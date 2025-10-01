 Skip navigation
Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 5 of 2025 season

  
Published October 1, 2025 11:18 AM
Below are my Week 5, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Josh Allen QB Bills Patriots
2 Justin Fields QB Jets Cowboys
3 Justin Herbert QB Chargers Commanders
4 Jalen Hurts QB Eagles Broncos
5 Jayden Daniels QB Commanders Chargers
6 Patrick Mahomes QB Chiefs Jaguars
7 Drake Maye QB Patriots Bills
8 Kyler Murray QB Cardinals Titans
9 Daniel Jones QB Colts Raiders
10 Jared Goff QB Lions Bengals
11 Dak Prescott QB Cowboys Jets
12 Brock Purdy QB 49ers Rams
13 C.J. Stroud QB Texans Ravens
14 Jaxson Dart QB Giants Saints
15 Baker Mayfield QB Buccaneers Seahawks
16 Matthew Stafford QB Rams 49ers
17 Bo Nix QB Broncos Eagles
18 Tua Tagovailoa QB Dolphins Panthers
19 Trevor Lawrence QB Jaguars Chiefs
20 Bryce Young QB Panthers Dolphins
21 Sam Darnold QB Seahawks Buccaneers
22 Jake Browning QB Bengals Lions
23 Geno Smith QB Raiders Colts
24 Spencer Rattler QB Saints Giants
25 Carson Wentz QB Vikings Browns

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jonathan Taylor RB Colts Raiders
2 Jahmyr Gibbs RB Lions Bengals
3 Christian McCaffrey RB 49ers Rams
4 James Cook RB Bills Patriots
5 De’Von Achane RB Dolphins Panthers
6 Omarion Hampton RB Chargers Commanders
7 Saquon Barkley RB Eagles Broncos
8 Breece Hall RB Jets Cowboys
9 Bucky Irving RB Buccaneers Seahawks
10 Javonte Williams RB Cowboys Jets
11 Quinshon Judkins RB Browns Vikings
12 Cam Skattebo RB Giants Saints
13 Alvin Kamara RB Saints Giants
14 Kyren Williams RB Rams 49ers
15 Ashton Jeanty RB Raiders Colts
16 Trey Benson RB Cardinals Titans
17 Chuba Hubbard RB Panthers Dolphins
18 Kenneth Walker RB Seahawks Buccaneers
19 Derrick Henry RB Ravens Texans
20 David Montgomery RB Lions Bengals
21 Travis Etienne RB Jaguars Chiefs
22 Woody Marks RB Texans Ravens
23 Chase Brown RB Bengals Lions
24 Jordan Mason RB Vikings Browns
25 Tony Pollard RB Titans Cardinals
26 J.K. Dobbins RB Broncos Eagles
27 TreVeyon Henderson RB Patriots Bills
28 Nick Chubb RB Texans Ravens
29 Zach Charbonnet RB Seahawks Buccaneers
30 RJ Harvey RB Broncos Eagles
31 Rhamondre Stevenson RB Patriots Bills
32 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Chargers
33 Kareem Hunt RB Chiefs Jaguars
34 Isiah Pacheco RB Chiefs Jaguars
35 Rachaad White RB Buccaneers Seahawks
36 Justice Hill RB Ravens Texans
37 Isaiah Davis RB Jets Cowboys
38 Kendre Miller RB Saints Giants
39 Blake Corum RB Rams 49ers
40 Rico Dowdle RB Panthers Dolphins
41 Emari Demercado RB Cardinals Titans
42 Devin Singletary RB Giants Saints
43 Bhayshul Tuten RB Jaguars Chiefs
44 Ollie Gordon RB Dolphins Panthers
45 Chris Rodriguez RB Commanders Chargers
46 Brian Robinson RB 49ers Rams
47 Brashard Smith RB Chiefs Jaguars
48 Miles Sanders RB Cowboys Jets
49 Antonio Gibson RB Patriots Bills
50 Zavier Scott RB Vikings Browns

