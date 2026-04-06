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NBA
NHL
NASCAR
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Men’s College Basketball
Horse Racing

Top News

Marathon
St. Louis chosen as host site for 2028 U.S. Olympic Marathon Trials
MLB: Pittsburgh Pirates at Houston Astros
Pirates vs. Astros prediction: Odds, recent stats, trends, and best bets for June 4
MX 2026 Rd 18 Pala 450 Eli Tomac reflecting.JPG
Eli Tomac out of multiple races beginning with Hangtown Pro Motocross, return date to be determined
  • Dan Beaver
    ,
  • Dan Beaver
    ,

Top Clips

nbc_smx_pradointerview_260604.jpg
Prado ‘super excited’ after Fox Raceway finish
nbc_roto_christianwatson_260604.jpg
Will Watson’s extension mean an expanded role?
nbc_roto_russellwilson_260604.jpg
What is Wilson’s legacy after 14-year NFL career?

Trending Teams

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American Century Championship - 2002 Results

July 19-21, 2002 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6710

﻿Position Player R1 R2 R3 Total Prize
1 Dan Quinn 71 71 71 213 100000
2 Rick Rhoden 74 68 73 215 50000
3 Billy Joe Tolliver 73 73 70 216 30000
4 Steve Bartkowski 71 76 71 218 18606
4 Jack Wagner 75 69 74 218 18606
6 Ivan Lendl 76 68 75 219 14856
7 Dick Anderson 72 72 76 220 12356
8 Grant Fuhr 75 74 72 221 10841
9 Al Del Greco 78 73 71 222 9231
10 Chris Chandler 76 77 71 224 6764
10 Stan Humphries 72 74 78 224 6764
10 Neil Lomax 71 78 75 224 6764
13 Mike Schmidt 76 77 73 226 5694
13 John Elway (a) 72 76 78 226 5694
15 Mark Rypien 73 81 73 227 5581
16 Carlton Fisk 73 79 76 228 5506
17 Rick Neuheisel 77 76 76 229 5431
18 Rollie Fingers 78 75 77 230 5319
18 Jim Courier 79 74 77 230 5319
20 Pierre Larouche 77 77 77 231 5131
20 Joe Theismann 79 78 74 231 5131
20 Corey Nakatani 80 71 80 231 5131
23 Vinny Del Negro 75 81 77 233 4944
23 Gary Carter 77 82 74 233 4944
25 Steve Beuerlein (a) 76 82 76 234 4831
26 Vince Coleman 81 77 77 235 4756
27 Mario Lemieux 79 78 79 236 4681
28 Steve Spurrier 81 81 75 237 4606
29 Jim McMahon 83 79 76 238 4419
29 Maury Povich (a) 81 77 80 238 4419
29 Bruce McGill 73 84 81 238 4419
29 Tom Dreesen 80 79 79 238 4419
33 Dan Majerle (a) 78 83 80 241 4194
33 Guy Warren 80 79 82 241 4194
35 Steve Kerr 82 86 74 242 4081
36 Dan Quayle (a) 81 82 80 243 3969
36 Frank Wycheck 81 84 78 243 3969
38 Dan Jansen 80 81 83 244 3856
39 Ray Allen 81 84 80 245 3744
39 Davey Johnson 87 79 79 245 3744
41 Marshall Faulk 82 88 76 246 3631
42 Ahmad Rashad 77 87 83 247 3556
43 Jerry Rice (a) 89 81 78 248 3444
43 Chris Redman 86 82 80 248 3444
45 Michael Jordan (a) 83 83 84 250 3331
46 Bode Miller 82 82 87 251 3219
46 Jeremy Roenick 84 86 81 251 3219
48 John Starks (a) 91 85 76 252 3069
48 Mike Eruzione 81 83 88 252 3069
50 Jim Craig 85 87 81 253 2956
51 Bo Jackson (a) 93 81 85 259 2881
52 Bobby Flay 91 87 84 262 2806
53 Mike Shanahan 84 88 91 263 2694
53 Digger Phelps 84 90 89 263 2694
55 Jon Wysocki (a) 80 96 89 265 2581
56 John O’Hurley 87 89 91 267 2506
57 Roy Green 85 95 88 268 2431
58 Marcus Allen 93 87 90 270 2319
58 Kevin O’Brien 92 87 91 270 2319
60 Gene Upshaw 88 94 89 271 2206
61 Brian Urlacher (a) 91 93 89 273 2056
62 Ron Jaworski 98 93 86 277 2056
63 Tom Tolbert (a) 93 96 90 279 1943
63 Grant Show (a) 92 97 90 279 1943
65 Emmitt Smith (a) 93 92 96 281 1830
66 Dave Mirra (a) 96 97 89 282 1775
67 Jason Kidd 102 86 95 283 1680
68 Keenan McCardell 99 91 96 286 1605
69 Charles Barkley (a) 108 94 92 294 1530
70 Kevin Nealon 107 93 99 299 1455
71 Jim Shea, Jr. 107 115 107 329 1380
72 Aaron Lewis (a) 122 126 124 372 1305
73 Mike Bibby 127 130 119 376 1230
74 Chris Webber 143 122 142 407 1155