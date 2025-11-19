Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 12 of 2025 season

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NCAA Basketball: Maryland - E. Shore at Nebraska
How to watch Nebraska vs. New Mexico: TV, live stream info, storylines for Thursday’s game
NCAA Football: Iowa at Southern California
No. 6 Oregon vs. No. 16 USC prediction: Odds, expert picks, team and player news, trends, and stats
Carolina Panthers v Green Bay Packers
Bryce Young, Chris Olave, Chase Brown headline Week 12’s Regression Files

Top Clips

nbc_pft_aaronrv2_251119.jpg
Rodgers won’t need surgery on fractured wrist
nbc_pft_ramseyfine_251119.jpg
NFL should publicize result of all appealed fines
nbc_pft_camskattebowwe_251119.jpg
Skattebo responds to WWE appearance backlash

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

NCAA Basketball: Maryland - E. Shore at Nebraska
How to watch Nebraska vs. New Mexico: TV, live stream info, storylines for Thursday’s game
NCAA Football: Iowa at Southern California
No. 6 Oregon vs. No. 16 USC prediction: Odds, expert picks, team and player news, trends, and stats
Carolina Panthers v Green Bay Packers
Bryce Young, Chris Olave, Chase Brown headline Week 12’s Regression Files

Top Clips

nbc_pft_aaronrv2_251119.jpg
Rodgers won’t need surgery on fractured wrist
nbc_pft_ramseyfine_251119.jpg
NFL should publicize result of all appealed fines
nbc_pft_camskattebowwe_251119.jpg
Skattebo responds to WWE appearance backlash

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up
Odds by
draftkings_logo.png
draftkings-linear-fc.png

Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 12 of 2025 season

  
Published November 19, 2025 10:18 AM
Snag ‘fantasy cheat code’ Brissett off waivers
November 18, 2025 01:05 PM
Jacoby Brissett’s high volume makes him the top waiver wire add at quarterback for Week 12.

Below are my Week 12, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Drake Maye QB Patriots Bengals
2 Jalen Hurts QB Eagles Cowboys
3 Lamar Jackson QB Ravens Jets
4 Josh Allen QB Bills Texans
5 Patrick Mahomes QB Chiefs Colts
6 Matthew Stafford QB Rams Buccaneers
7 Jaxson Dart QB Giants Lions
8 Brock Purdy QB 49ers Panthers
9 Jared Goff QB Lions Giants
10 Dak Prescott QB Cowboys Eagles
11 Jacoby Brissett QB Cardinals Jaguars
12 Daniel Jones QB Colts Chiefs
13 Caleb Williams QB Bears Steelers
14 Baker Mayfield QB Buccaneers Rams
15 Jordan Love QB Packers Vikings
16 Davis Mills QB Texans Bills
17 Trevor Lawrence QB Jaguars Cardinals
18 Joe Flacco QB Bengals Patriots
19 Sam Darnold QB Seahawks Titans
20 Tyler Shough QB Saints Falcons
21 Bryce Young QB Panthers 49ers
22 J.J. McCarthy QB Vikings Packers
23 Mason Rudolph QB Steelers Bears
24 Tyrod Taylor QB Jets Ravens
25 Geno Smith QB Raiders Browns

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Christian McCaffrey RB 49ers Panthers
2 Jahmyr Gibbs RB Lions Giants
3 Bijan Robinson RB Falcons Saints
4 Jonathan Taylor RB Colts Chiefs
5 Saquon Barkley RB Eagles Cowboys
6 Rico Dowdle RB Panthers 49ers
7 Derrick Henry RB Ravens Jets
8 James Cook RB Bills Texans
9 Kyren Williams RB Rams Buccaneers
10 Chase Brown RB Bengals Patriots
11 Ashton Jeanty RB Raiders Browns
12 D’Andre Swift RB Bears Steelers
13 Travis Etienne RB Jaguars Cardinals
14 Javonte Williams RB Cowboys Eagles
15 Emanuel Wilson RB Packers Vikings
16 TreVeyon Henderson RB Patriots Bengals
17 Jaylen Warren RB Steelers Bears
18 Breece Hall RB Jets Ravens
19 Kenneth Walker RB Seahawks Titans
20 Alvin Kamara RB Saints Falcons
21 Aaron Jones RB Vikings Packers
22 Quinshon Judkins RB Browns Raiders
23 Bucky Irving RB Buccaneers Rams
24 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bengals
25 Woody Marks RB Texans Bills
26 David Montgomery RB Lions Giants
27 Tyrone Tracy RB Giants Lions
28 Kenneth Gainwell RB Steelers Bears
29 Zach Charbonnet RB Seahawks Titans
30 Kareem Hunt RB Chiefs Colts
31 Zonovan Knight RB Cardinals Jaguars
32 Tony Pollard RB Titans Seahawks
33 Tyjae Spears RB Titans Seahawks
34 Isiah Pacheco RB Chiefs Colts
35 Bhayshul Tuten RB Jaguars Cardinals
36 Devin Singletary RB Giants Lions
37 Rachaad White RB Buccaneers Rams
38 Kyle Monangai RB Bears Steelers
39 Tyler Allgeier RB Falcons Saints
40 Chris Brooks RB Packers Vikings
41 Blake Corum RB Rams Buccaneers
42 Brian Robinson RB 49ers Panthers
43 Emari Demercado RB Cardinals Jaguars
44 Jordan Mason RB Vikings Packers
45 Nick Chubb RB Texans Bills
46 Samaje Perine RB Bengals Patriots
47 Sean Tucker RB Buccaneers Rams
48 Chuba Hubbard RB Panthers 49ers
49 Keaton Mitchell RB Ravens Jets
50 Devin Neal RB Saints Falcons

