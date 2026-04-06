American Century Championship - 1997 Results
July 4-6, 1997 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Rick Rhoden
|70
|67
|70
|207
|100000
|T2
|Dan Quinn
|70
|70
|70
|210
|40000
|John Brodie
|67
|73
|70
|210
|40000
|T4
|Jack Wagner
|71
|70
|72
|213
|17332
|Trent Dilfer
|68
|74
|71
|213
|17332
|Brian Kinchen
|71
|72
|70
|213
|17332
|7
|Chris Chandler
|70
|71
|75
|216
|12332
|T8
|Steve Bartkowski
|71
|71
|75
|217
|9416
|Rudy Gatlin
|69
|73
|75
|217
|9415
|Mike Schmidt
|74
|71
|72
|217
|9415
|11
|Jack Marin
|75
|75
|69
|219
|5857
|12
|Al Del Greco
|73
|75
|72
|220
|5782
|T13
|Jan Stenerud
|72
|74
|75
|221
|5670
|Bernie Nicholls
|74
|72
|75
|221
|5669
|T15
|Donny Anderson
|74
|71
|77
|222
|5520
|Dick Anderson
|73
|74
|75
|222
|5519
|T17
|Adam Baldwin
|77
|72
|74
|223
|5370
|Billy Joe Tolliver
|71
|75
|77
|223
|5369
|T19
|Rick Neuheisel
|72
|79
|73
|224
|5220
|John Elway
|75
|75
|74
|224
|5219
|T21
|Stan Humphries
|76
|75
|76
|227
|5070
|Chris Miller
|77
|72
|78
|227
|5069
|T23
|Brett Hull
|81
|77
|70
|228
|Amateur
|Pierre Larouche
|74
|76
|78
|228
|4919
|25
|Rollie Fingers
|74
|79
|76
|229
|4807
|T26
|Jim McMahon
|78
|78
|74
|230
|4695
|Johnny Bench
|78
|75
|77
|230
|4694
|T28
|Grant Fuhr
|76
|78
|77
|231
|4432
|Neil Lomax
|76
|81
|74
|231
|4432
|Randy Cross
|72
|79
|80
|231
|4432
|Maury Povich
|76
|79
|76
|231
|Amateur
|Steve Spurrier
|75
|77
|79
|231
|4432
|T33
|Danny Ainge
|73
|79
|80
|232
|Amateur
|Ivan Lendl
|78
|73
|81
|232
|4132
|Mike Modano
|75
|77
|80
|232
|4132
|T36
|Happy Hairston
|75
|77
|80
|233
|3907
|Bill Laimbeer
|80
|73
|80
|233
|3907
|Mark Rypien
|81
|78
|74
|233
|3907
|T39
|Vinny Del Negro
|79
|78
|77
|234
|3682
|Matt Lauer
|73
|82
|79
|234
|Amateur
|Mario Lemieux
|78
|76
|80
|234
|3682
|42
|George Gervin
|79
|79
|77
|235
|3532
|43
|Dan Majerle
|83
|74
|80
|237
|Amateur
|44
|Danny Kanell
|77
|79
|83
|239
|3382
|45
|Ron Darling
|83
|81
|77
|241
|3307
|46
|Jerry Rice
|81
|80
|81
|242
|Amateur
|47
|Joe Morgan
|85
|78
|80
|243
|3157
|48
|Clark Gillies
|73
|79
|83
|245
|3082
|49
|Andy Van Slyke
|78
|84
|85
|247
|3007
|T50
|Jim Harbaugh
|79
|89
|80
|248
|2820
|Steve Beuerlein
|79
|84
|85
|248
|2820
|Steve Gatlin
|81
|85
|82
|248
|2819
|Tom Dreesen
|80
|88
|80
|248
|2819
|54
|Carlton Fisk
|90
|83
|76
|249
|2632
|T55
|Mike Shanahan
|87
|80
|83
|250
|2520
|Larry Gatlin
|81
|81
|88
|250
|2519
|57
|Dave Krieg
|84
|82
|85
|251
|2407
|58
|Mike Eruzione
|86
|84
|85
|255
|2332
|59
|Mookie Blaylock
|85
|85
|87
|257
|Amateur
|60
|Keith Tkachuk
|87
|86
|87
|260
|Amateur
|61
|Bill Bates
|88
|91
|84
|263
|2107
|62
|Bryant Gumbel
|94
|86
|86
|266
|Amateur
|63
|Seth Joyner
|91
|87
|89
|267
|1957
|64
|Digger Phelps
|92
|87
|90
|269
|Amateur
|65
|Bob Goen
|94
|92
|85
|271
|Amateur
|66
|Marcus Allen
|92
|92
|90
|274
|Amateur
|67
|Gene Upshaw
|90
|88
|99
|277
|Amateur
|68
|Roy Green
|93
|92
|94
|279
|1582
|T69
|Lou Holtz
|93
|90
|97
|280
|Amateur
|Jason Kidd
|91
|94
|95
|280
|Amateur
|71
|Byron Scott
|104
|93
|87
|284
|Amateur
|72
|Eric Heiden
|92
|103
|90
|285
|Amateur
|73
|Oscar De La Hoya
|95
|96
|95
|286
|Amateur
|74
|Keith Byars
|97
|102
|88
|287
|Amateur
|75
|Mark Pinter
|96
|92
|101
|289
|Amateur
|76
|Charles Barkley
|94
|98
|102
|294
|Amateur
|77
|Adam Oates
|98
|98
|100
|296
|907
|78
|Don Beebe
|85
|88
|WD
|WD
|Amateur