American Century Championship - 1993 Results
July 11, 1993 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|1
|Rick
|Rhoden
|66
|71
|70
|207
|2
|Johnny
|Bench
|70
|70
|71
|211
|3
|Al
|Del Greco
|72
|69
|73
|214
|4
|Jack
|Wagner
|73
|71
|71
|215
|5
|Pierre
|Larouche
|70
|73
|73
|216
|T6.
|Dick
|Anderson
|78
|69
|72
|219
|Bill
|Laimbeer
|75
|69
|75
|219
|Dan
|Quinn
|72
|75
|72
|219
|T9.
|John
|Elway
|73
|73
|72
|218
|Shane
|Rawley
|73
|70
|77
|220
|Phil
|Simms
|75
|74
|71
|220
|12
|Peter Tom
|Willis
|77
|72
|72
|221
|T13.
|Jack
|Marin
|72
|76
|74
|222
|Steve
|Spurrier
|71
|78
|73
|222
|15
|Donny
|Anderson
|77
|75
|71
|223
|16
|Bobby
|Grich
|73
|74
|77
|224
|T17.
|Cliff
|Richey
|75
|78
|73
|226
|Mark
|Rypien
|77
|74
|75
|226
|Mike
|Schmidt
|77
|76
|73
|226
|T20.
|Rollie
|Fingers
|77
|78
|72
|227
|Chip
|Lohmiller
|74
|72
|81
|227
|Bobby
|Murcer
|78
|74
|75
|227
|T23.
|Marshall
|Holman
|77
|77
|74
|228
|Billy Joe
|Tolliver
|73
|78
|77
|228
|25
|Jan
|Stenerud
|75
|79
|75
|229
|T26.
|Brett
|Hull
|77
|72
|81
|230
|Stan
|Humphries
|76
|78
|76
|230
|Chris
|Miller
|74
|76
|80
|230
|T29.
|Clark
|Gillies
|77
|76
|78
|231
|Michael
|Jordan
|83
|71
|77
|231
|31
|Neil
|Lomax
|75
|77
|80
|232
|T32.
|Bobby
|Anderson
|78
|77
|78
|233
|Maury
|Povich
|73
|78
|82
|233
|T34.
|Danny
|Ainge
|77
|74
|83
|234
|Chris
|Chandler
|80
|74
|80
|234
|Jeremy
|Roenick
|83
|75
|76
|234
|T37.
|Steve
|Bartkowski
|81
|74
|81
|236
|Ernest
|Byner
|77
|82
|77
|236
|Tommy
|John
|82
|78
|76
|236
|Mario
|Lemieux
|76
|79
|81
|236
|Ed
|Marinaro
|76
|79
|81
|236
|Jim
|McMahon
|84
|75
|77
|236
|T43.
|Joe
|Namath
|78
|79
|80
|237
|Dave
|McNally
|78
|82
|77
|237
|Andy
|Mill
|79
|78
|80
|237
|46
|Jim
|Greech
|76
|80
|85
|241
|T47.
|Browning
|Nagle
|85
|76
|79
|240
|Graig
|Nettles
|82
|78
|80
|240
|Joe
|Theismann
|82
|77
|81
|240
|T50.
|Tom
|Dreesen
|82
|80
|81
|243
|Darrell
|Royal
|78
|83
|82
|243
|Kiki
|Vandeweghe
|80
|79
|84
|243
|T53.
|Tom
|Barrasso
|89
|78
|77
|244
|Mike
|Eruzione
|79
|83
|82
|244
|T55.
|Bryant
|Gumbel
|78
|80
|88
|246
|Lawrence
|Taylor
|82
|76
|88
|246
|57
|Gene
|Mauch
|81
|85
|82
|248
|58
|Steve
|Young
|82
|84
|84
|250
|59
|Curly
|Neal
|81
|90
|82
|253
|60
|George
|Gervin
|86
|84
|84
|254
|61
|Digger
|Phelps
|89
|86
|85
|260
|62
|Franz
|Klammer
|84
|83
|96
|263
|63
|Charles
|Barkley*
|84
|89
|91
|264
|64
|Dan
|Majerle
|96
|91
|91
|278
|65
|John
|Mendoza*
|96
|96
|87
|279
|66
|Daniel
|Baldwin
|86
|93
|94
|273
|67
|Lou
|Holtz
|86
|87
|WD