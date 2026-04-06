American Century Championship - 1995 Results
July 17-19, 1995 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Rick
|Rhoden
|71
|67
|73
|211
|75000
|2
|Peter Tom
|Willis
|74
|74
|68
|216
|35000
|3
|Dick
|Anderson
|78
|71
|68
|217
|20000
|4
|Jack
|Marin
|72
|74
|74
|220
|17000
|T5.
|Al
|Del Greco
|71
|75
|76
|222
|13500
|Mike
|Schmidt
|72
|76
|74
|222
|13500
|T7.
|Bobby
|Grich
|75
|74
|74
|223
|8700
|Jack
|Wagner
|76
|75
|72
|223
|8700
|T9.
|Donny
|Anderson
|78
|74
|73
|225
|7200
|Pierre
|Larouche
|75
|75
|75
|225
|7200
|Neil
|Lomax
|72
|76
|77
|225
|7200
|Dan
|Quinn
|76
|79
|70
|225
|7200
|T13.
|John
|Elway
|77
|80
|70
|227
|Amateur
|Mario
|Lemieux
|78
|77
|72
|227
|6550
|T15.
|Steve
|Bartkowski
|76
|80
|72
|228
|6300
|Rollie
|Fingers
|72
|83
|73
|228
|6300
|Dan
|Marino
|74
|76
|78
|228
|6300
|18
|Michael
|Jordan
|73
|77
|80
|230
|Amateur
|19
|Bobby
|Murcer
|74
|82
|76
|232
|6000
|T20.
|Stan
|Humphries
|79
|75
|79
|233
|Amateur
|June
|Jones
|82
|75
|76
|233
|5350
|Bill
|Laimbeer
|80
|78
|75
|233
|5350
|Chris
|Miller
|76
|83
|74
|233
|5350
|Lawrence
|Taylor
|76
|77
|80
|233
|5350
|T25.
|Johnny
|Bench
|79
|73
|82
|234
|4850
|Tommy
|John
|76
|80
|78
|234
|4850
|T27.
|Chris
|Chandler
|79
|79
|77
|235
|4650
|Clark
|Gillies
|76
|77
|82
|235
|4650
|29
|Brian
|Kinchen
|75
|81
|80
|236
|4500
|T30.
|Ken
|Harrelson
|79
|80
|78
|237
|4250
|Truck
|Robinson
|77
|80
|80
|237
|4250
|Jan
|Stenerud
|80
|80
|77
|237
|4250
|Dave
|Stieb
|78
|78
|81
|237
|4250
|T34.
|Bobby
|Anderson
|76
|82
|80
|238
|3900
|Maury
|Povich
|79
|79
|80
|238
|Amateur
|Cliff
|Richey, Jr.
|81
|78
|79
|238
|3900
|T37.
|Chuck
|Cecil
|78
|83
|78
|239
|2675
|Rudy
|Gatlin
|74
|78
|87
|239
|Amateur
|T39.
|Danny
|Ainge
|84
|81
|75
|240
|Amateur
|Jim
|McMahon
|81
|79
|80
|240
|2550
|Steve
|Spurrier
|79
|82
|79
|240
|2550
|T42.
|Steve
|Gatlin
|83
|78
|80
|241
|2450
|Jeff
|Gossett
|80
|80
|81
|241
|2450
|44
|Bryant
|Gumbel
|82
|80
|80
|242
|Amateur
|45
|Tom
|Dreesen
|82
|81
|81
|244
|2300
|46
|Joe
|Namath
|82
|82
|81
|245
|2250
|47
|Dan
|Majerle
|75
|86
|85
|246
|Amateur
|48
|Bernie
|Nicholls
|83
|82
|82
|247
|2150
|49
|Jeremy
|Roenick
|81
|88
|80
|249
|2100
|T50.
|Randy
|Cross
|79
|86
|85
|250
|Amateur
|Ed
|Marinaro
|86
|80
|84
|250
|2000
|Dan
|Quayle
|89
|84
|77
|250
|Amateur
|T53.
|Ivan
|Lendl
|85
|85
|84
|254
|1850
|Dave
|McNally
|82
|92
|80
|254
|1850
|Mike
|Shanahan
|87
|84
|83
|254
|1850
|56
|Jeff
|Jaeger
|85
|83
|87
|255
|1750
|57
|Digger
|Phelps
|83
|89
|85
|257
|Amateur
|58
|Mike
|Eruzione
|86
|88
|85
|259
|1650
|59
|Daniel
|Baldwin
|88
|87
|85
|260
|1600
|60
|Charles
|Barkley
|89
|82
|94
|265
|1550
|61
|Ernie
|Banks
|80
|90
|97
|267
|1500
|62
|Smokey
|Robinson
|89
|94
|86
|269
|Amateur
|63
|Harry “Doc”
|Bundy
|90
|92
|97
|279
|1400
|64
|Jason
|Kidd
|106
|97
|102
|305
|Amateur