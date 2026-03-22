Manchester City trophy history: List of finals played, silverware won by Man City

Manchester City collected their latest bit of silverware on March 22, 2026 when they beat Arsenal to the League Cup with a 2-0 victory at Wembley Stadium.

MORE — Man City beat Arsenal in League Cup Final

It’s the latest in a rich and mostly-recent history of trophies for the club, who have piled up the honors under Pep Guardiola of late but began their haul all the way back in 1904 with a triumph over Bolton Wanderers in the FA Cup.

Below you’ll find all of the final matches played by Manchester City over more than 120 years of winning silverware.

Manchester City trophy history: Finals played and won

Domestic honors

Premier League/First Division (10 titles)

1936-37, 1967-68, 2011-12 (first Premier League era title), 2013-14, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24

League Cup (10 finals, 9 titles)

1969-70: Manchester City def West Bromwich Albion 2-1 (aet)

1973-74: Wolverhampton Wanderers def. Manchester City 2-1

1975-76: Manchester City def Newcastle United 2-1

2013-14: Manchester City def. Sunderland 3-1

2015-16: Manchester City def. Liverpool 1-1 (3-1 pens)

2017-18: Manchester City def. Arsenal 3-0

2018-19: Manchester City def. Chelsea 0-0 (4-3 pens)

2019-20: Manchester City def. Aston Villa 2-1

2020-21: Manchester City def. Tottenham Hotspur 1-0

2025-26: Manchester City def. Arsenal 2-0

FA Cup (14 finals, 7 titles)

1903-04: Manchester City defeat Bolton Wanderers 1-0

1925-26: Bolton Wanderers defeat Manchester City 1-0

1932-33: Everton defeat Manchester City 3-0

1933-34: Manchester City defeat Portsmouth 2-1

1954-55: Newcastle United defeat Manchester City 3-1

1955-56: Manchester City defeat Birmingham City 3-1

1968-69: Manchester City defeat Leicester City 1-0

1980-81: Tottenham Hotspur defeat Manchester City 1-1, 3-2 (replay)

2010-11: Manchester City defeat Stoke City 1-0

2012-13: Wigan Athletic defeat Manchester City 1-0

2018-19: Manchester City defeat Watford 6-0

2022-23: Manchester City defeat Manchester United 2-1

2023-24: Manchester United defeat Manchester City 2-1

2024-25: Crystal Palace defeat Manchester City 1-0

Charity Shield/Community Shield (16 finals, 7 wins)

1934: Arsenal defeat Manchester City 4-0

1937: Manchester City defeat Sunderland 2-0

1956: Manchester United defeat Manchester City 1-0

1968: Manchester City defeat West Bromwich Albion 6-1

1969: Leeds United defeat Manchester City 2-1

1972: Manchester City defeat Aston Villa 1-0

1973: Burnley defeat Manchester City 1-0

2011: Manchester United defeat Manchester City 3-2

2012: Manchester City defeat Chelsea 3-2

2014: Arsenal defeat Manchester City 3-0

2018: Manchester City defeat Chelsea 2-0

2019: Manchester City defeat Liverpool 1-1 (5-4 pens)

2021: Leicester City defeat Manchester City 1-0

2022: Liverpool defeat Manchester City 3-1

2023: Arsenal defeat Manchester City 1-1 (4-1 pens)

2024: Manchester City defeat Manchester United 1-1 (7-6 pens)

International honors

UEFA Champions League

2022-23: Manchester City defeat Inter Milan 1-0

European Cup Winners’ Cup

1969-70: Manchester City defeat Gornik Zabrze 2-1

UEFA Super Cup

2023: Manchester City defeat Sevilla 1-1 (5-4 pens)

FIFA Club World CUp

2023: Manchester City defeat Fluminense 4-0