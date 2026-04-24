MLB: New York Mets at Chicago Cubs
Mets’ Francisco Lindor goes on injured list with more extreme calf injury than Juan Soto’s
NBA: Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers
Fantasy Basketball: Luka Dončić, James Harden among preseason rankings ‘hits’
SX 2026 Rd 14 Cleveland 450 Eli Tomac Alpinestars medic mule.jpg
Eli Tomac focusing on recovering from hip injury, may return before end of Supercross
Texans trade up to grab Rutledge at No. 26
Texans trade up to grab Rutledge at No. 26
Jets add another playmaker with Cooper
Jets add another playmaker with Cooper
nbc_pft_woodspick29_260423.jpg
Chiefs address interior defense with Woods pick

2026 NFL Draft best available going into Day 2: McDonald, McCoy among defensive players available

  
Published April 23, 2026 11:06 PM

After the first round of the NFL Draft, here is Connor Rogers’ best players available heading into Round two and three in Pittsburgh Friday night. Each player has their original ranking from Rogers’ big board.

14. Kayden McDonald – DL, Ohio State

17. Jermod McCoy – CB, Tennessee

19. Zion Young – EDGE, Missouri

20. Colton Hood – CB, Tennessee

22. Denzel Boston – WR, Washington

23. Christen Miller – DL, Georgia

28. TJ Parker – EDGE, Clemson

30. Cashius Howell – EDGE, Texas A&M

31. D’Angelo Ponds – CB, Indiana

32. Chase Bisontis – OG, Texas A&M

33. Emmanuel Pregnon – OG, Oregon

34. CJ Allen – LB, Georgia

36. A.J. Haulcy – SAF, LSU

37. Emmanuel McNeil-Warren – SAF, Toledo

39. Gabe Jacas – EDGE, Illinois

43. Germie Bernard – WR, Alabama

44. Treydan Stukes – SAF, Arizona

46. Jacob Rodriguez – LB, Texas Tech

51. Jonah Coleman – RB, Washington

52. Lee Hunter – DL, Texas Tech

53. Skyler Bell – WR, UConn

54. Domonique Orange – DL, Iowa State

55. Keionte Scott – SAF, Miami

56. Jaishawn Barham – EDGE/LB, Michigan

57. R Mason Thomas – EDGE, Oklahoma

58. Jake Golday – LB, Cincinnati

59. Chris Brazzell II – WR, Tennessee

60. Josiah Trotter – LB, Missouri

61. Connor Lew – OC, Auburn

62. Anthony Hill Jr. – LB, Texas

63. Sam Roush – TE, Stanford

64. Keith Abney II – CB, Arizona State

65. Sam Hecht – OC, Kansas State

66. Avieon Terrell – CB, Clemson

67. Malachi Fields – WR, Notre Dame

68. Logan Jones – OC, Iowa

69. Antonio Williams – WR, Clemson

70. Eli Raridon – TE, Notre Dame

71. Chris Bell – WR, Louisville

72. Keyron Crawford – EDGE, Auburn

73. Jude Bowry – OT, Boston College

74. Billy Schrauth – OG, Notre Dame

75. Ted Hurst – WR, Georgia State

76. Markel Bell – OT, Miami

77. Bud Clark – SAF, TCU

78. Max Klare – TE, Ohio State

79. Elijah Sarratt – WR, Indiana

80. Eli Stowers – TE, Vanderbilt

81. Caleb Tiernan – OG, Northwestern

82. Emmett Johnson – RB, Nebraska

83. Joshua Josephs – EDGE, Tennessee

84. Gennings Dunker – OG, Iowa

85. Zachariah Branch – WR, Georgia

86. Kyle Louis – LB, Pittsburgh

