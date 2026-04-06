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Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

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American Century Championship - 1997 Results

July 4-6, 1997 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Rick Rhoden 70 67 70 207 100000
T2 Dan Quinn 70 70 70 210 40000
John Brodie 67 73 70 210 40000
T4 Jack Wagner 71 70 72 213 17332
Trent Dilfer 68 74 71 213 17332
Brian Kinchen 71 72 70 213 17332
7 Chris Chandler 70 71 75 216 12332
T8 Steve Bartkowski 71 71 75 217 9416
Rudy Gatlin 69 73 75 217 9415
Mike Schmidt 74 71 72 217 9415
11 Jack Marin 75 75 69 219 5857
12 Al Del Greco 73 75 72 220 5782
T13 Jan Stenerud 72 74 75 221 5670
Bernie Nicholls 74 72 75 221 5669
T15 Donny Anderson 74 71 77 222 5520
Dick Anderson 73 74 75 222 5519
T17 Adam Baldwin 77 72 74 223 5370
Billy Joe Tolliver 71 75 77 223 5369
T19 Rick Neuheisel 72 79 73 224 5220
John Elway 75 75 74 224 5219
T21 Stan Humphries 76 75 76 227 5070
Chris Miller 77 72 78 227 5069
T23 Brett Hull 81 77 70 228 Amateur
Pierre Larouche 74 76 78 228 4919
25 Rollie Fingers 74 79 76 229 4807
T26 Jim McMahon 78 78 74 230 4695
Johnny Bench 78 75 77 230 4694
T28 Grant Fuhr 76 78 77 231 4432
Neil Lomax 76 81 74 231 4432
Randy Cross 72 79 80 231 4432
Maury Povich 76 79 76 231 Amateur
Steve Spurrier 75 77 79 231 4432
T33 Danny Ainge 73 79 80 232 Amateur
Ivan Lendl 78 73 81 232 4132
Mike Modano 75 77 80 232 4132
T36 Happy Hairston 75 77 80 233 3907
Bill Laimbeer 80 73 80 233 3907
Mark Rypien 81 78 74 233 3907
T39 Vinny Del Negro 79 78 77 234 3682
Matt Lauer 73 82 79 234 Amateur
Mario Lemieux 78 76 80 234 3682
42 George Gervin 79 79 77 235 3532
43 Dan Majerle 83 74 80 237 Amateur
44 Danny Kanell 77 79 83 239 3382
45 Ron Darling 83 81 77 241 3307
46 Jerry Rice 81 80 81 242 Amateur
47 Joe Morgan 85 78 80 243 3157
48 Clark Gillies 73 79 83 245 3082
49 Andy Van Slyke 78 84 85 247 3007
T50 Jim Harbaugh 79 89 80 248 2820
Steve Beuerlein 79 84 85 248 2820
Steve Gatlin 81 85 82 248 2819
Tom Dreesen 80 88 80 248 2819
54 Carlton Fisk 90 83 76 249 2632
T55 Mike Shanahan 87 80 83 250 2520
Larry Gatlin 81 81 88 250 2519
57 Dave Krieg 84 82 85 251 2407
58 Mike Eruzione 86 84 85 255 2332
59 Mookie Blaylock 85 85 87 257 Amateur
60 Keith Tkachuk 87 86 87 260 Amateur
61 Bill Bates 88 91 84 263 2107
62 Bryant Gumbel 94 86 86 266 Amateur
63 Seth Joyner 91 87 89 267 1957
64 Digger Phelps 92 87 90 269 Amateur
65 Bob Goen 94 92 85 271 Amateur
66 Marcus Allen 92 92 90 274 Amateur
67 Gene Upshaw 90 88 99 277 Amateur
68 Roy Green 93 92 94 279 1582
T69 Lou Holtz 93 90 97 280 Amateur
Jason Kidd 91 94 95 280 Amateur
71 Byron Scott 104 93 87 284 Amateur
72 Eric Heiden 92 103 90 285 Amateur
73 Oscar De La Hoya 95 96 95 286 Amateur
74 Keith Byars 97 102 88 287 Amateur
75 Mark Pinter 96 92 101 289 Amateur
76 Charles Barkley 94 98 102 294 Amateur
77 Adam Oates 98 98 100 296 907
78 Don Beebe 85 88 WD WD Amateur