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Puka Nacua WR Rams 49ers
2 Amon-Ra St. Brown WR Lions Bengals
3 Nico Collins WR Texans Ravens
4 Justin Jefferson WR Vikings Browns
5 Garrett Wilson WR Jets Cowboys
6 George Pickens WR Cowboys Jets
7 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Buccaneers
8 Quentin Johnston WR Chargers Commanders
9 Davante Adams WR Rams 49ers
10 Ja’Marr Chase WR Bengals Lions
11 Emeka Egbuka WR Buccaneers Seahawks
12 Xavier Worthy WR Chiefs Jaguars
13 Tetairoa McMillan WR Panthers Dolphins
14 Jaylen Waddle WR Dolphins Panthers
15 Keenan Allen WR Chargers Commanders
16 Deebo Samuel WR Commanders Chargers
17 Jakobi Meyers WR Raiders Colts
18 Zay Flowers WR Ravens Texans
19 Chris Godwin WR Buccaneers Seahawks
20 Chris Olave WR Saints Giants
21 Brian Thomas WR Jaguars Chiefs
22 A.J. Brown WR Eagles Broncos
23 Courtland Sutton WR Broncos Eagles
24 Michael Pittman WR Colts Raiders
25 Marvin Harrison WR Cardinals Titans
26 Ladd McConkey WR Chargers Commanders
27 Stefon Diggs WR Patriots Bills
28 Jameson Williams WR Lions Bengals
29 Terry McLaurin WR Commanders Chargers
30 Tee Higgins WR Bengals Lions
31 Jordan Addison WR Vikings Browns
32 Jauan Jennings WR 49ers Rams
33 Ricky Pearsall WR 49ers Rams
34 DeVonta Smith WR Eagles Broncos
35 Elic Ayomanor WR Titans Cardinals
36 Troy Franklin WR Broncos Eagles
37 Khalil Shakir WR Bills Patriots
38 Calvin Ridley WR Titans Cardinals
39 Cooper Kupp WR Seahawks Buccaneers
40 Jerry Jeudy WR Browns Vikings
41 Keon Coleman WR Bills Patriots
42 Tre Tucker WR Raiders Colts
43 Rashid Shaheed WR Saints Giants
44 Christian Kirk WR Texans Ravens
45 Darius Slayton WR Giants Saints
46 Wan’Dale Robinson WR Giants Saints
47 Malik Washington WR Dolphins Panthers
48 Travis Hunter WR Jaguars Chiefs
49 Marvin Mims WR Broncos Eagles
50 Jalen Tolbert WR Cowboys Jets

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Titans
2 Brock Bowers TE Raiders Colts
3 Jake Ferguson TE Cowboys Jets
4 Tyler Warren TE Colts Raiders
5 Sam LaPorta TE Lions Bengals
6 Hunter Henry TE Patriots Bills
7 Travis Kelce TE Chiefs Jaguars
8 T.J. Hockenson TE Vikings Browns
9 Juwan Johnson TE Saints Giants
10 Brenton Strange TE Jaguars Chiefs
11 Dallas Goedert TE Eagles Broncos
12 Mark Andrews TE Ravens Texans
13 Mason Taylor TE Jets Cowboys
14 David Njoku TE Browns Vikings
15 Zach Ertz TE Commanders Chargers
16 Dalton Kincaid TE Bills Patriots
17 Harold Fannin TE Browns Vikings
18 Dalton Schultz TE Texans Ravens
19 Darren Waller TE Dolphins Panthers
20 Theo Johnson TE Giants Saints
21 Jake Tonges TE 49ers Rams
22 Evan Engram TE Broncos Eagles
23 Chig Okonkwo TE Titans Cardinals
24 Isaiah Likely TE Ravens Texans
25 Oronde Gadsden TE Chargers Commanders