87. Jadon Canady – CB, Oregon

88. Derrick Moore – EDGE, Michigan

89. Brandon Cisse – CB, South Carolina

90. Mike Washington Jr. – RB, Arkansas

91. Zakee Wheatley – SAF, Penn State

92. Romello Height – EDGE, Texas Tech

93. Jalen Farmer – OG, Kentucky

94. Jake Slaughter – OC, Florida

95. Justin Joly – TE, NC State

96. De’Zhaun Stribling – WR, Mississippi

97. Jalon Kilgore – SAF, South Carolina

98. Tacario Davis – CB, Washington

99. Oscar Delp – TE, Georgia

100. Tim Keenan III – DL, Alabama

101. Garrett Nussmeier – QB, LSU

102. Malik Muhammad – CB, Texas

103. Darrell Jackson Jr. – DL, Florida State

104. Chandler Rivers – CB, Duke

105. Kaytron Allen – RB, Penn State

106. Will Kacmarek – TE, Ohio State

107. VJ Payne – SAF, Kansas State

108. Bryce Lance – WR, North Dakota State

109. Kage Casey – OT, Boise State

110. Cyrus Allen – WR, Cincinnati

111. Genesis Smith – SAF, Arizona

112. Dani Dennis-Sutton – EDGE, Penn State

113. Bryce Boettcher – LB, Oregon

114. Carson Beck – QB, Miami

115. Albert Regis – DL, Texas A&M

116. Kaleb Elarms-Orr – LB, TCU

117. J.C. Davis – OT, Illinois

118. Ephesians Prysock – CB, Washington

119. Travis Burke – OT, Memphis

120. Kevin Coleman Jr. – WR, Missouri

121. Jakobe Thomas – SAF, Miami

122. Julian Neal – CB, Arkansas

123. Brenen Thompson – WR, Mississippi State

124. Justin Jefferson – LB, Alabama

125. Dae’Quan Wright – TE, Mississippi

126. Brian Parker II – OC, Duke

127. Deion Burks – WR, Oklahoma

128. Logan Taylor – OG, Boston College

129. Davison Igbinosun – CB, Ohio State

130. Ja’Kobi Lane – WR, USC

131. Devin Moore – CB, Florida

132. Demonte Capehart – DL, Clemson

133. Daylen Everette – CB, Georgia

134. Tyler Onyedim – DL, Texas A&M

135. DeShon Singleton – SAF, Nebraska

136. Chris McClellan – DL, Missouri

137. Drew Allar – QB, Penn State

138. Robert Spears-Jennings – SAF, Oklahoma

139. Josh Cameron – WR, Baylor

140. Febechi Nwaiwu – OG, Oklahoma

141. Zxavian Harris – DL, Mississippi

142. Jack Kelly – LB, BYU

143. Nicholas Singleton – RB, Penn State

144. Rene Konga – DL, Louisville

145. Cole Payton – QB, North Dakota State

146. Carsen Ryan – TE, BYU

147. Beau Stephens – OG, Iowa

148. Gracen Halton – DL, Oklahoma

149. Jimmy Rolder – LB, Michigan

150. Nick Barrett – DL, South Carolina

151. Trey Zuhn III – OC, Texas A&M

152. Demond Claiborne – RB, Wake Forest

153. Kamari Ramsey – SAF, USC

154. Dontay Corleone – DL, Cincinnati

155. Red Murdock – LB, Buffalo

156. LT Overton – EDGE, Alabama

157. Harold Perkins – LB, LSU

158. Will Lee III – CB, Texas A&M

159. Jack Endries – TE, Texas

160. Kaleb Proctor – DL, Southeastern Louisiana

161. Riley Nowakowski – TE/FB, Indiana

162. J’Mari Taylor – RB, Virginia

163. Namdi Obiazor – LB, TCU

164. Rayshaun Benny – DL, Michigan

165. Diego Pounds – OT, Mississippi

166. Logan Fano – EDGE, Utah

167. Keyshaun Elliott – LB, Arizona State

