SuperMotocross Round 5, Glendale: Race Coverage, Live Updates
Three winners graced Victory Lane in the first four rounds of the 2026 SuperMotocross World Championship season, and that means Round 5 at State Farm Stadium could produce another unique winner.
Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.
Austin Forkner fitted with cast (broken hand)
Dilan Schwartz sidelined until Birmingham
Go time 🚦 #SupercrossLIVE #SMX pic.twitter.com/VuQpVXSidY— Supercross LIVE! (@SupercrossLIVE) February 7, 2026
Race Day Schedule
GLENDALE EVENT SCHEDULE (all times ET):
Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race:
Qualification
12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying 2
4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying 2
Evening Program
6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders