Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 5 of 2025 season

Below are my Week 5, 2025 positional ranks for PPR leagues.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Josh Allen QB Bills Patriots 2 Justin Fields QB Jets Cowboys 3 Justin Herbert QB Chargers Commanders 4 Jalen Hurts QB Eagles Broncos 5 Jayden Daniels QB Commanders Chargers 6 Patrick Mahomes QB Chiefs Jaguars 7 Drake Maye QB Patriots Bills 8 Kyler Murray QB Cardinals Titans 9 Daniel Jones QB Colts Raiders 10 Jared Goff QB Lions Bengals 11 Dak Prescott QB Cowboys Jets 12 Brock Purdy QB 49ers Rams 13 C.J. Stroud QB Texans Ravens 14 Jaxson Dart QB Giants Saints 15 Baker Mayfield QB Buccaneers Seahawks 16 Matthew Stafford QB Rams 49ers 17 Bo Nix QB Broncos Eagles 18 Tua Tagovailoa QB Dolphins Panthers 19 Trevor Lawrence QB Jaguars Chiefs 20 Bryce Young QB Panthers Dolphins 21 Sam Darnold QB Seahawks Buccaneers 22 Jake Browning QB Bengals Lions 23 Geno Smith QB Raiders Colts 24 Spencer Rattler QB Saints Giants 25 Carson Wentz QB Vikings Browns

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jonathan Taylor RB Colts Raiders 2 Jahmyr Gibbs RB Lions Bengals 3 Christian McCaffrey RB 49ers Rams 4 James Cook RB Bills Patriots 5 De’Von Achane RB Dolphins Panthers 6 Omarion Hampton RB Chargers Commanders 7 Saquon Barkley RB Eagles Broncos 8 Breece Hall RB Jets Cowboys 9 Bucky Irving RB Buccaneers Seahawks 10 Javonte Williams RB Cowboys Jets 11 Quinshon Judkins RB Browns Vikings 12 Cam Skattebo RB Giants Saints 13 Alvin Kamara RB Saints Giants 14 Kyren Williams RB Rams 49ers 15 Ashton Jeanty RB Raiders Colts 16 Trey Benson RB Cardinals Titans 17 Chuba Hubbard RB Panthers Dolphins 18 Kenneth Walker RB Seahawks Buccaneers 19 Derrick Henry RB Ravens Texans 20 David Montgomery RB Lions Bengals 21 Travis Etienne RB Jaguars Chiefs 22 Woody Marks RB Texans Ravens 23 Chase Brown RB Bengals Lions 24 Jordan Mason RB Vikings Browns 25 Tony Pollard RB Titans Cardinals 26 J.K. Dobbins RB Broncos Eagles 27 TreVeyon Henderson RB Patriots Bills 28 Nick Chubb RB Texans Ravens 29 Zach Charbonnet RB Seahawks Buccaneers 30 RJ Harvey RB Broncos Eagles 31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bills 32 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Chargers 33 Kareem Hunt RB Chiefs Jaguars 34 Isiah Pacheco RB Chiefs Jaguars 35 Rachaad White RB Buccaneers Seahawks 36 Justice Hill RB Ravens Texans 37 Isaiah Davis RB Jets Cowboys 38 Kendre Miller RB Saints Giants 39 Blake Corum RB Rams 49ers 40 Rico Dowdle RB Panthers Dolphins 41 Emari Demercado RB Cardinals Titans 42 Devin Singletary RB Giants Saints 43 Bhayshul Tuten RB Jaguars Chiefs 44 Ollie Gordon RB Dolphins Panthers 45 Chris Rodriguez RB Commanders Chargers 46 Brian Robinson RB 49ers Rams 47 Brashard Smith RB Chiefs Jaguars 48 Miles Sanders RB Cowboys Jets 49 Antonio Gibson RB Patriots Bills 50 Zavier Scott RB Vikings Browns

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Puka Nacua WR Rams 49ers 2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bengals 3 Nico Collins WR Texans Ravens 4 Justin Jefferson WR Vikings Browns 5 Garrett Wilson WR Jets Cowboys 6 George Pickens WR Cowboys Jets 7 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Buccaneers 8 Quentin Johnston WR Chargers Commanders 9 Davante Adams WR Rams 49ers 10 Ja’Marr Chase WR Bengals Lions 11 Emeka Egbuka WR Buccaneers Seahawks 12 Xavier Worthy WR Chiefs Jaguars 13 Tetairoa McMillan WR Panthers Dolphins 14 Jaylen Waddle WR Dolphins Panthers 15 Keenan Allen WR Chargers Commanders 16 Deebo Samuel WR Commanders Chargers 17 Jakobi Meyers WR Raiders Colts 18 Zay Flowers WR Ravens Texans 19 Chris Godwin WR Buccaneers Seahawks 20 Chris Olave WR Saints Giants 21 Brian Thomas WR Jaguars Chiefs 22 A.J. Brown WR Eagles Broncos 23 Courtland Sutton WR Broncos Eagles 24 Michael Pittman WR Colts Raiders 25 Marvin Harrison WR Cardinals Titans 26 Ladd McConkey WR Chargers Commanders 27 Stefon Diggs WR Patriots Bills 28 Jameson Williams WR Lions Bengals 29 Terry McLaurin WR Commanders Chargers 30 Tee Higgins WR Bengals Lions 31 Jordan Addison WR Vikings Browns 32 Jauan Jennings WR 49ers Rams 33 Ricky Pearsall WR 49ers Rams 34 DeVonta Smith WR Eagles Broncos 35 Elic Ayomanor WR Titans Cardinals 36 Troy Franklin WR Broncos Eagles 37 Khalil Shakir WR Bills Patriots 38 Calvin Ridley WR Titans Cardinals 39 Cooper Kupp WR Seahawks Buccaneers 40 Jerry Jeudy WR Browns Vikings 41 Keon Coleman WR Bills Patriots 42 Tre Tucker WR Raiders Colts 43 Rashid Shaheed WR Saints Giants 44 Christian Kirk WR Texans Ravens 45 Darius Slayton WR Giants Saints 46 Wan’Dale Robinson WR Giants Saints 47 Malik Washington WR Dolphins Panthers 48 Travis Hunter WR Jaguars Chiefs 49 Marvin Mims WR Broncos Eagles 50 Jalen Tolbert WR Cowboys Jets

TE Rankings