168. Dametrious Crownover – OT, Texas A&M

169. Colbie Young – WR, Georgia

170. Nate Boerkircher – TE, Texas A&M

171. Charles Demmings – CB, Stephen F. Austin

172. Eli Heidenreich – RB, Navy

173. Malik Benson – WR, Oregon

174. Michael Taaffe – SAF, Texas

175. Aiden Fisher – LB, Indiana

176. Eric Rivers – WR, Georgia Tech

177. Mason Reiger – EDGE, Wisconsin

178. Drew Shelton – OT, Penn State

179. Chase Roberts – WR, BYU

180. Caden Curry – EDGE, Ohio State

181. Landon Robinson – DL, Navy

182. Anez Cooper – OG, Miami

183. Dalton Johnson – SAF, Arizona

184. Aamil Wagner – OT, Notre Dame

185. Kendrick Law – WR, Kentucky

186. Zane Durant – DL, Penn State

187. Jackson Kuwatch – LB, Miami (OH)

188. George Gumbs Jr. – EDGE, Florida

189. Parker Brailsford – OC, Alabama

190. Joey Aguilar – QB, Tennessee

191. Wade Woodaz – LB, Clemson

192. Austin Barber – OT, Florida

193. Max Llewellyn – EDGE, Iowa

194. Taurean York – LB, Texas A&M

195. Jeff Caldwell – WR, Cincinnati

196. Adam Randall – RB, Clemson

197. Deontae Lawson – LB, Alabama

198. Keagen Trost – OG, Missouri

199. Joe Royer – TE, Cincinnati

200. Isaiah World – OT, Oregon

201. Thaddeus Dixon – CB, North Carolina

202. Seth McGowan – RB, Kentucky

203. Matt Gulbin – OC, Michigan State

204. Kaelon Black – RB, Indiana

205. Cameron Ball – DL, Arkansas

206. Fernando Carmona – OG, Arkansas

207. Nadame Tucker – EDGE, Western Michigan

208. Pat Coogan – OC, Indiana

209. Brandon Cleveland – DL, NC State

210. T.J. Hall – CB, Iowa

211. Jager Burton – OC, Kentucky

212. Michael Heldman – EDGE, Central Michigan

213. Marlin Klein – TE, Michigan

214. Jeremiah Wright – OG, Auburn

215. Trey Moore – EDGE, Texas

216. Jordan van den Berg – DL, Georgia Tech

217. D.J. Campbell – OG, Texas

218. Sawyer Robertson – QB, Baylor

219. Jalen Huskey – SAF, Maryland

220. Taylen Green – QB, Arkansas

221. Louis Moore – SAF, Indiana

222. Bryson Eason – DL, Tennessee

223. Miles Scott – SAF, Illinois

224. Domani Jackson – CB, Alabama

225. Cole Wisniewski – SAF, Texas Tech

226. Ar’maj Reed-Adams – OG, Texas A&M

227. Wesley Williams – EDGE, Duke

228. J. Michael Sturdivant – WR, Florida

229. Collin Wright – CB, Stanford

230. Tyreak Sapp – EDGE, Florida

231. Reggie Virgil – WR, Texas Tech

232. Fa’alili Fa’amoe – OT, Wake Forest

233. Latrell McCutchin Sr. – CB, Houston

234. Zavion Thomas – WR, LSU

235. Caden Barnett – OG, Wyoming

236. Ahmaad Moses – SAF, SMU

237. Dallen Bentley – TE, Utah

238. Cade Klubnik – QB, Clemson

239. Micah Morris – OG, Georgia

240. Joshua Cuevas – TE, Alabama

241. Quintayvious Hutchins – EDGE, Boston College

242. Jackie Marshall – DL, Baylor

243. Luke Altmyer – QB, Illinois

244. Jordan Hudson – WR, SMU

245. Rahsul Faison – RB, South Carolina

246. Carver Willis – OG, Washington

247. Khalil Dinkins – TE, Penn State

248. Le’Veon Moss – RB, Texas A&M

249. Harrison Wallace III – WR, Mississippi

250. David Gusta – DL, Kentucky

