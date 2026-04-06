American Century Championship - 1998 Results
July 10-12, 1998 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36=72
YARDS: 6725
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Mario Lemieux
|76
|67
|69
|212
|100000
|T2
|Billy Joe Tolliver
|72
|68
|73
|213
|40000
|Dick Anderson
|75
|69
|69
|213
|40000
|T4
|Rick Rhoden
|73
|70
|71
|214
|18636
|John Elway
|72
|72
|70
|214
|18636
|6
|Dan Quinn
|72
|71
|74
|217
|14886
|T7
|John Brodie
|73
|73
|72
|218
|11449
|Al Del Greco
|72
|75
|71
|218
|11448
|Jack Wagner
|76
|70
|73
|219
|9261
|T10
|Steve Bartkowski
|72
|74
|75
|221
|7274
|Neil Lomax
|75
|71
|75
|221
|7273
|T12
|Brian Kinchen
|77
|72
|73
|222
|5799
|Bill Laimbeer
|78
|71
|73
|222
|5798
|T14
|Bobby Grich
|77
|72
|74
|223
|5649
|Pierre Larouche
|77
|74
|72
|223
|5648
|16
|Jan Stenerud
|72
|72
|80
|224
|5536
|T17
|Chris Chandler
|75
|74
|77
|226
|5386
|Trent Dilfer
|71
|81
|74
|226
|5385
|Stan Humphries
|76
|79
|71
|226
|5385
|20
|Mike Schmidt
|76
|75
|77
|228
|5235
|21
|Maury Povich
|80
|77
|72
|229
|Amateur
|T22
|Corey Nakatani
|75
|74
|81
|230
|5048
|Johnny Bench
|78
|75
|77
|230
|5047
|T24
|Ivan Lendl
|75
|77
|79
|231
|4898
|Andy Van Slyke
|80
|76
|75
|231
|4897
|T26
|Mike Modano
|78
|73
|81
|232
|4748
|Davey Johnson
|79
|79
|74
|232
|4747
|28
|Adam Baldwin
|78
|76
|79
|233
|4635
|T29
|Jim Harbaugh
|76
|81
|78
|235
|4485
|Danny Kanell
|82
|76
|77
|235
|4485
|Chris Miller
|81
|74
|80
|235
|4485
|T32
|Grant Fuhr
|82
|76
|78
|236
|4298
|Bernie Nicholls
|77
|82
|77
|236
|4297
|34
|Joe Theismann
|75
|83
|79
|237
|4185
|T35
|Jim McMahon
|85
|76
|78
|238
|4073
|Brett Hull
|76
|80
|82
|238
|Amateur
|37
|Rick Neuheisel
|78
|80
|81
|239
|3960
|T38
|Dan Majerle
|78
|82
|80
|240
|Amateur
|Rollie Fingers
|77
|81
|82
|240
|3847
|T40
|George Gervin
|85
|79
|77
|241
|3698
|Randy Cross
|75
|85
|81
|241
|3697
|42
|Steve Spurrier
|79
|82
|81
|242
|3585
|T43
|Vinny Del Negro
|86
|79
|78
|243
|3473
|Steve Gatlin
|77
|83
|82
|243
|3472
|45
|Rudy Gatlin
|77
|83
|84
|244
|3360
|46
|Dan Quayle
|86
|78
|82
|246
|Amateur
|47
|Ryne Sandberg
|85
|78
|84
|247
|Amateur
|T48
|Clark Gillies
|88
|78
|82
|248
|3061
|Mike Eruzione
|82
|83
|83
|248
|3061
|Mike Ditka
|82
|83
|83
|248
|Amateur
|51
|Tom Dreesen
|79
|87
|83
|249
|2910
|T52
|Marshall Faulk
|84
|82
|85
|251
|Amateur
|Jeremy Roenick
|85
|86
|80
|251
|2723
|Bill Bates
|83
|81
|87
|251
|2722
|Jim Brown
|86
|83
|82
|251
|2722
|T56
|Tim Brown
|80
|89
|83
|252
|2498
|Mike Shanahan
|81
|84
|87
|252
|2497
|T58
|Rex Chapman
|90
|84
|80
|254
|Amateur
|Matt Lauer
|83
|82
|89
|254
|Amateur
|60
|Gene Upshaw
|87
|88
|80
|255
|2235
|61
|John O’Hurley
|90
|80
|86
|256
|2160
|62
|Dan Jansen
|84
|84
|89
|257
|Amateur
|63
|Jerry Rice
|89
|91
|78
|258
|Amateur
|64
|Chris Childs
|82
|92
|86
|260
|Amateur
|65
|Oscar De La Hoya
|89
|81
|92
|262
|Amateur
|66
|Digger Phelps
|96
|87
|81
|264
|Amateur
|67
|Marcus Allen
|90
|92
|83
|265
|1710
|T68
|Bryant Gumbel
|93
|87
|91
|271
|1598
|Dell Curry
|89
|89
|93
|271
|Amateur
|70
|Jason Sehorn
|97
|90
|94
|281
|1485
|71
|Jim Fassel
|101
|90
|93
|284
|1410
|72
|Mookie Blaylock
|91
|100
|96
|287
|Amateur
|73
|Kerry Collins
|94
|97
|97
|288
|1260
|74
|Jonny Moseley
|103
|106
|98
|307
|1185