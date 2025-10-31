 Skip navigation
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_ravensfined_251031.jpg
Ravens fined for violating injury report policy
nbc_pft_chrisgrier_251031.jpg
Dolphins, GM Grier mutually part ways
nbc_pft_showmesomething_251031.jpg
PFT Draft: Show me something, Week 9

Other PFT Content

Minnesota Vikings v Los Angeles Chargers
Report: Antonio Gates hosted and played in a rigged poker game
Tampa Bay Buccaneers v Detroit Lions
NFL sends multiple memos to teams regarding its gambling policy
Syndication: The Indianapolis Star
Marvin Harrison Jr. is cleared to return from concussion
Pro Football Talk
Rumor Mill
PFT Video
PFT PM
PFT Live

PFT Clips

nbc_pft_ravensfined_251031.jpg
Ravens fined for violating injury report policy
nbc_pft_chrisgrier_251031.jpg
Dolphins, GM Grier mutually part ways
nbc_pft_showmesomething_251031.jpg
PFT Draft: Show me something, Week 9

Other PFT Content

Minnesota Vikings v Los Angeles Chargers
Report: Antonio Gates hosted and played in a rigged poker game
Tampa Bay Buccaneers v Detroit Lions
NFL sends multiple memos to teams regarding its gambling policy
Syndication: The Indianapolis Star
Marvin Harrison Jr. is cleared to return from concussion
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

Bryan Anger out of Cowboys’ practice with an illness

  
Published October 31, 2025 04:07 PM

The Cowboys made only one change to their practice report on Friday: They added punter Bryan Anger with an illness. He was one of four players who didn’t practice.

Safety Alijah Clark (ribs), linebacker Jack Sanborn (groin) and safety Donovan Wilson (elbow/shoulder) did not practice again.

Linebacker DeMarvion Overshown (knee), offensive tackle Ajani Cornelius (knee/knee), cornerback Shavon Revel (knee), right guard Tyler Smith (knee), safety Juanyeh Thomas (migraine) and defensive tackle Perrion Winfrey (back) remained limited.

Center Cooper Beebe (ankle) had a full practice for a second consecutive day.

Beebe, Revel, and Winfrey, like Overshown, are in their 21-day return-to-practice window.

The Cowboys play the Cardinals on Monday Night Football.