251. Emmanuel Henderson – WR, Kansas

252. Michael Trigg – TE, Baylor

253. Roman Hemby – RB, Indiana

254. Aidan Hubbard – EDGE, Northwestern

255. Karson Sharar – LB, Iowa

256. Matthew Hibner – TE, SMU

257. Eric McAlister – WR, TCU

258. Anthony Lucas – EDGE, USC

259. Gary Smith III – DL, UCLA

260. Alex Harkey – OG, Oregon

261. Kaden Wetjen – WR, Iowa

262. Alan Herron – OT, Maryland

263. Kendal Daniels – LB, Oklahoma

264. Scooby Williams – LB, Texas A&M

265. Mikail Kamara – EDGE, Indiana

266. Andre Fuller – CB, Toledo

267. Skyler Gill-Howard – DL, Texas Tech

268. Diego Pavia – QB, Vanderbilt

269. Toriano Pride Jr. – CB, Missouri

270. Hezekiah Masses – CB, California

271. Noah Whittington – RB, Oregon

272. Jalon Daniels – QB, Kansas

273. Skyler Thomas – SAF, Oregon State

274. Tanner Koziol – TE, Houston

275. Brett Thorson – P, Georgia

276. Haynes King – QB, Georgia Tech

277. Cian Slone – EDGE, NC State

278. Behren Morton – QB, Texas Tech

279. Jaeden Roberts – OG, Alabama

280. Lewis Bond – WR, Boston College

281. Bishop Fitzgerald – SAF, USC

282. Vincent Anthony Jr. – EDGE, Duke

283. Jam Miller – RB, Alabama

284. Enrique Cruz – OT, Kansas

285. C.J. Daniels – WR, Miami

286. Lorenzo Styles Jr. – SAF, Ohio State

287. Evan Beernsten – OG, Northwestern

288. Xavian Sorey Jr. – LB, Arkansas

289. Vinny Anthony II – WR, Wisconsin

290. Nolan Rucci – OT, Penn State

291. Aaron Graves – DL, Iowa

292. Trey Smack – K, Florida

293. D.J. Rogers – TE, TCU

294. Anterio Thompson – DL, Washington

295. Avery Smith – CB, Toledo

296. Cole Brevard – DL, Texas

297. Lander Barton – LB, Utah

298. Jack Pyburn – EDGE, LSU

299. Lance Mason – TE, Wisconsin

300. CJ Donaldson – RB, Ohio State

301. John Michael Gyllenborg – TE, Wyoming

302. Wesley Bissainthe – LB, Miami

303. Chip Trayanum – RB, Toledo

304. Caleb Douglas – WR, Texas Tech

305. Tyren Montgomery – WR, John Carroll

306. Xavier Nwankpa – SAF, Iowa

307. Dominic Zvada – K, Michigan

308. Robert Henry Jr. – RB, UTSA

309. Miles Kitselman – TE, Tennessee

310. Damonic Williams – DL, Oklahoma

311. Keyshawn James-Newby – EDGE, New Mexico

312. Athan Kaliakmanis – QB, Rutgers

313. Barion Brown – WR, LSU

314. Garrett DiGiorgio – OG, UCLA

315. Max Bredeson – FB, Michigan

316. Joe Fagnano – QB, UConn

317. Bobby Jamison-Travis – DL, Auburn

318. Lake McRee – TE, USC

319. Will Ferrin – K, BYU

320. Deven Eastern – DL, Minnesota

321. Jadyn Ott – RB, Oklahoma

322. Dillon Bell – WR, Georgia

323. Mark Gronowski – QB, Iowa

324. Desmond Reid – RB, Pittsburgh

325. Aaron Anderson – WR, LSU

326. Eric Gentry – LB, USC

327. Patrick Payton – EDGE, LSU

328. Josh Braun – OG, Kentucky

329. Tyre West – EDGE, Tennessee

330. Miller Moss – QB, Louisville

331. Nyjalik Kelly – EDGE, UCF

332. Ryan Eckley – P, Michigan State

333. Riley Mahlman – OT, Wisconsin

334. Marvin Jones Jr. – EDGE, Oklahoma

335. Cody Hardy – TE, NC State