 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Mikaela Shiffrin
Who is qualified for Team USA for 2026 Milan Cortina Winter Olympics?
NFL: Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 18 of 2025 season
NFL: New England Patriots at Baltimore Ravens
Ravens vs. Steelers prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats

Top Clips

nbc_enjoy_resolutions_251231.jpg
Andresen shares NBA New Year’s Resolutions
nbc_bte_miaohio_251231.jpg
Take over on OSU RB Jackson’s receiving yards
nbc_csu_bestbets_251231.jpg
Rams, Texans lead NFL Week 18 best bets

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Mikaela Shiffrin
Who is qualified for Team USA for 2026 Milan Cortina Winter Olympics?
NFL: Los Angeles Rams at Seattle Seahawks
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 18 of 2025 season
NFL: New England Patriots at Baltimore Ravens
Ravens vs. Steelers prediction: Odds, expert picks, QB matchup, injury update, betting trends, and stats

Top Clips

nbc_enjoy_resolutions_251231.jpg
Andresen shares NBA New Year’s Resolutions
nbc_bte_miaohio_251231.jpg
Take over on OSU RB Jackson’s receiving yards
nbc_csu_bestbets_251231.jpg
Rams, Texans lead NFL Week 18 best bets

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Watch Now

Andresen on Baylor MBB signing an NBA draft pick

December 31, 2025 12:52 PM
Pierre Andresen shares his thoughts on Baylor men's basketball signing a former NBA draft pick to their roster to play this season.

Related Videos

texastechbasketballmsg.jpg
04:43
Odjakjian ‘so in on’ Texas Tech guard Anderson
nbc_mcbb_villvshall_251223.jpg
04:54
Highlights: Villanova stuns Seton Hall
nbc_mcbb_willardintv_251223.jpg
03:23
Willard: Returning to Seton Hall ‘emotional’
nbc_cbb_psumingorice_251223.jpg
03:44
PSU’s Mingo, Rice answer quickfire questions
nbc_cbb_michiganhl_251221.jpg
04:11
Highlights: Michigan rolls through La Salle
nbc_cbb_oregonzaga_251221.jpg
07:47
Highlights: Gonzaga fends off Oregon
nbc_cbb_winitall_251221.jpg
04:19
How many teams can win March Madness?
nbc_cbb_othergamehlsv2_251220.jpg
03:00
Kentucky, Michigan State fight off adversity
nbc_cbb_auburnpurdue_251220.jpg
01:15
Highlights: Purdue dominates Auburn
nbc_cbb_postgamegregintr_251220.jpg
04:22
How McDermott, Creighton have turned it on
nbc_cbb_marquettecreightonhls_251220.jpg
05:30
Highlights: Creighton pounds Marquette
nbc_cbb_paintersmithnpost_251220.jpg
05:34
Smith feels Painter’s trust in big games
nbc_cbb_butlerpostgame_251220.jpg
06:06
Highlights: Butler survives Northwestern rally
nbc_cbb_libvday_251220.jpg
04:59
Highlights: Liberty outlasts Dayton
nbc_nba_enjoy_kansasncstate_251217.jpg
04:15
Could Jayhawks shut down Peterson rest of season?
nbc_cbb_valponw_251216.jpg
01:24
Highlights: Northwestern handles Valparaiso
uconn_butler_hls.jpg
05:44
Highlights: UConn blows out Butler
nbc_cbb_uconnreaxhurleyintvv3_251216.jpg
04:48
Hurley: ‘We got a chance to be a top-five defense’
nbc_cbb_depaulstjohns_251216.jpg
01:16
Highlights: St. John’s outlasts DePaul
nbc_cbb_tolvmsu_251216.jpg
01:15
Highlights: Michigan State pummels Toledo
nbc_cbb_nebraskatalk_251216.jpg
03:21
Is Nebraska a true contender after hot start?
nbc_cbb_b10bigpicture_251216.jpg
04:15
Michigan State belongs in Big Ten’s top tier
nbc_cbb_painterintv_251213.jpg
02:29
Painter: Purdue fans show up no matter what
nbc_cbb_topfour_251213.jpg
03:28
Who are the top-four teams in the Big Ten?
nbc_cbb_marpur_251213.jpg
04:12
Highlights: Purdue dominates Marquette at Mackey
nbc_cbb_prycecomp_251213.jpg
01:55
Sandfort heats up for Nebraska in win vs. Illinois
nbc_cbb_nebillanalysis_251213.jpg
05:19
Nebraska sent a message with win at Illinois
nbc_cbb_nebraskapostgm_251213.jpg
10:59
HLs: Nebraska wins on game-winner vs. Illinois
nbc_cbb_hoibergintv_251213.jpg
04:04
Hoiberg: This is a great win for our program
nbc_cbb_huskerswinvod_251213.jpg
53
Lawrence drains game-winner for Nebraska

