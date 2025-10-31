Bryan Anger out of Cowboys’ practice with an illness
The Cowboys made only one change to their practice report on Friday: They added punter Bryan Anger with an illness. He was one of four players who didn’t practice.
Safety Alijah Clark (ribs), linebacker Jack Sanborn (groin) and safety Donovan Wilson (elbow/shoulder) did not practice again.
Linebacker DeMarvion Overshown (knee), offensive tackle Ajani Cornelius (knee/knee), cornerback Shavon Revel (knee), right guard Tyler Smith (knee), safety Juanyeh Thomas (migraine) and defensive tackle Perrion Winfrey (back) remained limited.
Center Cooper Beebe (ankle) had a full practice for a second consecutive day.
Beebe, Revel, and Winfrey, like Overshown, are in their 21-day return-to-practice window.
The Cowboys play the Cardinals on Monday Night Football.