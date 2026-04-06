American Century Championship - 1994 Results
July 8-10, 1994 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Dick
|Anderson*
|72
|69
|71
|212
|75000
|T2.
|Steve
|Bartkowski
|71
|70
|71
|212
|27500
|Rick
|Rhoden
|72
|73
|67
|212
|27500
|4
|Darren
|Veitch
|72
|67
|76
|215
|17000
|5
|Pierre
|Larouche
|72
|75
|69
|216
|13300
|T6.
|John
|Elway
|72
|73
|72
|217
|Amateur
|Dale
|Tallon
|72
|73
|72
|217
|7650
|8
|Dan
|Quinn
|72
|75
|72
|219
|6400
|9
|Truck
|Robinson
|76
|74
|71
|221
|6300
|T10.
|Chris
|Chandler
|74
|77
|71
|222
|6150
|Cliff
|Richey
|77
|72
|73
|222
|6150
|T12.
|Brian
|Kinchen
|81
|69
|73
|223
|5900
|Jack
|Marin
|73
|76
|74
|223
|5900
|Peter Tom
|Willis
|80
|71
|72
|223
|5900
|T15.
|Johnny
|Bench
|74
|74
|76
|224
|5550
|Al
|Del Greco
|75
|74
|75
|224
|5550
|Bobby
|Grich
|73
|78
|73
|224
|5550
|Maury
|Povich
|75
|73
|76
|224
|Amateur
|T19.
|Donny
|Anderson
|76
|76
|73
|225
|5150
|Clark
|Gillies
|74
|75
|76
|225
|5150
|Bill
|Laimbeer
|71
|74
|80
|225
|5150
|Bernie
|Nicholls
|75
|76
|74
|225
|5150
|23
|Mike
|Schmidt
|75
|74
|77
|226
|4900
|24
|Gene
|Mauch
|77
|74
|76
|227
|4800
|T25.
|Mario
|Lemieux
|77
|75
|76
|228
|4650
|Billy Joe
|Tolliver
|72
|75
|81
|228
|4650
|T27.
|Rollie
|Fingers
|76
|74
|80
|230
|4300
|Neil
|Lomax
|77
|73
|80
|230
|4300
|Shane
|Rawley
|75
|76
|79
|230
|4300
|Mark
|Rypien
|74
|74
|82
|230
|4300
|Jack
|Wagner
|77
|75
|78
|230
|4300
|T32.
|Jan
|Stenerud
|77
|73
|82
|232
|3950
|Phil
|Simms
|79
|72
|81
|232
|3950
|T34.
|Tom
|Dreesen
|77
|79
|78
|234
|3400
|Stan
|Humphries
|78
|84
|72
|234
|3400
|Dan
|Quayle
|75
|80
|79
|234
|Amateur
|Jeremy
|Roenick
|74
|82
|78
|234
|3400
|T38.
|Jim
|McMahon
|75
|78
|82
|235
|2425
|Dave
|McNally
|77
|81
|77
|235
|2425
|T40.
|David
|Alexander
|78
|79
|79
|236
|2300
|Steve
|Gatlin
|78
|80
|78
|236
|2300
|Ron
|Reed
|77
|77
|82
|236
|2300
|T43.
|Jeff
|Gossett
|77
|81
|80
|238
|2175
|Bobby
|Murcer
|76
|81
|81
|238
|2175
|T45.
|Danny
|Ainge
|80
|77
|82
|239
|Amateur
|Tom
|Barrasso
|80
|83
|76
|239
|2050
|Steve
|Spurrier
|79
|83
|77
|239
|2050
|48
|Joe
|Namath
|78
|79
|83
|240
|1950
|T49.
|Graig
|Nettles
|83
|82
|78
|243
|1875
|Lawrence
|Taylor
|77
|82
|84
|243
|1875
|T51.
|Jon
|Barry
|80
|83
|81
|244
|1750
|Mike
|Eruzione
|83
|80
|81
|244
|1750
|George
|Gervin
|82
|76
|86
|244
|1750
|54
|Joe
|Theismann
|78
|86
|82
|246
|Amateur
|T55.
|Ed
|Marinaro
|82
|85
|80
|247
|1575
|Digger
|Phelps
|82
|85
|80
|247
|Amateur
|57
|Bobby
|Anderson
|80
|86
|82
|248
|1500
|T58.
|Franz
|Klammer
|78
|87
|84
|249
|Amateur
|Tommy
|John
|82
|85
|82
|249
|1400
|60
|Robin
|Yount
|82
|83
|85
|250
|1375
|61
|Ann
|Meyers
|87
|85
|85
|257
|1325
|62
|Dan
|Majerle
|95
|86
|81
|262
|Amateur
|T63.
|Adam
|Johnson
|88
|86
|89
|263
|Amateur
|Terry
|Porter
|94
|86
|83
|263
|Amateur
|65
|Charles
|Barkley
|94
|92
|83
|269
|1150
|66
|Bryant
|Gumbel
|87
|101
|86
|274
|Amateur
|67
|Engelbert
|Humperdinck
|91
|106
|96
|293
|Amateur
|David
|Robinson
|86
|94
|Withdrew
|Chris
|Miller
|71
|Withdrew