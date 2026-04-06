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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 1994 Results

July 8-10, 1994 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Dick Anderson* 72 69 71 212 75000
T2. Steve Bartkowski 71 70 71 212 27500
Rick Rhoden 72 73 67 212 27500
4 Darren Veitch 72 67 76 215 17000
5 Pierre Larouche 72 75 69 216 13300
T6. John Elway 72 73 72 217 Amateur
Dale Tallon 72 73 72 217 7650
8 Dan Quinn 72 75 72 219 6400
9 Truck Robinson 76 74 71 221 6300
T10. Chris Chandler 74 77 71 222 6150
Cliff Richey 77 72 73 222 6150
T12. Brian Kinchen 81 69 73 223 5900
Jack Marin 73 76 74 223 5900
Peter Tom Willis 80 71 72 223 5900
T15. Johnny Bench 74 74 76 224 5550
Al Del Greco 75 74 75 224 5550
Bobby Grich 73 78 73 224 5550
Maury Povich 75 73 76 224 Amateur
T19. Donny Anderson 76 76 73 225 5150
Clark Gillies 74 75 76 225 5150
Bill Laimbeer 71 74 80 225 5150
Bernie Nicholls 75 76 74 225 5150
23 Mike Schmidt 75 74 77 226 4900
24 Gene Mauch 77 74 76 227 4800
T25. Mario Lemieux 77 75 76 228 4650
Billy Joe Tolliver 72 75 81 228 4650
T27. Rollie Fingers 76 74 80 230 4300
Neil Lomax 77 73 80 230 4300
Shane Rawley 75 76 79 230 4300
Mark Rypien 74 74 82 230 4300
Jack Wagner 77 75 78 230 4300
T32. Jan Stenerud 77 73 82 232 3950
Phil Simms 79 72 81 232 3950
T34. Tom Dreesen 77 79 78 234 3400
Stan Humphries 78 84 72 234 3400
Dan Quayle 75 80 79 234 Amateur
Jeremy Roenick 74 82 78 234 3400
T38. Jim McMahon 75 78 82 235 2425
Dave McNally 77 81 77 235 2425
T40. David Alexander 78 79 79 236 2300
Steve Gatlin 78 80 78 236 2300
Ron Reed 77 77 82 236 2300
T43. Jeff Gossett 77 81 80 238 2175
Bobby Murcer 76 81 81 238 2175
T45. Danny Ainge 80 77 82 239 Amateur
Tom Barrasso 80 83 76 239 2050
Steve Spurrier 79 83 77 239 2050
48 Joe Namath 78 79 83 240 1950
T49. Graig Nettles 83 82 78 243 1875
Lawrence Taylor 77 82 84 243 1875
T51. Jon Barry 80 83 81 244 1750
Mike Eruzione 83 80 81 244 1750
George Gervin 82 76 86 244 1750
54 Joe Theismann 78 86 82 246 Amateur
T55. Ed Marinaro 82 85 80 247 1575
Digger Phelps 82 85 80 247 Amateur
57 Bobby Anderson 80 86 82 248 1500
T58. Franz Klammer 78 87 84 249 Amateur
Tommy John 82 85 82 249 1400
60 Robin Yount 82 83 85 250 1375
61 Ann Meyers 87 85 85 257 1325
62 Dan Majerle 95 86 81 262 Amateur
T63. Adam Johnson 88 86 89 263 Amateur
Terry Porter 94 86 83 263 Amateur
65 Charles Barkley 94 92 83 269 1150
66 Bryant Gumbel 87 101 86 274 Amateur
67 Engelbert Humperdinck 91 106 96 293 Amateur
David Robinson 86 94 Withdrew
Chris Miller 71 Withdrew