Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 12 of 2025 season
Published November 19, 2025 10:18 AM
Snag ‘fantasy cheat code’ Brissett off waivers
Jacoby Brissett’s high volume makes him the top waiver wire add at quarterback for Week 12.
Below are my Week 12, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Bengals
|2
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Cowboys
|3
|Lamar Jackson
|QB
|Ravens
|Jets
|4
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Texans
|5
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Colts
|6
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Buccaneers
|7
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Lions
|8
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Panthers
|9
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Giants
|10
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Eagles
|11
|Jacoby Brissett
|QB
|Cardinals
|Jaguars
|12
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Chiefs
|13
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Steelers
|14
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Rams
|15
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Vikings
|16
|Davis Mills
|QB
|Texans
|Bills
|17
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Cardinals
|18
|Joe Flacco
|QB
|Bengals
|Patriots
|19
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Titans
|20
|Tyler Shough
|QB
|Saints
|Falcons
|21
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|49ers
|22
|J.J. McCarthy
|QB
|Vikings
|Packers
|23
|Mason Rudolph
|QB
|Steelers
|Bears
|24
|Tyrod Taylor
|QB
|Jets
|Ravens
|25
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Browns
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Panthers
|2
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Giants
|3
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|Saints
|4
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Chiefs
|5
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Cowboys
|6
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|49ers
|7
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Jets
|8
|James Cook
|RB
|Bills
|Texans
|9
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Buccaneers
|10
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Patriots
|11
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Browns
|12
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Steelers
|13
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Cardinals
|14
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Eagles
|15
|Emanuel Wilson
|RB
|Packers
|Vikings
|16
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Bengals
|17
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Bears
|18
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Ravens
|19
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Titans
|20
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Falcons
|21
|Aaron Jones
|RB
|Vikings
|Packers
|22
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Raiders
|23
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Rams
|24
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Bengals
|25
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Bills
|26
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Giants
|27
|Tyrone Tracy
|RB
|Giants
|Lions
|28
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Bears
|29
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Titans
|30
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Colts
|31
|Zonovan Knight
|RB
|Cardinals
|Jaguars
|32
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Seahawks
|33
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Seahawks
|34
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Colts
|35
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Cardinals
|36
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Lions
|37
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Rams
|38
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Steelers
|39
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|Saints
|40
|Chris Brooks
|RB
|Packers
|Vikings
|41
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Buccaneers
|42
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Panthers
|43
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Jaguars
|44
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Packers
|45
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Bills
|46
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Patriots
|47
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Rams
|48
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|49ers
|49
|Keaton Mitchell
|RB
|Ravens
|Jets
|50
|Devin Neal
|RB
|Saints
|Falcons
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|Buccaneers
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Titans
|3
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Giants
|4
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Eagles
|5
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Colts
|6
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Patriots
|7
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Packers
|8
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Bills
|9
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Falcons
|10
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Bengals
|11
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Eagles
|12
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Rams
|13
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Buccaneers
|14
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|49ers
|15
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Cowboys
|16
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Cowboys
|17
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Giants
|18
|Michael Wilson
|WR
|Cardinals
|Jaguars
|19
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Chiefs
|20
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Jets
|21
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Steelers
|22
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Panthers
|23
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Lions
|24
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Bears
|25
|Alec Pierce
|WR
|Colts
|Chiefs
|26
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Vikings
|27
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Texans
|28
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Cardinals
|29
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Packers
|30
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Colts
|31
|Darnell Mooney
|WR
|Falcons
|Saints
|32
|Christian Watson
|WR
|Packers
|Vikings
|33
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Panthers
|34
|Jakobi Meyers
|WR
|Jaguars
|Cardinals
|35
|Kayshon Boutte
|WR
|Patriots
|Bengals
|36
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Chiefs
|37
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Browns
|38
|Andrei Iosivas
|WR
|Bengals
|Patriots
|39
|Jayden Higgins
|WR
|Texans
|Bills
|40
|Parker Washington
|WR
|Jaguars
|Cardinals
|41
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Steelers
|42
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Raiders
|43
|Greg Dortch
|WR
|Cardinals
|Jaguars
|44
|Sterling Shepard
|WR
|Buccaneers
|Rams
|45
|Luther Burden
|WR
|Bears
|Steelers
|46
|Tez Johnson
|WR
|Buccaneers
|Rams
|47
|Adonai Mitchell
|WR
|Jets
|Ravens
|48
|Rashid Shaheed
|WR
|Seahawks
|Titans
|49
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Seahawks
|50
|KhaDarel Hodge
|WR
|Falcons
|Saints
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Jaguars
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Browns
|3
|George Kittle
|TE
|49ers
|Panthers
|4
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Chiefs
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Colts
|6
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Cowboys
|7
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Saints
|8
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Bills
|9
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Jets
|10
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Eagles
|11
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Falcons
|12
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Bengals
|13
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|Rams
|14
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Lions
|15
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Raiders
|16
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Ravens
|17
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Cardinals
|18
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Titans
|19
|Brock Wright
|TE
|Lions
|Giants
|20
|Colston Loveland
|TE
|Bears
|Steelers
|21
|Noah Fant
|TE
|Bengals
|Patriots
|22
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Packers
|23
|Dawson Knox
|TE
|Bills
|Texans
|24
|David Njoku
|TE
|Browns
|Raiders
|25
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Seahawks
