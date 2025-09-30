Hugo Ekitike injury news — Liverpool striker suffers leg injury in Champions League
Published September 30, 2025 04:55 PM
Liverpool suffered a pair of injuries in Tuesday’s UEFA Champions League match at Galatasaray, as Hugo Ekitike has joined Alisson Becker in making an early exit.
Ekitike was reaching for an errant pass when he hit the turf with what appeared to be a muscular injury.
He was replaced by Alexis Mac Allister, as Ekitike only was able to spend five minutes on the pitch alongside sub Alexander Isak.
Ekitike limped off the field in clear distress. He’s been a very durable player in his career, rarely missing time.
We’ll post an update as soon as Arne Slot or Liverpool release one.