2026 NFL Draft best available going into Day 2: McDonald, McCoy among defensive players available
After the first round of the NFL Draft, here is Connor Rogers’ best players available heading into Round two and three in Pittsburgh Friday night. Each player has their original ranking from Rogers’ big board.
14. Kayden McDonald – DL, Ohio State
17. Jermod McCoy – CB, Tennessee
19. Zion Young – EDGE, Missouri
20. Colton Hood – CB, Tennessee
22. Denzel Boston – WR, Washington
23. Christen Miller – DL, Georgia
28. TJ Parker – EDGE, Clemson
30. Cashius Howell – EDGE, Texas A&M
31. D’Angelo Ponds – CB, Indiana
32. Chase Bisontis – OG, Texas A&M
33. Emmanuel Pregnon – OG, Oregon
34. CJ Allen – LB, Georgia
36. A.J. Haulcy – SAF, LSU
37. Emmanuel McNeil-Warren – SAF, Toledo
39. Gabe Jacas – EDGE, Illinois
43. Germie Bernard – WR, Alabama
44. Treydan Stukes – SAF, Arizona
46. Jacob Rodriguez – LB, Texas Tech
51. Jonah Coleman – RB, Washington
52. Lee Hunter – DL, Texas Tech
53. Skyler Bell – WR, UConn
54. Domonique Orange – DL, Iowa State
55. Keionte Scott – SAF, Miami
56. Jaishawn Barham – EDGE/LB, Michigan
57. R Mason Thomas – EDGE, Oklahoma
58. Jake Golday – LB, Cincinnati
59. Chris Brazzell II – WR, Tennessee
60. Josiah Trotter – LB, Missouri
61. Connor Lew – OC, Auburn
62. Anthony Hill Jr. – LB, Texas
63. Sam Roush – TE, Stanford
64. Keith Abney II – CB, Arizona State
65. Sam Hecht – OC, Kansas State
66. Avieon Terrell – CB, Clemson
67. Malachi Fields – WR, Notre Dame
68. Logan Jones – OC, Iowa
69. Antonio Williams – WR, Clemson
70. Eli Raridon – TE, Notre Dame
71. Chris Bell – WR, Louisville
72. Keyron Crawford – EDGE, Auburn
73. Jude Bowry – OT, Boston College
74. Billy Schrauth – OG, Notre Dame
75. Ted Hurst – WR, Georgia State
76. Markel Bell – OT, Miami
77. Bud Clark – SAF, TCU
78. Max Klare – TE, Ohio State
79. Elijah Sarratt – WR, Indiana
80. Eli Stowers – TE, Vanderbilt
81. Caleb Tiernan – OG, Northwestern
82. Emmett Johnson – RB, Nebraska
83. Joshua Josephs – EDGE, Tennessee
84. Gennings Dunker – OG, Iowa
85. Zachariah Branch – WR, Georgia
86. Kyle Louis – LB, Pittsburgh
87. Jadon Canady – CB, Oregon
88. Derrick Moore – EDGE, Michigan
89. Brandon Cisse – CB, South Carolina
90. Mike Washington Jr. – RB, Arkansas
91. Zakee Wheatley – SAF, Penn State
92. Romello Height – EDGE, Texas Tech
93. Jalen Farmer – OG, Kentucky
94. Jake Slaughter – OC, Florida
95. Justin Joly – TE, NC State
96. De’Zhaun Stribling – WR, Mississippi
97. Jalon Kilgore – SAF, South Carolina
98. Tacario Davis – CB, Washington
99. Oscar Delp – TE, Georgia
100. Tim Keenan III – DL, Alabama
101. Garrett Nussmeier – QB, LSU
102. Malik Muhammad – CB, Texas
103. Darrell Jackson Jr. – DL, Florida State
104. Chandler Rivers – CB, Duke
105. Kaytron Allen – RB, Penn State
106. Will Kacmarek – TE, Ohio State
107. VJ Payne – SAF, Kansas State
108. Bryce Lance – WR, North Dakota State
109. Kage Casey – OT, Boise State
110. Cyrus Allen – WR, Cincinnati
111. Genesis Smith – SAF, Arizona
112. Dani Dennis-Sutton – EDGE, Penn State
113. Bryce Boettcher – LB, Oregon
114. Carson Beck – QB, Miami
115. Albert Regis – DL, Texas A&M
116. Kaleb Elarms-Orr – LB, TCU
117. J.C. Davis – OT, Illinois
118. Ephesians Prysock – CB, Washington
119. Travis Burke – OT, Memphis
120. Kevin Coleman Jr. – WR, Missouri
121. Jakobe Thomas – SAF, Miami
122. Julian Neal – CB, Arkansas
123. Brenen Thompson – WR, Mississippi State
124. Justin Jefferson – LB, Alabama
125. Dae’Quan Wright – TE, Mississippi
126. Brian Parker II – OC, Duke
127. Deion Burks – WR, Oklahoma
128. Logan Taylor – OG, Boston College
129. Davison Igbinosun – CB, Ohio State
130. Ja’Kobi Lane – WR, USC
131. Devin Moore – CB, Florida
132. Demonte Capehart – DL, Clemson
133. Daylen Everette – CB, Georgia
134. Tyler Onyedim – DL, Texas A&M
135. DeShon Singleton – SAF, Nebraska
136. Chris McClellan – DL, Missouri
137. Drew Allar – QB, Penn State
138. Robert Spears-Jennings – SAF, Oklahoma
139. Josh Cameron – WR, Baylor
140. Febechi Nwaiwu – OG, Oklahoma
141. Zxavian Harris – DL, Mississippi
142. Jack Kelly – LB, BYU
143. Nicholas Singleton – RB, Penn State
144. Rene Konga – DL, Louisville
145. Cole Payton – QB, North Dakota State
146. Carsen Ryan – TE, BYU
147. Beau Stephens – OG, Iowa
148. Gracen Halton – DL, Oklahoma
149. Jimmy Rolder – LB, Michigan
150. Nick Barrett – DL, South Carolina
151. Trey Zuhn III – OC, Texas A&M
152. Demond Claiborne – RB, Wake Forest
153. Kamari Ramsey – SAF, USC
154. Dontay Corleone – DL, Cincinnati
155. Red Murdock – LB, Buffalo
156. LT Overton – EDGE, Alabama
157. Harold Perkins – LB, LSU
158. Will Lee III – CB, Texas A&M
159. Jack Endries – TE, Texas
160. Kaleb Proctor – DL, Southeastern Louisiana
161. Riley Nowakowski – TE/FB, Indiana
162. J’Mari Taylor – RB, Virginia
163. Namdi Obiazor – LB, TCU
164. Rayshaun Benny – DL, Michigan
165. Diego Pounds – OT, Mississippi
166. Logan Fano – EDGE, Utah
167. Keyshaun Elliott – LB, Arizona State
168. Dametrious Crownover – OT, Texas A&M
169. Colbie Young – WR, Georgia
170. Nate Boerkircher – TE, Texas A&M
171. Charles Demmings – CB, Stephen F. Austin
172. Eli Heidenreich – RB, Navy
173. Malik Benson – WR, Oregon
174. Michael Taaffe – SAF, Texas
175. Aiden Fisher – LB, Indiana
176. Eric Rivers – WR, Georgia Tech
177. Mason Reiger – EDGE, Wisconsin
178. Drew Shelton – OT, Penn State
179. Chase Roberts – WR, BYU
180. Caden Curry – EDGE, Ohio State
181. Landon Robinson – DL, Navy
182. Anez Cooper – OG, Miami
183. Dalton Johnson – SAF, Arizona
184. Aamil Wagner – OT, Notre Dame
185. Kendrick Law – WR, Kentucky
186. Zane Durant – DL, Penn State
187. Jackson Kuwatch – LB, Miami (OH)
188. George Gumbs Jr. – EDGE, Florida
189. Parker Brailsford – OC, Alabama
190. Joey Aguilar – QB, Tennessee
191. Wade Woodaz – LB, Clemson
192. Austin Barber – OT, Florida
193. Max Llewellyn – EDGE, Iowa
194. Taurean York – LB, Texas A&M
195. Jeff Caldwell – WR, Cincinnati
196. Adam Randall – RB, Clemson
197. Deontae Lawson – LB, Alabama
198. Keagen Trost – OG, Missouri
199. Joe Royer – TE, Cincinnati
200. Isaiah World – OT, Oregon
201. Thaddeus Dixon – CB, North Carolina
202. Seth McGowan – RB, Kentucky
203. Matt Gulbin – OC, Michigan State
204. Kaelon Black – RB, Indiana
205. Cameron Ball – DL, Arkansas
206. Fernando Carmona – OG, Arkansas
207. Nadame Tucker – EDGE, Western Michigan
208. Pat Coogan – OC, Indiana
209. Brandon Cleveland – DL, NC State
210. T.J. Hall – CB, Iowa
211. Jager Burton – OC, Kentucky
212. Michael Heldman – EDGE, Central Michigan
213. Marlin Klein – TE, Michigan
214. Jeremiah Wright – OG, Auburn
215. Trey Moore – EDGE, Texas
216. Jordan van den Berg – DL, Georgia Tech
217. D.J. Campbell – OG, Texas
218. Sawyer Robertson – QB, Baylor
219. Jalen Huskey – SAF, Maryland
220. Taylen Green – QB, Arkansas
221. Louis Moore – SAF, Indiana
222. Bryson Eason – DL, Tennessee
223. Miles Scott – SAF, Illinois
224. Domani Jackson – CB, Alabama
225. Cole Wisniewski – SAF, Texas Tech
226. Ar’maj Reed-Adams – OG, Texas A&M
227. Wesley Williams – EDGE, Duke
228. J. Michael Sturdivant – WR, Florida
229. Collin Wright – CB, Stanford
230. Tyreak Sapp – EDGE, Florida
231. Reggie Virgil – WR, Texas Tech
232. Fa’alili Fa’amoe – OT, Wake Forest
233. Latrell McCutchin Sr. – CB, Houston
234. Zavion Thomas – WR, LSU
235. Caden Barnett – OG, Wyoming
236. Ahmaad Moses – SAF, SMU
237. Dallen Bentley – TE, Utah
238. Cade Klubnik – QB, Clemson
239. Micah Morris – OG, Georgia
240. Joshua Cuevas – TE, Alabama
241. Quintayvious Hutchins – EDGE, Boston College
242. Jackie Marshall – DL, Baylor
243. Luke Altmyer – QB, Illinois
244. Jordan Hudson – WR, SMU
245. Rahsul Faison – RB, South Carolina
246. Carver Willis – OG, Washington
247. Khalil Dinkins – TE, Penn State
248. Le’Veon Moss – RB, Texas A&M
249. Harrison Wallace III – WR, Mississippi
250. David Gusta – DL, Kentucky
251. Emmanuel Henderson – WR, Kansas
252. Michael Trigg – TE, Baylor
253. Roman Hemby – RB, Indiana
254. Aidan Hubbard – EDGE, Northwestern
255. Karson Sharar – LB, Iowa
256. Matthew Hibner – TE, SMU
257. Eric McAlister – WR, TCU
258. Anthony Lucas – EDGE, USC
259. Gary Smith III – DL, UCLA
260. Alex Harkey – OG, Oregon
261. Kaden Wetjen – WR, Iowa
262. Alan Herron – OT, Maryland
263. Kendal Daniels – LB, Oklahoma
264. Scooby Williams – LB, Texas A&M
265. Mikail Kamara – EDGE, Indiana
266. Andre Fuller – CB, Toledo
267. Skyler Gill-Howard – DL, Texas Tech
268. Diego Pavia – QB, Vanderbilt
269. Toriano Pride Jr. – CB, Missouri
270. Hezekiah Masses – CB, California
271. Noah Whittington – RB, Oregon
272. Jalon Daniels – QB, Kansas
273. Skyler Thomas – SAF, Oregon State
274. Tanner Koziol – TE, Houston
275. Brett Thorson – P, Georgia
276. Haynes King – QB, Georgia Tech
277. Cian Slone – EDGE, NC State
278. Behren Morton – QB, Texas Tech
279. Jaeden Roberts – OG, Alabama
280. Lewis Bond – WR, Boston College
281. Bishop Fitzgerald – SAF, USC
282. Vincent Anthony Jr. – EDGE, Duke
283. Jam Miller – RB, Alabama
284. Enrique Cruz – OT, Kansas
285. C.J. Daniels – WR, Miami
286. Lorenzo Styles Jr. – SAF, Ohio State
287. Evan Beernsten – OG, Northwestern
288. Xavian Sorey Jr. – LB, Arkansas
289. Vinny Anthony II – WR, Wisconsin
290. Nolan Rucci – OT, Penn State
291. Aaron Graves – DL, Iowa
292. Trey Smack – K, Florida
293. D.J. Rogers – TE, TCU
294. Anterio Thompson – DL, Washington
295. Avery Smith – CB, Toledo
296. Cole Brevard – DL, Texas
297. Lander Barton – LB, Utah
298. Jack Pyburn – EDGE, LSU
299. Lance Mason – TE, Wisconsin
300. CJ Donaldson – RB, Ohio State
301. John Michael Gyllenborg – TE, Wyoming
302. Wesley Bissainthe – LB, Miami
303. Chip Trayanum – RB, Toledo
304. Caleb Douglas – WR, Texas Tech
305. Tyren Montgomery – WR, John Carroll
306. Xavier Nwankpa – SAF, Iowa
307. Dominic Zvada – K, Michigan
308. Robert Henry Jr. – RB, UTSA
309. Miles Kitselman – TE, Tennessee
310. Damonic Williams – DL, Oklahoma
311. Keyshawn James-Newby – EDGE, New Mexico
312. Athan Kaliakmanis – QB, Rutgers
313. Barion Brown – WR, LSU
314. Garrett DiGiorgio – OG, UCLA
315. Max Bredeson – FB, Michigan
316. Joe Fagnano – QB, UConn
317. Bobby Jamison-Travis – DL, Auburn
318. Lake McRee – TE, USC
319. Will Ferrin – K, BYU
320. Deven Eastern – DL, Minnesota
321. Jadyn Ott – RB, Oklahoma
322. Dillon Bell – WR, Georgia
323. Mark Gronowski – QB, Iowa
324. Desmond Reid – RB, Pittsburgh
325. Aaron Anderson – WR, LSU
326. Eric Gentry – LB, USC
327. Patrick Payton – EDGE, LSU
328. Josh Braun – OG, Kentucky
329. Tyre West – EDGE, Tennessee
330. Miller Moss – QB, Louisville
331. Nyjalik Kelly – EDGE, UCF
332. Ryan Eckley – P, Michigan State
333. Riley Mahlman – OT, Wisconsin
334. Marvin Jones Jr. – EDGE, Oklahoma
335. Cody Hardy – TE, NC State