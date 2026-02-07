SuperMotocross Round 5, Glendale: Race Coverage, Live Updates

 Skip navigation
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

SX 2026 Rd 05 Glendale 250 Haiden Deegan track walk.jpg
SuperMotocross 2026 Round 5, Glendale 250 Qualification: Haiden Deegan narrowly edges Ryder DiFrancesco in Q1
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
MLB: New York Yankees at Texas Rangers
MLB Free Agent Tracker 2025-26: Yankees bringing back Paul Goldschmidt, Tigers land Framber Valdez
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
NASCAR: NASCAR Cup Series Championship
Spire Motorsports extends Carson Hocevar’s contract into the next decade

Top Clips

Screenshot_2026-02-07_123859.jpg
Mykolenko’s own goal gifts Fulham lead v. Everton
Screenshot_2026-02-07_124136.jpg
Dewsbury-Hall finds Everton’s equalizer v. Fulham
Screenshot_2026-02-07_123518.jpg
Leno’s own goal gifts Everton late 2-1 lead

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
MLB
NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

SX 2026 Rd 05 Glendale 250 Haiden Deegan track walk.jpg
SuperMotocross 2026 Round 5, Glendale 250 Qualification: Haiden Deegan narrowly edges Ryder DiFrancesco in Q1
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
MLB: New York Yankees at Texas Rangers
MLB Free Agent Tracker 2025-26: Yankees bringing back Paul Goldschmidt, Tigers land Framber Valdez
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
  • DJShortBW.jpg D.J. Short
    ,
NASCAR: NASCAR Cup Series Championship
Spire Motorsports extends Carson Hocevar’s contract into the next decade

Top Clips

Screenshot_2026-02-07_123859.jpg
Mykolenko’s own goal gifts Fulham lead v. Everton
Screenshot_2026-02-07_124136.jpg
Dewsbury-Hall finds Everton’s equalizer v. Fulham
Screenshot_2026-02-07_123518.jpg
Leno’s own goal gifts Everton late 2-1 lead

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
Favorites
Sign up to follow your favorites on all your devices.
Sign up

SuperMotocross Round 5, Glendale: Race Coverage, Live Updates

  • By
  • Dan Beaver,
  • By
  • Dan Beaver
  
Published February 7, 2026 01:06 PM

Three winners graced Victory Lane in the first four rounds of the 2026 SuperMotocross World Championship season, and that means Round 5 at State Farm Stadium could produce another unique winner.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

250 West Qualification Updates Coming Soon

Austin Forkner fitted with cast (broken hand)

Dilan Schwartz sidelined until Birmingham

Race Day Schedule

GLENDALE EVENT SCHEDULE (all times ET):

Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race:

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying 2

4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying 2

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies

7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

8:21 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:33 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:56 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders