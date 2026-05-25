2026 World Cup squads: Confirmed rosters for all 48 teams
If it’s the full squad lists for the 2026 men’s World Cup you’re after, you’re in luck.
Below are the latest confirmed squads for the tournament, with each of the 48 teams who have qualified allowed to name 26 players to their roster.
Austria
Goalkeepers: Patrick Pentz (Brondby IF), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)
Defenders: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz 05), Stefan Posch (Mainz 05), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Midfielders: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
Forwards: Marko Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)
Belgium
Goalkeepers: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Defenders: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Midfielders: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Forwards: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Bosnia and Herzegovina
Goalkeepers: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Defenders: Sead Kolasinac (Atalanta BC), Amar Dedic (SL Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Dennis Hadzikadunic (UC Sampdoria), Nidal Celik (Lens)
Midfielders: Amir Hadžiahmetović (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (FC Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby IF), Amar Memic (FC Viktoria Plzen), Armin Gigovic (BSC Young Boys)
Forwards: Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04)
Brazil
Goalkeepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio)
Defenders: Wesley (Roma), Douglas Santos (Zenit), Alex Sandro (Flamengo), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Marquinhos (PSG), Danilo (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo)
Midfielders: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paqueta (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Neymar (Santos)
Forwards: Vinicius Junior (Real Madrid), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon), Rayan (Bournemouth)
Cape Verde
Goalkeepers: Josimar Dias “Vozinha” (Chaves), Márcio da Rosa (Montana), Carlos Santos (San Diego)
Defenders: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Joao Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al Bataeh)
Midfielders: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitoria de Guimarães), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskas Akademia), Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad), Kevin Pina (Krasnodar)
Forwards: Ryan Mendes (Iğdır), Willy Semedo (Omonia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Nuno Da Costa (İstanbul Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv)
Curacao
Goalkeepers: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
Defenders: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)
Midfielders: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Forwards: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
DR Congo
Goalkeepers: Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mike Epolo (Standard Liege)
Defenders: Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Gedeon Kalulu (AEL Limassol), Joris Kayembe (Genk), Arthur Masuaku (Lens), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Rocky Bushiri (Hibernian), Axel Tuanzebe (Burnley), Chancel Mbemba (Lille), Dylan Batubinsika (Larissa)
Midfielders: Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Nathan Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Ngal’ayel Mukau Mbuku (Montpellier), Brian Cipenga (Castellón), Théo Bongonda (Spartak Moscow), Gael Kakuta (Larissa)
Forwards: Meschack Elia (Alanyaspor), Fiston Mayele (Pyramids), Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Yoane Wissa (Newcastle United)
England
Goalkeepers: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Defenders: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur)
Midfielders: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)
Forwards: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle)
France
Goalkeepers: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)
Defenders: Dayot Upamecano (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Lucas Digne (Aston Villa), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (PSG), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Maxence Lacroix (Crystal Palace)
Midfielders: N’Golo Kante (Fenerbahce), Adrien Rabiot (AC Milan), Manu Kone (Roma), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)
Forwards: Maghnes Akliouche (Monaco), Kylian Mbappe (Real Madrid), Ousmane Dembele (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Desire Doue (PSG), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Marcus Thuram (Inter Milan), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Germany
Goalkeepers: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nubel (Monaco)
Defenders: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Munich, captain), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid, vice-captain), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)
Midfielders: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Munich), Pascal Gross (Brighton), Jamie Leweling (Stuttgart), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamal Musiala (Bayern Munich), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexander Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)
Forwards: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Leroy Sane (Galatasaray), Denis Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
Haiti
Goalkeepers: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (FC Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)
Defenders: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Paugain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (AS Nancy-Lorraine), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (FC Lugano), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II)
Midfielders: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC), Dominique Simon (FC Tatran Presov)
Forwards: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josue Casimir (AJ Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland AFC), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros TC)
Ivory Coast
Goalkeepers: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Koné (Royal Charleroi SC), Alban Lafont (Panathinaikos F.C.)
Defenders: Emmanuel Agbadou (Beşiktaş J.K.), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting CP), Guela Doue (RC Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray S.K.)
