The Premier League is a fertile ground for European’s top talent.

That’s never been in doubt, and is on full display on the rosters of the 24 nations competing at EURO 2024.

[ MORE: EURO 2024 top players | Team power rankings ]

Led by — no surprise — England, the rosters of Denmark, Portugal, Belgium, and the Netherlands are thick with Premier League players.

Here’s a list of Premier League players at EURO 2024, listed alphabetically by national team.

Premier League players at EURO 2024

Albania

Armando Broja (Chelsea)

Thomas Strakosha (Brentford)

Austria

None

Belgium

Timothy Castagne (Fulham)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jeremy Doku (Manchester City)

Wout Faes (Leicester City)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Orel Mangala (Nottingham Forest)

Amadou Onana (Everton)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Youri Tielemans (Aston Villa)

Leandro Trossard (Arsenal)

Croatia

Josko Gvardiol (Manchester City)

Mateo Kovacic (Manchester City)

DOHA, QATAR - DECEMBER 01: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic and Luka Modric of Croatia celebrate after the team’s qualification to the knockout stages during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group F match between Croatia and Belgium at Ahmad Bin Ali Stadium on December 01, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Sarah Stier - FIFA/FIFA via Getty Images) FIFA via Getty Images

Czechia

Vladimir Coufal (West Ham)

Vitezslav Jaros (Liverpool)

Tomas Soucek (West Ham)

Denmark

Joachim Andersen (Crystal Palace)

Mikkel Damsgaard (Brentford)

Christian Eriksen (Manchester United)

Mads Hermansen (Leicester City)

Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Mathias Jensen (Brentford

Mathias Jorgensen (Brentford)

Christian Norgaard (Brentford)

England

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Jarrod Bowen (West Ham)

Lewis Dunk (Brighton)

Eberechi Eze (Crystal Palace)

Phil Foden (Manchester City)

Conor Gallagher (Chelsea)

Joe Gomez (Liverpool)

Anthony Gordon (Newcastle)

Marc Guehi (Crystal Palace)

Dean Henderson (Crystal Palace)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Cole Palmer (Chelsea)

Jordan Pickford (Everton)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Bukayo Saka (Arsenal)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Ivan Toney (Brentford)

Kieran Trippier (Newcastle)

Kyle Walker (Manchester City)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Adam Wharton (Crystal Palace)

France

Alphonse Areola (West Ham)

Ibrahima Konate (Liverpool)

BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 14: Roland Sallai of Hungary celebrate with Milos Kerkez and Dominik Szoboszlai after scoring a goal during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Hungary and Serbia at Puskas Arena on October 14, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images) Getty Images

William Saliba (Arsenal)

Georgia

None

Germany

Pascal Gross (Brighton)

Kai Havertz (Arsenal)

Denis Undav (Brighton)

Hungary

Milos Kerkez (Bournemouth)

Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Italy

Jorginho (Arsenal)

Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)

Netherlands

Nathan Ake (Manchester City)

Mark Flekken (Brentford)

Cody Gakpo (Liverpool)

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Ian Maatsen (Chelsea)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

Bart Verbruggen (Brighton)

Poland

Jan Bednarek (Southampton)

Jakub Kiwior (Arsenal)

Jakub Moder (Brighton)

Portugal

Jose Cancelo (Manchester City)

Diogo Dalot (Manchester United)

Ruben Dias (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Diogo Jota (Liverpool)

Pedro Neto (Wolves)

Matheus Nunes (Manchester City)

Joao Palhinha (Fulham)

Jose Sa (Wolves)

Nelson Semedo (Wolves)

Bernardo Silva (Manchester City)

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 19: Otavio Edmilson da Silva Monteiro of Portugal talks with Bernardo Silva and Bruno Fernandes during the UEFA EURO 2024 European qualifier match between Portugal and Iceland at Estadio Jose Alvalade on November 19, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images) Getty Images

Romania

Radu Dragusin (Tottenham Hotspur)

Serbia

Sasa Lukic (Fulham)

Djordje Petrovic (Chelsea)

Scotland

Ryan Christie (Bournemouth)

Billy Gilmour (Brighton)

John McGinn (Aston Villa)

Scott McTominay (Manchester United)

Andy Robertson (Liverpool)

Kieran Tierney (Arsenal)

Slovakia

Martin Dubravka (Newcastle)

Slovenia

None

Spain

Marc Cucurella (Chelsea)

David Raya (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Switzerland

Manuel Akanji (Manchester City)

Fabian Schar (Newcastle)

Turkey

Altay Bayindir (Manchester United)

Ukraine

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Vitalii Mykolenko (Everton)

Illia Zabarnyi (Bournemouth)

Oleksandr Zinchenko (Arsenal)