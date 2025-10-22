 Skip navigation
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 8 of 2025 season

  
Published October 22, 2025 11:06 AM

Below are my Week 8, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Patrick Mahomes QB Chiefs Commanders 10
2 Jalen Hurts QB Eagles Giants 9
3 Lamar Jackson QB Ravens Bears 7
4 Josh Allen QB Bills Panthers 7
5 Jayden Daniels QB Commanders Chiefs 12
6 Bo Nix QB Broncos Cowboys 12
7 Daniel Jones QB Colts Titans 11
8 Justin Herbert QB Chargers Vikings 12
9 Baker Mayfield QB Buccaneers Saints 9
10 Dak Prescott QB Cowboys Broncos 10
11 Caleb Williams QB Bears Ravens 5
12 Drake Maye QB Patriots Browns 14
13 Jaxson Dart QB Giants Eagles 14
14 Jordan Love QB Packers Steelers 5
15 Joe Flacco QB Bengals Jets 10
16 Tyrod Taylor QB Jets Bengals 9
17 C.J. Stroud QB Texans 49ers 6
18 Carson Wentz QB Vikings Chargers 6
19 Andy Dalton QB Panthers Bills 14
20 Aaron Rodgers QB Steelers Packers 5
21 Michael Penix QB Falcons Dolphins 5
22 Spencer Rattler QB Saints Buccaneers 11
23 Mac Jones QB 49ers Texans 14
24 Dillon Gabriel QB Browns Patriots 9
25 Tua Tagovailoa QB Dolphins Falcons 12

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Jonathan Taylor RB Colts Titans 11
2 Bijan Robinson RB Falcons Dolphins 5
3 Christian McCaffrey RB 49ers Texans 14
4 Josh Jacobs RB Packers Steelers 5
5 De’Von Achane RB Dolphins Falcons 12
6 Saquon Barkley RB Eagles Giants 9
7 Rachaad White RB Buccaneers Saints 9
8 Breece Hall RB Jets Bengals 9
9 Javonte Williams RB Cowboys Broncos 10
10 Derrick Henry RB Ravens Bears 7
11 Jaylen Warren RB Steelers Packers 5
12 James Cook RB Bills Panthers 7
13 D’Andre Swift RB Bears Ravens 5
14 Cam Skattebo RB Giants Eagles 14
15 Quinshon Judkins RB Browns Patriots 9
16 Rico Dowdle RB Panthers Bills 14
17 Alvin Kamara RB Saints Buccaneers 11
18 Jordan Mason RB Vikings Chargers 6
19 Chase Brown RB Bengals Jets 10
20 J.K. Dobbins RB Broncos Cowboys 12
21 Rhamondre Stevenson RB Patriots Browns 14
22 Kimani Vidal RB Chargers Vikings 12
23 Isiah Pacheco RB Chiefs Commanders 10
24 Chuba Hubbard RB Panthers Bills 14
25 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Chiefs 12
26 Tyjae Spears RB Titans Colts 10
27 Tony Pollard RB Titans Colts 10
28 Woody Marks RB Texans 49ers 6
29 Tyler Allgeier RB Falcons Dolphins 5
30 Kenneth Gainwell RB Steelers Packers 5
31 Nick Chubb RB Texans 49ers 6
32 Kyle Monangai RB Bears Ravens 5
33 TreVeyon Henderson RB Patriots Browns 14
34 RJ Harvey RB Broncos Cowboys 12
35 Isaiah Davis RB Jets Bengals 9
36 Samaje Perine RB Bengals Jets 10
37 Jeremy McNichols RB Commanders Chiefs 12
38 Brashard Smith RB Chiefs Commanders 10
39 Tyrone Tracy RB Giants Eagles 14
40 Kareem Hunt RB Chiefs Commanders 10
41 Zavier Scott RB Vikings Chargers 6
42 Sean Tucker RB Buccaneers Saints 9
43 Devin Neal RB Saints Buccaneers 11
44 Jaydon Blue RB Cowboys Broncos 10
45 Emanuel Wilson RB Packers Steelers 5
46 Brian Robinson RB 49ers Texans 14
47 Ameer Abdullah RB Colts Titans 11
48 Ollie Gordon RB Dolphins Falcons 12
49 Ray Davis RB Bills Panthers 7
50 Tyler Badie RB Broncos Cowboys 12

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Ja’Marr Chase WR Bengals Jets 10
2 Justin Jefferson WR Vikings Chargers 6
3 CeeDee Lamb WR Cowboys Broncos 10
4 Rashee Rice WR Chiefs Commanders 10
5 Drake London WR Falcons Dolphins 5
6 Chris Olave WR Saints Buccaneers 11
7 A.J. Brown WR Eagles Giants 9
8 Emeka Egbuka WR Buccaneers Saints 9
9 Nico Collins WR Texans 49ers 6
10 Zay Flowers WR Ravens Bears 7
11 Keenan Allen WR Chargers Vikings 12
12 Ladd McConkey WR Chargers Vikings 12
13 George Pickens WR Cowboys Broncos 10
14 DeVonta Smith WR Eagles Giants 9
15 DK Metcalf WR Steelers Packers 5
16 Courtland Sutton WR Broncos Cowboys 12
17 Rome Odunze WR Bears Ravens 5
18 Jordan Addison WR Vikings Chargers 6
19 Michael Pittman WR Colts Titans 11
20 Tetairoa McMillan WR Panthers Bills 14
21 Deebo Samuel WR Commanders Chiefs 12
22 Quentin Johnston WR Chargers Vikings 12
23 Tee Higgins WR Bengals Jets 10
24 Xavier Worthy WR Chiefs Commanders 10
25 Jaylen Waddle WR Dolphins Falcons 12
26 Stefon Diggs WR Patriots Browns 14
27 Wan’Dale Robinson WR Giants Eagles 14
28 Terry McLaurin WR Commanders Chiefs 12
29 Calvin Ridley WR Titans Colts 10
30 Romeo Doubs WR Packers Steelers 5
31 Tez Johnson WR Buccaneers Saints 9
32 Rashid Shaheed WR Saints Buccaneers 11
33 Jauan Jennings WR 49ers Texans 14
34 Khalil Shakir WR Bills Panthers 7
35 DJ Moore WR Bears Ravens 5
36 Josh Downs WR Colts Titans 11
37 Darnell Mooney WR Falcons Dolphins 5
38 Matthew Golden WR Packers Steelers 5
39 Troy Franklin WR Broncos Cowboys 12
40 Jerry Jeudy WR Browns Patriots 9
41 Josh Reynolds WR Jets Bengals 9
42 Keon Coleman WR Bills Panthers 7
43 Elic Ayomanor WR Titans Colts 10
44 Xavier Legette WR Panthers Bills 14
45 Alec Pierce WR Colts Titans 11
46 Kendrick Bourne WR 49ers Texans 14
47 Marvin Mims WR Broncos Cowboys 12
48 Kayshon Boutte WR Patriots Browns 14
49 Rashod Bateman WR Ravens Bears 7
50 Sterling Shepard WR Buccaneers Saints 9

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye
1 Tyler Warren TE Colts Titans 11
2 Jake Ferguson TE Cowboys Broncos 10
3 George Kittle TE 49ers Texans 14
4 Travis Kelce TE Chiefs Commanders 10
5 Tucker Kraft TE Packers Steelers 5
6 Dallas Goedert TE Eagles Giants 9
7 Oronde Gadsden TE Chargers Vikings 12
8 T.J. Hockenson TE Vikings Chargers 6
9 David Njoku TE Browns Patriots 9
10 Kyle Pitts TE Falcons Dolphins 5
11 Dalton Kincaid TE Bills Panthers 7
12 Mark Andrews TE Ravens Bears 7
13 Dalton Schultz TE Texans 49ers 6
14 Mason Taylor TE Jets Bengals 9
15 Cade Otton TE Buccaneers Saints 9
16 Evan Engram TE Broncos Cowboys 12
17 Zach Ertz TE Commanders Chiefs 12
18 Harold Fannin TE Browns Patriots 9
19 Juwan Johnson TE Saints Buccaneers 11
20 Hunter Henry TE Patriots Browns 14
21 Theo Johnson TE Giants Eagles 14
22 Jonnu Smith TE Steelers Packers 5
23 Colston Loveland TE Bears Ravens 5
24 Noah Fant TE Bengals Jets 10
25 Chig Okonkwo TE Titans Colts 10

