2026 World Cup schedule confirmed: Dates, times, stadiums — Full details
The full schedule for the 2026 World Cup has been confirmed, with the kick off times and venues for all 104 games now confirmed.
We now know where you can watch each team play across the USA, Canada and Mexico next summer, as you can start making your plans.
Below are all the details you need.
Group A schedule
June 11: Mexico vs South Africa - Estadio Azteca, Mexico City - 3pm ET
June 11: South Korea vs UEFA playoff winner D - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm ET
June 18: UEFA playoff winner D vs South Africa - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
June 18: Mexico vs South Korea - Estadio Akron, Guadalajara - 9pm ET
June 24: UEFA playoff winner D vs Mexico - Estadio Azteca, Mexico City - 9pm ET
June 24: South Africa vs South Korea - Estadio BBVA, Monterrey - 9pm ET
Group B schedule
June 12: Canada vs UEFA playoff winner A - BMO Field, Toronto - 3pm ET
June 13: Qatar vs Switzerland - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 3pm ET
June 18: Switzerland vs UEFA playoff winner A - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
June 18: Canada vs Qatar - BC Place, Vancouver - 6pm ET
June 24: Switzerland vs Canada - BC Place, Vancouver - 3pm ET
June 24: UEFA playoff winner A vs Qatar - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
Group C schedule
June 13: Brazil vs Morocco - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 6pm ET
June 13: Haiti vs Scotland - Gillette Stadium, Boston - 9pm ET
June 19: Scotland vs Morocco - Gillette Stadium, Boston - 9pm ET
June 19: Brazil vs Haiti - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 9pm ET
June 24: Scotland vs Brazil - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
June 24: Morocco vs Haiti - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 6pm ET
Group D schedule
June 12: USA vs Paraguay - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
June 13: Australia vs UEFA playoff winner C - BC Place, Vancouver - Midnight ET
June 19: USA vs Australia - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
June 19: UEFA playoff winner C vs Paraguay - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight ET
June 25: UEFA playoff winner C vs USA - SoFi Stadium, Los Angeles - 10pm ET
June 25: Paraguay vs Australia - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - 10pm ET
Group E schedule
June 14: Germany vs Curacao - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
June 14: Ivory Coast vs Ecuador - Lincoln Financial Field, Philadelphia 7 pm ET
June 20: Germany vs Ivory Coast - BMO Field, Toronto - 4pm ET
June 20: Ecuador vs Curacao - Arrowhead Stadium, Kansas City - 8pm ET
June 25: Ecuador vs Germany - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 4pm ET
June 25: Curacao vs Ivory Coast - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 4pm ET
Group F schedule
June 14: Netherlands vs Japan - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
June 14: UEFA playoff winner B vs Tunisia - Estadio BBVA, Monterrey - 10pm ET
June 20: Netherlands vs UEFA playoff winner B - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
June 20: Tunisia vs Japan - Estadio BBVA, Monterrey - Midnight ET
June 25: Japan vs UEFA playoff winner B - AT&T Stadium, Dallas - 7pm ET
June 25: Tunisia vs Netherlands - Arrowhead Stadium, Kansas City - 7pm ET
Group G schedule
June 15: Iran vs New Zealand - SoFi Stadium, Los Angeles - 9pm ET
June 15: Belgium vs Egypt - Lumen Field, Seattle - 3pm ET
June 21: Belgium vs Iran - SoFi Stadium, Los Angeles - 3pm ET
June 21: New Zealand vs Egypt - BC Place, Vancouver - 9pm ET
June 26: Egypt vs Iran - Lumen Field, Seattle - 11pm ET
June 26: New Zealand vs Belgium - BC Place, Vancouver - 11pm ET
Group H schedule
June 15: Spain vs Cape Verde - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
June 15: Saudi Arabia vs Uruguay - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
June 21: Spain vs Saudi Arabia - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 12pm ET
June 21: Uruguay vs Cape Verde - Hard Rock Stadium, Miami - 6pm ET
June 26: Cape Verde vs Saudi Arabia - NRG Stadium, Houston - 8pm ET
June 26: Uruguay vs Spain - Estadio Akron, Guadalajara - 8pm ET
Group I schedule
June 16: France vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET
June 16: Inter-confederation playoff 2 vs Norway - Gillette Stadium, Boston - 6pm ET
June 22: France vs Inter-confederation playoff 2 - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
