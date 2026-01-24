 Skip navigation
SuperMotocross Round 3, Anaheim 2: Race Day Coverage

  • By
  • Dan Beaver,
  • By
  • Dan Beaver
  
Published January 24, 2026 12:22 PM

ANAHEIM, California: Round 3 of the SuperMotocross World Championship is the last of three consecutive races in The Golden State as riders jockey for early supremacy.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

San Diego’s 2nd-place rider, Hunter Lawrence, speaks

Where’s the Beef? Haiden Deegan vs. Max Anstie

Factory Beta switches gears, focuses on ’26 Motocross

Race Day Schedule

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)

1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying (First 2 Minutes Free)

3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying
3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying
3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying

4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying
4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying
4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:20 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:32 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:53 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders