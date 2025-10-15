Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 7 of 2025 season
Eye Darnold, Dart on waiver wire in Week 7
There are some intriguing potential additions on the Week 7 fantasy football waiver wire at the quarterback position.
Below are my Week 7, 2025 positional ranks for PPR leagues.
QB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Patrick Mahomes
|QB
|Chiefs
|Raiders
|2
|Jayden Daniels
|QB
|Commanders
|Cowboys
|3
|Dak Prescott
|QB
|Cowboys
|Commanders
|4
|Jalen Hurts
|QB
|Eagles
|Vikings
|5
|Baker Mayfield
|QB
|Buccaneers
|Lions
|6
|Drake Maye
|QB
|Patriots
|Titans
|7
|Caleb Williams
|QB
|Bears
|Saints
|8
|Daniel Jones
|QB
|Colts
|Chargers
|9
|Justin Herbert
|QB
|Chargers
|Colts
|10
|Justin Fields
|QB
|Jets
|Panthers
|11
|Brock Purdy
|QB
|49ers
|Falcons
|12
|Jordan Love
|QB
|Packers
|Cardinals
|13
|Kyler Murray
|QB
|Cardinals
|Packers
|14
|Jared Goff
|QB
|Lions
|Buccaneers
|15
|C.J. Stroud
|QB
|Texans
|Seahawks
|16
|Bo Nix
|QB
|Broncos
|Giants
|17
|Matthew Stafford
|QB
|Rams
|Jaguars
|18
|Aaron Rodgers
|QB
|Steelers
|Bengals
|19
|Trevor Lawrence
|QB
|Jaguars
|Rams
|20
|Michael Penix
|QB
|Falcons
|49ers
|21
|Sam Darnold
|QB
|Seahawks
|Texans
|22
|Tua Tagovailoa
|QB
|Dolphins
|Browns
|23
|Joe Flacco
|QB
|Bengals
|Steelers
|24
|Spencer Rattler
|QB
|Saints
|Bears
|25
|Bryce Young
|QB
|Panthers
|Jets
RB Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Jonathan Taylor
|RB
|Colts
|Chargers
|2
|Christian McCaffrey
|RB
|49ers
|Falcons
|3
|Bijan Robinson
|RB
|Falcons
|49ers
|4
|Josh Jacobs
|RB
|Packers
|Cardinals
|5
|De’Von Achane
|RB
|Dolphins
|Browns
|6
|Saquon Barkley
|RB
|Eagles
|Vikings
|7
|Jahmyr Gibbs
|RB
|Lions
|Buccaneers
|8
|Rachaad White
|RB
|Buccaneers
|Lions
|9
|Kyren Williams
|RB
|Rams
|Jaguars
|10
|Ashton Jeanty
|RB
|Raiders
|Chiefs
|11
|Javonte Williams
|RB
|Cowboys
|Commanders
|12
|Breece Hall
|RB
|Jets
|Panthers
|13
|D’Andre Swift
|RB
|Bears
|Saints
|14
|Quinshon Judkins
|RB
|Browns
|Dolphins
|15
|Jaylen Warren
|RB
|Steelers
|Bengals
|16
|Jacory Croskey-Merritt
|RB
|Commanders
|Cowboys
|17
|Cam Skattebo
|RB
|Giants
|Broncos
|18
|Rico Dowdle
|RB
|Panthers
|Jets
|19
|Jordan Mason
|RB
|Vikings
|Eagles
|20
|Alvin Kamara
|RB
|Saints
|Bears
|21
|Travis Etienne
|RB
|Jaguars
|Rams
|22
|Kimani Vidal
|RB
|Chargers
|Colts
|23
|J.K. Dobbins
|RB
|Broncos
|Giants
|24
|David Montgomery
|RB
|Lions
|Buccaneers
|25
|Kenneth Gainwell
|RB
|Steelers
|Bengals
|26
|Rhamondre Stevenson
|RB
|Patriots
|Titans
|27
|Chase Brown
|RB
|Bengals
|Steelers
|28
|Chuba Hubbard
|RB
|Panthers
|Jets
|29
|TreVeyon Henderson
|RB
|Patriots
|Titans
|30
|Kenneth Walker
|RB
|Seahawks
|Texans
|31
|Isiah Pacheco
|RB
|Chiefs
|Raiders
|32
|Tony Pollard
|RB
|Titans
|Patriots
|33
|Michael Carter
|RB
|Cardinals
|Packers
|34
|Nick Chubb
|RB
|Texans
|Seahawks
|35
|Zach Charbonnet
|RB
|Seahawks
|Texans
|36
|RJ Harvey
|RB
|Broncos
|Giants
|37
|Tyjae Spears
|RB
|Titans
|Patriots
|38
|Woody Marks
|RB
|Texans
|Seahawks
|39
|Bam Knight
|RB
|Cardinals
|Packers
|40
|Tyler Allgeier
|RB
|Falcons
|49ers
|41
|Kareem Hunt
|RB
|Chiefs
|Raiders
|42
|Kendre Miller
|RB
|Saints
|Bears
|43
|Sean Tucker
|RB
|Buccaneers
|Lions
|44
|Jeremy McNichols
|RB
|Commanders
|Cowboys
|45
|Zavier Scott
|RB
