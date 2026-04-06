American Century Championship - 1996 Results
July 12-14, 1996 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Billy Joe
|Tolliver
|70
|73
|68
|211
|75000
|2
|Donny
|Anderson
|72
|75
|68
|215
|35000
|3
|John
|Brodie
|75
|68
|73
|216
|20000
|T4.
|Pierre
|Larouche
|72
|69
|77
|218
|15000
|Rick
|Rhoden
|76
|69
|73
|218
|15000
|T6.
|Dick
|Anderson
|72
|69
|78
|219
|10166
|Trent
|Dilfer
|77
|68
|74
|219
|10167
|Brian
|Kinchen
|74
|74
|71
|219
|10167
|T9.
|Mike
|Schmidt
|73
|76
|71
|220
|7250
|Jack
|Wagner
|74
|71
|75
|220
|7250
|T11.
|John
|Elway
|70
|73
|78
|221
|Amateur
|Dan
|Quinn
|67
|80
|74
|221
|5052.5
|T13.
|Jack
|Marin
|70
|74
|78
|222
|4819.8
|Dan
|Marino
|71
|76
|75
|222
|4819.8
|Jan
|Stenerud
|70
|79
|73
|222
|4819.8
|Peter Tom
|Willis
|74
|73
|75
|222
|4819.8
|Shane
|Rawley
|71
|79
|72
|222
|4819.8
|T18.
|Al
|Del Greco
|74
|75
|75
|224
|4555
|June
|Jones
|75
|74
|75
|224
|4555
|Neil
|Lomax
|77
|74
|73
|224
|4555
|T21.
|Steve
|Bartkowski
|73
|73
|80
|226
|4257.33
|Grant
|Fuhr
|77
|74
|75
|226
|4257.33
|Bobby
|Grich
|78
|74
|74
|226
|4257.34
|Brett
|Hull
|75
|74
|77
|226
|Amateur
|Mario
|Lemieux
|74
|77
|75
|226
|4257.34
|Jim
|McMahon
|73
|74
|79
|226
|4257.33
|T27.
|Johnny
|Bench
|69
|75
|83
|227
|3926.5
|Chuck
|Cecil
|72
|84
|71
|227
|3926.5
|Clark
|Gillies
|77
|73
|77
|227
|3926.5
|Mark
|Rypien
|74
|73
|80
|227
|3926.5
|T31.
|Chris
|Chandler
|78
|72
|78
|228
|3595.5
|Rudy
|Gatlin
|77
|74
|77
|228
|Amateur
|Bill
|Laimbeer
|77
|71
|80
|228
|3595.5
|Ivan
|Lendl
|75
|75
|78
|228
|3595.5
|Jeremy
|Roenick
|75
|77
|76
|228
|3595.5
|Steve
|Spurrier
|75
|75
|78
|228
|3595.5
|T37.
|Tom
|Dreesen
|73
|75
|81
|229
|3331
|Rick
|Neuheisel
|75
|73
|81
|229
|3331
|39
|Jeff
|Feagles
|74
|77
|79
|230
|3232
|40
|Joe
|Theismann
|76
|78
|77
|231
|3165
|41
|Chris
|Miller
|80
|73
|79
|232
|3099
|T42.
|Ron
|Darling
|77
|79
|77
|233
|2967
|Rollie
|Fingers
|79
|80
|74
|233
|2967
|Michael
|Jordan
|74
|80
|79
|233
|Amateur
|T45.
|Mike
|Modano
|81
|77
|76
|234
|2801.5
|Truck
|Robinson
|84
|75
|75
|234
|2801.5
|47
|Steve
|Gatlin
|78
|82
|77
|237
|2702
|T48.
|Danny
|Ainge
|76
|82
|80
|238
|2570
|Larry
|Gatlin
|79
|79
|80
|238
|2570
|Bobby
|Murcer
|82
|74
|82
|238
|2570
|T51.
|Bobby
|Anderson
|79
|81
|80
|240
|2404
|Carlton
|Fisk
|82
|75
|83
|240
|Amateur
|T53.
|Neal
|Anderson
|77
|83
|81
|241
|2272
|Gorman
|Thomas
|79
|81
|81
|241
|2272
|T55.
|Jaime
|Diaz
|86
|77
|79
|242
|Amateur
|Mike
|Eruzione
|85
|81
|76
|242
|4040.4
|Bryant
|Gumbel
|82
|81
|79
|242
|Amateur
|Joe
|Morgan
|83
|76
|83
|242
|2040.4
|Maury
|Povich
|79
|79
|84
|242
|Amateur
|60
|Dave
|Stieb
|87
|81
|77
|245
|1842
|61
|Ed
|Marinaro
|78
|78
|90
|246
|1776
|62
|Bill
|Bates
|87
|80
|80
|247
|1710
|T63.
|Dave
|Kreig
|85
|77
|86
|248
|Amateur
|Dan
|Majerle
|83
|80
|85
|248
|Amateur
|65
|Ann
|Meyers
|88
|83
|80
|251
|1511
|T66.
|Jon
|Barry
|79
|94
|81
|254
|1412
|Pete
|Sampras
|84
|84
|86
|254
|Amateur
|68
|Jerry
|Rice
|83
|88
|85
|256
|Amateur
|69
|Digger
|Phelps
|82
|94
|82
|258
|Amateur
|70
|Mookie
|Blaylock
|84
|91
|88
|263
|Amateur
|71
|Patrick
|Roy
|92
|82
|91
|265
|1114
|T72.
|Oscar
|De La Hoya
|88
|87
|91
|266
|4015
|Mike
|Shanahan
|81
|93
|92
|266
|1015
|74
|Steve
|Beuerlein
|91
|92
|84
|267
|915
|75
|Eddie
|Murray
|93
|89
|91
|273
|849
|76
|Bonnie
|Blair
|93
|92
|106
|291
|Amateur
|77
|Jason
|Kidd
|98
|92
|104
|294
|717
|78
|Greg
|Anthony
|100
|102
|99
|301
|Amateur