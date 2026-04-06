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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 1999 Results

July 2-4, 1999 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6707

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Rick Rhoden 71 74 67 212 100000
T2 Dan Quinn 75 75 71 221 40000
Billy Joe Tolliver 75 77 69 221 40000
4 Pierre Larouche 72 74 77 223 19856
5 John Brodie 73 78 73 224 17356
6 Mark Rypien 70 79 76 225 14856
T7 Al Del Greco 76 80 70 226 11419
T7 Brian Kinchen 75 78 73 226 11418
9 Neil Lomax 73 81 73 227 9231
10 John Elway 71 81 76 228 8606
T11 Dick Anderson 81 77 71 229 5806
Trent Dilfer 75 79 75 229 5806
Jack Wagner 78 74 77 229 5806
T14 Bill Laimbeer 75 81 76 232 5619
Mike Schmidt 74 83 75 232 5618
16 Grant Fuhr 79 79 75 233 5506
T17 Chris Chandler 75 81 79 235 5394
Maury Povich 80 78 77 235 Amateur
T19 Rudy Gatlin 78 79 79 236 5243
Bernie Nicholls 83 76 77 236 5242
21 Brett Hull 84 77 76 237 Amateur
T22 Rollie Fingers 83 78 77 238 5018
Steve Spurrier 78 80 80 238 5017
24 Joe Theismann 78 83 78 239 4906
25 Stan Humphries 85 77 78 240 4831
26 Mario Lemieux 80 83 78 241 4756
T27 Steve Bartkowski 76 82 84 242 4643
George Gervin 83 81 78 242 4642
29 Ivan Lendl 78 81 84 243 4531
T30 Jim McMahon 77 88 80 245 4381
Chris Miller 85 75 85 245 4381
Marty Schottenheimer 83 79 83 245 Amateur
T33 Claude Lemieux 85 81 80 246 4193
Dan Majerle 78 85 83 246 4192
T35 John Ashton 81 84 83 248 4043
Terry Porter 84 83 81 248 Amateur
37 Jerry Rice 83 86 80 249 Amateur
38 Pat Haden 83 85 82 250 Amateur
T39 Roy Green 84 84 83 251 3743
Dan Marino 82 83 86 251 3742
41 Danny Kanell 84 89 82 255 3631
T42 Tim Brown 91 87 78 256 3518
Vince Coleman 83 89 84 256 3517
44 Vinny Del Negro 81 92 85 258 3406
45 Corey Nakatani 82 91 86 259 3331
46 Steve Beuerlein 91 91 78 260 3256
47 Tom Dreesen 88 90 84 262 3181
48 Wayne Gretzky 86 89 88 263 Amateur
T49 Bryant Gumbel 89 92 83 264 Amateur
Dan Jansen 90 86 88 264 Amateur
Keith Tkachuk 85 94 85 264 Amateur
52 Mike Shanahan 93 92 80 265 2806
T53 Mike Ditka 89 95 82 266 2693
Emmitt Smith 85 93 88 266 Amateur
55 Mike Eruzione 85 91 91 267 3581
T56 Marshall Faulk 86 90 93 269 2468
Scott Hamilton 85 91 93 269 Amateur
58 Steve Gatlin 84 99 89 272 2356
T59 Jim Brown 90 91 92 273 2243
Rex Chapman 92 98 83 273 2242
T61 Joe Kernen 92 95 91 278 Amateur
Digger Phelps 97 89 92 278 2023
Grant Show 93 92 93 278 Amateur
Gene Upshaw 93 91 94 278 2023
65 John O’Hurley 93 100 87 280 1830
66 Rick Pitino 91 90 101 282 Amateur
67 Eric Heiden 95 101 87 283 Amateur
68 Ahmad Rashad 99 95 93 287 Amateur
69 Marcus Allen 95 97 98 290 Amateur
70 Stone Phillips 92 103 102 297 1455
71 David Cassidy 102 101 100 303 Amateur
72 Jason Sehorn 109 94 109 312 1305
73 Charles Barkley 105 111 104 320 Amateur
74 Jonny Moseley 116 104 112 332 1155
75 Jesse Ventura 113 123 112 348 1080
76 Joe Morgan 87 83 170 1005