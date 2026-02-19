MILAN CORTINA WINTER PARALYMPICS LISTINGS

 Skip navigation
2024 Paris Olympics
2024 Paris Paralympics
Premier League
NFL
Horse Racing
Rotoworld

Latest Releases

Milan Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2026 MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS ON NBC, PEACOCK, USA NETWORK, AND CNBC ON WEDNESDAY, FEB. 18
Milan Logo - Press Box.png
MIKAELA SHIFFRIN AIMS FOR GOLD IN THE SLALOM TONIGHT ON “PRIMETIME IN MILAN” AT 8 P.M. ET/PT ON NBC AND PEACOCK
Milan Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2026 MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS ON NBC, PEACOCK, USA NETWORK, AND CNBC ON TUESDAY, FEB. 17

2024 Paris Olympics

Paris Logo - Press Box.png
NBCUNIVERSAL WINS FIVE PRESTIGIOUS IOC OLYMPIC GOLDEN RINGS AWARDS FOR PRESENTATION OF OLYMPIC GAMES PARIS 2024
Paris Logo - Press Box.png
TRÈS MAGNIFIQUE! NBCUNIVERSAL’S PRESENTATION OF SPECTACULAR PARIS OLYMPICS DOMINATES MEDIA LANDSCAPE ACROSS ALL PLATFORMS
Paris Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2024 PARIS OLYMPICS ON NBC, PEACOCK AND PLATFORMS OF NBCUNIVERSAL, AUG. 11

Premier League

NBC Sports - PressBox.png
SECOND-PLACE MANCHESTER CITY VISIT SIXTH-PLACE LIVERPOOL THIS SUNDAY, FEB. 8, AT 11:30 A.M. ET ON PEACOCK, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
NBC Sports - PressBox.png
TOTTENHAM HOTSPUR HOST MANCHESTER CITY THIS SUNDAY, FEB. 1, AT 11:30 A.M. ET ON PEACOCK AND NBCSN, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
NBC Sports - PressBox.png
FIRST-PLACE ARSENAL HOST MANCHESTER UNITED THIS SUNDAY, JAN. 25, AT 11:30 A.M. ET EXCLUSIVELY ON PEACOCK, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
2024 Paris Olympics
2024 Paris Paralympics
Premier League
NFL
Horse Racing
Rotoworld

Latest Releases

Milan Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2026 MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS ON NBC, PEACOCK, USA NETWORK, AND CNBC ON WEDNESDAY, FEB. 18
Milan Logo - Press Box.png
MIKAELA SHIFFRIN AIMS FOR GOLD IN THE SLALOM TONIGHT ON “PRIMETIME IN MILAN” AT 8 P.M. ET/PT ON NBC AND PEACOCK
Milan Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2026 MILAN CORTINA WINTER OLYMPICS ON NBC, PEACOCK, USA NETWORK, AND CNBC ON TUESDAY, FEB. 17

2024 Paris Olympics

Paris Logo - Press Box.png
NBCUNIVERSAL WINS FIVE PRESTIGIOUS IOC OLYMPIC GOLDEN RINGS AWARDS FOR PRESENTATION OF OLYMPIC GAMES PARIS 2024
Paris Logo - Press Box.png
TRÈS MAGNIFIQUE! NBCUNIVERSAL’S PRESENTATION OF SPECTACULAR PARIS OLYMPICS DOMINATES MEDIA LANDSCAPE ACROSS ALL PLATFORMS
Paris Logo - Press Box.png
NOTES & QUOTES -- 2024 PARIS OLYMPICS ON NBC, PEACOCK AND PLATFORMS OF NBCUNIVERSAL, AUG. 11

Premier League

NBC Sports - PressBox.png
SECOND-PLACE MANCHESTER CITY VISIT SIXTH-PLACE LIVERPOOL THIS SUNDAY, FEB. 8, AT 11:30 A.M. ET ON PEACOCK, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
NBC Sports - PressBox.png
TOTTENHAM HOTSPUR HOST MANCHESTER CITY THIS SUNDAY, FEB. 1, AT 11:30 A.M. ET ON PEACOCK AND NBCSN, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
NBC Sports - PressBox.png
FIRST-PLACE ARSENAL HOST MANCHESTER UNITED THIS SUNDAY, JAN. 25, AT 11:30 A.M. ET EXCLUSIVELY ON PEACOCK, HEADLINING THIS WEEKEND’S PREMIER LEAGUE COVERAGE
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

