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Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

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American Century Championship - 1993 Results

July 11, 1993 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total
1 Rick Rhoden 66 71 70 207
2 Johnny Bench 70 70 71 211
3 Al Del Greco 72 69 73 214
4 Jack Wagner 73 71 71 215
5 Pierre Larouche 70 73 73 216
T6. Dick Anderson 78 69 72 219
Bill Laimbeer 75 69 75 219
Dan Quinn 72 75 72 219
T9. John Elway 73 73 72 218
Shane Rawley 73 70 77 220
Phil Simms 75 74 71 220
12 Peter Tom Willis 77 72 72 221
T13. Jack Marin 72 76 74 222
Steve Spurrier 71 78 73 222
15 Donny Anderson 77 75 71 223
16 Bobby Grich 73 74 77 224
T17. Cliff Richey 75 78 73 226
Mark Rypien 77 74 75 226
Mike Schmidt 77 76 73 226
T20. Rollie Fingers 77 78 72 227
Chip Lohmiller 74 72 81 227
Bobby Murcer 78 74 75 227
T23. Marshall Holman 77 77 74 228
Billy Joe Tolliver 73 78 77 228
25 Jan Stenerud 75 79 75 229
T26. Brett Hull 77 72 81 230
Stan Humphries 76 78 76 230
Chris Miller 74 76 80 230
T29. Clark Gillies 77 76 78 231
Michael Jordan 83 71 77 231
31 Neil Lomax 75 77 80 232
T32. Bobby Anderson 78 77 78 233
Maury Povich 73 78 82 233
T34. Danny Ainge 77 74 83 234
Chris Chandler 80 74 80 234
Jeremy Roenick 83 75 76 234
T37. Steve Bartkowski 81 74 81 236
Ernest Byner 77 82 77 236
Tommy John 82 78 76 236
Mario Lemieux 76 79 81 236
Ed Marinaro 76 79 81 236
Jim McMahon 84 75 77 236
T43. Joe Namath 78 79 80 237
Dave McNally 78 82 77 237
Andy Mill 79 78 80 237
46 Jim Greech 76 80 85 241
T47. Browning Nagle 85 76 79 240
Graig Nettles 82 78 80 240
Joe Theismann 82 77 81 240
T50. Tom Dreesen 82 80 81 243
Darrell Royal 78 83 82 243
Kiki Vandeweghe 80 79 84 243
T53. Tom Barrasso 89 78 77 244
Mike Eruzione 79 83 82 244
T55. Bryant Gumbel 78 80 88 246
Lawrence Taylor 82 76 88 246
57 Gene Mauch 81 85 82 248
58 Steve Young 82 84 84 250
59 Curly Neal 81 90 82 253
60 George Gervin 86 84 84 254
61 Digger Phelps 89 86 85 260
62 Franz Klammer 84 83 96 263
63 Charles Barkley* 84 89 91 264
64 Dan Majerle 96 91 91 278
65 John Mendoza* 96 96 87 279
66 Daniel Baldwin 86 93 94 273
67 Lou Holtz 86 87 WD