2026 World Figure Skating Championships Results
Results from the 2026 World Figure Skating Championships in Prague, Czechia, from March 25-28, live on Peacock ...
Women’s Short Program
1. Kaori Sakamoto (JPN) -- 79.31
2. Mone Chiba (JPN) -- 78.45
3. Amber Glenn (USA) -- 72.65
4. Isabeau Levito (USA) -- 72.16
5. Nina Pinzarrone (BEL) -- 71.82
6. Anastasiia Gubanova (GEO) -- 69.92
7. Lara Naki Gutmann (ITA) -- 69.33
8. Ami Nakai (JPN) -- 69.10
9. Sarah Everhardt (USA) -- 68.74
10. Lee Hae-In (KOR) -- 68.50
11. Niina Petrokina ( EST) -- 67.29
12. Sofia Samodelkina (KAZ) -- 66.95
13. Jia Shin (KOR) -- 65.24
14. Ilda Karhunen (FIN) -- 61.40
15. Madeline Schizas (CAN) -- 61.35
16. Olga Mikutina (AUT) -- 60.11
17. Lorine Schild (FRA) -- 59.14
18. Zhang Ruiyang (CHN) -- 58.96
19. Ekaterina Kurakova (POL) -- 58.10
20. Alexandra Feigin (BUL) -- 58.05
21. Nataly Langerbaur (EST) -- 56.56
22. Livia Kaiser (SUI) -- 54.91
23. Julia Sauter (ROU) -- 52.67
24. Barbora Vrankova (CZE) -- 50.59
25. Anastasia Gracheva (MDA) -- 49.91
26. Kristen Spours (GBR) -- 49.20
27. Nargiz Sueleymanova (AZE) -- 49.00
28. Niki Wories (NED) -- 48.41
29. Julija Lovrencic (SLO) -- 47.81
30. Jade Hovine (BEL) -- 47.05
31. Meda Variakojyte (LTU) - 45.47
32. Mia Risa Gomez (NOR) -- 42.51
33. Stefania Yakoleva (CYP) -- 38.53