MILAN CORTINA WINTER PARALYMPICS LISTINGS

Published February 19, 2026 09:16 AM

NBC, Peacock, NBC Sports Digital Platforms, and Versant’s CNBC and USA Network

– Subject to Change –

  • These listings, which are subject to change, offer daily highlights of the Milan Cortina 2026 Paralympic Winter Games programming on NBC, Peacock, NBCUniversal’s digital platforms, and Versant’s CNBC and USA Network.
  • All times listed below are in ET.
  • For the latest comprehensive Winter Paralympic TV schedule information, please click here.
  • Peacock will be the U.S. streaming home of the Milan Cortina Winter Paralympics, providing fans with the most-comprehensive Winter Paralympic destination in U.S. media history. The service will stream every sport and event, including all 79 medal events across six sports, and will feature all linear programming, full-event replays, originals, clips, and more. NBCParalympics.com and the NBC Sports app will provide streaming coverage via authentication.
  • For more information about NBC Sports, its releases and latest news, please visit NBCSports.com/PressBox. A complete archive of Milan Cortina 2026 Winter Paralympics press releases can be found here.
  • During the Milan Cortina Winter Paralympics, please visit https://www.nbcolympics.com/schedule/topic/paralympics for the most complete daily listings.

FRIDAY, MARCH 6 (DAY 0)

USA NETWORK

1:30 p.m.-4 p.m.

Opening Ceremony (LIVE)

SATURDAY, MARCH 7 (DAY 1)

NBC

8 p.m.-8:30 p.m.

Opening Ceremony*

8:30 p.m.-9 p.m.

Alpine Skiing Sitting – Men’s Downhill

9 p.m.-10 p.m.

Biathlon – Women’s & Men’s 7.5km Sprint

CNBC

4 a.m.-5:15 a.m.

Sitting Biathlon – Men’s & Women’s 7.5km Sprint (LIVE)

5:15 a.m.- 6:30 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Downhill (LIVE)

6:30 a.m.- 8:20 a.m.

Biathlon – Men’s & Women’s 7.5km Sprint – Standing & VI (LIVE)

8:35 a.m.- 10:15 a.m.

Wheelchair Curling Mixed Doubles – United States vs. South Korea (LIVE)

10:15 a.m.-11:00 a.m.

Alpine Skiing – Men’s & Women’s Downhill

11:05 a.m.-1:00 p.m.

Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Italy (LIVE)

SUNDAY, MARCH 8 (DAY 2)

NBC

12:30 p.m.-2 p.m.

Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Italy

2 p.m.-2:30 p.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals

CNBC

5 a.m.-6:20 a.m.

Biathlon Sitting – Men’s & Women’s 12.5km Individual (LIVE)

6:20 a.m.-7:55 a.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals (LIVE)

7:55 a.m.-9:45 a.m.

Biathlon – Men’s & Women’s 12.5km Individual – Standing & VI (LIVE)

9:45 a.m.-11:15 a.m.

Wheelchair Curling Mixed Doubles – United States vs. Italy (LIVE)

11:15 a.m.-11:45 a.m.

Biathlon Sitting – Women’s 12.5km Individual*

11:45 a.m.-12 p.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Snowboard Cross Finals*

MONDAY, MARCH 9 (DAY 3)

USA NETWORK

5 a.m.-7:30 a.m.

Alpine Skiing – Men’s & Women’s Super G (LIVE)

7:30 a.m.- 8:30 a.m.

Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. Switzerland

8:35 a.m.- 10:30 a.m.

Sled Hockey Qualifying Round – Czechia vs. Slovakia (LIVE)

10:30 a.m.-11:15 a.m.

Mixed Doubles Wheelchair Curling – United States vs. China (LIVE)

11:15 a.m.-12 p.m.

Sitting Alpine Skiing – Women’s & Men’s Super G*

12:05 a.m.-2 p.m.

Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. Germany (LIVE)

TUESDAY, MARCH 10 (DAY 4)

USA NETWORK

4 a.m.-5:10 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Combined, Super G (LIVE)

5:10 a.m.-6:35 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Qualifying (LIVE)

6:45 a.m.-7:15 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Combined, Super G

7:15 a.m.-8:30 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Semifinals & Final (LIVE)

8:35 a.m.-10:30 a.m.

