American Century Championship - 1999 Results
July 2-4, 1999 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6707
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Rick Rhoden
|71
|74
|67
|212
|100000
|T2
|Dan Quinn
|75
|75
|71
|221
|40000
|Billy Joe Tolliver
|75
|77
|69
|221
|40000
|4
|Pierre Larouche
|72
|74
|77
|223
|19856
|5
|John Brodie
|73
|78
|73
|224
|17356
|6
|Mark Rypien
|70
|79
|76
|225
|14856
|T7
|Al Del Greco
|76
|80
|70
|226
|11419
|T7
|Brian Kinchen
|75
|78
|73
|226
|11418
|9
|Neil Lomax
|73
|81
|73
|227
|9231
|10
|John Elway
|71
|81
|76
|228
|8606
|T11
|Dick Anderson
|81
|77
|71
|229
|5806
|Trent Dilfer
|75
|79
|75
|229
|5806
|Jack Wagner
|78
|74
|77
|229
|5806
|T14
|Bill Laimbeer
|75
|81
|76
|232
|5619
|Mike Schmidt
|74
|83
|75
|232
|5618
|16
|Grant Fuhr
|79
|79
|75
|233
|5506
|T17
|Chris Chandler
|75
|81
|79
|235
|5394
|Maury Povich
|80
|78
|77
|235
|Amateur
|T19
|Rudy Gatlin
|78
|79
|79
|236
|5243
|Bernie Nicholls
|83
|76
|77
|236
|5242
|21
|Brett Hull
|84
|77
|76
|237
|Amateur
|T22
|Rollie Fingers
|83
|78
|77
|238
|5018
|Steve Spurrier
|78
|80
|80
|238
|5017
|24
|Joe Theismann
|78
|83
|78
|239
|4906
|25
|Stan Humphries
|85
|77
|78
|240
|4831
|26
|Mario Lemieux
|80
|83
|78
|241
|4756
|T27
|Steve Bartkowski
|76
|82
|84
|242
|4643
|George Gervin
|83
|81
|78
|242
|4642
|29
|Ivan Lendl
|78
|81
|84
|243
|4531
|T30
|Jim McMahon
|77
|88
|80
|245
|4381
|Chris Miller
|85
|75
|85
|245
|4381
|Marty Schottenheimer
|83
|79
|83
|245
|Amateur
|T33
|Claude Lemieux
|85
|81
|80
|246
|4193
|Dan Majerle
|78
|85
|83
|246
|4192
|T35
|John Ashton
|81
|84
|83
|248
|4043
|Terry Porter
|84
|83
|81
|248
|Amateur
|37
|Jerry Rice
|83
|86
|80
|249
|Amateur
|38
|Pat Haden
|83
|85
|82
|250
|Amateur
|T39
|Roy Green
|84
|84
|83
|251
|3743
|Dan Marino
|82
|83
|86
|251
|3742
|41
|Danny Kanell
|84
|89
|82
|255
|3631
|T42
|Tim Brown
|91
|87
|78
|256
|3518
|Vince Coleman
|83
|89
|84
|256
|3517
|44
|Vinny Del Negro
|81
|92
|85
|258
|3406
|45
|Corey Nakatani
|82
|91
|86
|259
|3331
|46
|Steve Beuerlein
|91
|91
|78
|260
|3256
|47
|Tom Dreesen
|88
|90
|84
|262
|3181
|48
|Wayne Gretzky
|86
|89
|88
|263
|Amateur
|T49
|Bryant Gumbel
|89
|92
|83
|264
|Amateur
|Dan Jansen
|90
|86
|88
|264
|Amateur
|Keith Tkachuk
|85
|94
|85
|264
|Amateur
|52
|Mike Shanahan
|93
|92
|80
|265
|2806
|T53
|Mike Ditka
|89
|95
|82
|266
|2693
|Emmitt Smith
|85
|93
|88
|266
|Amateur
|55
|Mike Eruzione
|85
|91
|91
|267
|3581
|T56
|Marshall Faulk
|86
|90
|93
|269
|2468
|Scott Hamilton
|85
|91
|93
|269
|Amateur
|58
|Steve Gatlin
|84
|99
|89
|272
|2356
|T59
|Jim Brown
|90
|91
|92
|273
|2243
|Rex Chapman
|92
|98
|83
|273
|2242
|T61
|Joe Kernen
|92
|95
|91
|278
|Amateur
|Digger Phelps
|97
|89
|92
|278
|2023
|Grant Show
|93
|92
|93
|278
|Amateur
|Gene Upshaw
|93
|91
|94
|278
|2023
|65
|John O’Hurley
|93
|100
|87
|280
|1830
|66
|Rick Pitino
|91
|90
|101
|282
|Amateur
|67
|Eric Heiden
|95
|101
|87
|283
|Amateur
|68
|Ahmad Rashad
|99
|95
|93
|287
|Amateur
|69
|Marcus Allen
|95
|97
|98
|290
|Amateur
|70
|Stone Phillips
|92
|103
|102
|297
|1455
|71
|David Cassidy
|102
|101
|100
|303
|Amateur
|72
|Jason Sehorn
|109
|94
|109
|312
|1305
|73
|Charles Barkley
|105
|111
|104
|320
|Amateur
|74
|Jonny Moseley
|116
|104
|112
|332
|1155
|75
|Jesse Ventura
|113
|123
|112
|348
|1080
|76
|Joe Morgan
|87
|83
|170
|1005