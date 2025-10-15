 Skip navigation
NBA: Preseason-Portland Trail Blazers at Golden State Warriors
Fantasy Basketball 2025 breakout picks: Can Reed Sheppard, Toumani Camara, more take a leap?
DP World India Championship 2025 - Previews
How to watch Rory McIlroy at the DP World India Championship
NFL: NFC Wild Card Round-Green Bay Packers at Philadelphia Eagles
Dallas Goedert, Tyjae Spears, Kayshon Boutte headline Week 7's Regression Files

Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 7 of 2025 season

  
Published October 15, 2025 10:21 AM
Eye Darnold, Dart on waiver wire in Week 7
October 14, 2025 01:21 PM
There are some intriguing potential additions on the Week 7 fantasy football waiver wire at the quarterback position.

Below are my Week 7, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Patrick Mahomes QB Chiefs Raiders
2 Jayden Daniels QB Commanders Cowboys
3 Dak Prescott QB Cowboys Commanders
4 Jalen Hurts QB Eagles Vikings
5 Baker Mayfield QB Buccaneers Lions
6 Drake Maye QB Patriots Titans
7 Caleb Williams QB Bears Saints
8 Daniel Jones QB Colts Chargers
9 Justin Herbert QB Chargers Colts
10 Justin Fields QB Jets Panthers
11 Brock Purdy QB 49ers Falcons
12 Jordan Love QB Packers Cardinals
13 Kyler Murray QB Cardinals Packers
14 Jared Goff QB Lions Buccaneers
15 C.J. Stroud QB Texans Seahawks
16 Bo Nix QB Broncos Giants
17 Matthew Stafford QB Rams Jaguars
18 Aaron Rodgers QB Steelers Bengals
19 Trevor Lawrence QB Jaguars Rams
20 Michael Penix QB Falcons 49ers
21 Sam Darnold QB Seahawks Texans
22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Browns
23 Joe Flacco QB Bengals Steelers
24 Spencer Rattler QB Saints Bears
25 Bryce Young QB Panthers Jets

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Jonathan Taylor RB Colts Chargers
2 Christian McCaffrey RB 49ers Falcons
3 Bijan Robinson RB Falcons 49ers
4 Josh Jacobs RB Packers Cardinals
5 De’Von Achane RB Dolphins Browns
6 Saquon Barkley RB Eagles Vikings
7 Jahmyr Gibbs RB Lions Buccaneers
8 Rachaad White RB Buccaneers Lions
9 Kyren Williams RB Rams Jaguars
10 Ashton Jeanty RB Raiders Chiefs
11 Javonte Williams RB Cowboys Commanders
12 Breece Hall RB Jets Panthers
13 D’Andre Swift RB Bears Saints
14 Quinshon Judkins RB Browns Dolphins
15 Jaylen Warren RB Steelers Bengals
16 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Cowboys
17 Cam Skattebo RB Giants Broncos
18 Rico Dowdle RB Panthers Jets
19 Jordan Mason RB Vikings Eagles
20 Alvin Kamara RB Saints Bears
21 Travis Etienne RB Jaguars Rams
22 Kimani Vidal RB Chargers Colts
23 J.K. Dobbins RB Broncos Giants
24 David Montgomery RB Lions Buccaneers
25 Kenneth Gainwell RB Steelers Bengals
26 Rhamondre Stevenson RB Patriots Titans
27 Chase Brown RB Bengals Steelers
28 Chuba Hubbard RB Panthers Jets
29 TreVeyon Henderson RB Patriots Titans
30 Kenneth Walker RB Seahawks Texans
31 Isiah Pacheco RB Chiefs Raiders
32 Tony Pollard RB Titans Patriots
33 Michael Carter RB Cardinals Packers
34 Nick Chubb RB Texans Seahawks
35 Zach Charbonnet RB Seahawks Texans
36 RJ Harvey RB Broncos Giants
37 Tyjae Spears RB Titans Patriots
38 Woody Marks RB Texans Seahawks
39 Bam Knight RB Cardinals Packers
40 Tyler Allgeier RB Falcons 49ers
41 Kareem Hunt RB Chiefs Raiders
42 Kendre Miller RB Saints Bears
43 Sean Tucker RB Buccaneers Lions
44 Jeremy McNichols RB Commanders Cowboys
45 Zavier Scott RB Vikings Eagles
46 Kyle Monangai RB Bears Saints
47 Blake Corum RB Rams Jaguars
48 Samaje Perine RB Bengals Steelers
49 Isaiah Davis RB Jets Panthers
50 Hassan Haskins RB Chargers Colts

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Amon-Ra St. Brown WR Lions Buccaneers
2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Texans
3 Davante Adams WR Rams Jaguars
4 CeeDee Lamb WR Cowboys Commanders
5 Justin Jefferson WR Vikings Eagles
6 Drake London WR Falcons 49ers
7 Nico Collins WR Texans Seahawks
8 Ja’Marr Chase WR Bengals Steelers
9 George Pickens WR Cowboys Commanders
10 Chris Olave WR Saints Bears
11 Jaylen Waddle WR Dolphins Browns
12 Deebo Samuel WR Commanders Cowboys
13 A.J. Brown WR Eagles Vikings
14 Rome Odunze WR Bears Saints
15 DK Metcalf WR Steelers Bengals
16 Mike Evans WR Buccaneers Lions
17 Brian Thomas WR Jaguars Rams
18 Ladd McConkey WR Chargers Colts
19 Quentin Johnston WR Chargers Colts
20 Rashee Rice WR Chiefs Raiders
21 Xavier Worthy WR Chiefs Raiders
22 Stefon Diggs WR Patriots Titans
23 Courtland Sutton WR Broncos Giants
24 Terry McLaurin WR Commanders Cowboys
25 Keenan Allen WR Chargers Colts
26 DeVonta Smith WR Eagles Vikings
27 Tetairoa McMillan WR Panthers Jets
28 Jameson Williams WR Lions Buccaneers
29 Marvin Harrison WR Cardinals Packers
30 Jakobi Meyers WR Raiders Chiefs
31 Jordan Addison WR Vikings Eagles
32 Tee Higgins WR Bengals Steelers
33 Michael Pittman WR Colts Chargers
34 Ricky Pearsall WR 49ers Falcons
35 Calvin Ridley WR Titans Patriots
36 Romeo Doubs WR Packers Cardinals
37 Rashid Shaheed WR Saints Bears
38 Matthew Golden WR Packers Cardinals
39 Kendrick Bourne WR 49ers Falcons
40 Jerry Jeudy WR Browns Dolphins
41 Tre Tucker WR Raiders Chiefs
42 Cooper Kupp WR Seahawks Texans
43 DJ Moore WR Bears Saints
44 Wan’Dale Robinson WR Giants Broncos
45 Josh Downs WR Colts Chargers
46 Christian Kirk WR Texans Seahawks
47 Jauan Jennings WR 49ers Falcons
48 Travis Hunter WR Jaguars Rams
49 Sterling Shepard WR Buccaneers Lions
50 Tez Johnson WR Buccaneers Lions

TE Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp
1 Trey McBride TE Cardinals Colts
2 Jake Ferguson TE Cowboys Panthers
3 Tyler Warren TE Colts Cardinals
4 Sam LaPorta TE Lions Chiefs
5 Travis Kelce TE Chiefs Lions
6 Tucker Kraft TE Packers Bengals
7 Hunter Henry TE Patriots Saints
8 David Njoku TE Browns Steelers
9 Mason Taylor TE Jets Broncos
10 Darren Waller TE Dolphins Chargers
11 Dallas Goedert TE Eagles Giants
12 Dalton Kincaid TE Bills Falcons
13 Kyle Pitts TE Falcons Bills
14 Theo Johnson TE Giants Eagles
15 Jake Tonges TE 49ers Buccaneers
16 Harold Fannin TE Browns Steelers
17 Evan Engram TE Broncos Jets
18 Michael Mayer TE Raiders Titans
19 Mark Andrews TE Ravens Rams
20 Juwan Johnson TE Saints Patriots
21 Zach Ertz TE Commanders Bears
22 AJ Barner TE Seahawks Jaguars
23 Chig Okonkwo TE Titans Raiders
24 Cade Otton TE Buccaneers 49ers
25 Jonnu Smith TE Steelers Browns

Mentions
