MILAN CORTINA WINTER PARALYMPICS LISTINGS
NBC, Peacock, NBC Sports Digital Platforms, and Versant’s CNBC and USA Network
– Subject to Change –
- These listings, which are subject to change, offer daily highlights of the Milan Cortina 2026 Paralympic Winter Games programming on NBC, Peacock, NBCUniversal’s digital platforms, and Versant’s CNBC and USA Network.
- All times listed below are in ET.
- For the latest comprehensive Winter Paralympic TV schedule information, please click here.
- Peacock will be the U.S. streaming home of the Milan Cortina Winter Paralympics, providing fans with the most-comprehensive Winter Paralympic destination in U.S. media history. The service will stream every sport and event, including all 79 medal events across six sports, and will feature all linear programming, full-event replays, originals, clips, and more. NBCParalympics.com and the NBC Sports app will provide streaming coverage via authentication.
- For more information about NBC Sports, its releases and latest news, please visit NBCSports.com/PressBox. A complete archive of Milan Cortina 2026 Winter Paralympics press releases can be found here.
- During the Milan Cortina Winter Paralympics, please visit https://www.nbcolympics.com/schedule/topic/paralympics for the most complete daily listings.
FRIDAY, MARCH 6 (DAY 0)
USA NETWORK
1:30 p.m.-4 p.m.
Opening Ceremony (LIVE)
SATURDAY, MARCH 7 (DAY 1)
NBC
8 p.m.-8:30 p.m.
Opening Ceremony*
8:30 p.m.-9 p.m.
Alpine Skiing Sitting – Men’s Downhill
9 p.m.-10 p.m.
Biathlon – Women’s & Men’s 7.5km Sprint
CNBC
4 a.m.-5:15 a.m.
Sitting Biathlon – Men’s & Women’s 7.5km Sprint (LIVE)
5:15 a.m.- 6:30 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Downhill (LIVE)
6:30 a.m.- 8:20 a.m.
Biathlon – Men’s & Women’s 7.5km Sprint – Standing & VI (LIVE)
8:35 a.m.- 10:15 a.m.
Wheelchair Curling Mixed Doubles – United States vs. South Korea (LIVE)
10:15 a.m.-11:00 a.m.
Alpine Skiing – Men’s & Women’s Downhill
11:05 a.m.-1:00 p.m.
Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Italy (LIVE)
SUNDAY, MARCH 8 (DAY 2)
NBC
12:30 p.m.-2 p.m.
Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Italy
2 p.m.-2:30 p.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals
CNBC
5 a.m.-6:20 a.m.
Biathlon Sitting – Men’s & Women’s 12.5km Individual (LIVE)
6:20 a.m.-7:55 a.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals (LIVE)
7:55 a.m.-9:45 a.m.
Biathlon – Men’s & Women’s 12.5km Individual – Standing & VI (LIVE)
9:45 a.m.-11:15 a.m.
Wheelchair Curling Mixed Doubles – United States vs. Italy (LIVE)
11:15 a.m.-11:45 a.m.
Biathlon Sitting – Women’s 12.5km Individual*
11:45 a.m.-12 p.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals*
MONDAY, MARCH 9 (DAY 3)
USA NETWORK
5 a.m.-7:30 a.m.
Alpine Skiing – Men’s & Women’s Super G (LIVE)
7:30 a.m.- 8:30 a.m.
Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. Switzerland
8:35 a.m.- 10:30 a.m.
Sled Hockey Qualifying Round – Czechia vs. Slovakia (LIVE)
10:30 a.m.-11:15 a.m.
Mixed Doubles Wheelchair Curling – United States vs. China (LIVE)
11:15 a.m.-12 p.m.
Sitting Alpine Skiing – Women’s & Men’s Super G*
12:05 a.m.-2 p.m.
Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Germany (LIVE)
TUESDAY, MARCH 10 (DAY 4)
USA NETWORK
4 a.m.-5:10 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Combined, Super G (LIVE)
5:10 a.m.-6:35 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Qualifying (LIVE)
6:45 a.m.-7:15 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Combined, Super G
7:15 a.m.-8:30 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Semifinals & Final (LIVE)
8:35 a.m.-10:30 a.m.
Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. China (LIVE)
10:30 a.m.-11 a.m.
Alpine Skiing – Men’s & Women’s Combined, Slalom
11 a.m.-11:30 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Finals
WEDNESDAY, MARCH 11 (DAY 5)
USA NETWORK
4 a.m.-4:45 a.m.
Alpine Skiing – Men’s & Women’s Combined, Slalom*
4:45 a.m.-6 a.m.
Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 10km (LIVE)
6 a.m.-6:30 a.m.
Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. South Korea (LIVE)
6:30 a.m.-8:45 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s 10km – Standing & VI (LIVE)
8:45 a.m.-9:30 a.m.
Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 10km*
9:35 a.m.-11:15 a.m.
Mixed Doubles Wheelchair Curling – Final (LIVE)
11:15 a.m.-11:30 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s 10km – VI*
THURSDAY, MARCH 12 (DAY 6)
USA NETWORK
4 a.m.-5:20 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, First Run (LIVE)
5:30 a.m.-7:30 a.m.
Mixed Doubles Wheelchair Curling – Final*
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, Final Run (LIVE)
8:35 a.m.-11 a.m.
Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. Norway (LIVE)
11 a.m.-11:30 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, Final Run*
FRIDAY, MARCH 13 (DAY 7)
USA NETWORK
4 a.m.-5:50 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom, First Run (LIVE)
5:50 a.m.-7:30 a.m.
Mixed Team Wheelchair Curling – Semifinal (LIVE)
7:30 a.m.-8:30 a.m.
Biathlon – Men’s & Woman’s Sprint Pursuit Finals (LIVE)
8:30 a.m.-9:10 a.m.
Sitting Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom, Final Run (LIVE)
9:10 a.m.-9:25 a.m.
Biathlon – Men’s & Women’s Sprint Pursuit Finals – VI (LIVE)
9:35 a.m.-11:30 a.m.
Sled Hockey – Semifinal (LIVE)
SATURDAY, MARCH 14 (DAY 8)
NBC
8 p.m.-9 p.m.
TBD
9 p.m.-10 p.m.
TBD
CNBC
4 a.m.-5 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom, First Run (LIVE)
5 a.m.-5:45 a.m.
Cross Country – Mixed 4x2.5km Relay (LIVE)
5:45 a.m.-6:25 a.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, First Runs (LIVE)
6:25 a.m.-7 a.m.
Cross Country – Open 4x2.5km Relay (LIVE)
7 a.m.-8:15 a.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, Final Runs (LIVE)
8:15 a.m.-9:05 a.m.
Alpine Skiing – Women’s Slalom, Final Run (LIVE)
9:15 a.m.-10 a.m.
Cross Country – Mixed 4x2.5km Relay*
10:05 a.m.-12:30 p.m.
Mixed Team Wheelchair Curling – Final (LIVE)
12:30 p.m.-1 p.m.
Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, Final Runs*
SUNDAY, MARCH 15 (DAY 9)
NBC
11:05 a.m.-1 p.m.
Sled Hockey – Final (LIVE)
CNBC
4 a.m.-5:15 a.m.
Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 20km (LIVE)
5:15 a.m.-5:40 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom, First Run (LIVE)
5:40 a.m.-6:35 a.m.
Standing Cross Country – Men’s & Women’s 20km (LIVE)
6:45 a.m.-8:15 a.m.
Cross Country – Men’s & Women’s 20km – VI (LIVE)
8:15 a.m.-9 a.m.
Sled Hockey – Bronze Medal Game (LIVE)
9 a.m.-10 a.m.
Alpine Skiing – Men’s Slalom, Final Run
10 a.m.-11 a.m.
Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 20km*
3:30 p.m.-6 p.m.
Closing Ceremony (LIVE)
*Replay
--MILAN CORTINA 2026 PARALYMPIC WINTER GAMES--