SuperMotocross Round 3, Anaheim 2: Race Day Coverage
ANAHEIM, California: Round 3 of the SuperMotocross World Championship is the last of three consecutive races in The Golden State as riders jockey for early supremacy.
Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.
San Diego’s 2nd-place rider, Hunter Lawrence, speaks
Where’s the Beef? Haiden Deegan vs. Max Anstie
Factory Beta switches gears, focuses on ’26 Motocross
Race Day Schedule
Qualification
12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying
3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying
3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying
4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying
4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying
4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying
Evening Program
6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:20 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:32 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:53 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders