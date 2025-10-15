Matthew Berry’s Fantasy Football Rankings for Week 7 of 2025 season

Below are my Week 7, 2025 positional ranks for PPR leagues.

As always, these ranks are continually updated throughout the week, so check back often. And don’t forget to check out Fantasy Football Happy Hour with Matthew Berry every weekday LIVE at 12 p.m. ET on YouTube and on Peacock at 5 p.m. ET.

And then on Sunday mornings, be sure to tune into Fantasy Football Pregame, 11 a.m. ET to 1 p.m. ET on Peacock and the NFL on NBC YouTube channel.

Let’s get to it.

QB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Patrick Mahomes QB Chiefs Raiders 2 Jayden Daniels QB Commanders Cowboys 3 Dak Prescott QB Cowboys Commanders 4 Jalen Hurts QB Eagles Vikings 5 Baker Mayfield QB Buccaneers Lions 6 Drake Maye QB Patriots Titans 7 Caleb Williams QB Bears Saints 8 Daniel Jones QB Colts Chargers 9 Justin Herbert QB Chargers Colts 10 Justin Fields QB Jets Panthers 11 Brock Purdy QB 49ers Falcons 12 Jordan Love QB Packers Cardinals 13 Kyler Murray QB Cardinals Packers 14 Jared Goff QB Lions Buccaneers 15 C.J. Stroud QB Texans Seahawks 16 Bo Nix QB Broncos Giants 17 Matthew Stafford QB Rams Jaguars 18 Aaron Rodgers QB Steelers Bengals 19 Trevor Lawrence QB Jaguars Rams 20 Michael Penix QB Falcons 49ers 21 Sam Darnold QB Seahawks Texans 22 Tua Tagovailoa QB Dolphins Browns 23 Joe Flacco QB Bengals Steelers 24 Spencer Rattler QB Saints Bears 25 Bryce Young QB Panthers Jets

RB Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Jonathan Taylor RB Colts Chargers 2 Christian McCaffrey RB 49ers Falcons 3 Bijan Robinson RB Falcons 49ers 4 Josh Jacobs RB Packers Cardinals 5 De’Von Achane RB Dolphins Browns 6 Saquon Barkley RB Eagles Vikings 7 Jahmyr Gibbs RB Lions Buccaneers 8 Rachaad White RB Buccaneers Lions 9 Kyren Williams RB Rams Jaguars 10 Ashton Jeanty RB Raiders Chiefs 11 Javonte Williams RB Cowboys Commanders 12 Breece Hall RB Jets Panthers 13 D’Andre Swift RB Bears Saints 14 Quinshon Judkins RB Browns Dolphins 15 Jaylen Warren RB Steelers Bengals 16 Jacory Croskey-Merritt RB Commanders Cowboys 17 Cam Skattebo RB Giants Broncos 18 Rico Dowdle RB Panthers Jets 19 Jordan Mason RB Vikings Eagles 20 Alvin Kamara RB Saints Bears 21 Travis Etienne RB Jaguars Rams 22 Kimani Vidal RB Chargers Colts 23 J.K. Dobbins RB Broncos Giants 24 David Montgomery RB Lions Buccaneers 25 Kenneth Gainwell RB Steelers Bengals 26 Rhamondre Stevenson RB Patriots Titans 27 Chase Brown RB Bengals Steelers 28 Chuba Hubbard RB Panthers Jets 29 TreVeyon Henderson RB Patriots Titans 30 Kenneth Walker RB Seahawks Texans 31 Isiah Pacheco RB Chiefs Raiders 32 Tony Pollard RB Titans Patriots 33 Michael Carter RB Cardinals Packers 34 Nick Chubb RB Texans Seahawks 35 Zach Charbonnet RB Seahawks Texans 36 RJ Harvey RB Broncos Giants 37 Tyjae Spears RB Titans Patriots 38 Woody Marks RB Texans Seahawks 39 Bam Knight RB Cardinals Packers 40 Tyler Allgeier RB Falcons 49ers 41 Kareem Hunt RB Chiefs Raiders 42 Kendre Miller RB Saints Bears 43 Sean Tucker RB Buccaneers Lions 44 Jeremy McNichols RB Commanders Cowboys 45 Zavier Scott RB Vikings Eagles 46 Kyle Monangai RB Bears Saints 47 Blake Corum RB Rams Jaguars 48 Samaje Perine RB Bengals Steelers 49 Isaiah Davis RB Jets Panthers 50 Hassan Haskins RB Chargers Colts

WR Rankings

﻿Rank Player Position Team Opp 1 Amon-Ra St. Brown WR Lions Buccaneers 2 Jaxon Smith-Njigba WR Seahawks Texans 3 Davante Adams WR Rams Jaguars 4 CeeDee Lamb WR Cowboys Commanders 5 Justin Jefferson WR Vikings Eagles 6 Drake London WR Falcons 49ers 7 Nico Collins WR Texans Seahawks 8 Ja’Marr Chase WR Bengals Steelers 9 George Pickens WR Cowboys Commanders 10 Chris Olave WR Saints Bears 11 Jaylen Waddle WR Dolphins Browns 12 Deebo Samuel WR Commanders Cowboys 13 A.J. Brown WR Eagles Vikings 14 Rome Odunze WR Bears Saints 15 DK Metcalf WR Steelers Bengals 16 Mike Evans WR Buccaneers Lions 17 Brian Thomas WR Jaguars Rams 18 Ladd McConkey WR Chargers Colts 19 Quentin Johnston WR Chargers Colts 20 Rashee Rice WR Chiefs Raiders 21 Xavier Worthy WR Chiefs Raiders 22 Stefon Diggs WR Patriots Titans 23 Courtland Sutton WR Broncos Giants 24 Terry McLaurin WR Commanders Cowboys 25 Keenan Allen WR Chargers Colts 26 DeVonta Smith WR Eagles Vikings 27 Tetairoa McMillan WR Panthers Jets 28 Jameson Williams WR Lions Buccaneers 29 Marvin Harrison WR Cardinals Packers 30 Jakobi Meyers WR Raiders Chiefs 31 Jordan Addison WR Vikings Eagles 32 Tee Higgins WR Bengals Steelers 33 Michael Pittman WR Colts Chargers 34 Ricky Pearsall WR 49ers Falcons 35 Calvin Ridley WR Titans Patriots 36 Romeo Doubs WR Packers Cardinals 37 Rashid Shaheed WR Saints Bears 38 Matthew Golden WR Packers Cardinals 39 Kendrick Bourne WR 49ers Falcons 40 Jerry Jeudy WR Browns Dolphins 41 Tre Tucker WR Raiders Chiefs 42 Cooper Kupp WR Seahawks Texans 43 DJ Moore WR Bears Saints 44 Wan’Dale Robinson WR Giants Broncos 45 Josh Downs WR Colts Chargers 46 Christian Kirk WR Texans Seahawks 47 Jauan Jennings WR 49ers Falcons 48 Travis Hunter WR Jaguars Rams 49 Sterling Shepard WR Buccaneers Lions 50 Tez Johnson WR Buccaneers Lions

TE Rankings