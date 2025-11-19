Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 12 of 2025 season

Below are my Week 12, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Drake Maye QB Patriots Bengals 2 Jalen Hurts QB Eagles Cowboys 3 Lamar Jackson QB Ravens Jets 4 Josh Allen QB Bills Texans 5 Patrick Mahomes QB Chiefs Colts 6 Matthew Stafford QB Rams Buccaneers 7 Jaxson Dart QB Giants Lions 8 Brock Purdy QB 49ers Panthers 9 Jared Goff QB Lions Giants 10 Dak Prescott QB Cowboys Eagles 11 Jacoby Brissett QB Cardinals Jaguars 12 Daniel Jones QB Colts Chiefs 13 Caleb Williams QB Bears Steelers 14 Baker Mayfield QB Buccaneers Rams 15 Jordan Love QB Packers Vikings 16 Davis Mills QB Texans Bills 17 Trevor Lawrence QB Jaguars Cardinals 18 Joe Flacco QB Bengals Patriots 19 Sam Darnold QB Seahawks Titans 20 Tyler Shough QB Saints Falcons 21 Bryce Young QB Panthers 49ers 22 J.J. McCarthy QB Vikings Packers 23 Mason Rudolph QB Steelers Bears 24 Tyrod Taylor QB Jets Ravens 25 Geno Smith QB Raiders Browns

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Christian McCaffrey RB 49ers Panthers 2 Jahmyr Gibbs RB Lions Giants 3 Bijan Robinson RB Falcons Saints 4 Jonathan Taylor RB Colts Chiefs 5 Saquon Barkley RB Eagles Cowboys 6 Rico Dowdle RB Panthers 49ers 7 Derrick Henry RB Ravens Jets 8 James Cook RB Bills Texans 9 Kyren Williams RB Rams Buccaneers 10 Chase Brown RB Bengals Patriots 11 Ashton Jeanty RB Raiders Browns 12 D’Andre Swift RB Bears Steelers 13 Travis Etienne RB Jaguars Cardinals 14 Javonte Williams RB Cowboys Eagles 15 Emanuel Wilson RB Packers Vikings 16 TreVeyon Henderson RB Patriots Bengals 17 Jaylen Warren RB Steelers Bears 18 Breece Hall RB Jets Ravens 19 Kenneth Walker RB Seahawks Titans 20 Alvin Kamara RB Saints Falcons 21 Aaron Jones RB Vikings Packers 22 Quinshon Judkins RB Browns Raiders 23 Bucky Irving RB Buccaneers Rams 24 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bengals 25 Woody Marks RB Texans Bills 26 David Montgomery RB Lions Giants 27 Tyrone Tracy RB Giants Lions 28 Kenneth Gainwell RB Steelers Bears 29 Zach Charbonnet RB Seahawks Titans 30 Kareem Hunt RB Chiefs Colts 31 Zonovan Knight RB Cardinals Jaguars 32 Tony Pollard RB Titans Seahawks 33 Tyjae Spears RB Titans Seahawks 34 Isiah Pacheco RB Chiefs Colts 35 Bhayshul Tuten RB Jaguars Cardinals 36 Devin Singletary RB Giants Lions 37 Rachaad White RB Buccaneers Rams 38 Kyle Monangai RB Bears Steelers 39 Tyler Allgeier RB Falcons Saints 40 Chris Brooks RB Packers Vikings 41 Blake Corum RB Rams Buccaneers 42 Brian Robinson RB 49ers Panthers 43 Emari Demercado RB Cardinals Jaguars 44 Jordan Mason RB Vikings Packers 45 Nick Chubb RB Texans Bills 46 Samaje Perine RB Bengals Patriots 47 Sean Tucker RB Buccaneers Rams 48 Chuba Hubbard RB Panthers 49ers 49 Keaton Mitchell RB Ravens Jets 50 Devin Neal RB Saints Falcons

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams Buccaneers 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Titans 3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Giants 4 CeeDee Lamb WR Cowboys Eagles 5 Rashee Rice WR Chiefs Colts 6 Tee Higgins WR Bengals Patriots 7 Justin Jefferson WR Vikings Packers 8 Nico Collins WR Texans Bills 9 Chris Olave WR Saints Falcons 10 Stefon Diggs WR Patriots Bengals 11 George Pickens WR Cowboys Eagles 12 Emeka Egbuka WR Buccaneers Rams 13 Davante Adams WR Rams Buccaneers 14 Tetairoa McMillan WR Panthers 49ers 15 DeVonta Smith WR Eagles Cowboys 16 A.J. Brown WR Eagles Cowboys 17 Jameson Williams WR Lions Giants 18 Michael Wilson WR Cardinals Jaguars 19 Michael Pittman WR Colts Chiefs 20 Zay Flowers WR Ravens Jets 21 Rome Odunze WR Bears Steelers 22 Jauan Jennings WR 49ers Panthers 23 Wan’Dale Robinson WR Giants Lions 24 DK Metcalf WR Steelers Bears 25 Alec Pierce WR Colts Chiefs 26 Romeo Doubs WR Packers Vikings 27 Khalil Shakir WR Bills Texans 28 Brian Thomas WR Jaguars Cardinals 29 Jordan Addison WR Vikings Packers 30 Xavier Worthy WR Chiefs Colts 31 Darnell Mooney WR Falcons Saints 32 Christian Watson WR Packers Vikings 33 Ricky Pearsall WR 49ers Panthers 34 Jakobi Meyers WR Jaguars Cardinals 35 Kayshon Boutte WR Patriots Bengals 36 Josh Downs WR Colts Chiefs 37 Tre Tucker WR Raiders Browns 38 Andrei Iosivas WR Bengals Patriots 39 Jayden Higgins WR Texans Bills 40 Parker Washington WR Jaguars Cardinals 41 DJ Moore WR Bears Steelers 42 Jerry Jeudy WR Browns Raiders 43 Greg Dortch WR Cardinals Jaguars 44 Sterling Shepard WR Buccaneers Rams 45 Luther Burden WR Bears Steelers 46 Tez Johnson WR Buccaneers Rams 47 Adonai Mitchell WR Jets Ravens 48 Rashid Shaheed WR Seahawks Titans 49 Elic Ayomanor WR Titans Seahawks 50 KhaDarel Hodge WR Falcons Saints

TE Rankings