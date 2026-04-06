American Century Championship - 2001 Results
July 6-8, 2001 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6707
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Money
|1
|Dan
|Quinn
|69
|67
|71
|207
|100000
|2
|Rick
|Rhoden
|65
|71
|74
|210
|50000
|3
|Jack
|Wagner
|70
|68
|76
|214
|30000
|T4
|Al
|Del Greco
|73
|75
|68
|216
|17386
|T4
|Steve
|Bartkowski
|73
|71
|72
|216
|17386
|T4
|Brian
|Kinchen
|70
|72
|74
|216
|17386
|7
|Joe
|Theismann
|71
|69
|77
|217
|12386
|T8
|Dick
|Anderson
|71
|75
|72
|218
|9886
|T88
|Shane
|Rawley
|72
|71
|75
|218
|9886
|T10
|Bill
|Laimbeer
|74
|74
|73
|221
|7274
|T10
|Trent
|Dilfer
|72
|73
|76
|221
|7274
|12
|Chris
|Chandler
|72
|75
|75
|222
|5836
|13
|Mario
|Lemieux
|72
|76
|75
|223
|5761
|T14
|Johnny
|Bench
|79
|73
|72
|224
|5649
|T14
|John
|Elway
|74
|77
|73
|224
|Amateur
|16
|Rollie
|Fingers
|73
|77
|75
|225
|5536
|T17
|Andy
|Van Slyke
|78
|75
|73
|226
|5386
|T17
|Billy Joe
|Tolliver
|78
|74
|74
|226
|5386
|T17
|Mark
|Rypien
|73
|73
|80
|226
|5386
|20
|Grant
|Fuhr
|79
|72
|76
|227
|5235
|21
|Maury
|Povich
|76
|77
|75
|228
|Amateur
|T22
|Mike
|Schmidt
|82
|71
|77
|230
|5048
|T22
|Dan
|Marino
|75
|77
|78
|230
|Amateur
|24
|Vince
|Coleman
|72
|82
|77
|231
|4935
|25
|Jan
|Stenerud
|81
|75
|76
|232
|4860
|T26
|Corey
|Nakatani
|80
|81
|72
|233
|4748
|T26
|Pierre
|Larouche
|76
|78
|79
|233
|4748
|28
|Rick
|Neiheisel
|77
|77
|81
|235
|4635
|29
|Ivan
|Lendl
|80
|78
|78
|236
|4560
|T30
|Brett
|Hull
|83
|79
|75
|237
|Amateur
|T30
|Vinny
|Del Negro
|75
|86
|76
|237
|4448
|32
|Jim
|McMahon
|82
|76
|80
|238
|4335
|T33
|Neil
|Lomax
|83
|77
|79
|239
|4185
|T33
|Dan
|Majerle
|85
|76
|78
|239
|4185
|T33
|Davey
|Johnson
|81
|78
|80
|239
|4185
|T36
|Tommy
|Maddox
|79
|81
|80
|240
|3960
|T36
|Glen
|Foley
|80
|78
|82
|240
|3960
|T36
|Dan
|Quayle
|83
|74
|83
|240
|Amateur
|T39
|Gary
|Carter
|79
|82
|80
|241
|3698
|T39
|Olindo
|Mare
|83
|76
|82
|241
|3698
|T39
|George
|Gervin
|80
|78
|83
|241
|3698
|T39
|Chris
|Redman
|82
|74
|85
|241
|3698
|43
|Tom
|Dreesen
|81
|82
|79
|242
|3510
|44
|Jimmy
|Key
|82
|77
|84
|243
|3435
|T45
|Dan
|Jansen
|81
|82
|81
|244
|Amateur
|T45
|Marshall
|Faulk
|79
|86
|79
|244
|Amateur
|T45
|Carlton
|Fisk
|81
|85
|78
|244
|3285
|48
|Jeremy
|Roenick
|79
|84
|83
|246
|3135
|T49
|Tim
|Brown
|80
|84
|85
|249
|3023
|T49
|Mike
|Eruzione
|81
|86
|82
|249
|3023
|T51
|Randy
|Cross
|84
|82
|84
|250
|2873
|T51
|Ahmad
|Rashad
|91
|80
|79
|250
|Amateur
|53
|Spud
|Webb
|79
|85
|87
|251
|2760
|T54
|Kerry
|Collins
|84
|85
|85
|254
|2610
|T54
|William
|Devane
|89
|84
|81
|254
|2610
|T54
|Digger
|Phelps
|83
|92
|79
|254
|Amateur
|57
|Steve
|Beuerlien
|86
|95
|79
|260
|Amateur
|58
|Bruce
|McGill
|91
|88
|83
|262
|2385
|T59
|John
|O’Hurley
|86
|87
|90
|263
|2198
|T59
|George
|Brett
|90
|84
|89
|263
|2198
|T59
|Grant
|Show
|86
|92
|85
|263
|Amateur
|T59
|Emmitt
|Smith
|90
|88
|85
|263
|Amateur
|63
|Frank
|Sychek
|83
|97
|85
|265
|2010
|T64
|Mike
|Shanahan
|91
|86
|89
|266
|1860
|T64
|Marcus
|Allen
|90
|88
|88
|266
|1860
|T64
|Roy
|Green
|93
|87
|86
|266
|1860
|T67
|Keenan
|McCardell
|86
|96
|89
|271
|1673
|T67
|Jason
|Kidd
|87
|96
|88
|271
|1673
|69
|Ron
|Jaworski
|84
|99
|93
|276
|1560
|T70
|Lenny
|Dykstra
|83
|96
|98
|277
|1448
|T70
|Jason
|Sehorn
|95
|92
|90
|277
|1448
|72
|Kordell
|Stewart
|104
|95
|90
|289
|1335
|73
|Charles
|Barkley
|107
|94
|94
|295
|Amateur
|74
|Kevin
|Nealon
|110
|103
|114
|327
|1185