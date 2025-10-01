Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 5 of 2025 season
Published October 1, 2025 11:18 AM
Texans' Marks has potential to reach RB1 ranks
The Fantasy Football Happy Hour Crew analyzes Houston Texans running back Woody Marks' incredible performance in Week 4, detailing why he'll be a popular target on the waiver wire.
Below are my Week 5, 2025 positional ranks for PPR leagues.
As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.
And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.
Let’s get to it.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Josh Allen
|QB
|Bills
|Patriots
|2
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Cowboys
|3
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Commanders
|4
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Broncos
|5
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Chargers
|6
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Jaguars
|7
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Bills
|8
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Titans
|9
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Raiders
|10
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Bengals
|11
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Jets
|12
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Rams
|13
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Ravens
|14
|Jaxson Dart
|QB
|Giants
|Saints
|15
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Seahawks
|16
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|49ers
|17
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Eagles
|18
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Panthers
|19
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Chiefs
|20
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Dolphins
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Buccaneers
|22
|Jake Browning
|QB
|Bengals
|Lions
|23
|Geno Smith
|QB
|Raiders
|Colts
|24
|Spencer Rattler
|QB
|Saints
|Giants
|25
|Carson Wentz
|QB
|Vikings
|Browns
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Raiders
|2
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Bengals
|3
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Rams
|4
|James Cook
|RB
|Bills
|Patriots
|5
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Panthers
|6
|Omarion Hampton
|RB
|Chargers
|Commanders
|7
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Broncos
|8
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Cowboys
|9
|Bucky Irving
|RB
|Buccaneers
|Seahawks
|10
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Jets
|11
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Vikings
|12
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Saints
|13
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Giants
|14
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|49ers
|15
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Colts
|16
|Trey Benson
|RB
|Cardinals
|Titans
|17
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Dolphins
|18
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Buccaneers
|19
|Derrick Henry
|RB
|Ravens
|Texans
|20
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Bengals
|21
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Chiefs
|22
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Ravens
|23
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Lions
|24
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Browns
|25
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Cardinals
|26
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Eagles
|27
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Bills
|28
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Ravens
|29
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Buccaneers
|30
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Eagles
|31
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Bills
|32
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Chargers
|33
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Jaguars
|34
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Jaguars
|35
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Seahawks
|36
|Justice Hill
|RB
|Ravens
|Texans
|37
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Cowboys
|38
|Kendre Miller
|RB
|Saints
|Giants
|39
|Blake Corum
|RB
|Rams
|49ers
|40
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Dolphins
|41
|Emari Demercado
|RB
|Cardinals
|Titans
|42
|Devin Singletary
|RB
|Giants
|Saints
|43
|Bhayshul Tuten
|RB
|Jaguars
|Chiefs
|44
|Ollie Gordon
|RB
|Dolphins
|Panthers
|45
|Chris Rodriguez
|RB
|Commanders
|Chargers
|46
|Brian Robinson
|RB
|49ers
|Rams
|47
|Brashard Smith
|RB
|Chiefs
|Jaguars
|48
|Miles Sanders
|RB
|Cowboys
|Jets
|49
|Antonio Gibson
|RB
|Patriots
|Bills
|50
|Zavier Scott
|RB
|Vikings
|Browns
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Puka Nacua
|WR
|Rams
|49ers
|2
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Bengals
|3
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Ravens
|4
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Browns
|5
|Garrett Wilson
|WR
|Jets
|Cowboys
|6
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Jets
|7
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Buccaneers
|8
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Commanders
|9
|Davante Adams
|WR
|Rams
|49ers
|10
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Lions
|11
|Emeka Egbuka
|WR
|Buccaneers
|Seahawks
|12
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Jaguars
|13
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Dolphins
|14
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Panthers
|15
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Commanders
|16
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Chargers
|17
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Colts
|18
|Zay Flowers
|WR
|Ravens
|Texans
|19
|Chris Godwin
|WR
|Buccaneers
|Seahawks
|20
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Giants
|21
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Chiefs
|22
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Broncos
|23
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Eagles
|24
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Raiders
|25
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Titans
|26
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Commanders
|27
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Bills
|28
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Bengals
|29
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Chargers
|30
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Lions
|31
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Browns
|32
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Rams
|33
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Rams
|34
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Broncos
|35
|Elic Ayomanor
|WR
|Titans
|Cardinals
|36
|Troy Franklin
|WR
|Broncos
|Eagles
|37
|Khalil Shakir
|WR
|Bills
|Patriots
|38
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Cardinals
|39
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Buccaneers
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Vikings
|41
|Keon Coleman
|WR
|Bills
|Patriots
|42
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Colts
|43
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Giants
|44
|Christian Kirk
|WR
|Texans
|Ravens
|45
|Darius Slayton
|WR
|Giants
|Saints
|46
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Saints
|47
|Malik Washington
|WR
|Dolphins
|Panthers
|48
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Chiefs
|49
|Marvin Mims
|WR
|Broncos
|Eagles
|50
|Jalen Tolbert
|WR
|Cowboys
|Jets
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Titans
|2
|Brock Bowers
|TE
|Raiders
|Colts
|3
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Jets
|4
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Raiders
|5
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Bengals
|6
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Bills
|7
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Jaguars
|8
|T.J. Hockenson
|TE
|Vikings
|Browns
|9
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Giants
|10
|Brenton Strange
|TE
|Jaguars
|Chiefs
|11
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Broncos
|12
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Texans
|13
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Cowboys
|14
|David Njoku
|TE
|Browns
|Vikings
|15
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Chargers
|16
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Patriots
|17
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Vikings
|18
|Dalton Schultz
|TE
|Texans
|Ravens
|19
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Panthers
|20
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Saints
|21
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Rams
|22
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Eagles
|23
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Cardinals
|24
|Isaiah Likely
|TE
|Ravens
|Texans
|25
|Oronde Gadsden
|TE
|Chargers
|Commanders
Mentions
NFL Houston Texans Las Vegas Raiders Carolina Panthers Green Bay Packers Philadelphia Eagles Washington Commanders Indianapolis Colts Tampa Bay Buccaneers Cleveland Browns Buffalo Bills Cincinnati Bengals Chicago Bears Minnesota Vikings Tennessee Titans Pittsburgh Steelers New Orleans Saints Baltimore Ravens New England Patriots Detroit Lions New York Jets Jacksonville Jaguars New York Giants Miami Dolphins Dallas Cowboys Kansas City Chiefs Los Angeles Chargers Arizona Cardinals Denver Broncos San Francisco 49ers Seattle Seahawks Los Angeles Rams Atlanta Falcons Matthew Berry