|Vikings
|Eagles
|46
|Kyle Monangai
|RB
|Bears
|Saints
|47
|Blake Corum
|RB
|Rams
|Jaguars
|48
|Samaje Perine
|RB
|Bengals
|Steelers
|49
|Isaiah Davis
|RB
|Jets
|Panthers
|50
|Hassan Haskins
|RB
|Chargers
|Colts
WR Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Amon-Ra St. Brown
|WR
|Lions
|Buccaneers
|2
|Jaxon Smith-Njigba
|WR
|Seahawks
|Texans
|3
|Davante Adams
|WR
|Rams
|Jaguars
|4
|CeeDee Lamb
|WR
|Cowboys
|Commanders
|5
|Justin Jefferson
|WR
|Vikings
|Eagles
|6
|Drake London
|WR
|Falcons
|49ers
|7
|Nico Collins
|WR
|Texans
|Seahawks
|8
|Ja’Marr Chase
|WR
|Bengals
|Steelers
|9
|George Pickens
|WR
|Cowboys
|Commanders
|10
|Chris Olave
|WR
|Saints
|Bears
|11
|Jaylen Waddle
|WR
|Dolphins
|Browns
|12
|Deebo Samuel
|WR
|Commanders
|Cowboys
|13
|A.J. Brown
|WR
|Eagles
|Vikings
|14
|Rome Odunze
|WR
|Bears
|Saints
|15
|DK Metcalf
|WR
|Steelers
|Bengals
|16
|Mike Evans
|WR
|Buccaneers
|Lions
|17
|Brian Thomas
|WR
|Jaguars
|Rams
|18
|Ladd McConkey
|WR
|Chargers
|Colts
|19
|Quentin Johnston
|WR
|Chargers
|Colts
|20
|Rashee Rice
|WR
|Chiefs
|Raiders
|21
|Xavier Worthy
|WR
|Chiefs
|Raiders
|22
|Stefon Diggs
|WR
|Patriots
|Titans
|23
|Courtland Sutton
|WR
|Broncos
|Giants
|24
|Terry McLaurin
|WR
|Commanders
|Cowboys
|25
|Keenan Allen
|WR
|Chargers
|Colts
|26
|DeVonta Smith
|WR
|Eagles
|Vikings
|27
|Tetairoa McMillan
|WR
|Panthers
|Jets
|28
|Jameson Williams
|WR
|Lions
|Buccaneers
|29
|Marvin Harrison
|WR
|Cardinals
|Packers
|30
|Jakobi Meyers
|WR
|Raiders
|Chiefs
|31
|Jordan Addison
|WR
|Vikings
|Eagles
|32
|Tee Higgins
|WR
|Bengals
|Steelers
|33
|Michael Pittman
|WR
|Colts
|Chargers
|34
|Ricky Pearsall
|WR
|49ers
|Falcons
|35
|Calvin Ridley
|WR
|Titans
|Patriots
|36
|Romeo Doubs
|WR
|Packers
|Cardinals
|37
|Rashid Shaheed
|WR
|Saints
|Bears
|38
|Matthew Golden
|WR
|Packers
|Cardinals
|39
|Kendrick Bourne
|WR
|49ers
|Falcons
|40
|Jerry Jeudy
|WR
|Browns
|Dolphins
|41
|Tre Tucker
|WR
|Raiders
|Chiefs
|42
|Cooper Kupp
|WR
|Seahawks
|Texans
|43
|DJ Moore
|WR
|Bears
|Saints
|44
|Wan’Dale Robinson
|WR
|Giants
|Broncos
|45
|Josh Downs
|WR
|Colts
|Chargers
|46
|Christian Kirk
|WR
|Texans
|Seahawks
|47
|Jauan Jennings
|WR
|49ers
|Falcons
|48
|Travis Hunter
|WR
|Jaguars
|Rams
|49
|Sterling Shepard
|WR
|Buccaneers
|Lions
|50
|Tez Johnson
|WR
|Buccaneers
|Lions
TE Rankings
|Rank
|Player
|Position
|Team
|Opp
|1
|Trey McBride
|TE
|Cardinals
|Colts
|2
|Jake Ferguson
|TE
|Cowboys
|Panthers
|3
|Tyler Warren
|TE
|Colts
|Cardinals
|4
|Sam LaPorta
|TE
|Lions
|Chiefs
|5
|Travis Kelce
|TE
|Chiefs
|Lions
|6
|Tucker Kraft
|TE
|Packers
|Bengals
|7
|Hunter Henry
|TE
|Patriots
|Saints
|8
|David Njoku
|TE
|Browns
|Steelers
|9
|Mason Taylor
|TE
|Jets
|Broncos
|10
|Darren Waller
|TE
|Dolphins
|Chargers
|11
|Dallas Goedert
|TE
|Eagles
|Giants
|12
|Dalton Kincaid
|TE
|Bills
|Falcons
|13
|Kyle Pitts
|TE
|Falcons
|Bills
|14
|Theo Johnson
|TE
|Giants
|Eagles
|15
|Jake Tonges
|TE
|49ers
|Buccaneers
|16
|Harold Fannin
|TE
|Browns
|Steelers
|17
|Evan Engram
|TE
|Broncos
|Jets
|18
|Michael Mayer
|TE
|Raiders
|Titans
|19
|Mark Andrews
|TE
|Ravens
|Rams
|20
|Juwan Johnson
|TE
|Saints
|Patriots
|21
|Zach Ertz
|TE
|Commanders
|Bears
|22
|AJ Barner
|TE
|Seahawks
|Jaguars
|23
|Chig Okonkwo
|TE
|Titans
|Raiders
|24
|Cade Otton
|TE
|Buccaneers
|49ers
|25
|Jonnu Smith
|TE
|Steelers
|Browns
Mentions