Latest Clips

nbc_enjoy_resolutions_251231.jpg
09:45
Andresen shares NBA New Year’s Resolutions
nbc_bte_miaohio_251231.jpg
01:02
Take over on OSU RB Jackson’s receiving yards
nbc_csu_bestbets_251231.jpg
01:28
Rams, Texans lead NFL Week 18 best bets
nbc_csu_draftkings_251231.jpg
03:00
NFL Week 18 Preview: Ravens vs. Steelers
nbc_csu_commanderseagles_251231.jpg
02:09
NFL Week 18 Preview: Commanders vs. Eagles
nbc_csu_chiefsraiders_251231.jpg
01:30
NFL Week 18 Preview: Chiefs vs. Raiders
nbc_csu_dolphinspatriots_251231.jpg
02:13
NFL Week 18 Preview: Dolphins vs. Patriots
nbc_csu_cardinalsrams_251231.jpg
01:51
NFL Week 18 Preview: Cardinals vs. Rams
nbc_csu_chargersbroncos_251231.jpg
02:20
NFL Week 18 Preview: Chargers vs. Broncos
nbc_csu_bearslions_251231.jpg
02:49
NFL Week 18 Preview: Lions vs. Bears
nbc_csu_jetsbills_251231.jpg
02:29
NFL Week 18 Preview: Jets vs. Bills
nbc_csu_cowboysgiants_251231.jpg
01:01
NFL Week 18 Preview: Cowboys vs. Giants
nbc_csu_titansjaguars_251231.jpg
01:48
NFL Week 18 Preview: Titans vs. Jaguars
nbc_csu_packersvikings_251231.jpg
02:24
NFL Week 18 Preview: Packers vs. Vikings
nbc_csu_coltstexans_251231.jpg
02:42
NFL Week 18 Preview: Colts vs. Texans
nbc_csu_brownsbengals_251231.jpg
02:06
NFL Week 18 Preview: Browns vs. Bengals
nbc_csu_saintsfalcons_251231.jpg
04:02
NFL Week 18 Preview: Saints vs. Falcons
nbc_csu_seahawks49ers_251231.jpg
06:05
NFL Week 18 Preview: Seahawks vs. 49ers
nbc_csu_panthersbucs_251231.jpg
04:54
NFL Week 18 Preview: Panthers vs. Buccaneers
nbc_bte_mvpfavsV2_251231.jpg
01:44
SGA favorite to win NBA MVP with Jokic out
nbc_bte_dalnyg_251231.jpg
01:35
Prescott should take advantage of poor NYG defense
nbc_bte_lacden_251231.jpg
01:53
Denver defense should overrun Chargers’ Lance
nbc_pff_balpit_251231.jpg
01:50
Players to watch in Ravens vs. Steelers
nbc_pff_orett_251231.jpg
01:08
CFP Preview: No. 4 Texas Tech vs. No. 5 Oregon
nbc_pff_scenarios_251231.jpg
01:39
Analyzing playoff scenarios for Week 18
nbc_pff_alaind_251231.jpg
01:07
CFP Preview: No. 9 Alabama vs. No. 1 Indiana
nbc_pft_maxxcrosby_251231.jpg
01:40
Unpacking Crosby’s status with Raiders
nbc_pft_jerryjones_251231.jpg
01:15
Jones plans to speak with Pickens about contract
nbc_pft_shoughintv_251231.jpg
14:41
Shough breaks down his growth with Saints
nbc_pft_livedraft_251231.jpg
11:21
PFT Draft: Who needs to finish the season strong?