Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 8 of 2025 season
Published October 22, 2025 11:06 AM
Below are my Week 8, 2025 positional ranks for PPR leagues.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Commanders
|10
|2
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Giants
|9
|3
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Bears
|7
|4
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Panthers
|7
|5
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Chiefs
|12
|6
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Cowboys
|12
|7
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Titans
|11
|8
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Vikings
|12
|9
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Saints
|9
|10
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Broncos
|10
|11
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Ravens
|5
|12
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Browns
|14
|13
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Eagles
|14
|14
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Steelers
|5
|15
|Joe Flacco
|QB
|Bengals
|Jets
|10
|16
|Tyrod Taylor
|QB
|Jets
|Bengals
|9
|17
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|49ers
|6
|18
|Carson Wentz
|QB
|Vikings
|Chargers
|6
|19
|Andy Dalton
|QB
|Panthers
|Bills
|14
|20
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Packers
|5
|21
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|Dolphins
|5
|22
|Spencer Rattler
|QB
|Saints
|Buccaneers
|11
|23
|Mac Jones
|QB
|49ers
|Texans
|14
|24
|Dillon Gabriel
|QB
|Browns
|Patriots
|9
|25
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Falcons
|12
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Titans
|11
|2
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Dolphins
|5
|3
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Texans
|14
|4
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Steelers
|5
|5
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Falcons
|12
|6
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Giants
|9
|7
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Saints
|9
|8
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Bengals
|9
|9
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Broncos
|10
|10
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Bears
|7
|11
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Packers
|5
|12
|James Cook
|RB
|Bills
|Panthers
|7
|13
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Ravens
|5
|14
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Eagles
|14
|15
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Patriots
|9
|16
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Bills
|14
|17
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Buccaneers
|11
|18
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Chargers
|6
|19
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Jets
|10
|20
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Cowboys
|12
|21
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Browns
|14
|22
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Vikings
|12
|23
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Commanders
|10
|24
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Bills
|14
|25
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Chiefs
|12
|26
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Colts
|10
|27
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Colts
|10
|28
|Woody Marks
|RB
|Texans
|49ers
|6
|29
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Dolphins
|5
|30
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Packers
|5
|31
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|49ers
|6
|32
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Ravens
|5
|33
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Browns
|14
|34
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Cowboys
|12
|35
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Bengals
|9
|36
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Jets
|10
|37
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Chiefs
|12
|38
|Brashard Smith
|RB
|Chiefs
|Commanders
|10
|39
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Eagles
|14
|40
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Commanders
|10
|41
|Zavier Scott
|RB
|Vikings
|Chargers
|6
|42
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Saints
|9
|43
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Buccaneers
|11
|44
|Jaydon Blue
|RB
|Cowboys
|Broncos
|10
|45
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Steelers
|5
|46
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Texans
|14
|47
|Ameer Abdullah
|RB
|Colts
|Titans
|11
|48
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Falcons
|12
|49
|Ray Davis
|RB
|Bills
|Panthers
|7
|50
|Tyler Badie
|RB
|Broncos
|Cowboys
|12
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Jets
|10
|2
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Chargers
|6
|3
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Broncos
|10
|4
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Commanders
|10
|5
|Drake London
|WR
|Falcons
|Dolphins
|5
|6
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Buccaneers
|11
|7
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Giants
|9
|8
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Saints
|9
|9
|Nico Collins
|WR
|Texans
|49ers
|6
|10
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Bears
|7
|11
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Vikings
|12
|12
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Vikings
|12
|13
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Broncos
|10
|14
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Giants
|9
|15
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Packers
|5
|16
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Cowboys
|12
|17
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Ravens
|5
|18
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Chargers
|6
|19
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Titans
|11
|20
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Bills
|14
|21
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Chiefs
|12
|22
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Vikings
|12
|23
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Jets
|10
|24
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Commanders
|10
|25
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Falcons
|12
|26
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Browns
|14
|27
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Eagles
|14
|28
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Chiefs
|12
|29
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Colts
|10
|30
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Steelers
|5
|31
|Tez Johnson
|WR
|Buccaneers
|Saints
|9
|32
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Buccaneers
|11
|33
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Texans
|14
|34
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Panthers
|7
|35
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Ravens
|5
|36
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Titans
|11
|37
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Dolphins
|5
|38
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Steelers
|5
|39
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Cowboys
|12
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Patriots
|9
|41
|Josh Reynolds
|WR
|Jets
|Bengals
|9
|42
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Panthers
|7
|43
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Colts
|10
|44
|Xavier Legette
|WR
|Panthers
|Bills
|14
|45
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Titans
|11
|46
|Kendrick Bourne
|WR
|49ers
|Texans
|14
|47
|Marvin Mims
|WR
|Broncos
|Cowboys
|12
|48
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Browns
|14
|49
|Rashod Bateman
|WR
|Ravens
|Bears
|7
|50
|Sterling Shepard
|WR
|Buccaneers
|Saints
|9
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|Bye
|1
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Titans
|11
|2
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Broncos
|10
|3
|George Kittle
|TE
|49ers
|Texans
|14
|4
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Commanders
|10
|5
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Steelers
|5
|6
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Giants
|9
|7
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Vikings
|12
|8
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Chargers
|6
|9
|David Njoku
|TE
|Browns
|Patriots
|9
|10
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Dolphins
|5
|11
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Panthers
|7
|12
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Bears
|7
|13
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|49ers
|6
|14
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Bengals
|9
|15
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Saints
|9
|16
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Cowboys
|12
|17
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Chiefs
|12
|18
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Patriots
|9
|19
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Buccaneers
|11
|20
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Browns
|14
|21
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Eagles
|14
|22
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Packers
|5
|23
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Ravens
|5
|24
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Jets
|10
|25
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Colts
|10
