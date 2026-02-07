SuperMotocross Round 5, Glendale: Race Coverage, Live Updates

Three winners graced Victory Lane in the first four rounds of the 2026 SuperMotocross World Championship season, and that means Round 5 at State Farm Stadium could produce another unique winner.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

250 West Qualification Updates Coming Soon

Race Day Schedule

GLENDALE EVENT SCHEDULE (all times ET):

Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race:

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying 2

3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying 2

3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying 2

4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying 2

4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying 2

4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying 2

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies

7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders

9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders

