2026 London Marathon Results

2026 London Marathon top 10 and notable results.
Men’s Wheelchair
1. Marcel Hug (SUI) -- 1:24:13
2. Luo Xingchuan (CHN) -- 1:28:46
3. David Weir (GBR) -- 1:29:23
4. Tomoki Suzuki (JPN) -- 1:30:05
5. Jetze Plat (NED) -- 1:31:04
6. Sho Watanabe (JPN) -- 1:31:42
7. Hiroki Kishizawa (JPN) -- 1:31:43
8. Evan Correll (USA) -- 1:32:03
9. Geert Schipper (NED) -- 1:33:53
10. Ludwig Malter (AUT) -- 1:33:54
Women’s Wheelchair
1. Catherine Debrunner (SUI) -- 1:38:29
2. Tatyana McFadden (USA) -- 1:38:34
3. Manuela Schar (SUI) -- 1:41:21
4. Tian Yajuan (CHN) -- 1:46:59
5. Zhou Zhaoqian (CHN) -- 1:46:59
6. Tsubasa Nakamine (JPN) -- 1:47:01
7. Madison de Rozario (AUS) -- 1:47:01
8. Vanessa de Souza (BRA) -- 1:47:01
9. Patricia Eachus (SUI) -- 1:48:00
10. Christie Dawes (AUS) -- 1:48:38