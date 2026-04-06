American Century Championship - 1990 Results
July 12-15, 1990 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|1
|Mark
|Rypien
|78
|71
|72
|221
|2
|Dick
|Anderson
|73
|75
|74
|222
|3
|Jack
|Wagner
|77
|70
|76
|223
|T4.
|Steve
|Bartkowski
|71
|75
|79
|225
|Steve
|Spurrier
|76
|74
|75
|225
|T6.
|Neil
|Lomax
|78
|75
|74
|227
|Graig
|Nettles
|77
|73
|77
|227
|Jack
|Marin
|79
|72
|76
|227
|9
|Michael
|Jordan
|76
|77
|75
|228
|10
|Danny
|Ainge
|78
|76
|75
|229
|T11.
|Rick
|Barry
|78
|79
|73
|230
|John
|Elway
|70
|82
|78
|230
|Phil
|Simms
|74
|75
|81
|230
|T14.
|Marshall
|Holman
|85
|75
|71
|231
|Davey
|Johnson
|71
|77
|83
|231
|Rollie
|Fingers
|76
|74
|81
|231
|17
|Bill
|Laimbeer
|77
|81
|74
|232
|18
|Dan
|Marino
|80
|76
|78
|234
|T19.
|Bernie
|Nicholls
|83
|81
|73
|237
|Billy
|Olson
|79
|76
|82
|237
|Robert
|Seguso
|75
|77
|85
|237
|T22.
|Joe
|Namath
|76
|83
|80
|239
|Billy Joe
|Tolliver
|78
|82
|79
|239
|Randy
|Quaid
|84
|77
|78
|239
|Bobby
|Anderson
|76
|81
|82
|239
|T26.
|Vince
|Van Patten
|84
|76
|80
|240
|Mike
|Schmidt
|80
|78
|82
|240
|28
|Kiki
|Vandeweghe
|77
|84
|80
|241
|29
|Jim
|McMahon
|81
|79
|82
|242
|T30.
|Tom
|Dreesen
|88
|75
|80
|243
|Bob
|Cousy
|83
|76
|84
|243
|Maury
|Povich
|81
|75
|87
|243
|33
|Tommy
|John
|83
|81
|80
|244
|T34.
|Bill
|Cunningham
|85
|82
|79
|246
|Larry
|Brown
|81
|86
|79
|246
|36
|Mike
|Eruzione
|83
|83
|81
|247
|T37.
|Andy
|Mill
|84
|84
|80
|248
|Lawrence
|Taylor
|82
|87
|79
|248
|T39.
|Ernie
|Banks
|85
|82
|82
|249
|Mac
|Davis
|84
|84
|81
|249
|Ed
|Marinaro
|83
|81
|85
|249
|42
|John
|O’Hurley
|80
|84
|87
|251
|T43.
|Joe
|Theismann
|92
|81
|80
|253
|Curly
|Neal
|78
|91
|84
|253
|45
|Doug
|Moe
|92
|86
|78
|256
|46
|Frankie
|Avalon
|83
|85
|89
|257
|T47.
|John
|Havlicek
|92
|86
|81
|259
|Gary “US”
|Bonds
|82
|89
|88
|259
|Kevin
|Loughery
|89
|81
|89
|259
|50
|Ron
|Haworski
|92
|86
|84
|262
|51
|Cazzie
|Russel
|88
|91
|86
|265
|52
|Kenny
|Rogers
|83
|93
|91
|267
|53
|Ken
|Anderson
|95
|85
|88
|268
|54
|Fred
|Williamson
|94
|93
|83
|270
|55
|Bob
|Eubanks
|93
|88
|99
|280
|56
|Chuck
|Daly
|101
|99
|95
|295