Sled Hockey Qualifying Round – United States vs. China (LIVE)

10:30 a.m.-11 a.m.

Alpine Skiing – Men’s & Women’s Combined, Slalom

11 a.m.-11:30 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s Sprint Finals

WEDNESDAY, MARCH 11 (DAY 5)

USA NETWORK

4 a.m.-4:45 a.m.

Alpine Skiing – Men’s & Women’s Combined, Slalom*

4:45 a.m.-6 a.m.

Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 10km (LIVE)

6 a.m.-6:30 a.m.

Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. South Korea (LIVE)

6:30 a.m.-8:45 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s 10km – Standing & VI (LIVE)

8:45 a.m.-9:30 a.m.

Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 10km*

9:35 a.m.-11:15 a.m.

Mixed Doubles Wheelchair Curling – Final (LIVE)

11:15 a.m.-11:30 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s 10km – VI*

THURSDAY, MARCH 12 (DAY 6)

USA NETWORK

4 a.m.-5:20 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, First Run (LIVE)

5:30 a.m.-7:30 a.m.

Mixed Doubles Wheelchair Curling – Final*

7:30 a.m.-8:30 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, Final Run (LIVE)

8:35 a.m.-11 a.m.

Mixed Team Wheelchair Curling – United States vs. Norway (LIVE)

11 a.m.-11:30 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Giant Slalom, Final Run*

FRIDAY, MARCH 13 (DAY 7)

USA NETWORK

4 a.m.-5:50 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom, First Run (LIVE)

5:50 a.m.-7:30 a.m.

Mixed Team Wheelchair Curling – Semifinal (LIVE)

7:30 a.m.-8:30 a.m.

Biathlon – Men’s & Woman’s Sprint Pursuit Finals (LIVE)

8:30 a.m.-9:10 a.m.

Sitting Alpine Skiing – Men’s Giant Slalom, Final Run (LIVE)

9:10 a.m.-9:25 a.m.

Biathlon – Men’s & Women’s Sprint Pursuit Finals – VI (LIVE)

9:35 a.m.-11:30 a.m.

Sled Hockey – Semifinal (LIVE)

SATURDAY, MARCH 14 (DAY 8)

NBC

8 p.m.-9 p.m.

TBD

9 p.m.-10 p.m.

TBD

CNBC

4 a.m.-5 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Slalom, First Run (LIVE)

5 a.m.-5:45 a.m.

Cross Country – Mixed 4x2.5km Relay (LIVE)

5:45 a.m.-6:25 a.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, First Runs (LIVE)

6:25 a.m.-7 a.m.

Cross Country – Open 4x2.5km Relay (LIVE)

7 a.m.-8:15 a.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, Final Runs (LIVE)

8:15 a.m.-9:05 a.m.

Alpine Skiing – Women’s Slalom, Final Run (LIVE)

9:15 a.m.-10 a.m.

Cross Country – Mixed 4x2.5km Relay*

10:05 a.m.-12:30 p.m.

Mixed Team Wheelchair Curling – Final (LIVE)

12:30 p.m.-1 p.m.

Snowboarding – Men’s & Women’s Banked Slalom, Final Runs*

SUNDAY, MARCH 15 (DAY 9)

NBC

11:05 a.m.-1 p.m.

Sled Hockey – Final (LIVE)

CNBC

4 a.m.-5:15 a.m.

Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 20km (LIVE)

5:15 a.m.-5:40 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Slalom, First Run (LIVE)

5:40 a.m.-6:35 a.m.

Standing Cross Country – Men’s & Women’s 20km (LIVE)

6:45 a.m.-8:15 a.m.

Cross Country – Men’s & Women’s 20km – VI (LIVE)

8:15 a.m.-9 a.m.

Sled Hockey – Bronze Medal Game (LIVE)

9 a.m.-10 a.m.

Alpine Skiing – Men’s Slalom, Final Run

10 a.m.-11 a.m.

Sitting Cross Country – Men’s & Women’s 20km*

3:30 p.m.-6 p.m.

Closing Ceremony (LIVE)

*Replay

--MILAN CORTINA 2026 PARALYMPIC WINTER GAMES--