UEFA Champions League league phase schedule: Fixtures, dates, kick off times, full details
The full UEFA Champions League league phase schedule has been released, with dates and kick off times locked in for the group stage.
MORE — Who will the six Premier League teams play in the Champions League?
Below is all of the information you need.
Matchday 1
All kick offs 3pm ET unless otherwise stated
Tuesday 16 September 2025
Athletic Club vs Arsenal (12:45pm)
PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise (12:45pm)
Juventus vs Borussia Dortmund
Real Madrid vs Marseille
Benfica vs Qarabag
Tottenham Hotspur vs Villarreal
Wednesday 17 September 2025
Olympiacos vs Pafos (12:45pm)
Slavia Prague vs Bodo/Glimt (12:45pm)
Ajax vs Inter
Bayern Munich vs Chelsea
Liverpool vs Atletico de Madrid
Paris Saint-Germain vs Atalanta
Thursday 18 September 2025
Club Brugge vs Monaco (12:45pm)
Copenhagen vs Leverkusen (12:45pm)
Frankfurt vs Galatasaray
Manchester City vs Napoli
Newcastle United vs Barcelona
Sporting CP vs Kairat Almaty
Matchday 2
Tuesday 30 September 2025
Atalanta vs Club Brugge (12:45pm)
Kairat Almaty vs Real Madrid (12:45pm)
Atletico de Madrid vs Frankfurt
Chelsea vs Benfica
Inter vs Slavia Prague
Bodo/Glimt vs Tottenham Hotspur
Galatasaray vs Liverpool
Marseille vs Ajax
Pafos vs Bayern Munich
Wednesday 1 October 2025
Qarabag vs Copenhagen (12:45pm)
Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (12:45pm)
Arsenal vs Olympiacos
Monaco vs Manchester City
Leverkusen vs PSV Eindhoven
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Barcelona vs Paris Saint-Germain
Napoli vs Sporting CP
Villarreal vs Juventus
Matchday 3
Tuesday 21 October 2025
Barcelona vs Olympiacos (12:45pm)
Kairat Almaty vs Pafos (12:45pm)
Arsenal vs Atletico de Madrid
Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Newcastle United vs Benfica
PSV Eindhoven vs Napoli
Union Saint-Gilloise vs Inter
Villarreal vs Manchester City
Wednesday 22 October 2025
Athletic Club vs Qarabag (12:45pm)
Galatasaray vs Bodo/Glimt (12:45pm)
Monaco vs Tottenham Hotspur
Atalanta vs Slavia Prague
Chelsea vs Ajax
Frankfurt vs Liverpool
Bayern Munich vs Club Brugge
Real Madrid vs Juventus
Sporting CP vs Marseille
Matchday 4
Tuesday 4 November 2025
Slavia Praha vs Arsenal (12:45pm)
Napoli vs Frankfurt (12:45pm)
Atletico de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Bodo/Glimt vs Monaco
Juventus vs Sporting CP
Liverpool vs Real Madrid
Olympiacos vs PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Wednesday 5 November 2025
Pafos vs Villarreal (12:45pm)
Qarabag vs Chelsea (12:45pm)
Ajax vs Galatasaray
Club Brugge vs Barcelona
Inter vs Kairat Almaty
Manchester City vs Borussia Dortmund
Newcastle United vs Athletic Club
Marseille vs Atalanta
Benfica vs Leverkusen
Matchday 5
Tuesday 25 November 2025
Ajax vs Benfica (12:45pm)
Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (12:45pm)
Borussia Dortmund vs Villarreal
Chelsea vs Barcelona
Bodo/Glimt vs Juventus
Manchester City vs Leverkusen
Marseille vs Newcastle United
Slavia Prague vs Athletic Club
Napoli vs Qarabag
Wednesday 26 November 2025
Copenhagen vs Kairat Almaty (12:45pm)
Pafos vs Monaco (12:45pm)
Arsenal vs Bayern Munich
Atletico de Madrid vs Inter
Frankfurt vs Atalanta
Liverpool vs PSV Eindhoven
Olympiacos vs Real Madrid
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Sporting CP vs Club Brugge
Matchday 6
Tuesday 9 December 2025
Kairat Almaty vs Olympiacos (10:30am)
Bayern Munich vs Sporting CP (12:45pm)
Monaco vs Galatasaray
Atalanta vs Chelsea
Barcelona vs Frankfurt
Inter vs Liverpool
PSV Eindhoven vs Atletico de Madrid
Union Saint-Gilloise vs Marseille
Tottenham Hotspur vs Slavia Prague
Wednesday 10 December 2025
Qarabag vs Ajax (12:45pm)
Villarreal vs Copenhagen (12:45pm)
Athletic Club vs Paris Saint-Germain
Leverkusen vs Newcastle United
Borussia Dortmund vs Bodo/Glimt
Club Brugge vs Arsenal
Juventus vs Pafos
Real Madrid vs Manchester City
Benfica vs Napoli
Matchday 7
Tuesday 20 January 2025
Kairat Almaty vs Club Brugge (10:30am)
Bodo/Glimt vs Manchester City (12:45pm)
Copenhagen vs Napoli
Inter vs Arsenal
Olympiacos vs Leverkusen
Real Madrid vs Monaco
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Villarreal vs Ajax
Wednesday 21 January 2025
Galatasaray vs Atletico de Madrid (12:45pm)
Qarabag vs Frankfurt (12:45pm)
Atalanta vs Athletic Club
Chelsea vs Pafos
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Juventus vs Benfica
Newcastle United vs PSV Eindhoven
Marseille vs Liverpool
Slavia Prague vs Barcelona
Matchday 8
Wednesday 28 January
Ajax vs Olympiacos
Arsenal vs Kairat Almaty
Monaco vs Juventus
Athletic Club vs Sporting CP
Atletico de Madrid vs Bodo/Glimt
Leverkusen vs Villarreal
Borussia Dortmund vs Inter
Club Brugge vs Marseille
Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Barcelona vs Copenhagen
Liverpool vs Qarabag
Manchester City vs Galatasaray
Pafos vs Slavia Prague
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven vs Bayern Munich
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Benfica vs Real Madrid
Napoli vs Chelsea