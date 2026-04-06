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Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future
nbc_nba_nola_offszn_260604.jpg
Pelicans’ offseason approach centers around Zion

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American Century Championship - 1998 Results

July 10-12, 1998 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Mario Lemieux 76 67 69 212 100000
T2 Billy Joe Tolliver 72 68 73 213 40000
Dick Anderson 75 69 69 213 40000
T4 Rick Rhoden 73 70 71 214 18636
John Elway 72 72 70 214 18636
6 Dan Quinn 72 71 74 217 14886
T7 John Brodie 73 73 72 218 11449
Al Del Greco 72 75 71 218 11448
Jack Wagner 76 70 73 219 9261
T10 Steve Bartkowski 72 74 75 221 7274
Neil Lomax 75 71 75 221 7273
T12 Brian Kinchen 77 72 73 222 5799
Bill Laimbeer 78 71 73 222 5798
T14 Bobby Grich 77 72 74 223 5649
Pierre Larouche 77 74 72 223 5648
16 Jan Stenerud 72 72 80 224 5536
T17 Chris Chandler 75 74 77 226 5386
Trent Dilfer 71 81 74 226 5385
Stan Humphries 76 79 71 226 5385
20 Mike Schmidt 76 75 77 228 5235
21 Maury Povich 80 77 72 229 Amateur
T22 Corey Nakatani 75 74 81 230 5048
Johnny Bench 78 75 77 230 5047
T24 Ivan Lendl 75 77 79 231 4898
Andy Van Slyke 80 76 75 231 4897
T26 Mike Modano 78 73 81 232 4748
Davey Johnson 79 79 74 232 4747
28 Adam Baldwin 78 76 79 233 4635
T29 Jim Harbaugh 76 81 78 235 4485
Danny Kanell 82 76 77 235 4485
Chris Miller 81 74 80 235 4485
T32 Grant Fuhr 82 76 78 236 4298
Bernie Nicholls 77 82 77 236 4297
34 Joe Theismann 75 83 79 237 4185
T35 Jim McMahon 85 76 78 238 4073
Brett Hull 76 80 82 238 Amateur
37 Rick Neuheisel 78 80 81 239 3960
T38 Dan Majerle 78 82 80 240 Amateur
Rollie Fingers 77 81 82 240 3847
T40 George Gervin 85 79 77 241 3698
Randy Cross 75 85 81 241 3697
42 Steve Spurrier 79 82 81 242 3585
T43 Vinny Del Negro 86 79 78 243 3473
Steve Gatlin 77 83 82 243 3472
45 Rudy Gatlin 77 83 84 244 3360
46 Dan Quayle 86 78 82 246 Amateur
47 Ryne Sandberg 85 78 84 247 Amateur
T48 Clark Gillies 88 78 82 248 3061
Mike Eruzione 82 83 83 248 3061
Mike Ditka 82 83 83 248 Amateur
51 Tom Dreesen 79 87 83 249 2910
T52 Marshall Faulk 84 82 85 251 Amateur
Jeremy Roenick 85 86 80 251 2723
Bill Bates 83 81 87 251 2722
Jim Brown 86 83 82 251 2722
T56 Tim Brown 80 89 83 252 2498
Mike Shanahan 81 84 87 252 2497
T58 Rex Chapman 90 84 80 254 Amateur
Matt Lauer 83 82 89 254 Amateur
60 Gene Upshaw 87 88 80 255 2235
61 John O’Hurley 90 80 86 256 2160
62 Dan Jansen 84 84 89 257 Amateur
63 Jerry Rice 89 91 78 258 Amateur
64 Chris Childs 82 92 86 260 Amateur
65 Oscar De La Hoya 89 81 92 262 Amateur
66 Digger Phelps 96 87 81 264 Amateur
67 Marcus Allen 90 92 83 265 1710
T68 Bryant Gumbel 93 87 91 271 1598
Dell Curry 89 89 93 271 Amateur
70 Jason Sehorn 97 90 94 281 1485
71 Jim Fassel 101 90 93 284 1410
72 Mookie Blaylock 91 100 96 287 Amateur
73 Kerry Collins 94 97 97 288 1260
74 Jonny Moseley 103 106 98 307 1185