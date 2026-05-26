DAN HICKS, CARA BANKS, MORGAN PRESSEL, AND PAIGE MACKENZIE ON U.S. WOMEN’S OPEN MEDIA CONFERENCE CALL – TOMORROW, WED. MAY 27, AT 3:15 P.M. ET

Published May 26, 2026 12:05 PM

Dial 412-652-1274; Passcode: NBC Sports

STAMFORD, Conn.May 26, 2026 Play-by-play announcers Dan Hicks and Cara Banks, and analysts Morgan Pressel and Paige Mackenzie will preview the upcoming 2026 U.S. Women’s Open on a media conference call tomorrow, Wed., May, 27 at 3:15 p.m. ET. Live U.S. Women’s Open coverage from The Riviera Country Club in Pacific Palisades, Calif., will be presented next week (June 4-7) across NBC, Peacock, and USA Network (schedule below).

Media interested in participating should call 412-652-1274; Passcode: NBC Sports.

  • WHAT: 2026 U.S. Women’s Open Media Conference Call
  • WHO: Dan Hicks, Cara Banks, Morgan Pressel, Paige Mackenzie
  • WHEN: Tomorrow, Wednesday, May 27, at 3:15 p.m. ET
  • NUMBER: 412-652-1274
  • PASSCODE: NBC Sports

U.S. Women’s Open Schedule (All Times ET)

DAY
USA Network
Peacock
NBC/Peacock
Thursday 6/4
2-7 p.m.
7-10 p.m.

Friday 6/5
2-7 p.m.
7-10 p.m.

Saturday 6/6
5-7 p.m.
7-10 p.m.
Sunday 6/7
3-5 p.m.
5-8 p.m.

--NBC SPORTS--