJ Payne – SAF, Kansas State
108. Bryce Lance – WR, North Dakota State
109. Kage Casey – OT, Boise State
110. Cyrus Allen – WR, Cincinnati
111. Genesis Smith – SAF, Arizona
112. Dani Dennis-Sutton – EDGE, Penn State
113. Bryce Boettcher – LB, Oregon
116. Kaleb Elarms-Orr – LB, TCU
117. J.C. Davis – OT, Illinois
118. Ephesians Prysock – CB, Washington
119. Travis Burke – OT, Memphis
120. Kevin Coleman Jr. – WR, Missouri
123. Brenen Thompson – WR, Mississippi State
124. Justin Jefferson – LB, Alabama
125. Dae’Quan Wright – TE, Mississippi
126. Brian Parker II – OC, Duke
127. Deion Burks – WR, Oklahoma
128. Logan Taylor – OG, Boston College
131. Devin Moore – CB, Florida
132. Demonte Capehart – DL, Clemson
135. DeShon Singleton – SAF, Nebraska
138. Robert Spears-Jennings – SAF, Oklahoma
139. Josh Cameron – WR, Baylor
140. Febechi Nwaiwu – OG, Oklahoma
141. Zxavian Harris – DL, Mississippi
142. Jack Kelly – LB, BYU
143. Nicholas Singleton – RB, Penn State
144. Rene Konga – DL, Louisville
145. Cole Payton – QB, North Dakota State
146. Carsen Ryan – TE, BYU
147. Beau Stephens – OG, Iowa
148. Gracen Halton – DL, Oklahoma
149. Jimmy Rolder – LB, Michigan
150. Nick Barrett – DL, South Carolina
152. Demond Claiborne – RB, Wake Forest
153. Kamari Ramsey – SAF, USC
154. Dontay Corleone – DL, Cincinnati
155. Red Murdock – LB, Buffalo
156. LT Overton – EDGE, Alabama
157. Harold Perkins – LB, LSU
158. Will Lee III – CB, Texas A&M
159. Jack Endries – TE, Texas
160. Kaleb Proctor – DL, Southeastern Louisiana
161. Riley Nowakowski – TE/FB, Indiana
162. J’Mari Taylor – RB, Virginia
163. Namdi Obiazor – LB, TCU
164. Rayshaun Benny – DL, Michigan
165. Diego Pounds – OT, Mississippi
166. Logan Fano – EDGE, Utah
167. Keyshaun Elliott – LB, Arizona State
168. Dametrious Crownover – OT, Texas A&M
169. Colbie Young – WR, Georgia
171. Charles Demmings – CB, Stephen F. Austin
172. Eli Heidenreich – RB, Navy
173. Malik Benson – WR, Oregon
174. Michael Taaffe – SAF, Texas
175. Aiden Fisher – LB, Indiana
176. Eric Rivers – WR, Georgia Tech
177. Mason Reiger – EDGE, Wisconsin
178. Drew Shelton – OT, Penn State
179. Chase Roberts – WR, BYU
180. Caden Curry – EDGE, Ohio State
181. Landon Robinson – DL, Navy
182. Anez Cooper – OG, Miami
183. Dalton Johnson – SAF, Arizona
184. Aamil Wagner – OT, Notre Dame
185. Kendrick Law – WR, Kentucky
186. Zane Durant – DL, Penn State
187. Jackson Kuwatch – LB, Miami (OH)
188. George Gumbs Jr. – EDGE, Florida
189. Parker Brailsford – OC, Alabama
190. Joey Aguilar – QB, Tennessee
191. Wade Woodaz – LB, Clemson
193. Max Llewellyn – EDGE, Iowa
194. Taurean York – LB, Texas A&M
195. Jeff Caldwell – WR, Cincinnati
196. Adam Randall – RB, Clemson
197. Deontae Lawson – LB, Alabama
199. Joe Royer – TE, Cincinnati
200. Isaiah World – OT, Oregon
201. Thaddeus Dixon – CB, North Carolina
202. Seth McGowan – RB, Kentucky
203. Matt Gulbin – OC, Michigan State
205. Cameron Ball – DL, Arkansas
206. Fernando Carmona – OG, Arkansas
207. Nadame Tucker – EDGE, Western Michigan
208. Pat Coogan – OC, Indiana
209. Brandon Cleveland – DL, NC State
210. T.J. Hall – CB, Iowa
211. Jager Burton – OC, Kentucky
212. Michael Heldman – EDGE, Central Michigan
214. Jeremiah Wright – OG, Auburn
215. Trey Moore – EDGE, Texas
216. Jordan van den Berg – DL, Georgia Tech
217. D.J. Campbell – OG, Texas
218. Sawyer Robertson – QB, Baylor
220. Taylen Green – QB, Arkansas
221. Louis Moore – SAF, Indiana
222. Bryson Eason – DL, Tennessee
223. Miles Scott – SAF, Illinois
224. Domani Jackson – CB, Alabama
225. Cole Wisniewski – SAF, Texas Tech
226. Ar’maj Reed-Adams – OG, Texas A&M
227. Wesley Williams – EDGE, Duke