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams Buccaneers
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Titans
3 Amon-Ra St. Brown WR Lions Giants
4 CeeDee Lamb WR Cowboys Eagles
5 Rashee Rice WR Chiefs Colts
6 Tee Higgins WR Bengals Patriots
7 Justin Jefferson WR Vikings Packers
8 Nico Collins WR Texans Bills
9 Chris Olave WR Saints Falcons
10 Stefon Diggs WR Patriots Bengals
11 George Pickens WR Cowboys Eagles
12 Emeka Egbuka WR Buccaneers Rams
13 Davante Adams WR Rams Buccaneers
14 Tetairoa McMillan WR Panthers 49ers
15 DeVonta Smith WR Eagles Cowboys
16 A.J. Brown WR Eagles Cowboys
17 Jameson Williams WR Lions Giants
18 Michael Wilson WR Cardinals Jaguars
19 Michael Pittman WR Colts Chiefs
20 Zay Flowers WR Ravens Jets
21 Rome Odunze WR Bears Steelers
22 Jauan Jennings WR 49ers Panthers
23 Wan’Dale Robinson WR Giants Lions
24 DK Metcalf WR Steelers Bears
25 Alec Pierce WR Colts Chiefs
26 Romeo Doubs WR Packers Vikings
27 Khalil Shakir WR Bills Texans
28 Brian Thomas WR Jaguars Cardinals
29 Jordan Addison WR Vikings Packers
30 Xavier Worthy WR Chiefs Colts
31 Darnell Mooney WR Falcons Saints
32 Christian Watson WR Packers Vikings
33 Ricky Pearsall WR 49ers Panthers
34 Jakobi Meyers WR Jaguars Cardinals
35 Kayshon Boutte WR Patriots Bengals
36 Josh Downs WR Colts Chiefs
37 Tre Tucker WR Raiders Browns
38 Andrei Iosivas WR Bengals Patriots
39 Jayden Higgins WR Texans Bills
40 Parker Washington WR Jaguars Cardinals
41 DJ Moore WR Bears Steelers
42 Jerry Jeudy WR Browns Raiders
43 Greg Dortch WR Cardinals Jaguars
44 Sterling Shepard WR Buccaneers Rams
45 Luther Burden WR Bears Steelers
46 Tez Johnson WR Buccaneers Rams
47 Adonai Mitchell WR Jets Ravens
48 Rashid Shaheed WR Seahawks Titans
49 Elic Ayomanor WR Titans Seahawks
50 KhaDarel Hodge WR Falcons Saints

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Jaguars
2 Brock Bowers TE Raiders Browns
3 George Kittle TE 49ers Panthers
4 Tyler Warren TE Colts Chiefs
5 Travis Kelce TE Chiefs Colts
6 Dallas Goedert TE Eagles Cowboys
7 Kyle Pitts TE Falcons Saints
8 Dalton Schultz TE Texans Bills
9 Mark Andrews TE Ravens Jets
10 Jake Ferguson TE Cowboys Eagles
11 Juwan Johnson TE Saints Falcons
12 Hunter Henry TE Patriots Bengals
13 Cade Otton TE Buccaneers Rams
14 Theo Johnson TE Giants Lions
15 Harold Fannin TE Browns Raiders
16 Mason Taylor TE Jets Ravens
17 Brenton Strange TE Jaguars Cardinals
18 AJ Barner TE Seahawks Titans
19 Brock Wright TE Lions Giants
20 Colston Loveland TE Bears Steelers
21 Noah Fant TE Bengals Patriots
22 T.J. Hockenson TE Vikings Packers
23 Dawson Knox TE Bills Texans
24 David Njoku TE Browns Raiders
25 Chig Okonkwo TE Titans Seahawks

Mentions
NFL Tennessee Titans Primary Logo Tennessee Titans Las Vegas Raiders Primary Logo Las Vegas Raiders Detroit Lions Primary Logo Detroit Lions Jets-Logo.svg New York Jets Jacksonville Jaguars Primary Logo Jacksonville Jaguars Dallas Cowboys Primary Logo Dallas Cowboys Washington Commanders Primary Logo Washington Commanders Arizona Cardinals Primary Logo Arizona Cardinals browns-color-logo.svg Cleveland Browns Seattle Seahawks Primary Logo Seattle Seahawks Baltimore Ravens Primary Logo Baltimore Ravens New England Patriots Primary Logo New England Patriots New York Giants Secondary Logo New York Giants Atlanta Falcons Primary Logo Atlanta Falcons Tampa Bay Buccaneers Primary Logo Tampa Bay Buccaneers Denver Broncos Primary Logo Denver Broncos Cincinnati Bengals Primary Logo Cincinnati Bengals Texans-Logo.svg Houston Texans Pittsburgh Steelers Primary Logo Pittsburgh Steelers Los Angeles Rams Primary Logo Los Angeles Rams Carolina Panthers Primary Logo Carolina Panthers Los Angeles Chargers Primary Logo Los Angeles Chargers Buffalo Bills Primary Logo Buffalo Bills San Francisco 49ers Primary Logo San Francisco 49ers New Orleans Saints Primary Logo New Orleans Saints Philadelphia Eagles Primary Logo Philadelphia Eagles Minnesota Vikings Primary Logo Minnesota Vikings Green Bay Packers Primary Logo Green Bay Packers Miami Dolphins Primary Logo Miami Dolphins Indianapolis Colts Primary Logo Indianapolis Colts Chicago Bears Primary Logo Chicago Bears Kansas City Chiefs Primary Logo Kansas City Chiefs Matthew Berry Matthew Berry