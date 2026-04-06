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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 1995 Results

July 17-19, 1995 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Rick Rhoden 71 67 73 211 75000
2 Peter Tom Willis 74 74 68 216 35000
3 Dick Anderson 78 71 68 217 20000
4 Jack Marin 72 74 74 220 17000
T5. Al Del Greco 71 75 76 222 13500
Mike Schmidt 72 76 74 222 13500
T7. Bobby Grich 75 74 74 223 8700
Jack Wagner 76 75 72 223 8700
T9. Donny Anderson 78 74 73 225 7200
Pierre Larouche 75 75 75 225 7200
Neil Lomax 72 76 77 225 7200
Dan Quinn 76 79 70 225 7200
T13. John Elway 77 80 70 227 Amateur
Mario Lemieux 78 77 72 227 6550
T15. Steve Bartkowski 76 80 72 228 6300
Rollie Fingers 72 83 73 228 6300
Dan Marino 74 76 78 228 6300
18 Michael Jordan 73 77 80 230 Amateur
19 Bobby Murcer 74 82 76 232 6000
T20. Stan Humphries 79 75 79 233 Amateur
June Jones 82 75 76 233 5350
Bill Laimbeer 80 78 75 233 5350
Chris Miller 76 83 74 233 5350
Lawrence Taylor 76 77 80 233 5350
T25. Johnny Bench 79 73 82 234 4850
Tommy John 76 80 78 234 4850
T27. Chris Chandler 79 79 77 235 4650
Clark Gillies 76 77 82 235 4650
29 Brian Kinchen 75 81 80 236 4500
T30. Ken Harrelson 79 80 78 237 4250
Truck Robinson 77 80 80 237 4250
Jan Stenerud 80 80 77 237 4250
Dave Stieb 78 78 81 237 4250
T34. Bobby Anderson 76 82 80 238 3900
Maury Povich 79 79 80 238 Amateur
Cliff Richey, Jr. 81 78 79 238 3900
T37. Chuck Cecil 78 83 78 239 2675
Rudy Gatlin 74 78 87 239 Amateur
T39. Danny Ainge 84 81 75 240 Amateur
Jim McMahon 81 79 80 240 2550
Steve Spurrier 79 82 79 240 2550
T42. Steve Gatlin 83 78 80 241 2450
Jeff Gossett 80 80 81 241 2450
44 Bryant Gumbel 82 80 80 242 Amateur
45 Tom Dreesen 82 81 81 244 2300
46 Joe Namath 82 82 81 245 2250
47 Dan Majerle 75 86 85 246 Amateur
48 Bernie Nicholls 83 82 82 247 2150
49 Jeremy Roenick 81 88 80 249 2100
T50. Randy Cross 79 86 85 250 Amateur
Ed Marinaro 86 80 84 250 2000
Dan Quayle 89 84 77 250 Amateur
T53. Ivan Lendl 85 85 84 254 1850
Dave McNally 82 92 80 254 1850
Mike Shanahan 87 84 83 254 1850
56 Jeff Jaeger 85 83 87 255 1750
57 Digger Phelps 83 89 85 257 Amateur
58 Mike Eruzione 86 88 85 259 1650
59 Daniel Baldwin 88 87 85 260 1600
60 Charles Barkley 89 82 94 265 1550
61 Ernie Banks 80 90 97 267 1500
62 Smokey Robinson 89 94 86 269 Amateur
63 Harry “Doc” Bundy 90 92 97 279 1400
64 Jason Kidd 106 97 102 305 Amateur