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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 1990 Results

July 12-15, 1990 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total
1 Mark Rypien 78 71 72 221
2 Dick Anderson 73 75 74 222
3 Jack Wagner 77 70 76 223
T4. Steve Bartkowski 71 75 79 225
Steve Spurrier 76 74 75 225
T6. Neil Lomax 78 75 74 227
Graig Nettles 77 73 77 227
Jack Marin 79 72 76 227
9 Michael Jordan 76 77 75 228
10 Danny Ainge 78 76 75 229
T11. Rick Barry 78 79 73 230
John Elway 70 82 78 230
Phil Simms 74 75 81 230
T14. Marshall Holman 85 75 71 231
Davey Johnson 71 77 83 231
Rollie Fingers 76 74 81 231
17 Bill Laimbeer 77 81 74 232
18 Dan Marino 80 76 78 234
T19. Bernie Nicholls 83 81 73 237
Billy Olson 79 76 82 237
Robert Seguso 75 77 85 237
T22. Joe Namath 76 83 80 239
Billy Joe Tolliver 78 82 79 239
Randy Quaid 84 77 78 239
Bobby Anderson 76 81 82 239
T26. Vince Van Patten 84 76 80 240
Mike Schmidt 80 78 82 240
28 Kiki Vandeweghe 77 84 80 241
29 Jim McMahon 81 79 82 242
T30. Tom Dreesen 88 75 80 243
Bob Cousy 83 76 84 243
Maury Povich 81 75 87 243
33 Tommy John 83 81 80 244
T34. Bill Cunningham 85 82 79 246
Larry Brown 81 86 79 246
36 Mike Eruzione 83 83 81 247
T37. Andy Mill 84 84 80 248
Lawrence Taylor 82 87 79 248
T39. Ernie Banks 85 82 82 249
Mac Davis 84 84 81 249
Ed Marinaro 83 81 85 249
42 John O’Hurley 80 84 87 251
T43. Joe Theismann 92 81 80 253
Curly Neal 78 91 84 253
45 Doug Moe 92 86 78 256
46 Frankie Avalon 83 85 89 257
T47. John Havlicek 92 86 81 259
Gary “US” Bonds 82 89 88 259
Kevin Loughery 89 81 89 259
50 Ron Haworski 92 86 84 262
51 Cazzie Russel 88 91 86 265
52 Kenny Rogers 83 93 91 267
53 Ken Anderson 95 85 88 268
54 Fred Williamson 94 93 83 270
55 Bob Eubanks 93 88 99 280
56 Chuck Daly 101 99 95 295