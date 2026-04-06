American Century Championship - 2002 Results
July 19-21, 2002 | Edgewood Tahoe Golf Course
EDGEWOOD TAHOE GC, Stateline, Nevada
Tournament Summary Purse: $500,000
PAR: 36-36-72
YARDS: 6710
|Position
|Player
|R1
|R2
|R3
|Total
|Prize
|1
|Dan Quinn
|71
|71
|71
|213
|100000
|2
|Rick Rhoden
|74
|68
|73
|215
|50000
|3
|Billy Joe Tolliver
|73
|73
|70
|216
|30000
|4
|Steve Bartkowski
|71
|76
|71
|218
|18606
|4
|Jack Wagner
|75
|69
|74
|218
|18606
|6
|Ivan Lendl
|76
|68
|75
|219
|14856
|7
|Dick Anderson
|72
|72
|76
|220
|12356
|8
|Grant Fuhr
|75
|74
|72
|221
|10841
|9
|Al Del Greco
|78
|73
|71
|222
|9231
|10
|Chris Chandler
|76
|77
|71
|224
|6764
|10
|Stan Humphries
|72
|74
|78
|224
|6764
|10
|Neil Lomax
|71
|78
|75
|224
|6764
|13
|Mike Schmidt
|76
|77
|73
|226
|5694
|13
|John Elway (a)
|72
|76
|78
|226
|5694
|15
|Mark Rypien
|73
|81
|73
|227
|5581
|16
|Carlton Fisk
|73
|79
|76
|228
|5506
|17
|Rick Neuheisel
|77
|76
|76
|229
|5431
|18
|Rollie Fingers
|78
|75
|77
|230
|5319
|18
|Jim Courier
|79
|74
|77
|230
|5319
|20
|Pierre Larouche
|77
|77
|77
|231
|5131
|20
|Joe Theismann
|79
|78
|74
|231
|5131
|20
|Corey Nakatani
|80
|71
|80
|231
|5131
|23
|Vinny Del Negro
|75
|81
|77
|233
|4944
|23
|Gary Carter
|77
|82
|74
|233
|4944
|25
|Steve Beuerlein (a)
|76
|82
|76
|234
|4831
|26
|Vince Coleman
|81
|77
|77
|235
|4756
|27
|Mario Lemieux
|79
|78
|79
|236
|4681
|28
|Steve Spurrier
|81
|81
|75
|237
|4606
|29
|Jim McMahon
|83
|79
|76
|238
|4419
|29
|Maury Povich (a)
|81
|77
|80
|238
|4419
|29
|Bruce McGill
|73
|84
|81
|238
|4419
|29
|Tom Dreesen
|80
|79
|79
|238
|4419
|33
|Dan Majerle (a)
|78
|83
|80
|241
|4194
|33
|Guy Warren
|80
|79
|82
|241
|4194
|35
|Steve Kerr
|82
|86
|74
|242
|4081
|36
|Dan Quayle (a)
|81
|82
|80
|243
|3969
|36
|Frank Wycheck
|81
|84
|78
|243
|3969
|38
|Dan Jansen
|80
|81
|83
|244
|3856
|39
|Ray Allen
|81
|84
|80
|245
|3744
|39
|Davey Johnson
|87
|79
|79
|245
|3744
|41
|Marshall Faulk
|82
|88
|76
|246
|3631
|42
|Ahmad Rashad
|77
|87
|83
|247
|3556
|43
|Jerry Rice (a)
|89
|81
|78
|248
|3444
|43
|Chris Redman
|86
|82
|80
|248
|3444
|45
|Michael Jordan (a)
|83
|83
|84
|250
|3331
|46
|Bode Miller
|82
|82
|87
|251
|3219
|46
|Jeremy Roenick
|84
|86
|81
|251
|3219
|48
|John Starks (a)
|91
|85
|76
|252
|3069
|48
|Mike Eruzione
|81
|83
|88
|252
|3069
|50
|Jim Craig
|85
|87
|81
|253
|2956
|51
|Bo Jackson (a)
|93
|81
|85
|259
|2881
|52
|Bobby Flay
|91
|87
|84
|262
|2806
|53
|Mike Shanahan
|84
|88
|91
|263
|2694
|53
|Digger Phelps
|84
|90
|89
|263
|2694
|55
|Jon Wysocki (a)
|80
|96
|89
|265
|2581
|56
|John O’Hurley
|87
|89
|91
|267
|2506
|57
|Roy Green
|85
|95
|88
|268
|2431
|58
|Marcus Allen
|93
|87
|90
|270
|2319
|58
|Kevin O’Brien
|92
|87
|91
|270
|2319
|60
|Gene Upshaw
|88
|94
|89
|271
|2206
|61
|Brian Urlacher (a)
|91
|93
|89
|273
|2056
|62
|Ron Jaworski
|98
|93
|86
|277
|2056
|63
|Tom Tolbert (a)
|93
|96
|90
|279
|1943
|63
|Grant Show (a)
|92
|97
|90
|279
|1943
|65
|Emmitt Smith (a)
|93
|92
|96
|281
|1830
|66
|Dave Mirra (a)
|96
|97
|89
|282
|1775
|67
|Jason Kidd
|102
|86
|95
|283
|1680
|68
|Keenan McCardell
|99
|91
|96
|286
|1605
|69
|Charles Barkley (a)
|108
|94
|92
|294
|1530
|70
|Kevin Nealon
|107
|93
|99
|299
|1455
|71
|Jim Shea, Jr.
|107
|115
|107
|329
|1380
|72
|Aaron Lewis (a)
|122
|126
|124
|372
|1305
|73
|Mike Bibby
|127
|130
|119
|376
|1230
|74
|Chris Webber
|143
|122
|142
|407
|1155