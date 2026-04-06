American Century Championship - 2000 Results
July 7-9, 2000 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6771
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Al Del Greco
|73
|72
|65
|210
|100000
|2
|Dick Anderson
|73
|69
|71
|213
|50000
|3
|John Brodie
|73
|73
|70
|216
|30000
|T4
|Trent Dilfer
|70
|74
|73
|217
|18653
|Rick Rhoden
|71
|72
|74
|217
|18653
|6
|Steve Bartkowski
|73
|71
|74
|218
|14903
|T7
|John Elway
|75
|76
|71
|222
|Amateur
|Dan Quinn
|73
|75
|74
|222
|10216
|John Smoltz
|75
|76
|71
|222
|10216
|Jack Wagner
|69
|76
|77
|222
|10216
|T11
|Pierre Larouche
|76
|72
|75
|223
|5891
|Billy Joe Tolliver
|74
|72
|77
|223
|5891
|13
|Mario Lemieux
|78
|74
|72
|224
|5778
|14
|Rollie Fingers
|76
|76
|73
|225
|5702
|T15
|Chris Chandler
|74
|75
|77
|226
|5590
|Mark Rypien
|74
|78
|74
|226
|5590
|17
|Brian Kinchen
|75
|78
|74
|227
|5477
|18
|Mike Schmidt
|75
|81
|72
|228
|5402
|19
|Dan Majerle
|78
|74
|78
|230
|5327
|T20
|Johnny Bench
|76
|75
|81
|232
|5215
|Jim McMahon
|88
|72
|72
|232
|5215
|T22
|Carlton Fisk
|80
|74
|79
|233
|5065
|Brett Hull
|80
|73
|80
|233
|Amateur
|24
|Neil Lomax
|77
|80
|77
|234
|4952
|T25
|Mike Eruzione
|82
|76
|79
|237
|4840
|Grant Fuhr
|77
|81
|79
|237
|4840
|T27
|Ivan Lendl
|80
|77
|83
|240
|4652
|Jeremy Roenick
|83
|79
|78
|240
|4652
|Steve Spurrier
|80
|80
|80
|240
|4652
|T30
|Michael Jordan
|81
|81
|79
|241
|Amateur
|Joe Theismann
|81
|78
|82
|241
|4465
|32
|Jan Stenerud
|82
|83
|77
|242
|4352
|33
|Jerry Rice
|81
|79
|85
|245
|4277
|34
|Maury Povich
|83
|86
|77
|246
|Amateur
|35
|Tom Dreesen
|89
|79
|81
|249
|4127
|36
|George Gervin
|85
|81
|84
|250
|4052
|T37
|Steve Beuerlein
|83
|82
|87
|252
|3940
|Vince Coleman
|80
|82
|90
|252
|3940
|39
|Jon Barry
|82
|84
|87
|253
|3827
|T40
|Vinny Del Negro
|88
|79
|87
|254
|3640
|Lenny Dykstra
|83
|91
|80
|254
|3640
|Bruce Jenner
|85
|82
|87
|254
|Amateur
|Jimmy Key
|81
|87
|86
|254
|3640
|44
|John O’Hurley
|85
|86
|84
|255
|3452
|T45
|Eddie Murray
|84
|85
|87
|256
|3340
|Ahmad Rashad
|91
|84
|81
|256
|Amateur
|47
|Dan Jansen
|87
|85
|85
|257
|3227
|48
|Oscar De La Hoya
|82
|93
|83
|258
|3152
|T49
|Randy Cross
|86
|84
|89
|259
|3002
|Marshall Faulk
|89
|80
|90
|259
|3002
|Emmitt Smith
|85
|91
|83
|259
|Amateur
|T52
|George Brett
|82
|86
|92
|260
|2815
|Bryant Gumbel
|94
|85
|81
|260
|2815
|T54
|Gary Carter
|89
|87
|85
|261
|2665
|Matt Lauer
|89
|86
|86
|261
|2665
|T56
|Jason Kidd
|90
|91
|81
|262
|2515
|Keith Tkachuk
|87
|90
|85
|262
|2515
|T58
|William Devane
|88
|88
|87
|263
|2365
|Mike Shanahan
|90
|92
|81
|263
|2365
|60
|Rex Chapman
|89
|92
|84
|265
|2252
|T61
|Ron Jaworski
|91
|90
|85
|266
|2140
|Grant Show
|92
|87
|87
|266
|Amateur
|63
|Marcus Allen
|91
|89
|89
|269
|2027
|64
|Digger Phelps
|91
|87
|95
|273
|Amateur
|65
|Roy Green
|95
|89
|93
|277
|1877
|66
|Clyde Drexler
|92
|95
|91
|278
|1802
|67
|Jason Sehorn
|98
|91
|94
|283
|1727
|68
|Richard Karn
|99
|99
|93
|291
|1652
|69
|Patrick Warburton
|100
|96
|103
|299
|Amateur
|70
|Charles Barkley
|100
|103
|104
|307
|Amateur
|71
|Ray Romano
|104
|105
|99
|308
|1427
|72
|Kevin Nealon
|110
|114
|95
|319
|Amateur
|73
|Chris Webber
|131
|122
|126
|379
|1277