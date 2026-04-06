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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 1996 Results

July 12-14, 1996 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Billy Joe Tolliver 70 73 68 211 75000
2 Donny Anderson 72 75 68 215 35000
3 John Brodie 75 68 73 216 20000
T4. Pierre Larouche 72 69 77 218 15000
Rick Rhoden 76 69 73 218 15000
T6. Dick Anderson 72 69 78 219 10166
Trent Dilfer 77 68 74 219 10167
Brian Kinchen 74 74 71 219 10167
T9. Mike Schmidt 73 76 71 220 7250
Jack Wagner 74 71 75 220 7250
T11. John Elway 70 73 78 221 Amateur
Dan Quinn 67 80 74 221 5052.5
T13. Jack Marin 70 74 78 222 4819.8
Dan Marino 71 76 75 222 4819.8
Jan Stenerud 70 79 73 222 4819.8
Peter Tom Willis 74 73 75 222 4819.8
Shane Rawley 71 79 72 222 4819.8
T18. Al Del Greco 74 75 75 224 4555
June Jones 75 74 75 224 4555
Neil Lomax 77 74 73 224 4555
T21. Steve Bartkowski 73 73 80 226 4257.33
Grant Fuhr 77 74 75 226 4257.33
Bobby Grich 78 74 74 226 4257.34
Brett Hull 75 74 77 226 Amateur
Mario Lemieux 74 77 75 226 4257.34
Jim McMahon 73 74 79 226 4257.33
T27. Johnny Bench 69 75 83 227 3926.5
Chuck Cecil 72 84 71 227 3926.5
Clark Gillies 77 73 77 227 3926.5
Mark Rypien 74 73 80 227 3926.5
T31. Chris Chandler 78 72 78 228 3595.5
Rudy Gatlin 77 74 77 228 Amateur
Bill Laimbeer 77 71 80 228 3595.5
Ivan Lendl 75 75 78 228 3595.5
Jeremy Roenick 75 77 76 228 3595.5
Steve Spurrier 75 75 78 228 3595.5
T37. Tom Dreesen 73 75 81 229 3331
Rick Neuheisel 75 73 81 229 3331
39 Jeff Feagles 74 77 79 230 3232
40 Joe Theismann 76 78 77 231 3165
41 Chris Miller 80 73 79 232 3099
T42. Ron Darling 77 79 77 233 2967
Rollie Fingers 79 80 74 233 2967
Michael Jordan 74 80 79 233 Amateur
T45. Mike Modano 81 77 76 234 2801.5
Truck Robinson 84 75 75 234 2801.5
47 Steve Gatlin 78 82 77 237 2702
T48. Danny Ainge 76 82 80 238 2570
Larry Gatlin 79 79 80 238 2570
Bobby Murcer 82 74 82 238 2570
T51. Bobby Anderson 79 81 80 240 2404
Carlton Fisk 82 75 83 240 Amateur
T53. Neal Anderson 77 83 81 241 2272
Gorman Thomas 79 81 81 241 2272
T55. Jaime Diaz 86 77 79 242 Amateur
Mike Eruzione 85 81 76 242 4040.4
Bryant Gumbel 82 81 79 242 Amateur
Joe Morgan 83 76 83 242 2040.4
Maury Povich 79 79 84 242 Amateur
60 Dave Stieb 87 81 77 245 1842
61 Ed Marinaro 78 78 90 246 1776
62 Bill Bates 87 80 80 247 1710
T63. Dave Kreig 85 77 86 248 Amateur
Dan Majerle 83 80 85 248 Amateur
65 Ann Meyers 88 83 80 251 1511
T66. Jon Barry 79 94 81 254 1412
Pete Sampras 84 84 86 254 Amateur
68 Jerry Rice 83 88 85 256 Amateur
69 Digger Phelps 82 94 82 258 Amateur
70 Mookie Blaylock 84 91 88 263 Amateur
71 Patrick Roy 92 82 91 265 1114
T72. Oscar De La Hoya 88 87 91 266 4015
Mike Shanahan 81 93 92 266 1015
74 Steve Beuerlein 91 92 84 267 915
75 Eddie Murray 93 89 91 273 849
76 Bonnie Blair 93 92 106 291 Amateur
77 Jason Kidd 98 92 104 294 717
78 Greg Anthony 100 102 99 301 Amateur