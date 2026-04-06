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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2000 Results

July 7-9, 2000 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6771

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Al Del Greco 73 72 65 210 100000
2 Dick Anderson 73 69 71 213 50000
3 John Brodie 73 73 70 216 30000
T4 Trent Dilfer 70 74 73 217 18653
Rick Rhoden 71 72 74 217 18653
6 Steve Bartkowski 73 71 74 218 14903
T7 John Elway 75 76 71 222 Amateur
Dan Quinn 73 75 74 222 10216
John Smoltz 75 76 71 222 10216
Jack Wagner 69 76 77 222 10216
T11 Pierre Larouche 76 72 75 223 5891
Billy Joe Tolliver 74 72 77 223 5891
13 Mario Lemieux 78 74 72 224 5778
14 Rollie Fingers 76 76 73 225 5702
T15 Chris Chandler 74 75 77 226 5590
Mark Rypien 74 78 74 226 5590
17 Brian Kinchen 75 78 74 227 5477
18 Mike Schmidt 75 81 72 228 5402
19 Dan Majerle 78 74 78 230 5327
T20 Johnny Bench 76 75 81 232 5215
Jim McMahon 88 72 72 232 5215
T22 Carlton Fisk 80 74 79 233 5065
Brett Hull 80 73 80 233 Amateur
24 Neil Lomax 77 80 77 234 4952
T25 Mike Eruzione 82 76 79 237 4840
Grant Fuhr 77 81 79 237 4840
T27 Ivan Lendl 80 77 83 240 4652
Jeremy Roenick 83 79 78 240 4652
Steve Spurrier 80 80 80 240 4652
T30 Michael Jordan 81 81 79 241 Amateur
Joe Theismann 81 78 82 241 4465
32 Jan Stenerud 82 83 77 242 4352
33 Jerry Rice 81 79 85 245 4277
34 Maury Povich 83 86 77 246 Amateur
35 Tom Dreesen 89 79 81 249 4127
36 George Gervin 85 81 84 250 4052
T37 Steve Beuerlein 83 82 87 252 3940
Vince Coleman 80 82 90 252 3940
39 Jon Barry 82 84 87 253 3827
T40 Vinny Del Negro 88 79 87 254 3640
Lenny Dykstra 83 91 80 254 3640
Bruce Jenner 85 82 87 254 Amateur
Jimmy Key 81 87 86 254 3640
44 John O’Hurley 85 86 84 255 3452
T45 Eddie Murray 84 85 87 256 3340
Ahmad Rashad 91 84 81 256 Amateur
47 Dan Jansen 87 85 85 257 3227
48 Oscar De La Hoya 82 93 83 258 3152
T49 Randy Cross 86 84 89 259 3002
Marshall Faulk 89 80 90 259 3002
Emmitt Smith 85 91 83 259 Amateur
T52 George Brett 82 86 92 260 2815
Bryant Gumbel 94 85 81 260 2815
T54 Gary Carter 89 87 85 261 2665
Matt Lauer 89 86 86 261 2665
T56 Jason Kidd 90 91 81 262 2515
Keith Tkachuk 87 90 85 262 2515
T58 William Devane 88 88 87 263 2365
Mike Shanahan 90 92 81 263 2365
60 Rex Chapman 89 92 84 265 2252
T61 Ron Jaworski 91 90 85 266 2140
Grant Show 92 87 87 266 Amateur
63 Marcus Allen 91 89 89 269 2027
64 Digger Phelps 91 87 95 273 Amateur
65 Roy Green 95 89 93 277 1877
66 Clyde Drexler 92 95 91 278 1802
67 Jason Sehorn 98 91 94 283 1727
68 Richard Karn 99 99 93 291 1652
69 Patrick Warburton 100 96 103 299 Amateur
70 Charles Barkley 100 103 104 307 Amateur
71 Ray Romano 104 105 99 308 1427
72 Kevin Nealon 110 114 95 319 Amateur
73 Chris Webber 131 122 126 379 1277