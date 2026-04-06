American Century Championship - 1992 Results
July 10-12, 1992 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|1
|Dan
|Quinn
|73
|70
|70
|213
|T2.
|Rick
|Rhoden
|72
|71
|71
|214
|Dick
|Anderson
|71
|72
|71
|214
|4
|Pierre
|Larouche
|70
|73
|72
|215
|5
|Donny
|Anderson
|72
|72
|73
|217
|6
|Cliff
|Richey
|77
|70
|74
|221
|7
|Jack
|Wagner
|73
|75
|74
|222
|T8.
|Steve
|Bartkowski
|74
|74
|76
|224
|Neil
|Lomax
|76
|74
|74
|224
|10
|John
|Elway
|75
|74
|76
|225
|T11.
|Mario
|Lemieux
|74
|77
|75
|226
|Phil
|Simms
|80
|75
|71
|226
|Jack
|Marin
|73
|78
|75
|226
|T14.
|Jim
|McMahon
|72
|77
|78
|227
|Bobby
|Anderson
|74
|77
|76
|227
|Bobby
|Grich
|74
|79
|74
|227
|Al
|Del Greco
|77
|75
|75
|227
|T18.
|Mike
|Schmidt
|76
|78
|74
|228
|Chip
|Lohmiller
|72
|79
|77
|228
|T20.
|Billy Joe
|Tolliver
|74
|76
|79
|229
|Davey
|Johnson
|73
|79
|77
|229
|22
|Shane
|Rawley
|73
|83
|74
|230
|23
|Maury
|Povich
|74
|75
|82
|231
|T24.
|Vince
|Van Patten
|78
|78
|76
|232
|Steve
|Spurrier
|77
|77
|78
|232
|T26.
|Rollie
|Fingers
|84
|72
|77
|233
|Jon
|Sunvold
|78
|77
|78
|233
|Dan
|Marino
|79
|75
|79
|233
|Jan
|Stenerud
|71
|82
|80
|233
|T30.
|Brett
|Hull
|81
|79
|75
|235
|Chris
|Miller
|84
|73
|78
|235
|Tom
|Barrasso
|77
|78
|80
|235
|Randy
|Quaid
|77
|76
|82
|235
|T34.
|Andy
|Mill
|80
|78
|78
|236
|Franz
|Klammer
|77
|81
|78
|236
|Bobby
|Murcer
|81
|81
|74
|236
|Clark
|Gillies
|77
|76
|83
|236
|T38.
|Danny
|Ainge
|80
|81
|77
|238
|Don
|Edwards
|79
|78
|81
|238
|Jason
|Staurovsky
|80
|77
|81
|238
|41
|Billy
|Olson
|76
|79
|84
|239
|T42.
|Tommy
|John
|81
|79
|80
|240
|Michael
|Jordan
|86
|82
|72
|240
|T44.
|Mark
|Rypien
|80
|80
|82
|242
|Browning
|Nagle
|77
|83
|82
|242
|46
|Graig
|Nettles
|81
|81
|81
|243
|T47.
|Tom
|Dreesen
|80
|81
|83
|244
|Ernest
|Byner
|82
|79
|83
|244
|Kiki
|Vandeweghe
|82
|79
|83
|244
|Robert
|Seguso
|79
|85
|80
|244
|Gene
|Mauch
|83
|81
|80
|244
|Steve
|Beuerlein
|85
|80
|79
|244
|53
|Rick
|Barry
|83
|85
|77
|245
|T54.
|Joe
|Namath
|76
|83
|87
|246
|Kurt
|Bevacqua
|84
|80
|82
|246
|56
|Ed
|Marinaro
|86
|82
|80
|248
|57
|Lawrence
|Taylor
|84
|86
|80
|250
|T58.
|Mike
|Eruzione
|79
|84
|88
|251
|Dave
|McNally
|83
|89
|79
|251
|T60.
|Jim
|Palmer
|84
|84
|85
|253
|Frankie
|Avalon
|84
|88
|81
|253
|62
|Kevin
|Loughery
|85
|81
|88
|254
|63
|Joe
|Theismann
|85
|85
|85
|255
|64
|Dean
|Smith
|91
|81
|84
|256
|T65.
|Curly
|Neal
|84
|87
|86
|257
|Mike
|Cuellar
|83
|91
|83
|257
|67
|Darrell
|Royal
|87
|84
|87
|258
|68
|Ann
|Meyers
|90
|81
|88
|259
|T69.
|Efren
|Herrera
|86
|86
|92
|264
|Doug
|Moe
|85
|94
|85
|264
|71
|Digger
|Phelps
|79
|94
|92
|265
|72
|Smokey
|Robinson
|86
|93
|92
|271
|73
|Steve
|Bono
|88
|96
|91
|275
|74
|Dennis
|Erickson
|95
|108
|99
|302