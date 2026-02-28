 Skip navigation
Top News

MLB: Houston Astros at Texas Rangers
Jake Burger’s injury-filled season led to a revamped approach heading into 2026
SX 2026 Rd 08 Daytona 450 Hunter Lawrence 01.jpg
SMX 2026 Round 8, Daytona 450 Qualification Updates: Hunter Lawrence leads Q1
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,
SX 2026 Rd 08 Daytona 250 rider styles.jpg
SMX 2026 Round 8, Daytona 250 Qualification Live Updates: Seth Hammaker fastest in Q1
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_pl_mcgoal1_260228.jpg
Semenyo lifts Manchester City 1-0 ahead of Leeds
nbc_pft_lamu_260228.jpg
Lomu balancing wedding planning, scouting combine
nbc_pft_miller_260228.jpg
Miller open to both OT positions in NFL

Trending Teams

Washington Commanders Primary Logo
Washington Commanders
St. Louis Cardinals Primary Logo
St. Louis Cardinals
New York Yankees Primary Logo
New York Yankees
SuperMotocross Round 8, Daytona: Event Hub, Live Coverage, Race Updates

  • By
  • Dan Beaver,
  • By
  • Dan Beaver
  
Published February 28, 2026 12:56 PM

Round 8 of the SuperMotocross World Championship is underway at Daytona International Speedway and every racer in the paddock wants to win it.

Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.

Jason Anderson to miss Daytona due to medical issues

Brown holds first 3-digit 250 red plate since 2010

Long Live the King: Eli Tomac seeks 8th Daytona victory

Chase Sexton to miss Daytona SX after practice crash

Daytona Preview

No penalties issued in 450 or 250 incidents in Arlington

Daytona SX Track Map 3D with timing loops.jpg

Feld Entertainment

Feld Entertainment

Race Day Schedule

DAYTONA EVENT SCHEDULE (all times ET):

Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race

Qualification

12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)

3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying 2

3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying 2

3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying 2

4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying 2

4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying 2

4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying 2

Evening Program

6:30 p.m.: Opening Ceremonies

7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)

8:08 p.m.: SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders

8:23 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:34 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)

8:55 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders

9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders