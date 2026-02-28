SuperMotocross Round 8, Daytona: Event Hub, Live Coverage, Race Updates
Round 8 of the SuperMotocross World Championship is underway at Daytona International Speedway and every racer in the paddock wants to win it.
Bookmark this page for live updates from the track as your one-stop portal for all of the action.
Race Day Schedule
DAYTONA EVENT SCHEDULE (all times ET):
Here are the start times and schedule for Saturday’s Supercross race
Qualification
12:30 p.m.: 250 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
12:47 p.m.: 250 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:04 p.m.: 250 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:21 p.m.: 450 Group A Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:38 p.m.: 450 Group B Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
1:55 p.m.: 450 Group C Qualifying 1 (First 2 Minutes Free)
3:15 p.m.: 250 Group C Qualifying 2
3:32 p.m.: 250 Group B Qualifying 2
3:49 p.m.: 250 Group A Qualifying 2
4:06 p.m.: 450 Group A Qualifying 2
4:23 p.m.: 450 Group B Qualifying 2
4:40 p.m.: 450 Group C Qualifying 2
Evening Program
6:30 p.m.: Opening Ceremonies
7:06 p.m.: 250 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:20 p.m.: 250 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:34 p.m.: 450 Heat #1 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
7:48 p.m.: 450 Heat #2 – 6 Minutes/Plus 1 lap - 20 riders (1 - 9 to Main)
8:08 p.m.: SMX Next Main Event – 8 Minutes/Plus 1 lap - 22 Riders
8:23 p.m.: 250 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:34 p.m.: 450 Last Chance Qualifier – 5 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders (1 - 4 to Main)
8:55 p.m.: 250 Main Event – 15 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders
9:29 p.m.: 450 Main Event – 20 Minutes/Plus 1 lap - 22 riders