Midfielders: Seko Fofana (FC Porto), Parfait Guiagon (Sporting Charleroi), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor Kulubu), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest F.C.), Jean-Mickael Seri (NK Maribor)
Forwards: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge KSV), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal CF), Bazoumana Toure (TSG Hoffenheim), Elye Wahi (OGC Nice)
Japan
Goalkeepers: Hayakawa Tomoki (Kashima Antlers), Suzuki Zion (Parma), Osako Keisuke (Sanfrecce Hiroshima)
Defenders: Nagatomo Yuto (FC Tokyo), Taniguchi Shogo (Sint-Truiden), Tomiyasu Takehiro (Ajax), Itakura Ko (Ajax), Watanabe Tsuyoshi (Feyenoord), Ito Hiroki (Bayern Munich), Suzuki Junnosuke (København), Seko Ayumu (Le Havre), Sugawara Yukinari (Werder Bremen)
Midfielders: Kamada Daichi (Crystal Palace), Sano Kaishu (Mainz), Tanaka Ao (Leeds United), Endo Wataru (Liverpool), Nakamura Keito (Reims), Doan Ritsu (Eintracht Frankfurt)
Forwards: Ito Junya (Genk), Kubo Takefusa (Real Sociedad), Suzuki Yuito (Freiburg), Ueda Ayase (Feyenoord), Ogawa Koki (Nijmegen), Maeda Daizen (Celtic), Shiogai Kento (Wolfsburg), Goto Keisuke (Sint-Truiden)
New Zealand
Goalkeepers: Max Crocombe (Millwall FC), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)
Defenders: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland FC), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town)
Midfielders: Joe Bell (Viking FK), Marko Stamenić (Swansea City), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets)
Forwards: Matt Garbett (Peterborough United), Chris Wood (Nottingham Forest), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Eli Just (Motherwell FC), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC)
Norway
Goalkeepers: Orjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (HSV)
Defenders: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Skiri Ostigard (Genoa), David Møller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Heggem (Bologna), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langas (Derby County)
Midfielders: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica)
Forwards: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig)
Scotland
Goalkeepers: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)
Defenders: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic)
Midfielders: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)
Forwards: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)
Senegal
Goalkeepers: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)
Defenders: Krepin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray SK), Ilay Camara (Anderlecht)
Midfielders: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)
Forwards: Sadio Mane (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)
South Korea
Goalkeepers: Song Bumkeun (Jeonbuk), Jo Hyeonwoo (Ulsan), Kim Seung-gyu (FC Tokyo)
Defenders: Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Lee Hanbeom (Midtjylland), Park Jinseob (Zhejiang FC), Lee Kihyuk (Gangwon), Kim Minjae (Bayern Munich), Kim Moonhwan (Daejeon), Kim Taehyeon (Kashima Antlers), Lee Taeseok (Austria Wien), Seol Youngwoo (Crvena Zvezda), Cho Yumin (Sharjah
Midfielders: YLee Donggyeong (Ulsan), Hwang Heechan (Wolves), Yang Hyunjun (Celtic), Hwang Inbeom (Feyenoord), Lee Jaesung (FSV Mainz), Kim Jingyu (Jeonbuk), Eom Jisung (Swansea), Bae Junho (Stoke), Lee Kangin (PSG), Paik Seungho (Birmingham)
Forwards: Cho Guesung (Midtjylland), Son Heungmin (LAFC), Oh Hyeongyu (Besiktas)
Spain
Goalkeepers: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)
Defenders: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
Midfielders: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Spain)
Forwards: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)
Sweden
Goalkeepers: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotball AB), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County)
Defenders: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Eric Smith (St Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Midfielders: Jesper Kalstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Besfort Zeneli (Saint-Gilloise)
Forwards: Taha Ali (Malmo), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos)
Switzerland
Goalkeepers: Marvin Keller (BSC Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient)
Defenders: Manuel Akanji (Internazionale), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (Stuttgart), Miro Muheim (Hamburger SV), Ricardo Rodríguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz 05)
Midfielders: Michel Aebischer (Pisa), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (FC Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco)
Forwards: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United), Ruben Vargas (Sevilla), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Johan Manzambi (SC Freiburg)
Tunisia
Goalkeepers: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)
Defenders: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys Berne)
Midfielders: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
Forwards: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris St Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)