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NFL
NBA
NHL
NASCAR
Premier League
College Football
Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_roto_romeodunze_260604.jpg
Odunze gives concerning update on foot post-injury
nbc_roto_tollev3_260604.jpg
Tolle making a name for himself
nbc_nba_sac_offszn_260604.jpg
Kings lacking building blocks for the future

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American Century Championship - 2001 Results

July 6-8, 2001 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6707

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Money
1 Dan Quinn 69 67 71 207 100000
2 Rick Rhoden 65 71 74 210 50000
3 Jack Wagner 70 68 76 214 30000
T4 Al Del Greco 73 75 68 216 17386
T4 Steve Bartkowski 73 71 72 216 17386
T4 Brian Kinchen 70 72 74 216 17386
7 Joe Theismann 71 69 77 217 12386
T8 Dick Anderson 71 75 72 218 9886
T88 Shane Rawley 72 71 75 218 9886
T10 Bill Laimbeer 74 74 73 221 7274
T10 Trent Dilfer 72 73 76 221 7274
12 Chris Chandler 72 75 75 222 5836
13 Mario Lemieux 72 76 75 223 5761
T14 Johnny Bench 79 73 72 224 5649
T14 John Elway 74 77 73 224 Amateur
16 Rollie Fingers 73 77 75 225 5536
T17 Andy Van Slyke 78 75 73 226 5386
T17 Billy Joe Tolliver 78 74 74 226 5386
T17 Mark Rypien 73 73 80 226 5386
20 Grant Fuhr 79 72 76 227 5235
21 Maury Povich 76 77 75 228 Amateur
T22 Mike Schmidt 82 71 77 230 5048
T22 Dan Marino 75 77 78 230 Amateur
24 Vince Coleman 72 82 77 231 4935
25 Jan Stenerud 81 75 76 232 4860
T26 Corey Nakatani 80 81 72 233 4748
T26 Pierre Larouche 76 78 79 233 4748
28 Rick Neiheisel 77 77 81 235 4635
29 Ivan Lendl 80 78 78 236 4560
T30 Brett Hull 83 79 75 237 Amateur
T30 Vinny Del Negro 75 86 76 237 4448
32 Jim McMahon 82 76 80 238 4335
T33 Neil Lomax 83 77 79 239 4185
T33 Dan Majerle 85 76 78 239 4185
T33 Davey Johnson 81 78 80 239 4185
T36 Tommy Maddox 79 81 80 240 3960
T36 Glen Foley 80 78 82 240 3960
T36 Dan Quayle 83 74 83 240 Amateur
T39 Gary Carter 79 82 80 241 3698
T39 Olindo Mare 83 76 82 241 3698
T39 George Gervin 80 78 83 241 3698
T39 Chris Redman 82 74 85 241 3698
43 Tom Dreesen 81 82 79 242 3510
44 Jimmy Key 82 77 84 243 3435
T45 Dan Jansen 81 82 81 244 Amateur
T45 Marshall Faulk 79 86 79 244 Amateur
T45 Carlton Fisk 81 85 78 244 3285
48 Jeremy Roenick 79 84 83 246 3135
T49 Tim Brown 80 84 85 249 3023
T49 Mike Eruzione 81 86 82 249 3023
T51 Randy Cross 84 82 84 250 2873
T51 Ahmad Rashad 91 80 79 250 Amateur
53 Spud Webb 79 85 87 251 2760
T54 Kerry Collins 84 85 85 254 2610
T54 William Devane 89 84 81 254 2610
T54 Digger Phelps 83 92 79 254 Amateur
57 Steve Beuerlien 86 95 79 260 Amateur
58 Bruce McGill 91 88 83 262 2385
T59 John O’Hurley 86 87 90 263 2198
T59 George Brett 90 84 89 263 2198
T59 Grant Show 86 92 85 263 Amateur
T59 Emmitt Smith 90 88 85 263 Amateur
63 Frank Sychek 83 97 85 265 2010
T64 Mike Shanahan 91 86 89 266 1860
T64 Marcus Allen 90 88 88 266 1860
T64 Roy Green 93 87 86 266 1860
T67 Keenan McCardell 86 96 89 271 1673
T67 Jason Kidd 87 96 88 271 1673
69 Ron Jaworski 84 99 93 276 1560
T70 Lenny Dykstra 83 96 98 277 1448
T70 Jason Sehorn 95 92 90 277 1448
72 Kordell Stewart 104 95 90 289 1335
73 Charles Barkley 107 94 94 295 Amateur
74 Kevin Nealon 110 103 114 327 1185