228. J. Michael Sturdivant – WR, Florida
229. Collin Wright – CB, Stanford
230. Tyreak Sapp – EDGE, Florida
231. Reggie Virgil – WR, Texas Tech
232. Fa’alili Fa’amoe – OT, Wake Forest
233. Latrell McCutchin Sr. – CB, Houston
235. Caden Barnett – OG, Wyoming
236. Ahmaad Moses – SAF, SMU
237. Dallen Bentley – TE, Utah
238. Cade Klubnik – QB, Clemson
239. Micah Morris – OG, Georgia
240. Joshua Cuevas – TE, Alabama
241. Quintayvious Hutchins – EDGE, Boston College
242. Jackie Marshall – DL, Baylor
243. Luke Altmyer – QB, Illinois
244. Jordan Hudson – WR, SMU
245. Rahsul Faison – RB, South Carolina
246. Carver Willis – OG, Washington
247. Khalil Dinkins – TE, Penn State
248. Le’Veon Moss – RB, Texas A&M
249. Harrison Wallace III – WR, Mississippi
250. David Gusta – DL, Kentucky
251. Emmanuel Henderson – WR, Kansas
252. Michael Trigg – TE, Baylor
253. Roman Hemby – RB, Indiana
254. Aidan Hubbard – EDGE, Northwestern
255. Karson Sharar – LB, Iowa
256. Matthew Hibner – TE, SMU
257. Eric McAlister – WR, TCU
258. Anthony Lucas – EDGE, USC
259. Gary Smith III – DL, UCLA
260. Alex Harkey – OG, Oregon
261. Kaden Wetjen – WR, Iowa
262. Alan Herron – OT, Maryland
263. Kendal Daniels – LB, Oklahoma
264. Scooby Williams – LB, Texas A&M
265. Mikail Kamara – EDGE, Indiana
266. Andre Fuller – CB, Toledo
267. Skyler Gill-Howard – DL, Texas Tech
268. Diego Pavia – QB, Vanderbilt
269. Toriano Pride Jr. – CB, Missouri
270. Hezekiah Masses – CB, California
271. Noah Whittington – RB, Oregon
272. Jalon Daniels – QB, Kansas
273. Skyler Thomas – SAF, Oregon State
274. Tanner Koziol – TE, Houston
275. Brett Thorson – P, Georgia
276. Haynes King – QB, Georgia Tech
277. Cian Slone – EDGE, NC State
278. Behren Morton – QB, Texas Tech
279. Jaeden Roberts – OG, Alabama
280. Lewis Bond – WR, Boston College
281. Bishop Fitzgerald – SAF, USC
282. Vincent Anthony Jr. – EDGE, Duke
283. Jam Miller – RB, Alabama
284. Enrique Cruz – OT, Kansas
285. C.J. Daniels – WR, Miami
286. Lorenzo Styles Jr. – SAF, Ohio State
287. Evan Beernsten – OG, Northwestern
288. Xavian Sorey Jr. – LB, Arkansas
289. Vinny Anthony II – WR, Wisconsin
290. Nolan Rucci – OT, Penn State
291. Aaron Graves – DL, Iowa
292. Trey Smack – K, Florida
293. D.J. Rogers – TE, TCU
294. Anterio Thompson – DL, Washington
295. Avery Smith – CB, Toledo
296. Cole Brevard – DL, Texas
297. Lander Barton – LB, Utah
298. Jack Pyburn – EDGE, LSU
299. Lance Mason – TE, Wisconsin
300. CJ Donaldson – RB, Ohio State
301. John Michael Gyllenborg – TE, Wyoming
302. Wesley Bissainthe – LB, Miami
303. Chip Trayanum – RB, Toledo
305. Tyren Montgomery – WR, John Carroll
306. Xavier Nwankpa – SAF, Iowa
307. Dominic Zvada – K, Michigan
308. Robert Henry Jr. – RB, UTSA
309. Miles Kitselman – TE, Tennessee
310. Damonic Williams – DL, Oklahoma
311. Keyshawn James-Newby – EDGE, New Mexico
312. Athan Kaliakmanis – QB, Rutgers
313. Barion Brown – WR, LSU
314. Garrett DiGiorgio – OG, UCLA
315. Max Bredeson – FB, Michigan
316. Joe Fagnano – QB, UConn
317. Bobby Jamison-Travis – DL, Auburn
318. Lake McRee – TE, USC
319. Will Ferrin – K, BYU
320. Deven Eastern – DL, Minnesota
321. Jadyn Ott – RB, Oklahoma
322. Dillon Bell – WR, Georgia
323. Mark Gronowski – QB, Iowa
324. Desmond Reid – RB, Pittsburgh
325. Aaron Anderson – WR, LSU
326. Eric Gentry – LB, USC
327. Patrick Payton – EDGE, LSU
328. Josh Braun – OG, Kentucky
329. Tyre West – EDGE, Tennessee
330. Miller Moss – QB, Louisville
331. Nyjalik Kelly – EDGE, UCF
332. Ryan Eckley – P, Michigan State
333. Riley Mahlman – OT, Wisconsin
334. Marvin Jones Jr. – EDGE, Oklahoma
335. Cody Hardy – TE, NC State