June 22: Norway vs Senegal - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 8pm ET
June 26: Norway vs France - Gillette Stadium, Boston - 3pm ET
June 26: Senegal vs Inter-confederation playoff 2 - BMO Field, Toronto - 3pm ET
Group J schedule
June 16: Argentina vs Algeria - Arrowhead Stadium - Kansas City - 9pm ET
June 16: Austria vs Jordan - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area - Midnight PM
June 22: Argentina vs Austria - AT&T Stadium, Dallas - 1pm ET
June 22: Jordan vs Algeria - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area -11pm ET
June 27: Algeria vs Austria - Arrowhead Stadium, Kansas City - 10pm ET
June 27: Jordan vs Argentina - AT&T Stadium, Dallas - 10pm ET
Group K schedule
June 17: Portugal vs Inter-confederation playoff 1 - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
June 17: Uzbekistan vs Colombia - Estadio Azteca, Mexico City - 10pm ET
June 23: Portugal vs Uzbekistan - NRG Stadium, Houston - 1pm ET
June 23: Colombia vs Inter-confederation playoff 1 - Estadio Akron, Guadalajara - 10pm ET
June 27: Colombia vs Portugal - Hard Rock Stadium, Miami - 7:30pm ET
June 27: Inter-confederation playoff 1 vs Uzbekistan - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 7:30pm ET
Group L schedule
June 17: England vs Croatia - AT&T Stadium, Dallas - 4pm ET
June 17: Ghana vs Panama - BMO Field, Toronto - 7pm ET
June 23: England vs Ghana - Gillette Stadium, Boston - 4pm ET
June 23: Panama vs Croatia - BMO Field, Toronto - 7pm ET
June 27: Panama vs England - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 5pm ET
June 27: Croatia vs Ghana - Lincoln Financial Field, Philadelphia - 5pm ET
Round of 32 schedule
June 28: Match 73 - Runner up Group A vs Runner up Group B - SoFi Stadium, Los Angeles
June 29: Match 74 - Winner Group E vs 3rd Group A/B/C/D/F - Gillette Stadium, Boston
June 29: Match 75 - Winner Group F vs Runner up Group C - Estadio BBVA, Monterrey
June 29: Match 76 - Winner Group C vs Runner up Group F - NRG Stadium, Houston
June 30: Match 77 - Winner Group I vs 3rd Group C/D/F/G/H - MetLife Stadium, New York/New Jersey
June 30: Match 78 - Runner up Group E vs Runner up Group I - AT&T Stadium, Dallas
June 30: Match 79 - Winner Group A vs 3rd Group C/E/F/H/I - Estadio Azteca, Mexico City
July 1: Match 80 - Winner Group L vs 3rd Group E/H/I/J/K - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
July 1: Match 81 - Winner Group D vs 3rd Group B/E/F/I/J - Levi’s Stadium, San Francisco Bay Area
July 1: Match 82 - Winner Group G vs 3rd Group A/E/H/I/J - Lumen Field, Seattle
July 2: Match 83 - Runner up Group K vs Runner up Group L - BMO Field, Toronto
July 2: Match 84 - Winner Group H vs Runner up Group J - SoFi Stadium, Los Angeles
July 2: Match 85 - Winner Group B vs 3rd Group E/F/G/I/J - BC Place, Vancouver
July 3: Match 86 - Winner Group J vs Runner up Group H - Hard Rock Stadium, Miami
July 3: Match 87 - Winner Group K vs 3rd Group D/E/I/J/L - Arrowhead Stadium, Kansas City
July 3: Match 88 - Runner up Group D vs Runner up Group G - AT&T Stadium, Dallas
Round of 16 schedule
July 4: Match 89 - Winner Match 74 vs Winner Match 77 - Lincoln Financial Field, Philadelphia
July 4: Match 90 - Winner Match 73 vs Winner Match 75 - NRG Stadium, Houston
July 5: Match 91 - Winner Match 76 vs Winner Match 78 - MetLife Stadium, New York/New Jersey
July 5: Match 92 - Winner Match 79 vs Winner Match 80 - Estadio Azteca, Mexico City
July 6: Match 93 - Winner Match 83 vs Winner Match 84 - AT&T Stadium, Dallas
July 6: Match 94 - Winner Match 81 vs Winner Match 82 - Lumen Field, Seattle
July 7: Match 95 - Winner Match 86 vs Winner Match 88 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
July 7: Match 96 - Winner Match 85 vs Winner Match 87 - BC Place, Vancouver
Quarterfinal schedule
July 9: Match 97 - Winner Match 89 vs Winner Match 90 - Gillette Stadium, Boston
July 10: Match 98 - Winner Match 93 vs Winner Match 94 - SoFi Stadium, Los Angeles
July 11: Match 99 - Winner Match 91 vs Winner Match 92 - Hard Rock Stadium, Miami
July 11: Match 100 - Winner Match 95 vs Winner Match 96 - Arrowhead Stadium, Kansas City
Semifinal schedule
July 14: Match 101 - Winner Match 97 vs Winner Match 98 - AT&T Stadium, Dallas - 3pm ET
July 15: Match 102 - Winner Match 99 vs Winner Match 100 - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta - 3pm ET
Third-place game
July 18: Match 103 - Loser Match 101 vs Loser Match 102 - Hard Rock Stadium, Miami - 5pm ET
Final
July 19: Match 104 - Winner Match 101 vs Winner Match 102 - MetLife Stadium, New York/New Jersey - 3pm ET