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Top Clips

miles_mpx.jpg
HLs: Miles makes history as Lynx down Valkyries
nbc_wnba_dreamvsfever_260604.jpg
HLs: Mitchell, Clark power Fever past Reese, Dream
nbc_lpga_usopenday1_260604.jpg
Highlights: 2026 U.S. Women’s Open, Round 1

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American Century Championship - 1992 Results

July 10-12, 1992 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total
1 Dan Quinn 73 70 70 213
T2. Rick Rhoden 72 71 71 214
Dick Anderson 71 72 71 214
4 Pierre Larouche 70 73 72 215
5 Donny Anderson 72 72 73 217
6 Cliff Richey 77 70 74 221
7 Jack Wagner 73 75 74 222
T8. Steve Bartkowski 74 74 76 224
Neil Lomax 76 74 74 224
10 John Elway 75 74 76 225
T11. Mario Lemieux 74 77 75 226
Phil Simms 80 75 71 226
Jack Marin 73 78 75 226
T14. Jim McMahon 72 77 78 227
Bobby Anderson 74 77 76 227
Bobby Grich 74 79 74 227
Al Del Greco 77 75 75 227
T18. Mike Schmidt 76 78 74 228
Chip Lohmiller 72 79 77 228
T20. Billy Joe Tolliver 74 76 79 229
Davey Johnson 73 79 77 229
22 Shane Rawley 73 83 74 230
23 Maury Povich 74 75 82 231
T24. Vince Van Patten 78 78 76 232
Steve Spurrier 77 77 78 232
T26. Rollie Fingers 84 72 77 233
Jon Sunvold 78 77 78 233
Dan Marino 79 75 79 233
Jan Stenerud 71 82 80 233
T30. Brett Hull 81 79 75 235
Chris Miller 84 73 78 235
Tom Barrasso 77 78 80 235
Randy Quaid 77 76 82 235
T34. Andy Mill 80 78 78 236
Franz Klammer 77 81 78 236
Bobby Murcer 81 81 74 236
Clark Gillies 77 76 83 236
T38. Danny Ainge 80 81 77 238
Don Edwards 79 78 81 238
Jason Staurovsky 80 77 81 238
41 Billy Olson 76 79 84 239
T42. Tommy John 81 79 80 240
Michael Jordan 86 82 72 240
T44. Mark Rypien 80 80 82 242
Browning Nagle 77 83 82 242
46 Graig Nettles 81 81 81 243
T47. Tom Dreesen 80 81 83 244
Ernest Byner 82 79 83 244
Kiki Vandeweghe 82 79 83 244
Robert Seguso 79 85 80 244
Gene Mauch 83 81 80 244
Steve Beuerlein 85 80 79 244
53 Rick Barry 83 85 77 245
T54. Joe Namath 76 83 87 246
Kurt Bevacqua 84 80 82 246
56 Ed Marinaro 86 82 80 248
57 Lawrence Taylor 84 86 80 250
T58. Mike Eruzione 79 84 88 251
Dave McNally 83 89 79 251
T60. Jim Palmer 84 84 85 253
Frankie Avalon 84 88 81 253
62 Kevin Loughery 85 81 88 254
63 Joe Theismann 85 85 85 255
64 Dean Smith 91 81 84 256
T65. Curly Neal 84 87 86 257
Mike Cuellar 83 91 83 257
67 Darrell Royal 87 84 87 258
68 Ann Meyers 90 81 88 259
T69. Efren Herrera 86 86 92 264
Doug Moe 85 94 85 264
71 Digger Phelps 79 94 92 265
72 Smokey Robinson 86 93 92 271
73 Steve Bono 88 96 91 275
74 Dennis Erickson 95 108 99 302