Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 8 of 2025 season

Below are my Week 8, 2025 positional ranks for PPR leagues.

these ranks are continually updated throughout the week, so check back often.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Patrick Mahomes QB Chiefs Commanders 10 2 Jalen Hurts QB Eagles Giants 9 3 Lamar Jackson QB Ravens Bears 7 4 Josh Allen QB Bills Panthers 7 5 Jayden Daniels QB Commanders Chiefs 12 6 Bo Nix QB Broncos Cowboys 12 7 Daniel Jones QB Colts Titans 11 8 Justin Herbert QB Chargers Vikings 12 9 Baker Mayfield QB Buccaneers Saints 9 10 Dak Prescott QB Cowboys Broncos 10 11 Caleb Williams QB Bears Ravens 5 12 Drake Maye QB Patriots Browns 14 13 Jaxson Dart QB Giants Eagles 14 14 Jordan Love QB Packers Steelers 5 15 Joe Flacco QB Bengals Jets 10 16 Tyrod Taylor QB Jets Bengals 9 17 C.J. Stroud QB Texans 49ers 6 18 Carson Wentz QB Vikings Chargers 6 19 Andy Dalton QB Panthers Bills 14 20 Aaron Rodgers QB Steelers Packers 5 21 Michael Penix QB Falcons Dolphins 5 22 Spencer Rattler QB Saints Buccaneers 11 23 Mac Jones QB 49ers Texans 14 24 Dillon Gabriel QB Browns Patriots 9 25 Tua Tagovailoa QB Dolphins Falcons 12

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Jonathan Taylor RB Colts Titans 11 2 Bijan Robinson RB Falcons Dolphins 5 3 Christian McCaffrey RB 49ers Texans 14 4 Josh Jacobs RB Packers Steelers 5 5 De’Von Achane RB Dolphins Falcons 12 6 Saquon Barkley RB Eagles Giants 9 7 Rachaad White RB Buccaneers Saints 9 8 Breece Hall RB Jets Bengals 9 9 Javonte Williams RB Cowboys Broncos 10 10 Derrick Henry RB Ravens Bears 7 11 Jaylen Warren RB Steelers Packers 5 12 James Cook RB Bills Panthers 7 13 D’Andre Swift RB Bears Ravens 5 14 Cam Skattebo RB Giants Eagles 14 15 Quinshon Judkins RB Browns Patriots 9 16 Rico Dowdle RB Panthers Bills 14 17 Alvin Kamara RB Saints Buccaneers 11 18 Jordan Mason RB Vikings Chargers 6 19 Chase Brown RB Bengals Jets 10 20 J.K. Dobbins RB Broncos Cowboys 12 21 Rhamondre Stevenson RB Patriots Browns 14 22 Kimani Vidal RB Chargers Vikings 12 23 Isiah Pacheco RB Chiefs Commanders 10 24 Chuba Hubbard RB Panthers Bills 14 25 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Chiefs 12 26 Tyjae Spears RB Titans Colts 10 27 Tony Pollard RB Titans Colts 10 28 Woody Marks RB Texans 49ers 6 29 Tyler Allgeier RB Falcons Dolphins 5 30 Kenneth Gainwell RB Steelers Packers 5 31 Nick Chubb RB Texans 49ers 6 32 Kyle Monangai RB Bears Ravens 5 33 TreVeyon Henderson RB Patriots Browns 14 34 RJ Harvey RB Broncos Cowboys 12 35 Isaiah Davis RB Jets Bengals 9 36 Samaje Perine RB Bengals Jets 10 37 Jeremy McNichols RB Commanders Chiefs 12 38 Brashard Smith RB Chiefs Commanders 10 39 Tyrone Tracy RB Giants Eagles 14 40 Kareem Hunt RB Chiefs Commanders 10 41 Zavier Scott RB Vikings Chargers 6 42 Sean Tucker RB Buccaneers Saints 9 43 Devin Neal RB Saints Buccaneers 11 44 Jaydon Blue RB Cowboys Broncos 10 45 Emanuel Wilson RB Packers Steelers 5 46 Brian Robinson RB 49ers Texans 14 47 Ameer Abdullah RB Colts Titans 11 48 Ollie Gordon RB Dolphins Falcons 12 49 Ray Davis RB Bills Panthers 7 50 Tyler Badie RB Broncos Cowboys 12

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp Bye 1 Ja’Marr Chase WR Bengals Jets 10 2 Justin Jefferson WR Vikings Chargers 6 3 CeeDee Lamb WR Cowboys Broncos 10 4 Rashee Rice WR Chiefs Commanders 10 5 Drake London WR Falcons Dolphins 5 6 Chris Olave WR Saints Buccaneers 11 7 A.J. Brown WR Eagles Giants 9 8 Emeka Egbuka WR Buccaneers Saints 9 9 Nico Collins WR Texans 49ers 6 10 Zay Flowers WR Ravens Bears 7 11 Keenan Allen WR Chargers Vikings 12 12 Ladd McConkey WR Chargers Vikings 12 13 George Pickens WR Cowboys Broncos 10 14 DeVonta Smith WR Eagles Giants 9 15 DK Metcalf WR Steelers Packers 5 16 Courtland Sutton WR Broncos Cowboys 12 17 Rome Odunze WR Bears Ravens 5 18 Jordan Addison WR Vikings Chargers 6 19 Michael Pittman WR Colts Titans 11 20 Tetairoa McMillan WR Panthers Bills 14 21 Deebo Samuel WR Commanders Chiefs 12 22 Quentin Johnston WR Chargers Vikings 12 23 Tee Higgins WR Bengals Jets 10 24 Xavier Worthy WR Chiefs Commanders 10 25 Jaylen Waddle WR Dolphins Falcons 12 26 Stefon Diggs WR Patriots Browns 14 27 Wan’Dale Robinson WR Giants Eagles 14 28 Terry McLaurin WR Commanders Chiefs 12 29 Calvin Ridley WR Titans Colts 10 30 Romeo Doubs WR Packers Steelers 5 31 Tez Johnson WR Buccaneers Saints 9 32 Rashid Shaheed WR Saints Buccaneers 11 33 Jauan Jennings WR 49ers Texans 14 34 Khalil Shakir WR Bills Panthers 7 35 DJ Moore WR Bears Ravens 5 36 Josh Downs WR Colts Titans 11 37 Darnell Mooney WR Falcons Dolphins 5 38 Matthew Golden WR Packers Steelers 5 39 Troy Franklin WR Broncos Cowboys 12 40 Jerry Jeudy WR Browns Patriots 9 41 Josh Reynolds WR Jets Bengals 9 42 Keon Coleman WR Bills Panthers 7 43 Elic Ayomanor WR Titans Colts 10 44 Xavier Legette WR Panthers Bills 14 45 Alec Pierce WR Colts Titans 11 46 Kendrick Bourne WR 49ers Texans 14 47 Marvin Mims WR Broncos Cowboys 12 48 Kayshon Boutte WR Patriots Browns 14 49 Rashod Bateman WR Ravens Bears 7 50 Sterling Shepard WR Buccaneers Saints 9

TE Rankings